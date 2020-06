Crime financier de Wall Street – 100 000 milliards de dollars volés dans la rue Main (vidéo) – Appel au président Trump

Robert David Steele, ancien espion des Etats-Unis d’Amérique recommandé pour le prix Nobel de la paix en 2027, a achevé son projet de deux mois sur le crime financier à Wall Street. Sa tâche a été de sensibiliser le public à 100 000 milliards de dollars de vols documentés par Wall Street dans Main Street (y compris les fonds de pension et les économies de vie des flics, des pompiers, des enseignants et des infirmières). Il y a 100 000 milliards de dollars supplémentaires de richesse illicite provenant du blanchiment d’argent. Tous les actifs tangibles existants qui ont été achetés avec 200 000 milliards de dollars de richesse illicite – hôtels particuliers, super yachts, avions privés, collections d’art, îles privées, stocks d’or et d’argent – sont tous sujets à confiscation civile et pénale. Il s’agit de la « réserve » du président Donald J. Trump pour la réinitialisation économique mondiale.

A propos de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗗𝗮𝘃𝗶𝗱 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝗲 Robert David Steele est un ancien espion de la Marine américaine de la CIA et cofondateur de l’activité de renseignement du US Marine Corps. Il a été nominé pour le prix Nobel de la paix en 2017 et a longtemps promu l’utilisation de l’intelligence Open-Source et plus récemment de l’Open Source Everything Engineering (OSEE). Robert a écrit le manuel sur le renseignement à source ouverte pour l’OTAN, la Defense Intelligence Agency et les opérations des forces spéciales américaines. Il a formé plus de 7 500 officiers dans 66 pays et parle couramment l’espagnol. Pour en savoir plus sur Robert, rendez-vous sur https://RobertDavidSteele.com 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 Robert est le Chief Enabling Officer (CeO) pro bono d’Earth Intelligence Network, un 501c3 consacré à l’enseignement de l’analyse holistique (HA), de la véritable économie des coûts (TCE) et de l’ingénierie open source tout (OSEE). Il est également PDG d’Open Source Everything (OSE Inc.), un organisme à but lucratif qui cherche à aider tous les pays à créer un monde prospère en paix, un monde qui travaille pour 100% de l’humanité, à 10-20% du coût de l’économie occidentale a échoué.

Traduction et avis intégré : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

