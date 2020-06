Comment l’ONU, l’OMS, Soros, Fauci et Gates ont préparé le terrain et capturé le monde …

Comment les Nations Unies, l’Organisation mondiale de la santé, George Soros, Anthony Fauci et Bill Gates

Préparez le terrain et capturez le monde…

image credit

Sur la photo ci-dessus, le Dr Anthony Fauci, directeur du NIAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses), Bill Gates de la Fondation Bill & Melinda Gates, et George Soros de l’Open Society Foundation.

Une guerre a été déclarée contre l’humanité – notre santé, nos soins de santé, notre niveau de vie, nos libertés et nos vies!

Nous assistons au pouvoir de l’Etat Profond (Deep State) en utilisant leurs milliards dans la «philanthropie» privée, la propagande et la persuasion délibérément dirigées pour affluer dans les oreilles du peuple. Pour déstabiliser. Pour terroriser. Pour contrôler… parce que les personnes craintives sont plus faciles à contrôler.

Notre pays et le monde entier sont démantelés, morceau par morceau. Nous assistons à un changement de paradigme entre la gouvernance de l’humanité et toutes choses, et la cabale pousse son idéologie avec un modèle économique complet et une infrastructure qui soutient tout cela. Ce système démoniaque hautement orchestré a pris le dessus et érodé notre santé, nos droits constitutionnels, les droits de l’humanité et les libertés religieuses!

Nouvel ordre mondial! L’influence massive des organisations internationales et non gouvernementales (ONG) des Nations Unies (ONU) sur notre gouvernement et les politiques locales est d’une dureté choquante alors que nous nous tenons à l’écart et que nos libertés diminuent.

Et, oui, un autre verrouillage et des limitations croissantes sont probablement à venir. Les voyages internationaux ne sont même pas encore ouverts…

Les gens ont besoin de nourriture et de fournitures… et pourtant, l’un des emplois les plus dangereux du pays est la conduite de camions!

77% des camionneurs disent qu’ils refuseront de livrer dans les villes où la police est dé-financée

Les camionneurs sont les bouées de sauvetage des villes, apportant de la nourriture, du carburant, des médicaments et d’autres articles essentiels dans les villes (qui sont des constructions artificielles qui dépendent des importations pour survivre)

Comme l’explique CDLlife.com, certaines des réponses des camionneurs comprennent:

– Je ne livrerai pas dans une zone avec un service de police dissous. Ma vie compte et je le fais pour ma famille. Nous sommes déjà à la merci de ces villes et villages avec des lois et de la haine contre nous pour le stationnement, prendre un repas ou même utiliser les toilettes.

– Pour ma propre sécurité et celle des chargements de mes clients, j’ai déjà informé mon répartiteur que je refuserai tous les chargements aux villes qui ont remboursé leurs services de police.

Sans camions chargés de marchandises, chaque ville s’effondre dans un chaos total en 96 heures.

Qui sera assez stupide pour conduire des camions remplis de marchandises nécessaires dans des villes socialistes radicales qui se sont effondrées dans le chaos et des zones autonomes de «seigneur de guerre» où la police est interdite?

Personne, bien sûr.

Attention: nous sommes maintenant dans les dernières étapes du désarmement! Si la police est éliminée, les Nations Unies (ONU) prendront le relais et feront appel à leurs Casques bleus. Ils ont déjà une armée permanente. Les internationalistes utilisent des événements comme celui-ci pour faire avancer leurs objectifs dans un effort hautement coordonné vers un gouvernement mondial. Encore une fois, si la police est éliminée, ce seront certaines des étapes finales nécessaires pour la phase III du processus de désarmement des Nations Unies, comme indiqué dans le document 7277 du Département d’État «Freedom from War». À la fin de la phase III, les seules personnes autorisées à avoir des armes seront les forces de maintien de la paix des Nations Unies et peut-être la sécurité intérieure! Ce qui suit est tiré du document 7277 du Département d’État au stade III:

Au stade III, le désarmement progressif contrôlé et le développement continu des principes et procédures du droit international iraient jusqu’à un point où aucun État n’aurait le pouvoir militaire de contester la Force de paix des Nations Unies et tous les différends internationaux seront réglés conformément aux principes convenus de conduite internationale.

Les mesures progressives à prendre au cours de la phase finale du programme de désarmement viseraient la réalisation d’un monde dans lequel:

a) Les États ne conserveraient que les forces, armements non nucléaires et établissements nécessaires au maintien de l’ordre intérieur; ils appuieraient et fourniraient également les effectifs convenus pour une force de paix des Nations Unies. b) La Force de paix des Nations Unies, équipée des types et quantités convenus d’armements, serait pleinement opérationnelle. c) La fabrication d’armements serait interdite, à l’exception de ceux dont les types et les quantités devraient être utilisés par la Force de paix des Nations Unies et ceux nécessaires au maintien de l’ordre intérieur. Tous les autres armements seraient détruits ou convertis à des fins pacifiques. d) Les capacités de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies seraient suffisamment solides et les obligations de tous les États en vertu d’arrangements suffisamment étendus pour assurer la paix et le règlement juste des différends dans un monde désarmé.

De plus, les Nations Unies (ONU) sont tout sauf un Casque bleu. C’est une organisation de guerre, cher lecteur! À l’article 42 de la Charte des Nations Unies, il affirme avoir le pouvoir de «prendre les mesures par les forces aériennes, maritimes ou terrestres qui peuvent être nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix ou l’autorité internationale». L’actuel Secrétaire général de l’ONU est Antonio Guterres du Portugal. Il est socialiste et était actif au sein de l’Internationale Socialiste qui remonte à la Première Internationale, dirigée par M. Karl Marx. L’Internationale Socialiste est une organisation non gouvernementale (ONG) dotée d’un statut consultatif de catégorie 1 auprès des Nations Unies. Leur logo est une main saisissant une simple rose rouge. (Si vous vous souvenez que ces belles roses rouges ont du poison dans leurs épines épineuses, et en saisissant une rose, elle vous poignardera sévèrement avec des épines douloureuses, suppurera et infectera … et si les éclats ne sont pas enlevés rapidement, une infection peut se propager au système nerveux central et cerveau.) Morale de l’histoire: ne vous impliquez pas avec l’Internationale Socialiste, l’ONU ou les groupes qui leur sont associés! Alors voilà. La tête haute!

Cliquez ici pour une liste des anciens secrétaires généraux datant de 1946. L’ONU a été fondée par des communistes, pour des communistes, avec l’aide des membres du Council on Foreign Relations (CFR) qui voulaient un gouvernement mondial socialiste unique / un nouvel ordre mondial! L’Arkansas sécurisé voulait inclure un peu d’histoire pour les milléniaux qui dirigeront bientôt le monde: le secrétaire général fondateur de l’ONU était Alger Hiss qui a travaillé avec Staline et l’ensemble du Parti communiste des Etats-Unis d’Amérique pour lancer les Nations Unies. Un gouvernement mondial est ce sur quoi le CFR a travaillé sans relâche au cours du XXe siècle! Tous les dirigeants de l’ONU sont spécialement choisis pour être des socialistes et des dirigeants d’un gouvernement mondial unique… Vous allez adorer payer un impôt mondial. (C’est du sarcasme…)

N’oubliez pas que ces internationalistes ne veulent PAS de frontières ou de nations souveraines.

Essayez cette nouvelle façon de contrôler la matrice et vous obtiendrez tout ce que vous voulez! (VIDÉO)

Cliquez ici si vous avez besoin d’une preuve que nos agents publics prévoient de retirer toutes les armes à feu et de placer l’ensemble de nos forces armées des Etats-Unis d’Amérique sous contrôle communiste. En outre, une organisation, connue sous le nom d’Arms Control Association, sera dans les coulisses pour soutenir le plan mondialiste de désarmement de la population, et ce qu’ils veulent faire avec leur subvention!

Quelques-uns de ses partisans: l’Open Society Foundation (groupe de George Soros), la Carnegie Corporation de New York, la Charles Koch Foundation, la Pentagone Budget Campaign et la Colombe Foundation. Regardez simplement la liste des contributeurs (liée ci-dessus). La mission de l’ONU est de dominer le monde entier – notre environnement, notre population et surtout nos enfants! En outre, le contrôle global comprend le contrôle total des armes à feu. L’ONU a longtemps ignoré les atrocités communistes, mais ciblera les nations non communistes et leurs dirigeants. L’ONU est la voie à suivre vers la tyrannie!

Comment on est venu ici?

À l’heure actuelle, nous assistons à des émeutes dans de nombreuses villes du monde, ainsi qu’à une demande de «défonder la police». Ces émeutes sont-elles financées et organisées, et par qui? (Restez à l’écoute.) Avant cela, il y avait une fermeture mondiale des entreprises et des transports, le tout basé sur une réaction excessive au Coronavirus créé par l’homme.

Alors, qui sont les entreprises criminelles et les cerveaux derrière ce complot mondialiste? L’ordre du jour est mauvais, et le tsunami des joueurs est nombreux.

Essayez cette nouvelle façon de contrôler la matrice et vous obtiendrez tout ce que vous voulez! (VIDÉO)

En ce moment, nous regardons le milliardaire courbé Bill Gates, le leader séduisant utilisé par l’élite mondiale riche et puissante pour des activités douteuses qui rassemblent des fonds et contrôlent des milliards de dollars. Ne croyez jamais qu’il n’était qu’un milliardaire autodidacte. Il a été filtré, recruté et nommé!

Il sait comment obtenir un monopole et comment manipuler le système de brevet via le Bureau des brevets étranger des Etats-Unis d’Amérique, en particulier pour promouvoir de nouveaux médicaments et vaccins obligatoires. (On dirait que M. Gates est passé de la commercialisation de virus informatiques à de vrais virus…)

Selon cette vidéo du FoxNews Report, Bill Gates a payé l’OMS pour déclarer le coronavirus une pandémie. (Cela ne dure que 4 minutes et vaut le détour.) Le 15 avril 2020, Gates a tweeté: «Arrêter le financement de l’Organisation mondiale de la santé pendant une crise sanitaire mondiale est aussi dangereux qu’il y paraît… Le monde a plus que jamais besoin de @OMS. »

Comme Laura Ingraham le dit dans la vidéo: «Eh bien, la vérité est que le groupe a en fait plus que jamais besoin de Gates. Les États-Unis d’Amérique faisant une pause, il sera désormais leur plus grand donateur actif.»

Il a définitivement beaucoup d’argent investi…

Secure Arkansas estime que l’arrêt des financements par les États-Unis d’Amérique à l’OMS est la meilleure chose qui puisse nous arriver! Les gens doivent se rendre compte que nous pouvons prendre le contrôle de nos propres soins de santé, plutôt que de compter sur des organisations corrompues et égoïstes comme l’OMS, le CDC et d’autres dirigeants mondiaux, des associations et même des pays comme la Chine qui fournit aux États-Unis d’Amérique la plupart de leurs médicaments. La dépendance à l’égard de la Chine nous désavantage et pourrait nous priver d’antibiotiques, de génériques et de médicaments sans aucune alternative.

Essayez ceci et vous perdrez 15 livres de poids supplémentaire dans votre côlon! (VIDÉO)

Bill Gates ne fait rien pour lequel il ne reçoit pas de retour sur son investissement…

Voici un article aux détails surprenants: Bill Gates fait un don de 50 millions de dollars pour accélérer le développement d’un traitement contre les coronavirus – 11 mars 2020

Vérifiez cela, à partir de l’article:

Financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, le programme de dons – baptisé Accélérateur thérapeutique COVID-19 – est un énorme 50 millions de dollars qui sera distribué à 12 sociétés pharmaceutiques et sociétés de biotechnologie qui cherchent activement à trouver un vaccin efficace contre le coronavirus. Mais ce don s’accompagne d’une mise en garde cruciale: la ou les sociétés qui réussissent doivent rendre le vaccin abordable et accessible même aux régions les plus pauvres du monde.

Cependant, cela rend les régions les plus pauvres du monde extrêmement sensibles aux essais et aux expériences de vaccination. Rappelez-vous ce qui s’est passé en Afrique et en Inde? Faire confiance à Bill Gates avec plus de vaccins et de soins de santé? Est-ce que vous plaisantez? Bill Gates, le «gourou du vaccin», est un parasite! Comment pouvons-nous faire confiance à un homme pour développer un vaccin contre le coronavirus alors qu’il a de tels antécédents – près de la MOITIÉ D’UN MILLION D’ENFANTS PARALYSÉS en Inde à cause du vaccin contre la polio de Gates! On dirait que nous serons tous mutilés… ou paralysé par un vaccin Gates! Mais l’Inde était assez intelligente pour lui donner son vaccin et lui… et les taux de paralysie de la polio ont fortement chuté.

Essayez CE Smart Meter Shield et réduisez le rayonnement de 98 %! C’est pourquoi les Illuminati paniquent! (VIDÉO)

The Gates ’, leurs cohortes et plus d’argent: Fondation Bill et Melinda Gates, Wellcome et Mastercard Launch Initiative pour accélérer le développement et l’accès aux thérapies pour COVID-19 – 10 mars 2020

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits de l’article:

La Fondation Gates et Wellcome contribuent chacune jusqu’à 50 millions de dollars, et le Mastercard Impact Fund a engagé jusqu’à 25 millions de dollars pour catalyser le travail initial de l’accélérateur. Le financement de la Fondation Gates fait partie de son engagement pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars dans la réponse COVID-19 annoncée le mois dernier.

L’accélérateur thérapeutique COVID-19 travaillera avec l’Organisation mondiale de la santé, les bailleurs de fonds et les organisations gouvernementales et privées, ainsi qu’avec les institutions mondiales de réglementation et d’élaboration des politiques. L’accélérateur se concentrera de bout en bout, du développement du pipeline de médicaments à la fabrication et à la mise à l’échelle. En partageant la recherche, en coordonnant les investissements et en mettant en commun les ressources, ces efforts peuvent contribuer à accélérer la recherche. Ce type de collaboration a été une leçon clé de l’épidémie d’Ebola de 2014. En fournissant un financement rapide et flexible à des étapes clés du processus de développement, l’accélérateur réduira le risque de trouver de nouveaux médicaments et produits biologiques pour le COVID-19 et les futures menaces épidémiques, garantissant ainsi l’accès dans les pays à faibles ressources.

L’industrie pharmaceutique mondiale s’unit derrière Covid-19 Therapeutics Accelerator. Ils ont sauté au lit avec Bill Gates pour contrôler la politique médicale des gens du monde. Malheureusement, Big Pharma bénéficiera du Coronavirus, une opportunité unique!

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en danger!

Accélérateur thérapeutique COVID-19 (Le site est hébergé et maintenu par la Fondation Bill & Melinda Gates.)

Donateurs fondateurs et principaux:

Fondation Bill & Melinda Gates 50 millions de dollars

Mastercard 50 millions de dollars

Wellcome 25 millions de dollars

CE Fulvic humique a procuré des avantages majeurs à la santé de milliers de personnes. (Voir VIDEO)

Donateurs contributeurs:

Philanthropies d’Alwaleed

Fondation Avast

Initiative Chan Zuckerberg

Essayez cet ancien appareil et vous n’aurez plus jamais de factures d’électricité mensuelles élevées! (VIDÉO)

EQT

Fondation JPB

Madone

Fondation Michael et Susan Dell

Département du Royaume-Uni pour le développement international

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en danger!

Zhang Yiming

Voici un autre article concernant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarant le COVID-19 une pandémie le 11 mars 2020: Allocution d’ouverture du Directeur général de l’OMS lors de la conférence de presse sur le COVID-19

Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie.

Essayez CE Smart Meter Shield et réduisez le rayonnement de 98%! C’est pourquoi les Illuminati paniquent! (VIDÉO)

Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus une pandémie le 11 mars 2020 – le lendemain de la contribution de 50 millions de dollars de Bill Gates à l’accélérateur thérapeutique …

Cela ne semble-t-il pas très louche? Et pré-planifié?

Découvrez un autre exemple: la Fondation Gates a rencontré les participants de Contact Tracing et le rédacteur de H.R.6666 MOIS avant le Coronavirus!

Et savez-vous qu’il y a actuellement 66 coparrainants de ce projet de loi?

Voici le projet de loi complet, H.R.6666 sur Congress.gov, et voici la version PDF.

De la facture:

Section 1. Titre abrégé «La présente loi peut être citée sous le titre de «Loi sur les tests COVID-19» pour tester, atteindre et contacter tout le monde»(TRACE).

Section 2. Tests COVID-19 et recherche de contacts à l’aide d’unités de santé mobiles – En général – Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, agissant par l’intermédiaire du directeur des Centers for Disease Control and Prevention, peut accorder des subventions à des entités éligibles pour effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19, de retracer et de surveiller les contacts des individus infectés et de soutenir la quarantaine de ces contacts, à travers—

Sommeil profond – Énergie – Vitalité – Ce complexe de traces de minéraux changera ce que vous pensez de votre nutrition

unités de santé mobiles; et au besoin, tester les individus et leur fournir des services liés aux tests et à la mise en quarantaine à leur domicile.

Ceci est un incontournable: EXCLUSIF: Bill Gates a négocié un accord de recherche de contacts de 100 milliards de dollars avec un membre du Congrès démocrate parrain du projet de loi six mois AVANT la pandémie de coronavirus

A partir de l’article:

Ce secret de cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

Le duo d’investigation, dans sa première interview depuis ce témoignage explosif du Congrès, a révélé à Paine que des représentants de la Fondation Gates ont rencontré le membre du Congrès des Etats-Unis d’Amérique (EUA) Bobby L. la manne d’un programme gouvernemental de recherche des contacts. Et le mois dernier – neuf mois après les réunions avec la Fondation Gates au Rwanda – Rush, un démocrate de l’Illinois, a présenté la loi TRACE (COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone) H.R.6666 de 100 milliards de dollars.

Le projet de loi de Rush établirait un programme géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour le dépistage national des coronavirus et la recherche des contacts.

Paine a depuis appris que le membre du Congrès Rush s’est rendu au Rwanda avec son épouse du 12 au 19 août 2019 pour participer à des pourparlers et à un événement d’une semaine souscrit par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Rockefeller Brothers Fund.

Mais comment négocier les sous-produits de la surveillance d’une pandémie six à sept mois avant même l’apparition de l’épidémie?

Si vous souhaitez écouter les détails du podcast de 2 heures, cliquez ici.

Ce secret de cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

On y va encore une fois! La Fondation Bill et Melinda Gates (une fondation privée) est impliquée dans TOUTES les initiatives de santé mondiale depuis 20 ans. Voici les officiers, l’équipe de direction de Gates, prêts à assumer chacun de ses ordres concernant la santé mondiale, le développement mondial, la croissance mondiale et les opportunités, la politique mondiale et le plaidoyer, les programmes des États-Unis d’Amérique et d’autres opérations et stratégies suspectes qui menacent le public. Gates finance, conseille et siège au conseil d’administration de toutes sortes d’initiatives de santé mondiales, rendant les gens responsables devant lui. Par exemple, GAVI, le Fonds mondial et Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Derrière des portes closes: voyez ce que l’élite mondiale prévoit! Le CEPI a été fondé à Davos par les gouvernements de Norvège et d’Inde, la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et le Forum économique mondial. Le CEPI a un groupe de coordination conjoint, et les membres actuels du groupe de coordination conjoint comprennent: l’OMS, GAVI, l’EMA, la FDA, MSF, l’UNICEF, la FICR, l’AVAREF, le NIBSC et Wellcome. Le CEPI cherche à accélérer le développement des vaccins Gates et collecte des données sur les vaccins. (Davos est le nom informel de la conférence annuelle de quatre jours tenue par le Forum économique mondial à Davos-Klosters, en Suisse. Davos est principalement fréquenté par des hommes d’âge moyen. La participation se fait sur invitation uniquement, selon CBS News, janvier 2020.)

Un peu plus de détails sur l’élite mondiale opérant dans le Nouvel Ordre Mondial: le «Davos Men’s Private Club», diaboliquement dédié, a des membres qui se considèrent comme complètement internationaux. C’est le type de personnes qui n’ont guère besoin de loyauté nationale: elles considèrent les frontières nationales comme des obstacles qui devraient disparaître et considèrent les gouvernements nationaux comme des résidus du passé dont la seule fonction utile est de faciliter les opérations mondiales de l’élite. Cliquez ici pour voir certains des partenaires stratégiques impliqués dans le Forum économique mondial. Les exemples sont les mêmes anciens joueurs: la Fondation Bill et Melinda Gates, Mastercard, Facebook, Google et Wellcome Trust, etc. Nommer que quelques partenaires comme WalMart, Sanofi, Solvay, Bayer, Apple, Carlyle Group, Cargill, Open Society Institute , Soros Fund Management, etc. Voici quelques exemples d’affiliation industrielle: AT&T, Aerospace, Centene, Pfizer, Tyson Foods et YMCA des États-Unis d’Amérique, etc.

Politiques de mondialisation! Cet article publié en juin 2020 intitulé «The Great Reset» du Forum économique mondial qui s’est tenu en janvier 2020.

Essayez ce secret de cuivre égyptien! Vous ne croirez jamais ce qu’il fait tant que vous n’aurez pas vu la vidéo sur le sang!

SAR le Prince de Galles et Klaus Schwab à Davos en janvier.

Image: REUTERS / Denis Balibouse

Secure Arkansas considère le Forum économique mondial comme un instrument permettant aux dirigeants politiques et commerciaux corrompus de prendre des décisions sans rendre de comptes à leurs électeurs ou à leurs actionnaires. Aussi, chaque fois que nous mentionnons «l’élite mondiale», c’est un exemple auquel nous nous référons:

Entre autres, le prince Charles, Kristalina Georgieva, António Guterres et Sharan Burrow prennent la parole lors du lancement de la grande réinitialisation.

Image: Forum économique mondial

Essayez cette arme discrète – ils ne la voient jamais venir tant qu’ils ne sont pas au sol et ne peuvent pas bouger!

Le Forum économique mondial a eu une large couverture de la pandémie de COVID-19 en contrôlant leurs découvertes scientifiques, les stratégies gouvernementales et la propagande diffusée sur notre santé dans cette pandémie. Pensez-vous que vous devriez toujours leur faire confiance pour votre santé et leurs vaccinations obligatoires? Est-ce pour notre bien mondial… ou pour leur mise en valeur privée? Y a-t-il un programme de dépopulation?

Oui, et il est mis en œuvre par des organisations corrompues telles que l’OMS, le CDC, GAVI, etc., qui se font passer pour des anges de lumière…

En savoir plus sur l’OMS et GAVI:

Remarques du Directeur général de l’OMS lors de la reconstitution de GAVI – 4 juin 2020 (sur le site Web de l’OMS)

ALERTE – Essayez cette nouvelle technologie et vous ne manquerez plus jamais d’eau potable! (VIDÉO)

L’infrastructure de vaccination que l’Alliance Gavi a aidé à construire au cours des 20 dernières années sera essentielle pour remplir ce devoir.

Le moment est venu pour nous tous de financer intégralement Gavi pour nous assurer qu’il continue de prévenir, de protéger et de prospérer.

En outre, CHAQUE facette de cette pandémie de COVID-19 implique Gates par le biais d’individus, de groupes et d’organisations privées (telles que des ONG) qui dépendent de son financement. Les sociétés pharmaceutiques mondiales ont un partenariat public-privé spécial avec la Fondation Bill et Melinda Gates. La fondation a investi dans les mêmes sociétés / sociétés qu’elle finance, donc Gates promouvra les intérêts et la rentabilité de ces sociétés. Big Pharma et l’agriculture en seraient des exemples. N’oublions pas que la Fondation Bill et Melinda Gates détenait des actions de la société maléfique Monsanto qui a breveté des semences et poussé des produits chimiques mortels dans leurs cultures d’OGM, entachant la chaîne alimentaire, ainsi que des recherches génétiquement modifiées (GM) promues par Gates. Cet article de 2012 intitulé «Pourquoi la Fondation Gates aide Monsanto à promouvoir les OGM?» Ne doit PAS être oublié! La fondation privée Gates continue d’exister car elle ne rend pas de comptes aux esprits curieux.

J’ai tué Bruce Lee avec le Death Touch – Attention: ne l’utilisez pas à moins que votre vie ne soit en danger!

Gates n’est PAS un médecin et n’a aucune formation, expérience ou expérience médicale… mais conseille les politiques mondiales de santé publique par le biais de l’OMS, du CDC et d’autres organisations! Cette sinistre influence se répercute dans la politique locale, y compris le calendrier nocif des vaccins CDC. Partout dans le monde, les cabinets de médecins appliquent des programmes de soins de santé et de vaccination dictés par des fonctionnaires corrompus et des organisations telles que Gates et l’OMS. (Nous devons faire une pause et réfléchir aux nouveau-nés et aux petits enfants qui reçoivent plusieurs vaccins, et leurs petits systèmes immunitaires sont absolument dépassés… Il y a maintenant 16 vaccins différents administrés en 46 doses à nos petits enfants au moment où ils se transforment. 5 ans! C’est fou!)

L’ARGENT PARLE! Les directives du CDC pour cette crise du COVID-19 et leur calendrier de vaccins insidieux devraient réveiller la plupart des gens. (N’oubliez pas que si la vaccination obligatoire commence, ce sera dans les assemblées législatives des États. Le lobbying auprès des assemblées législatives a déjà commencé.)

Il faut briser les monopoles médicaux des syndicats! Consultez le dossier fiscal de la Fondation Bill & Melinda Gates déposé en 2018 pour l’année civile 2017 (990-PF IRS 2017). De ce retour, vous pouvez dire que la Fondation Gates influence fortement et peut même contrôler les politiques de santé des États-Unis d’Amérique à travers le CDC, le NIH, le NIAID, l’OMS et les cinq personnes suivantes:

Robert R. Redfield – Directeur du CDC et membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, co-fondateur de l’Institut de virologie humaine de la faculté de médecine de l’Université du Maryland, qui a reçu 31,8 millions de dollars de la Fondation Gates.

Dr Anthony Fauci – Directeur du NIAID et membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche

Essayez ces méthodes naturelles pour toutes les maladies et vous ne dépendrez plus jamais de Big Pharma!

Dre Deborah L. Birx – Médecin CDC et Coordonnateur de réponse pour le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche (elle utilise également le modèle financé par Bill Gates pour effrayer le public américain); membre du Fonds mondial, fondé par Bill Gates.

Francis S. Collins, M.D., Ph. – Directeur des NIH

Steve Hahn – commissaire de la FDA; a établi un partenariat avec la Fondation Gates (dans le cadre de l’examen de la FDA signifie noter)

Il y a une énorme somme d’argent impliquée dans ce plan d’arrangement.

Cette curcumine est 14 000 plus forte pour combattre la douleur et l’inflammation! (VIDÉO)

Montant total des dons de la plus grande fondation privée du monde, la Fondation Bill & Melinda Gates:

CDC 1 876 786 $

Fondation CDC 19 844 092 $

3 137 774 $ NIH

NIH Foundation 4 035 415 $

Essayez ce secret de cuivre égyptien! Vous ne croirez jamais ce qu’il fait tant que vous n’aurez pas vu la vidéo sur le sang!

NAID 2 838 684 $

OMS 328 466 154 $

Total 360 198 905 $

Ce secret de cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

Le Dr Birx et le Dr Fauci ont un conflit d’intérêts avec Bill Gates et doivent démissionner immédiatement! Mieux encore, le Dr Fauci ne devrait-il pas être poursuivi pour faute professionnelle? Ce vieux monopole médical de Rockefeller doit être arrêté.

Il semble que Big Pharma, le Dr Fauci, Deborah Birx, etc. se soient associés à Gates, et nous savons qu’il a une grande influence dans TOUS les domaines médicaux!

N’oubliez pas: le Dr Anthony Fauci siège au conseil de direction de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et le Dr Deborah Birx est membre du conseil d’administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuburculose et le paludisme … qui a été fondé par la Fondation Gates et est connu pour des millions de dollars de détournement de fonds frauduleux. Fauci a vanté sa guerre contre le sida. Il a pris l’argent de la recherche, mais il n’est jamais allé nulle part… à ce jour, le sida demeure une menace particulière pour le public.

Un petit échantillon de la richesse que certains ont accumulée en tant qu’employés du gouvernement est présenté ci-dessous.

Secure Arkansas a demandé la divulgation financière du personnel clé du CDC, de la FDA, du NIH et du NIAID, et ils sont répertoriés comme suit:

Faites l’expérience de la vitalité – Directement de la nature – Complexe de minéraux de trace humique et fulvique

CDC Medical Officer & Response Coordinator for White House Coronavirus Task Force Dr Deborah L. Birx

Cliquez ici pour accéder au rapport sur la divulgation des informations financières publiques concernant le personnel de la branche exécutive: rapport de transaction périodique (formulaire OGE 278e)

Le commissaire de la FDA, Stephen M. Hahn M.D.

Cliquez ici pour accéder au rapport sur la divulgation des informations financières publiques concernant le personnel de l’exécutif: rapport périodique de transaction (formulaire OGE 278 T)

ALERTE – Essayez cette nouvelle technologie et vous ne manquerez plus jamais d’eau potable! (VIDÉO)

Cliquez ici pour accéder au rapport sur la divulgation des informations financières publiques concernant le personnel de la branche exécutive: rapport de transaction périodique (formulaire OGE 278e)

Cliquez ici pour le certificat de cession (OGE 2019-147)

Directeur des NIH, Francis S. Collins, M.D., Ph.D.

Cliquez ici pour accéder au rapport sur la divulgation des informations financières publiques concernant le personnel de la branche exécutive: rapport de transaction périodique (formulaire OGE 278e)

Essayez cette arme discrète – ils ne la voient jamais venir tant qu’ils ne sont pas au sol et ne peuvent pas bouger!

Directeur du NIAID Dr. Anthony S. Fauci

Cliquez ici pour le rapport sur la divulgation des informations financières publiques concernant le personnel de la direction générale: rapport périodique de transaction (formulaire OGE 278e) de mars 2014

Cliquez ici pour les transactions de fiducie révocable 2019

Cliquez ici pour les transactions du régime à prestations définies 2019

Hommes, essayez ceci et vous n’aurez jamais besoin de E.D. Meds Again! (VIDÉO)

Cliquez ici pour l’IRA contributif

Cliquez ici pour conjoint (Christine Grady) Revocable Trust (notez la rédaction)

Cliquez ici pour le conjoint (Christine Grady) contributeur IRA (notez la rédaction)

Le Dr Fauci dit adroitement que nous verrons probablement une autre pandémie encore plus grave toucher le monde! De plus, nous pourrions être dans un mauvais automne 2020 ou que le coronavirus pourrait revenir par cycles. Ne soyez pas surpris de voir une version mutée de COVID-19 ou COVID-20, car le Dr Anthony Fauci possède plusieurs brevets états-uniens qui contiennent une glycoprotéine clé (composante VIH) utilisée pour créer COVID-19. Et ne soyez pas surpris si Fauci a volé les documents de recherche des scientifiques pour le faire. N’était-il pas, au sein de l’équipe de Robert Gallo, impliqué dans le vol de documents de recherche de scientifiques français sur le VIH et dans la revendication de la découverte du virus comme la leur?

Essayez cette arme discrète – ils ne la voient jamais venir tant qu’ils ne sont pas au sol et ne peuvent pas bouger!

COVID-19 a-t-il été créé dans un laboratoire? Aurait-il pu être utilisé comme bio-arme? Absolument! Lisez notre précédent article à ce sujet ici.

*Documents importants de l’OMS! Nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir et de laisser l’Organisation criminelle mondiale de la santé (OMS) fixer les règles et diriger notre riposte à cette pandémie! L’OMS a menti depuis le début de la flambée, déclarant qu’il n’y avait aucun signe de transmission interhumaine. L’OMS a dépendu des États-Unis d’Amérique et de Bill Gates pour la majeure partie de son financement. Voici le document 2017 de l’OMS pour les contributions volontaires. En outre, nous voulons inclure ce tableau de l’OMS pour 2018 et 2019. Secure Arkansas a écrit un article intitulé COVID-19 Cesspool of Corruption et a mentionné le directeur de l’OMS, Tedros Ghebreyesus – sa carrière politique «a commencé au bureau politique du Front de libération du peuple du Tigré (TPFL) ), une organisation terroriste du groupe ethnique minoritaire du Tigré (6% de la population éthiopienne), répertoriée dans la base de données des Etats-Unis d’Amérique sur le terrorisme de la sécurité intérieure pour une série d’enlèvements, d’attentats à la bombe et de vols à main armée.»

Mais n’oublions PAS le Bill and Melinda Gates Foundation Trust! La fiducie gère les actifs de dotation, et les subventions distribuées par la fondation peuvent bénéficier à la fiducie.

De plus, nous ne devons pas négliger d’inclure le Bill and Melinda Gates Medical Research Institute, une organisation de biotechnologie à but non lucratif dont le siège est à Cambridge, dans le Massachusetts, qui développe des vaccins ou des soi-disant interventions. Nous voyons cela comme un type de «recherche» orienté vers les maladies des riches, tandis que les pays pauvres sont au stade expérimental pour les essais de vaccins humains. La Fondation Gates a déclaré:

… Capitaliser sur de nouvelles stratégies qui pourraient accroître l’identification, la sélection et l’optimisation de nouveaux candidats pour les médicaments, les vaccins, les diagnostics et les dispositifs médicaux.

Si vous pensez que le milliardaire Bill Gates est préoccupé par votre santé, détrompez-vous. Il s’agit du contrôle de la population, de l’argent et d’un sinistre programme mondial! La richesse de Gates augmente constamment.

Voici un article alarmant écrit le 10 juin 2020 – La mondialiste de la dépopulation Melinda Gates pousse déjà les vaccins expérimentaux COVID-19 sur les «personnes de couleur» comme groupe cible à vacciner en premier

Votre corps pleure pour l’iode! Voici ce que vous ne savez pas sur l’iode et votre santé!

Gates conseille les dirigeants du monde sur tout, du réchauffement climatique à la planification familiale, bien qu’il n’ait aucune expérience ni background sur aucun de ces problèmes. La Fondation Gates n’a pas de comptes à rendre et ne rend compte qu’à ses administrateurs – qui se trouvent être eux-mêmes – et à Warren Buffett.

Gates a fait son chemin dans les endroits les plus influents et les plus puissants du monde! La philanthropie privée de Gates affecte les problèmes sociaux à travers la planète… et au détriment de tous!

Les mondialistes d’élite ne sont PAS la source dont nous avons besoin, et les riches n’ont PAS toutes les réponses.

Voici nos précédents articles sur le coronavirus:

Le coronavirus est-il une arme biologique?

Ce secret de cuivre égyptien a-t-il causé des problèmes pour les plans de dépeuplement des Illuminati? (Voir la vidéo sur le sang)

Le CDC admet que certains décès dus à un coronavirus ont été classés comme grippe

Coronavirus: suivez l’argent… et les joueurs!

Coronavirus / COVID-19 – Exposer le Dr Fauci et l’état profond

Ouvrez l’Amérique maintenant! Cartel médical de D.C. exposé…

COVID-19 Cesspool of Corruption… et certains des joueurs

Essayez cet ancien appareil et vous n’aurez plus jamais de factures d’électricité mensuelles élevées! (VIDÉO)

Seringues préremplies COVID-19 avec suivi RFID

Restez à l’écoute!

Comme toujours, vous pouvez trouver nos articles de courrier électronique publiés sur notre site Web: SecureArkansas.com. La zone de recherche est un outil pratique.

Essayez ce secret de cuivre égyptien! Vous ne croirez jamais ce qu’il fait tant que vous n’aurez pas vu la vidéo sur le sang!

Pour plus d’informations sur un sujet, saisissez-le simplement dans la zone de recherche de notre site Web et cliquez sur Entrée!

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : BEFORE IT’S NEWS