MAJEUR: La nouvelle mutation du coronavirus de la deuxième vague est 500% plus infectieuse + Notre avis

Alors que les protestations contre le meurtre de George Floyd prennent fin, un rappel brutal qu’une pandémie mondiale se profile au-dessus de nous. Maintenant, on prétend que le coronavirus a fait une nouvelle mutation et est maintenant beaucoup plus infectieux que la première vague.

Dans plus de la moitié des souches étudiées du nouveau coronavirus, cette mutation généralisée a été trouvée, ce qui améliore sa capacité à pénétrer les cellules de 2,5 à 8 fois. Les biologistes moléculaires du New York Genomic Center et de l’Université de New York affirment que les résultats de leurs travaux sont publiés dans la bibliothèque scientifique électronique bioRxiv.

«La mutation généralisée D614G accélère considérablement la transmission du virus entre une grande variété de types de cellules humaines, y compris les cellules des poumons, du foie et des intestins. L’une des raisons de l’augmentation de l’infectiosité du virus peut être que cette mutation rend le SRAS-CoV-2 plus résistant aux enzymes humaines», écrivent les chercheurs.

https://www.fort-russ.com/2020/06/biosecurity-and-politics/

Aujourd’hui, on sait que le coronavirus accumule des mutations à peu près au même rythme que l’agent causal de la grippe. Cependant, comment ces mutations affectent l’infectiosité et d’autres propriétés du virus, les scientifiques ne savent pas encore de manière fiable. Début mars, les biologistes chinois ont déclaré que le virus pouvait être divisé en deux sous-types – S et L, qui diffèrent l’un de l’autre par la gravité des symptômes et la vitesse de propagation. D’autres scientifiques en doutaient, notant que des changements dans le patrimoine génétique général du virus pouvaient être causés par divers processus aléatoires, plutôt que par de réelles différences dans l’infectiosité de ces sous-types du SRAS-CoV-2. En mai, des scientifiques britanniques et australiens ont montré que trois variétés du virus circulent simultanément dans la population humaine.

Selon des scientifiques de l’Université de New York sous la direction de Neville Sanjana, environ 70% des souches de coronavirus des trois sous-types circulant aujourd’hui ont une mutation commune dans le gène S, qui contrôle la production de protéines de cette partie de la membrane du SARS-CoV-2 directement liée à sa pénétration dans l’organisme. À en juger par sa propagation rapide, cette «erreur» dans l’ARN, la soi-disant mutation D614G, est censée être utile pour le coronavirus. Cependant, les scientifiques ne savaient pas auparavant ce qu’elle changeait exactement.

Des expériences ont montré que ce changement dans l’ARN du virus augmentait fortement son pouvoir infectieux. En particulier, le nombre de cellules intestinales lumineuses a augmenté d’environ 2,5 fois, les poumons de cinq fois et les cellules hépatiques de près de huit fois. Cependant, elle a réduit quatre fois la probabilité que le système immunitaire commence à reconnaître la protéine spike-like du virus et à développer des anticorps contre elle.

https://www.fort-russ.com/2020/05/coronavirus-fiction-a-third-of-russians-believe-coronavirus-is-fake/

De plus, les scientifiques ont découvert que les enzymes du système immunitaire inné humain détruisaient les protéines de l’enveloppe de cette version du SARS-CoV-2 plus lentement que les autres types de virus. Comme suggéré par Sanjan et ses collègues, cela peut accélérer la formation de nouvelles particules virales et leur distribution dans tout le corps.

C’est pourquoi il est affirmé que la mutation D614G est devenue dominante en si peu de temps. Les grandes villes ont connu des manifestations de masse où les normes de distanciation sociale n’ont pas été respectées. Le CDC a déclaré ces derniers jours que cela rendrait la deuxième vague à venir du coronavirus beaucoup plus problématique.

[Notre avis Cela ressemble fortement à une opération de réingénierie génétique avec renforcement de la virulence et des caractéristiques en laboratoire secret, et indique vraisemblablement que son caractère artificiel est définitivement acté. Il s’agirait sans doute de la maladie COVID-20 que nous redoutions si cela était confirmé. Car il pourrait également s’agir d’une manœuvre trompeuse pour pousser à l’acception des vaccins tant redoutés. De même si cette découverte est vraie alors les vaccins qui ont été formulés sur la base du COVID-19 deviennent de ce fait inactifs si l’on supposait qu’ils étaient efficaces comme le prétendent l’OMS, Bill Gates et les Big Pharma! Était-il nécessaire de donner la formulation du protocole du COVID ORGANICS à l’OMS, organisme lié directement à Bill Gates et les BIG PHARMA ? Que feraient les chercheurs de Madagascar dans une telle éventualité, pourraient-ils changer rapidement les caractéristiques du produit pour renforcer l’efficacité de la formulation initiale ? JDDM – MIRASTNEWS].

KENNEDY: La 5G tue les arbres selon une nouvelle étude allemande

Après 9 ans de recherche, une nouvelle étude révèle que les émissions électromagnétiques des tours de téléphonie cellulaire causent des «dommages de haut niveau» aux arbres à portée des mâts. L’étude des forêts de Bamberg et de Hallstadt, en Allemagne, a combiné des données photographiques et d’observation et des rayonnements électromagnétiques mesurés.

« Cela constitue un danger pour les arbres dans le monde entier », a déclaré Cornelia Waldmann-Selsam, co-auteur de l’étude, « Ces résultats sont compatibles avec le fait que les dommages infligés aux arbres par les tours de téléphonie cellulaire commencent généralement sur un côté, s’étendant à l’ensemble de l’arbre sur temps. »

D’autres études montrent que le rayonnement sans fil dévaste la vie végétale. Une étude réalisée en 2010 par des chercheurs néerlandais et publiée dans Popular Science a révélé que le WiFi provoque le mal des radiations dans les arbres à feuilles caduques, y compris «des saignements et des fissures dans l’écorce» et un «éclat de plomb» sur leurs feuilles. «Aux Pays-Bas, 70% des arbres urbains souffrent d’empoisonnement aux radiations, contre seulement 10% il y a cinq ans.»

Des milliers d’études lient le rayonnement sans fil à des effets néfastes sur les animaux. Une simple exposition de dix minutes a provoqué une panne de navigation, de communication, de digestion et d’oxygénation chez les abeilles, entraînant l’effondrement de la colonie. Le rayonnement sans fil a altéré la capacité des oiseaux à naviguer et à se reproduire, et a détérioré les plumes. Les grenouilles près des tours cellulaires souffrent d’un taux de mortalité de 90%, d’une faible coordination des mouvements et d’une croissance asynchrone.

Les technologies sans fil 5G causent des dommages documentés aux humains, notamment; Cancer, lésions de l’ADN, rupture de la barrière hémato-encéphalique, altération du flux sanguin vers le cerveau, lésions du système reproducteur; dommages au cerveau prénatal; réduction des dommages à la mélatonine et aux mitochondries, des spermatozoïdes et des blessures testiculaires; problèmes cognitifs et de mémoire, troubles neurologiques, changements endocriniens, Alzheimer; palpitations cardiaques, changements EEG, effets auditifs; dysfonctionnement du système immunitaire, stress oxydatif et surcharge en calcium, selon un article de 2018 du Environmental Research Journal.

Alors que le monde attend sous verrouillage, Facebook et d’autres sociétés érigent des mâts 5G à un rythme record.

Scientific American, le journal scientifique le plus ancien en Amérique, a émis cet avertissement; « Nous n’avons aucune raison de croire que la 5G est sûre. »

