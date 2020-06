Zoom Afrique + Journal du 17 juin 2020

L’actualité en Afrique :

Cameroun : le port de Douala va créer une filiale dédiée à la production de l’eau potable et la défense contre l’incendie ;

Kenya : Ecoligo va doter Rift Valley Roses d’une centrale solaire flottante de 69 kW ;

Burkina Faso : le train de l’industrie roule vers la transformation des matières premières.

Les analyses de la rédaction :

1. En Afrique, les USA tuent plus de noirs qu’aux États-Unis

Depuis le meurtre de George Floyd par la police le 25 mai, plusieurs ambassades américaines en Afrique ont publié des déclarations visant à apaiser les manifestations africaines contre les meurtres de Noirs par la police aux États-Unis. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que « l’organe panafricain rejette les pratiques discriminatoires persistantes contre les citoyens noirs » aux États-Unis.

Dans la foulée, Foreign Policy évoque ce qui est moins traité par les médias : la responsabilité de Washington dans la violence continue contre les Africains en Afrique! : » Le militarisme américain sur le continent se traduit inévitablement par le meurtre de civils non armés en Somalie et ailleurs en Afrique, reflétant les meurtres policiers de Noirs américains aux États-Unis. Mais le comportement violent de Washington en Afrique n’est hélas pas capté par les smartphones. Une forte militarisation du continent africain par les États-Unis a suivi le 11 septembre et la soi-disant guerre mondiale contre le terrorisme.

En 2003, l’administration Bush a établi la première base américaine permanente sur le continent, à Djibouti. Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique a été créé en 2007. La présence de troupes américaines a rapidement augmenté de près de 170%. En 2016, les commandos des opérations spéciales en Afrique subsaharienne représentant bientôt environ 17% de ceux déployés dans le monde. Et sous l’administration Trump? Et bien, les bases de drones ont proliféré et les frappes aériennes ont explosé, en particulier en Somalie et en Libye. Au cours des deux premières années de la présidence de Trump, les frappes de drones en Somalie ont représenté à elles seules plus du double du nombre total de raids effectués au cours des deux présidences américaines précédentes!

La construction de la base de drones Reaper de 110 millions de dollars à Agadez, au Niger, a commencé en 2016 et a été achevée et rendu opérationnelle l’année dernière. Il s’agit du plus grand projet de construction jamais réalisé par l’US Air Force. Depuis les années Barack Obama, Africom a étendu ses bases de drones à travers l’Afrique pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, pouvant également être équipés de roquettes. On ne sait pas exactement combien de bases de drones temporaires ou permanentes en Afrique sont armées au-delà de Djibouti, du Niger, de l’Éthiopie, des Seychelles et sur des navires américains au large des côtes de la Somalie.

Aux États-Unis et dans les pays africains où l’armée américaine est active, le public ignore largement ces arrangements militaires. Il y a un manque intentionnel de transparence de la part des militaires américains et de la CIA, mais il y a entre 6000 et 7500 soldats américains opérant dans 50 pays en Afrique et un nombre inconnu de forces d’opérations spéciales dans au moins 33 pays. Entre 29 et 34 bases à travers le continent abritent des forces d’opérations spéciales et des avions avec et sans pilote. Rien qu’en 2016, l’armée américaine a effectué 3500 missions en Afrique, soit près de vingt fois depuis la création d’Africom, et ce nombre a augmenté sous Trump.

La militarisation des territoires africains par l’armée américaine ressemble à la guerre urbaine et à la brutalité policière contre les Noirs aux États-Unis qui sont maintenant au centre de manifestations de masse. Cette politique américaine envers l’Afrique a pour conséquence un nombre inconnu et croissant de morts parmi les civils, l’aggravation des conflits et de la pauvreté, et une augmentation des mouvements violents en Afrique, en particulier dans la région du Sahel. Amnesty International a publié l’année dernière un rapport sur l’augmentation des frappes aériennes des États-Unis et des morts de civils en Somalie.

Il y a à peine trois semaines, des drones américains auraient frappé une maison de six habitants de la ville de Kunya Barrow, en Somalie, et blessé quatre civils. Africom a refusé de reconnaître les pertes civiles et a affirmé avoir «tué deux terroristes». Au cours des deux dernières décennies, les États-Unis ont tué près de 2 000 personnes rien qu’en Somalie. Le nombre de civils était inconnu: le gouvernement américain affirme que la grande majorité était des terroristes ou des membres d’al-Shabab, mais il n’a fourni aucune preuve. L’année dernière, Africom est même allé jusqu’à dire que malgré plus de 100 frappes aériennes depuis juin 2017, il n’avait tué ni blessé un seul civil – une réclamation qu’il a ensuite été contraint de rétracter.

Pourquoi personne n’est-il tenu responsable de ces possibles crimes de guerre? Est-ce parce qu’ils sont africains et qu’il n’y a pas de vidéo?

Le mépris officiel de l’Amérique pour les vies noires a certainement atteint un pic pendant la présidence de Trump. Pour les Africains, la conscience du racisme structurel américain et de son application par la violence est une conséquence de l’expérience directe. Tout au long de l’histoire, les Africains ont été la cible de cette violence, qu’ils soient esclaves, libres, immigrés ou chez eux sur le continent africain.

Nos revendications aujourd’hui pour mettre fin au racisme institutionnalisé et à l’hypermilitarisme de l’Afrique doivent également inclure un appel à mettre fin au racisme institutionnalisé de la politique étrangère américaine.

2. Le sommet sur la question somalienne s’est poursuivi, lundi 15 juin, à Djibouti. Le pays tient depuis dimanche des pourparlers historiques entre la Somalie et la Somaliland, un territoire qui a fait sécession en 1991 sans être reconnu par la communauté internationale. Le président du Somaliland, Muse Bihi et celui de Somalie, Mohamed Farmajo se sont parlés. Mais de quoi s’agit-il ? Réponse avec Luc Michel, géopoliticien.



Source: Press TV Français

Journal du 17 juin 2020