Des dossiers douteux au limogeage de Whitlam: l’empire britannique est exposé

Dans mon dernier article, j’ai passé en revue le cas du licenciement de Gough Whitlam par le gouverneur général de la Reine, Sir John Kerr, au cours d’une sombre journée de novembre 1975 qui a déformé les 45 prochaines années de l’histoire de l’Australie. Aujourd’hui, je voudrais aborder un autre chapitre de l’histoire.

J’avais l’habitude de croire comme beaucoup le font, dans une histoire intitulée «l’Empire américain». Au cours de la dernière décennie de recherche, cette croyance a quelque peu changé. Plus je regardais les leviers descendants de l’influence mondiale qui façonnent les événements passés et présents qui ont changé l’histoire, la main du renseignement britannique ne cessait de me frapper carrément au visage à presque chaque tour.

Qui a contrôlé le dossier douteux de Steele qui a mis Russiagate en mouvement et a presque renversé le président Trump? British Intelligence.

Qu’en est-il des renseignements utilisés pour justifier le bombardement de l’Irak? C’était aussi le renseignement britannique.

Que diriez-vous de la stratégie du choc des civilisations utilisée pour faire exploser le Moyen-Orient au cours des décennies? C’était justement le cas de Sir Bernard Lewis, du British Intelligence.

Qu’en est-il de la prise de contrôle par la CFR de la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique au cours du 20e siècle? Il s’agit du British Roundtable Movement in America (créé sous le nom de Grande-Bretagne Chatham House en Amérique en 1921).

Qui Kissinger s’est-il vanté d’avoir plus informé que son propre Département d’État lors d’un séminaire à Chatham House le 10 mai 1981? Le ministère britannique des Affaires étrangères (1).

Qu’en est-il de William Yandall Elliot qui a formé une génération de stratèges néocon qui ont repris la politique étrangère des Etats-Unis d’Amérique après le meurtre de JFK? Eh bien, il était boursier Rhodes et nous savons ce qu’ils sont censés faire.

Qu’en est-il de l’empire financier qui gère le commerce mondial de la drogue? Eh bien, HSBC est l’agence leader éprouvée de ce jeu et les îles Caïmans britanniques sont le centre connu du blanchiment d’argent de la drogue en mer dans le monde.

Qui a inauguré la guerre froide? Churchill.

Où sont passés les nouveaux riches oligarques après que Poutine les a expulsés de Russie? Retour à leurs gestionnaires à Londres.

Qu’en est-il de la création de banques «trop grandes pour faire faillite» qui ont conquis le monde au cours des dernières décennies? Cela a été lancé par le Big Bang de la ville de Londres en 1986

Qui a créé l’Arabie saoudite et l’État d’Israël au 20e siècle (ainsi que les agences de renseignement des deux nations?) Les Britanniques.

Quelle était la nature de l’État Profond que les présidents Lincoln, Garfield, McKinley, Harding, FDR et JFK ont combattu au sein de leurs propres nations?

Qu’est-ce que c’était que la Révolution états-unienne en premier lieu?

Je pourrais continuer, mais je pense que vous comprenez mon point de vue.

Le potentiel perturbé de l’après-guerre

Franklin Roosevelt a décrit sa profonde compréhension des opérations britanniques en Amérique, racontant à son fils en 1943:

«Vous savez, un certain nombre de fois où les hommes du Département d’État ont essayé de me cacher des messages, de les retarder, de les maintenir en quelque sorte, simplement parce que certains de ces diplomates de carrière là-bas ne sont pas d’accord avec ce qu’ils savent, je pense. Ils devraient travailler pour Winston. En fait, la plupart du temps, ils [travaillent pour Churchill]. Arrêtez de penser à eux: un certain nombre d’entre eux sont convaincus que la façon pour l’Amérique de mener sa politique étrangère est de découvrir ce que font les Britanniques et de copier cela!» On m’a dit… il y a six ans, de nettoyer ce département d’État. C’est comme le British Foreign Office…».

Là où l’Empire britannique s’est certainement adapté aux exigences irrésistibles de l’indépendance politique de ses colonies après la Seconde Guerre mondiale, il est essentiel de garder à l’esprit qu’aucun empire ne se dissout délibérément ou «n’accorde à ses esclaves la liberté» sans avoir à l’esprit un programme pervers plus élevé. La liberté est combattue et non donnée par des empires qui n’ont jamais eu de raison de rechercher l’humilité ou l’illumination requise pour que la liberté soit accordée.

Dans le cas du monde d’après-guerre, la libération de la liberté politique entre les colonies de «l’ancien Empire britannique» n’a jamais été accompagnée d’une once de liberté économique pour donner un sens à cette libération. Bien qu’il ait fallu quelques années pour aplanir les impulsions anti-coloniales états-uniennes à propos de la mort de personnalités telles que JFK, Malcolm X, MLK et RFK, la république rebelle a finalement été lentement transformée en un géant muet au nom des «cerveaux britanniques» contrôlant l’Etat Profond (Deep State) de l’Amérique à travers l’océan.

Le cas de l’Afrique et les agents de la Couronne

Prenons le cas de l’Afrique comme exemple rapide: plus de 70% du contrôle des minéraux sur les matières premières africaines, l’exploitation minière et le raffinage sont dirigés par des sociétés basées en Grande-Bretagne ou dans des pays du Commonwealth comme le Canada, l’Afrique du Sud ou l’Australie gérés par une infrastructure internationale de gestionnaires appelée «Crown Agents Ltd» (fondé en 1833 en tant que branche administrative de l’Empire et qui gère encore une grande partie des politiques de santé et de développement économique de l’Afrique à ce jour).

Crown Agents était à l’origine un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de gérer les avoirs de l’Empire britannique en Asie et en Afrique et sa charte le reconnaît comme «une émanation de la Couronne». Bien qu’il soit «proche de la monarchie», il est toujours en dehors des structures gouvernementales, ce qui lui donne la liberté de se salir les mains par rapport aux autres branches «officielles» du gouvernement (ce qui entraîne le cas occasionnel de radiation de la Banque mondiale comme cela s’est produit en 2011).

En 1996, Crown Agents a été privatisé en tant que «Crown Agents for Overseas Government and Administration», où il est devenu actif en Europe centrale et orientale, l’accent étant mis sur la gestion économique, énergétique et sanitaire de l’Ukraine. L’agence est en partenariat avec la Banque mondiale, l’ONU et la Fondation Bill et Melinda Gates et agit comme une société de portefeuille géante avec un actionnaire appelé la Crown Agents Foundation basée à Southwark à Londres.

Une grande partie du programme Crown Agents est conçue pour intégrer l’Afrique aux «réseaux d’énergie verte» dans le cadre du plan anti-BRI OSOWOG (surnommé «Sun Never Sets Plan») annoncé par Modi en 2018.

Comme indiqué dans le rapport 2016 New Colonialism: Britain’s Scramble for African Energy and Mineral Resources:

«101 sociétés cotées à la Bourse de Londres (LSE) – pour la plupart britanniques – ont des activités minières dans 37 pays d’Afrique subsaharienne. Ils contrôlent collectivement plus de 1 billion de dollars des ressources les plus précieuses de l’Afrique. Le gouvernement britannique a utilisé son pouvoir et son influence pour garantir que les sociétés minières britanniques ont accès aux matières premières africaines. Ce fut le cas pendant la période coloniale et c’est encore le cas aujourd’hui.»

Comme nous pouvons le voir par cet aperçu très sommaire des opérations modernes de pillage impérial en Afrique, l’esprit de Cecil Rhodes est bel et bien vivant. Cela prendra une signification supplémentaire alors que nous examinons un autre aspect du puissant héritage de Rhodes au 20e siècle.

La prise de contrôle britannique du renseignement des Etats-Unis d’Amérique

Bien que beaucoup croient à tort que la Grande-Bretagne a été remplacée par un empire américain après la Seconde Guerre mondiale, la triste vérité à y regarder de plus près est que les actifs britanniques intégrés dans le premier état profond de l’Amérique (souvent les actifs Rhodes Scholars et Fabian Society liés au Council on Foreign Relations / Chatham House of América) étaient à l’origine d’une purge de dirigeants fidèles à la vision du FDR pour le monde post-colonial. Ces purges ont entraîné le démantèlement de l’OSS quelques mois après la mort du FDR et la formation de la CIA en 1947 en tant que nouvelle arme pour mener à bien des coups d’État, des assassinats et des subversions de dirigeants en Amérique et à l’étranger en quête d’indépendance économique vis-à-vis de l’Empire britannique. Cette histoire a été brillamment décrite par Cynthia Chung dans son article Secret Wars, Forgotten Betrayals, Global Tyranny: Who is Really in Charge of the U.S. Military.

Les cinq yeux sont nés de ces opérations impériales britanniques qui ont essentiellement suivi le mandat défini par Cecil Rhodes dans son 7e testament appelant à un nouvel empire britannique mondial et à la reconquête de la colonie perdue. Dans son testament, Rhodes demande:

«Pourquoi ne devrions-nous pas former une société secrète avec un seul objectif: l’avancée de l’Empire britannique et la mise de l’ensemble du monde non civilisé sous la domination britannique, pour le rétablissement des États-Unis et pour faire de la race anglo-saxonne une seule Empire…»

Plus loin dans son testament, Rhodes a déclaré:

«Formons le même type de société, une Église pour l’extension de l’Empire britannique. Une société qui devrait avoir ses membres dans chaque partie de l’Empire britannique travaillant avec un seul objet et une seule idée, nous devrions avoir ses membres placés dans nos universités et nos écoles et regarder les jeunes anglais passer entre leurs mains dans chaque mille aurait l’esprit et les sentiments pour un tel objet, il devrait être essayé de toutes les manières, il devrait être testé s’il est endurant, possédé d’éloquence, méprisant les petits détails de la vie, et s’il se révèle être tel, puis élu et lié par serment de servir pour le reste de sa vie dans son pays. Il devrait alors être soutenu s’il n’a pas de moyens par la Société et envoyé dans cette partie de l’Empire où l’on sentait qu’il était nécessaire.»

Parmi les quatre membres anglo-saxons des Five Eyes qui ont la Reine comme chef d’État officiel (Grande-Bretagne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande), tous présentent des formes irrationnelles de gouvernement entièrement structurées autour des principes de l’État profond organisés en deux formes opposées de organisation sociale: démocratique et oligarchique… le véritable siège du pouvoir étant oligarchique.

Parce que cette forme particulière de gouvernement contradictoire est si peu comprise aujourd’hui, et parce que sa structure a fait le succès de l’empire britannique étendu à l’échelle mondiale, quelques mots devraient lui être consacrés maintenant.

Une maison divisée contre elle-même…

Dans le cas des systèmes parlementaires sur le modèle de Westminster, les sénats représentent la Chambre des lords, tandis que les chambres des communes (pour les députés) représentent les organes élus du gouvernement. Un Premier ministre choisi par le parti au pouvoir est supposé être le chef de file de cette nation, mais contrairement aux formes républicaines de gouvernement, au lieu du «mâle s’arrêtant là» (du moins juridiquement parlant), c’est précisément là que la véritable sphère de pouvoir ne commence se faire sentir.

Ici, les systèmes parlementaires / quasi-démocratiques projetés pour la consommation publique se trouvent ancrés dans un monde beaucoup plus obscur et byzantin de gouverneurs généraux (agissant en tant que chefs d’État) qui accordent la sanction royale à tous les actes et exercent les pouvoirs de prérogative infinis de la reine (alias: la «Fontaine de tous les honneurs»). Dans le système impérial britannique, le pouvoir héréditaire est considéré comme la source de toute autorité pour tous les aspects du gouvernement, militaire et économique – tandis que dans les formes républicaines de gouvernement, cette autorité est perçue comme dérivant du consentement des gouvernés.

Lorsque les droits sont «accordés par le souverain» au sein des gouvernements héréditaires, les formes républicaines de gouvernement reconnaissent correctement que les droits sont fondamentalement «inaliénables» pour l’humanité (en principe, mais pas toujours dans la pratique, comme peut le prouver l’histoire troublée de l’Amérique).

En étant essentiellement la «cause» légale de toute autorité parmi toutes les branches des couloirs officiels et officieux du pouvoir britannique, une absurdité évidente frappe à laquelle l’empire préférerait que la plèbe ne pense pas trop sérieusement: la reine et ses héritiers ne peuvent eux-mêmes être SOUS TOUT car ils «font» la loi. Cela signifie que la reine, ses héritiers et toute personne à qui elle délègue le pouvoir ont littéralement des «permis de tuer». La reine ne peut pas être traduite en justice et elle n’a pas besoin de passeport ni même de permis de conduire… car ces documents sont délivrés par la seule autorité de sa couronne. Dans la logique des systèmes juridiques britanniques, elle ne peut être tenue légalement responsable de tout ce que la Couronne a fait à quiconque ou à n’importe quelle nation du monde.

Bien que beaucoup d’efforts soient consacrés à la représentation des pouvoirs de prérogative de la Couronne comme purement symboliques, ils couvrent presque toutes les branches de la gouvernance et ont parfois été utilisés … bien que les sphères d’influence britanniques où elles s’appliquent le plus soient généralement si autoréglementées qu’elles nécessitent très peu de contributions une telle influence extérieure pour les maintenir en ligne.

Ces pouvoirs ont été révélés pour la première fois en 2003 et dans un article intitulé «Mystère levé sur les pouvoirs de prérogative», le London Guardian a noté que ces pouvoirs comprennent (mais ne sont pas limités à):

«Affaire intérieure, nomination et révocation des ministres, convocation, prorogation et dissolution du Parlement, sanction royale des projets de loi, nomination et réglementation de la fonction publique, mise en service d’officiers des forces armées, direction de la disposition des forces armées au Royaume-Uni (et dans d’autres pays du Commonwealth), nomination du conseil de la reine, délivrance et retrait des passeports, prérogative de clémence. (Utilisé pour les cas de peine capitale. Toujours utilisé, par exemple pour remédier aux erreurs de calcul de peine), octroi d’honneurs, création de sociétés par charte, affaires étrangères, établissement de traités, déclaration de guerre, déploiement de forces armées à l’étranger, reconnaissance des États étrangers, et l’accréditation et l’accueil des diplomates.»

Lorsqu’un projet de loi de 2009 a été déposé au Parlement proposant de limiter ces pouvoirs, un examen du ministère de la Justice dirigé par le Conseil privé a conclu que de telles limitations «affaibliraient dangereusement la capacité de l’État à répondre à une crise» et le projet de loi a été rapidement tué.

Au niveau provincial, nous trouvons des lieutenants-gouverneurs qui (au Canada) sont membres des Chevaliers franc-maçonniques de Saint-Jean de Jérusalem (patronnés par la Reine elle-même).

Toutes les personnalités qui opèrent avec ces autorités dans cet étrange monde byzantin font elles-mêmes partie ou sont redevables des personnalités assermentées au sein du Conseil privé de la Reine – plaçant leur allégeance sous l’autorité totale de la Reine et de ses héritiers, plutôt que du peuple ou de la nation dans laquelle ce sujet sert et vit. Si cela est difficile à croire, alors prenez le temps d’écouter le serment du Premier ministre canadien Justin Trudeau en entrant au Conseil privé pour avoir un avant-goût viscéral de cette politique médiévale en action (chaque membre du Cabinet, Premier ministre et chef de l’opposition doit prêter ce serment s’ils doivent recevoir des séances d’information des services de renseignement de Sa Majesté.)

Prenez note que pas une seule fois le bien-être du peuple ou de la nation ne se pose dans ce serment.

Défiant contre la loi naturelle

Malgré ces structures de pouvoir anormales, l’histoire a montré que de temps à autre, de bons dirigeants se sont retrouvés à des postes de direction de haut niveau. Aussi rares soient-elles, de telles anomalies se sont produites dans les cas des premiers ministres du Canada, Wilfrid Laurier (1896-1911) et John Diefenbaker (1957-1963), des premiers ministres du Québec Paul Sauvé (1959), Daniel Johnson Senior (1967-68) et L’Australien Gough Whitlam (1972-1975). Pourtant, lorsque ces anomalies surviennent et que ces chiffres dépassent leur sphère d’action acceptable dans des territoires politiques réservés uniquement à l’élite dirigeante, il n’y a alors plus souvent pas de coup d’État de Rhodes Scholar [Laurier 1911 (2), Diefenbaker 1963], de mort prématurée [Sauvé 1959 et Johnson 1968] ou de limogeage par le gouverneur général de la Reine [Whitlam 1975].

Dans tous les cas susmentionnés, les institutions démocratiques fondées sur le concept selon lequel tous les citoyens sont rendus égaux et libres à l’image d’un créateur ne sont jamais tolérées depuis longtemps dans la cage d’un système d’oligarchisme fondé sur la conviction qu’une seule personne est souveraine et sa parole est la loi absolue pour tous les esclaves et les serviteurs de la lignée dirigeante.

Comme Gough Whitlam l’a découvert en 1975, le véritable empire britannique est une méchante bête, et probablement une bête qui aurait dû disparaître il y a quelques siècles. Malheureusement, jusqu’à ce moment, l’histoire a été entachée par plus de quelques perturbations de dirigeants progressistes qui ont sacrifié leur confort, leur carrière et souvent leur vie pour résister à ce parasite tenace qui préférait aspirer son hôte plutôt que d’admettre que le système d’organisation sur lequel il se fonde est une abomination à la loi naturelle et à la morale.

Remarques

(1) Kissinger a déclaré lors de cet événement: «Les Britanniques ont été si utiles en fait qu’ils sont devenus un participant aux délibérations internes des Etats-Unis d’Amérique, dans une certaine mesure sans doute jamais pratiqué entre nations souveraines… Dans mon incarnation à la Maison Blanche alors, j’ai tenu le ministère britannique des Affaires étrangères mieux informé et plus étroitement engagé que je ne l’ai fait avec le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique… C’était symptomatique».

(2) Après son coup d’État de 1911 coordonné par les premiers membres du mouvement de la table ronde, les hommes et les forces orange de l’Ontario autour de Henri Bourassa au Québec, Wilfrid Laurier a déploré la perte de la souveraineté du Canada en disant: «Le Canada est maintenant gouverné par une junte siégeant à Londres , connu sous le nom de «The Round Table», avec des ramifications à Toronto, à Winnipeg, à Victoria, avec les conservateurs et les Grits recevant leurs idées de Londres et les forçant insidieusement sur leurs partis respectifs. [O.D. Skelton, La vie de Sir Wilfrid Laurier, p. 510]».

Matthew Ehret Matthew Ehret est le rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, un expert de BRI sur les Discours tactiques, et est l’auteur de 3 volumes de la série de livres « Untold History of Canada« . Ses travaux apparaissent régulièrement sur Strategic Culture, Duran, Fort Russ, Greanville Post, Off Guardian, Zero Hedge, Lew Rockwell, Sott et Global Research. En 2019, il a cofondé la Rising Tide Foundation de Montréal et peut être joint à matt.ehret@tutamail.com

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et sociétale

MIRASTNEWS

Source : Fort Russ