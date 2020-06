Une COVID-20 ou COVID-19+ élaborée en laboratoire ? – Une étude conclut que la mutation du coronavirus multiplie ses «pointes» et la rend plus infectieuse

Les spécialistes disent qu’il est encore trop tôt pour déterminer si les changements dans le virus ont été un facteur clé dans la propagation de l’épidémie.

Illustrative Image

Les Scientifiques de Scripps Research, Floride (USA) pensent qu’il existe une mutation dans la souche de coronavirus qui la rend plus infectieuse et résistante, grâce au fait qu’elle a quatre ou cinq fois plus de pointes fonctionnelles ou de pointes à sa surface. Grâce à ces pics, le SRAS-CoV-2 se lie aux cellules humaines et les infecte.

L’étude d’une culture cellulaire de laboratoire a montré que cette mutation semble modifier la fonction biologique du virus. En particulier, les chercheurs ont découvert que la mutation, connue sous le nom de D614G, stabilisait les protéines de pointe du virus, qui dépassent de la surface virale et donnent son nom au coronavirus.

Ils ont également observé que le nombre de pics fonctionnels et intacts dans chaque particule virale était environ cinq fois plus élevé.

Selon deux des scientifiques à la tête de l’étude, Hyeryun Choe et Michael Farzan, les virus D614G étaient beaucoup plus susceptibles d’infecter une cellule que les virus sans cette mutation, car plus le virus présente de pics, plus il aura de possibilités d’adhérer. une cellule humaine.

Choe dit que les pointes du virus avec la mutation étaient « presque 10 fois plus infectieuses dans le système de culture cellulaire que nous utilisons » que celles sans la même mutation et, par conséquent, « le virus devient beaucoup plus stable ».

Les nouvelles conclusions, soulignent les experts, pourraient expliquer pourquoi certains pays européens tels que l’Italie ou différents États américains, comme New York, ont été particulièrement touchés par le nombre d’infections et de décès, car cette mutation a prédominé en ces places.

Cependant, les chercheurs font preuve de prudence et croient qu’il est encore bientôt pour déterminer si les différences dans le virus ont été un facteur de propagation de l’épidémie.

