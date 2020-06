BELGRADE – Alors que le week-end des élections approche en Serbie, le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, a clarifié la position officielle de la Serbie sur le Kosovo et l’UE. Le président serbe a expliqué sans ambiguïté que toute solution au problème du Kosovo nécessiterait l’approbation de la Russie et que la Serbie n’échangerait jamais la reconnaissance du Kosovo contre l’adhésion à l’UE. Cela a été annoncé aujourd’hui 18 juin lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Belgrade.

Cela intervient alors que l’UE a annoncé qu’elle renouvelle les sanctions anti-russes pour une autre année, découlant du rôle de la Russie dans le conflit en Ukraine.

« Toute solution définitive au problème du Kosovo nécessitera l’approbation de la Fédération de Russie tant au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU que du point de vue du partenaire qui a toujours soutenu la Serbie », a déclaré le président de la Serbie.

Il a également catégoriquement rejeté la suggestion selon laquelle la Serbie reconnaîtrait l’indépendance du Kosovo en échange d’une proposition financière favorable et d’une adhésion à l’UE:

«Il est clair qu’elle sera notre réponse. Si vous voulez une réponse directe, la réponse est «non». Une période extrêmement difficile nous attend sur la question du Kosovo. En ce qui concerne les plans et les évaluations de nos amis russes, nous devons être très prudents sur chaque idée qui nous sera proposée.»

Vučić a également remercié une fois de plus la Russie d’avoir soutenu l’intégrité territoriale de la Serbie.

Le 16 juin, le représentant spécial du président des Etats-Unis d’Amérique dans le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, Richard Grenell, a déclaré que Pristina cesserait d’envoyer des demandes d’adhésion à des organisations internationales et que Belgrade suspendrait sa campagne pour révoquer la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo. Il a expliqué qu’un accord sur une trêve temporaire entre les Serbes et les Albanais du Kosovo sur la scène internationale est nécessaire pour tenir une réunion à Washington le 27 juin, où les parties discuteront des prochaines étapes des négociations sur le statut du Kosovo.

Grenell et Trump ont reçu des critiques extraordinaires de la part des vecteurs états-uniens et atlantistes profonds, pour avoir prétendument abandonné le Kosovo. Trump s’est fixé comme objectif politique de mettre fin à l’implication des Etats-Unis d’Amérique dans l’occupation de l’ancienne région autonome yougoslave de Serbie, connue sous le nom de Kosovo.

Le Kosovo est sous occupation de l’OTAN et est économiquement sous le contrôle d’une alliance de sociétés de l’UE et politiquement sous le contrôle des Clinton, Madeline Albright et le général Wesley Clark. Il est considéré comme une plaque tournante de la traite des êtres humains, un réseau mondial de pédophiles et le trafic d’organes au marché noir. Son président, Hashim Thachi, est largement considéré comme un trafiquant d’êtres humains, y compris dans les principaux médias.

Le Kosovo fait partie intégrante de la République multinationale de Serbie, qui hérite de la Yougoslavie parmi les meilleurs systèmes au monde pour protéger et garantir les droits des populations des minorités nationales. L’occupation étatique profonde du Kosovo par les États-Unis d’Amérique a effectivement séparé le Kosovo de la Serbie, bien que la république séparatiste ne soit pas reconnue par l’ONU. La constitution serbe prévoit que le Kosovo fait partie intégrante de la Serbie et a fait pression pour amener la communauté internationale vers cette position. Cela a été couronné de succès, car l’année dernière a marqué un tournant où maintenant une faible majorité des États membres de l’ONU ne reconnaissent pas le Kosovo.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ