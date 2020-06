La Chine détecte de lourdes traces de COVID-19 dans des sections de fruits de mer et de bœuf du marché de Pékin + Vidéo Afrique

Les résultats préliminaires d’une enquête épidémiologique sur le centre de vente en gros de Xinfadi – une immense installation qui contient des entrepôts et des halles de commerce – a révélé que ceux qui fréquentent la section des fruits de mer sont plus susceptibles d’être infectés par le nouveau coronavirus, selon Reuters.

« Nous avons analysé la nature des activités des personnes infectées. Nous avons constaté que les personnes qui achetaient des fruits de mer contractaient [le nouveau coronavirus] plus souvent que les autres », a déclaré Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, lors d’une conférence de presse jeudi.

«Nous avons prélevé de nombreux échantillons sur le marché, à partir de différentes surfaces, d’objets. Après avoir analysé les résultats, nous avons découvert que l’endroit le plus infecté était la salle des produits de la mer.»

Il convient de noter que la viande était également présente dans la section des fruits de mer. La section des stalles de bœuf et de mouton s’est classée deuxième après les stalles de fruits de mer pour les traces de COVID-19.

En outre, les scientifiques ont pu utiliser leurs récentes découvertes pour donner un sens à l’épidémie initiale de COVID-19 à Wuhan, en Chine.

« À l’époque, nous soupçonnions que cette [épidémie sur le marché des fruits de mer de Wuhan] était d’origine animale. Les résultats de notre enquête sur le marché de Pékin nous ont ramenés à Wuhan et nous ont donné un nouveau vecteur pour résoudre l’énigme de l’épidémie de Wuhan », a expliqué Wu. .

La Chine a suspendu les importations de saumon en provenance d’Europe cette semaine après que plus de 100 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés à Pékin depuis la semaine dernière. De nombreux individus infectés avaient leurs cas liés au marché de Xinfadi, ce qui a incité le gouvernement à réagir pour cesser les importations de saumon.

Les responsables ont annoncé plus tard que le saumon était très peu susceptible d’être responsable de la réémergence du COVID-19, a rapporté la BBC. Cependant, l’arrêt des importations de saumon avait déjà endommagé le marché du poisson pour les exportateurs européens – en particulier les Norvégiens, et un employeur de restaurant de Pékin a déclaré que les clients étaient dans une « panique du saumon » et avaient récemment commencé à remettre en question le pays d’origine du poisson.