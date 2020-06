L’affaire montre que le COVID-19 avait une origine de laboratoire

Par Jonathan Latham, PhD et Allison Wilson, PhD

Si le public a tiré une leçon de la pandémie de COVID-19, c’est que la science ne génère pas de certitude. Les masques faits maison fonctionnent-ils? Quel est le taux de mortalité de COVID-19? Quelle est la précision des tests? Combien de personnes ne présentent aucun symptôme? Etc. Pratiquement, la seule affirmation incontestée faite à ce jour est que tous les parents génétiques connus les plus proches de sa cause, le virus Sars-CoV-2, se trouvent dans les chauves-souris en fer à cheval (Zhou et al., 2020). Par conséquent, le réservoir viral probable était une chauve-souris.

Cependant, la plupart de ces coronavirus de chauve-souris ressemblant à des ancêtres ne peuvent pas infecter les humains (Ge et al., 2013). Par conséquent, depuis le début, une question clé qui pèse sur la pandémie a été: comment un virus à ARN de chauve-souris est-il devenu un pathogène humain à la fois virulent et mortel?

La réponse presque universellement saisie est qu’il existait une espèce intermédiaire. Un animal, peut-être un serpent, peut-être une civette de palmier, peut-être un pangolin, a servi d’hôte temporaire. Cet animal de pont aurait probablement eu un récepteur cellulaire ACE2 (la molécule qui permet l’entrée cellulaire du virus) intermédiaire dans la séquence protéique (ou au moins la structure) entre la chauve-souris et l’humain (Wan et al., 2020).

Dans la presse et dans la littérature scientifique, les scénarios par lesquels ce transfert zoonotique naturel aurait pu se produire ont été sans cesse réfléchis. La plupart ont été alimentés par les premières constatations selon lesquelles bon nombre des premiers cas de COVID-19 semblent s’être produits sur le marché des animaux vivants de Wuhan à Huhanan et aux alentours. [Les dernières données indiquent que 14 des 41 premiers cas, y compris le premier, n’avaient aucun lien avec le marché animal (Huang et al. 2020)].

Étant donné que les deux précédentes quasi-pandémies de coronavirus du SRAS (2002-3) et du MERS (2012) provenaient probablement toutes deux de chauves-souris et que les deux sont soupçonnées (mais non prouvées) d’avoir transité vers l’homme via des animaux intermédiaires (civettes et dromadaires respectivement), une voie zoonotique naturelle est une première hypothèse raisonnable (Andersen et al., 2020).

L’idée, telle qu’elle s’appliquait à l’épidémie de SRAS d’origine (2002), est que le virus de la chauve-souris d’origine a infecté une civette. Le virus a ensuite évolué brièvement chez cette espèce animale, mais pas suffisamment pour provoquer une pandémie de civette, puis a été sélectionné par un humain avant de s’éteindre dans les civettes. Chez ce premier humain (patient zéro), le virus a survécu, peut-être à peine, mais a été transmis, marquant le premier cas de transmission interhumaine. Au fur et à mesure de sa transmission dans ses premiers hôtes humains, le virus a rapidement évolué, s’adaptant pour mieux infecter ses nouveaux hôtes. Après quelques transmissions provisoires, la pandémie proprement dite a commencé.

Ce scénario est peut-être à peu près le début de la pandémie actuelle de COVID-19.

Mais une autre possibilité troublante doit être écartée. Elle découle du fait que l’épicentre, Wuhan (11 millions d’habitants), se trouve être l’épicentre mondial de la recherche sur les coronavirus des chauves-souris (par exemple Hu et al., 2017).

Inspirés par cette proximité, divers chercheurs et médias d’informations, notamment le Washington Post et avec beaucoup plus de données Newsweek, ont établi à première vue que l’origine en laboratoire est une possibilité forte (Zhan et al., 2020; Piplani et al., 2020).. C’est-à-dire que l’un des deux laboratoires de Wuhan qui a travaillé sur les coronavirus a accidentellement laissé échapper un virus naturel; ou, le laboratoire génétiquement (ou autrement manipulait) un virus de type Sars-CoV-2 qui s’est ensuite échappé.

Malheureusement, aux États-Unis d’Amérique au moins, la question de l’origine de la pandémie est devenue un football politique; soit une opportunité pour la sinophobie, soit un «jeu de blâme» partisan.

Mais le potentiel d’une sortie de laboratoire catastrophique n’est pas un jeu et les problèmes systémiques de compétence et d’opacité ne sont certainement pas limités à la Chine (Lipsitch, 2018). Le Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis d’Amérique (DHS) construit actuellement une nouvelle installation nationale élargie de bio et d’agro-défense à Manhattan, au Kansas. Le DHS a estimé à 70 % le risque sur 50 ans (défini comme ayant un impact économique de 9 à 50 milliards de dollars) d’une sortie de son laboratoire.

Lorsqu’un comité du Conseil national de recherches a inspecté ces estimations du DHS, il a conclu: «Le comité constate que les risques et les coûts pourraient bien être bien plus élevés que cela».

Un rapport ultérieur du comité (NAP, 2012) a continué:

«Le comité a été chargé de juger de l’adéquation et de la validité de l’uSSRA [mise à jour de l’évaluation des risques spécifiques au site]. Le comité a identifié de sérieuses inquiétudes concernant (1) la mauvaise application des méthodes utilisées pour évaluer le risque, (2) le fait de ne pas indiquer clairement si et comment les preuves utilisées pour étayer les hypothèses d’évaluation du risque ont été soigneusement examinées et correctement évaluées, (3) l’étendue limitée de la littérature citée et l’interprétation erronée de certaines des principales publications à l’appui, (4) l’incapacité d’expliquer les critères utilisés pour sélectionner les hypothèses lorsque la documentation à l’appui est contradictoire, (5) l’omission de considérer les voies de risque importantes, et (6) le traitement inadéquat de l’incertitude. Ces carences ne sont pas également problématiques, mais elles se produisent avec une fréquence suffisante pour soulever des doutes quant à l’adéquation et à la validité des résultats de risque présentés. Dans la plupart des cas (p. Ex., Les activités opérationnelles de l’ANBF), les problèmes identifiés entraînent une sous-estimation du risque; dans d’autres cas (par exemple, risques de catastrophes naturelles), les risques peuvent être surestimés. En conséquence, le comité conclut que l’uSSRA est techniquement inadéquate à des égards critiques et ne constitue pas une base insuffisante pour juger des risques associés au NBAF proposé à Manhattan, au Kansas. »

La Chine, quant à elle, ayant ouvert son premier à Wuhan en 2018, prévoit de déployer un réseau national de laboratoires BSL-4 (Yuan, 2019). Comme de nombreux autres pays, elle investit considérablement dans la surveillance des maladies et la collecte de virus à partir de populations d’animaux sauvages et dans la recherche de virus recombinants à haut risque avec des agents pathogènes pandémiques potentiels (PPP).

Le 4 mai, les nations et les philanthropies mondiales, réunies à Bruxelles, ont engagé 7,4 milliards de dollars pour la préparation future à une pandémie. Mais la question qui pèse sur tous ces investissements est la suivante: la mission du laboratoire de Wuhan au centre des demandes de libération accidentelle est la préparation à une pandémie. Si la pandémie de COVID-19 a commencé là-bas, nous devons repenser radicalement les idées actuelles pour la préparation à une pandémie à l’échelle mondiale. De nombreux chercheurs pensent déjà que nous devrions, pour des raisons à la fois de sécurité et d’efficacité (Lipsitch et Galvani, 2014; Weiss et al., 2015; Lipsitch, 2018). Le pire résultat possible serait que ces milliards de dons accélèrent l’arrivée de la prochaine pandémie.

Communiqués de laboratoire historiques, un bref historique

Une libération accidentelle en laboratoire n’est pas simplement une possibilité théorique. En 1977, un laboratoire en Russie (ou peut-être en Chine), probablement lors du développement d’un vaccin contre la grippe, a accidentellement libéré le virus de la grippe H1N1 éteint (Nakajima et al., 1978). Le H1N1 est devenu un virus pandémique mondial. Une grande partie de la population mondiale a été infectée. Dans ce cas, les décès étaient peu nombreux car la population âgée de plus de 20 ans avait une immunité historique au virus. Cet épisode n’est pas largement connu car ce n’est que récemment que cette conclusion a été officiellement reconnue dans la littérature scientifique et la communauté de la virologie a hésité à discuter de tels incidents (Zimmer and Burke, 2009; Wertheim, 2010). Pourtant, les fuites d’agents pathogènes de laboratoire entraînant la mort humaine et animale (par exemple la variole en Grande-Bretagne; l’encéphalite équine en Amérique du Sud) sont suffisamment courantes pour qu’elles soient beaucoup mieux connues (résumées dans Furmanski, 2014). Rarement, ces épidémies se sont transformées en véritables pandémies à l’échelle du H1N1, qui a d’ailleurs éclaté à nouveau en 2009/2010 sous le nom de «grippe porcine», causant des décès estimés diversement entre 3000 et 200 000 à cette occasion (Duggal et al., 2016; Simonsen et al. 2013).

De nombreux scientifiques ont averti que les expériences avec des PPP, comme la variole et le virus Ebola et la grippe, sont intrinsèquement dangereuses et devraient être soumises à des limites et à une surveillance strictes (Lipsitch et Galvani, 2014; Klotz et Sylvester, 2014). Même dans le cas limité des coronavirus de type SRAS, depuis la répression de l’épidémie d’origine de SRAS en 2003, il y a eu six éclosions de maladie du SRAS documentées provenant de laboratoires de recherche, dont quatre en Chine. Ces éclosions ont causé 13 infections individuelles et un décès (Furmanski, 2014). En réponse à ces préoccupations, les États-Unis d’Amérique ont interdit certaines classes d’expériences, appelées expériences de gain de fonction (GOF), avec des PPP en 2014, mais l’interdiction (en fait un moratoire de financement) a été levée en 2017.

Pour ces raisons, et aussi pour garantir l’efficacité des futurs efforts de préparation à une pandémie, il est d’une importance internationale vitale de déterminer si l’hypothèse de fuite du laboratoire a des preuves crédibles pour la soutenir. Cela doit être fait indépendamment du problème – aux États-Unis d’Amérique – de la politique partisane toxique et du nationalisme.

La thèse d’évasion du laboratoire COVID-19 Wuhan

L’essence de la théorie de l’évasion en laboratoire est que Wuhan est le site de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), le premier et le seul établissement de niveau 4 de biosécurité en Chine (BSL-4). (BSL-4 est le plus haut niveau de sécurité des agents pathogènes). Le WIV, qui n’a ajouté un laboratoire BSL-4 qu’en 2018, recueille un grand nombre de coronavirus à partir d’échantillons de chauves-souris depuis l’épidémie initiale de SRAS de 2002-2003; notamment en collecter davantage en 2016 (Hu, et al., 2017; Zhou et al., 2018).

Dirigés par le chercheur Zheng-Li Shi, les scientifiques du WIV ont également publié des expériences dans lesquelles des coronavirus de chauves-souris vivantes ont été introduits dans des cellules humaines (Hu et al., 2017). De plus, selon un article du 14 avril dans le Washington Post, le personnel de l’ambassade des États-Unis d’Amérique s’est rendu au WIV en 2018 et «avait de graves problèmes de sécurité» concernant la biosécurité dans ce pays. Le WIV se trouve à seulement 13 kilomètres du marché des animaux vivants de Huanan, qui était initialement considéré comme le site d’origine de la pandémie de COVID-19.

Wuhan abrite également un laboratoire appelé les Centres de prévention et de contrôle des maladies de Wuhan (WCDPC). Il s’agit d’un laboratoire BSL-2 situé à seulement 250 mètres du marché de Huanan. Dans le passé, les coronavirus de chauve-souris ont été conservés au laboratoire WCDPC de Wuhan.

Ainsi, la théorie de la fuite en laboratoire est que les chercheurs de l’un de ces laboratoires ou des deux peuvent avoir détecté un coronavirus de chauve-souris semblable à Sars-CoV-2 lors de l’un de leurs nombreux voyages de collecte (ou «surveillance virale»). Ou bien, un virus qu’ils étudiaient, passaient, manipulaient ou manipulaient d’une autre manière, s’est échappé.

Évaluations scientifiques de la théorie de l’évasion en laboratoire

Le 17 avril, l’Australian Science Media Center a demandé à quatre virologues australiens: « COVID-19 est-il venu d’un laboratoire à Wuhan?«

Trois (Edward Holmes, Nigel McMillan et Hassan Vally) ont rejeté la suggestion d’évasion de laboratoire et Vally l’a simplement étiquetée, sans élaboration, de «conspiration».

Le quatrième virologue interrogé était Nikolai Petrovsky de l’Université Flinders. Petrovsky a d’abord abordé la question de savoir si la voie de la zoonose naturelle était viable. Il a déclaré au Media Center:

« Aucun virus naturel correspondant à COVID-19 n’a été trouvé dans la nature malgré une recherche intensive pour trouver ses origines. »

C’est-à-dire que l’idée d’un intermédiaire animal est de la spéculation. En effet, aucun intermédiaire hôte viral ou animal crédible, sous la forme d’un hôte animal confirmé ou d’un intermédiaire viral plausible, n’a jusqu’à présent émergé pour expliquer le transfert zoonotique naturel de Sars-CoV-2 à l’homme (par exempleZhan et al. , 2020).

Outre la thèse de Petrovsky, il existe deux autres difficultés avec la thèse du transfert zoonotique naturel (en dehors de la faible association épidémiologique entre les premiers cas et le marché «humide» de Huanan).

La première est que des chercheurs du laboratoire de Wuhan se sont rendus dans des grottes du Yunnan (à 1 500 km) pour trouver des chauves-souris en fer à cheval contenant des coronavirus de type SRAS. À ce jour, le parent vivant le plus proche de Sars-CoV-2 encore trouvé provient du Yunnan (Ge et al., 2016). Pourquoi une épidémie de virus de chauve-souris se produirait-elle donc à Wuhan?

De plus, la Chine compte 1,3 milliard d’habitants. Si les retombées du commerce d’espèces sauvages étaient l’explication, alors, toutes choses étant égales par ailleurs, la probabilité d’une pandémie débutant à Wuhan (11 millions d’habitants) est inférieure à 1%.

Zheng-Li Shi, responsable de la recherche sur les coronavirus de chauve-souris au WIV, a déclaré à Scientific American:

« Je ne m’étais jamais attendu à ce que ce genre de chose se produise à Wuhan, dans le centre de la Chine. » Ses études ont montré que les provinces subtropicales méridionales du Guangdong, du Guangxi et du Yunnan ont le plus grand risque que des coronavirus sautent aux humains à partir d’animaux – en particulier les chauves-souris, un réservoir connu. Si les coronavirus étaient le coupable, elle se souvient avoir pensé: « Auraient-ils pu venir de notre laboratoire? »

Wuhan, en bref, est un épicentre plutôt improbable pour un transfert zoonotique naturel. En revanche, soupçonner que Sars-CoV-2 pourrait provenir du WIV est à la fois raisonnable et évident.

Sars-CoV-2 a-t-il été créé dans un laboratoire?

Dans sa déclaration, Petrovsky continue en décrivant le type d’expérience qui, en principe, si elle était effectuée en laboratoire, obtiendrait le même résultat que le transfert zoonotique naturel hypothétique – adaptation rapide d’un coronavirus de chauve-souris à un hôte humain.

«Prenez un coronavirus de chauve-souris qui n’est pas infectieux pour l’homme et forcez sa sélection en le cultivant avec des cellules qui expriment le récepteur ACE2 humain, ces cellules ayant été créées il y a de nombreuses années pour cultiver des coronavirus du SRAS et vous pouvez forcer le virus de la chauve-souris à s’adapter pour infecter les cellules humaines via des mutations dans sa protéine de pointe, ce qui aurait pour effet d’augmenter la force de sa liaison à l’ACE2 humaine et de réduire inévitablement la force de sa liaison à la chauve-souris ACE2.

Les virus en culture prolongée développeront également d’autres mutations aléatoires qui n’affectent pas sa fonction. Le résultat de ces expériences est un virus très virulent chez l’homme mais suffisamment différent pour qu’il ne ressemble plus au virus de la chauve-souris d’origine. Parce que les mutations sont acquises au hasard par sélection, il n’y a pas de signature d’un gène génétique humain, mais il s’agit clairement d’un virus toujours créé par une intervention humaine.»

En d’autres termes, Petrovsky pense que les méthodes expérimentales actuelles auraient pu conduire à un virus modifié qui s’est échappé.

Passage, recherche GOF et évasions de laboratoire

L’expérience mentionnée par Petrovsky représente une classe d’expériences appelée passage. Le passage consiste à placer un virus vivant dans une culture animale ou cellulaire à laquelle il n’est pas adapté, puis, avant sa mort, à le transférer vers un autre animal ou cellule du même type. Le passage se fait souvent de manière itérative. La théorie est que le virus évoluera rapidement (car les virus ont des taux de mutation élevés) et s’adaptera au nouveau type d’animal ou de cellule. Le passage d’un virus, en lui permettant de s’adapter à sa nouvelle situation, crée un nouveau pathogène.

L’expérience la plus célèbre a été menée dans le laboratoire du chercheur néerlandais Ron Fouchier. Fouchier a pris un virus de la grippe aviaire (H5N1) qui n’a pas infecté les furets (ou d’autres mammifères) et l’a transmis en série chez les furets. L’intention de l’expérience était spécifiquement de développer un PPP. Après dix passages, les chercheurs ont constaté que le virus avait bel et bien évolué, non seulement pour infecter les furets mais pour se transmettre à d’autres dans des cages voisines (Herfst et al., 2012). Ils avaient créé un virus de furet aéroporté, un pathogène pandémique potentiel et une tempête dans la communauté scientifique internationale.

La deuxième classe d’expériences qui ont fréquemment fait l’objet de critiques sont les expériences GOF. Dans la recherche GOF, un nouveau virus est délibérément créé, soit par mutation in vitro, soit en coupant et en collant ensemble deux virus (ou plus). L’intention de telles reconfigurations est de rendre les virus plus infectieux en ajoutant de nouvelles fonctions telles qu’une infectiosité ou une pathogénicité accrues. Ces nouveaux virus sont ensuite expérimentés, soit en cultures cellulaires, soit chez des animaux entiers. Il s’agit de la classe d’expériences interdite aux États-Unis d’Amérique de 2014 à 2017.

Certains chercheurs ont même combiné des expériences GOF et de passage en utilisant des virus recombinants dans des expériences de passage (par exemple Sheahan et al., 2008).

De telles expériences nécessitent toutes des techniques d’ADN recombinant et des expériences de culture animale ou cellulaire. Mais l’hypothèse la plus simple de la façon dont le Sars-CoV-2 pourrait avoir été causé par la recherche est simplement de supposer qu’un chercheur du WIV ou du WCDCP a été infecté lors d’une expédition de collecte et a transmis son virus de la chauve-souris à ses collègues ou à sa famille. Le virus naturel a ensuite évolué, dans ces premiers cas, en Sars-CoV-2. Pour cette raison, même les voyages de collecte ont leurs détracteurs. L’épidémiologiste Richard Ebright les a appelés «la définition de la folie». La manipulation des animaux et des échantillons expose les collectionneurs à de multiples agents pathogènes et le retour dans leurs laboratoires ramène ensuite ces agents pathogènes dans des endroits densément peuplés.

L e WIV faisait-il des expériences susceptibles de libérer des PPP?

Depuis 2004, peu de temps après la première épidémie de SRAS, des chercheurs du WIV ont collecté des coronavirus de chauve-souris lors d’une recherche intensive de pathogènes de type SRAS (Li et al., 2005). Depuis le premier voyage de collecte, de nombreux autres ont été menés (Ge et al., 2013; Ge et al., 2016; Hu et al., 2017; Zhou et al., 2018).

Petrovsky ne le mentionne pas, mais le groupe de Zheng-Li Shi au WIV a déjà effectué des expériences très similaires à celles qu’il décrit, en utilisant ces virus collectés. En 2013, le laboratoire Shi a rapporté avoir isolé un clone infectieux d’un coronavirus de chauve-souris qu’ils appelaient WIV-1 (Ge et al., 2013). Le WIV-1 a été obtenu en introduisant un coronavirus de chauve-souris dans des cellules de singe, en le passant, puis en testant son infectivité dans des lignées cellulaires humaines (HeLa) conçues pour exprimer le récepteur ACE2 humain (Ge et al., 2013).

En 2014, juste avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de la recherche aux États-Unis d’Amérique sur le GOF, Zheng-Li Shi du WIV a co-rédigé un article avec le laboratoire de Ralph Baric en Caroline du Nord qui a effectué des recherches du GOF sur les coronavirus des chauves-souris (Menachery et al., 2015).

Dans cet ensemble particulier d’expériences, les chercheurs ont combiné «le pic du coronavirus de chauve-souris SHC014 dans un squelette SARS-CoV adapté à la souris» en un seul virus vivant conçu. La pointe a été fournie par le laboratoire Shi. Ils ont mis ce virus chauve-souris / humain / souris dans des cellules de voies respiratoires humaines cultivées et également dans des souris vivantes. Les chercheurs ont observé une «pathogenèse notable» chez les souris infectées (Menachery et al. 2015). La partie adaptée à la souris de ce virus provient d’une expérience de 2007 dans laquelle le laboratoire Baric a créé un virus appelé rMA15 par passage (Roberts et al., 2007). Ce rMA15 était «hautement virulent et mortel» pour les souris. Selon cet article, les souris ont succombé à une «infection virale écrasante».

En 2017, toujours dans le but d’identifier des virus de chauve-souris ayant des capacités de liaison ACE2, le laboratoire Shi du WIV a signalé avoir réussi à infecter des lignées cellulaires humaines (HeLa) conçues pour exprimer le récepteur ACE2 humain avec quatre coronavirus de chauve-souris différents. Deux d’entre eux étaient des virus de chauve-souris recombinants (chimériques) fabriqués en laboratoire. Les virus sauvage et recombinant ont été brièvement passés dans des cellules de singe (Hu et al., 2017).

Ensemble, ce que ces articles montrent, c’est que: 1) Le laboratoire Shi a collecté de nombreux échantillons de chauves-souris en mettant l’accent sur la collecte de souches de coronavirus de type SRAS, 2) ils ont cultivé des virus vivants et mené des expériences de passage sur eux, 3) des membres de Zheng-Li Shi’s le laboratoire a participé à des expériences GOF menées en Caroline du Nord sur des coronavirus de chauve-souris, 4) le laboratoire Shi a produit des coronavirus de chauve-souris recombinants et les a placés dans des cellules humaines et des cellules de singe. Toutes ces expériences ont été menées dans des cellules contenant des récepteurs ACE2 humains ou de singe.

L’objectif primordial de ces travaux était de voir si un pathogène amélioré pouvait émerger de la nature en en créant un en laboratoire. (Pour un résumé technique très instructif de la recherche du WIV sur les coronavirus de chauve-souris et celle de leurs collaborateurs, nous recommandons ce billet, écrit par l’entrepreneur en biotechnologie Yuri Deigin).

Il semble également que le laboratoire Shi du WIV avait l’intention de faire plus de recherches de ce type. En 2013 et à nouveau en 2017, Zheng-Li Shi (avec l’aide d’un organisme à but non lucratif appelé EcoHealth Alliance) a obtenu une subvention du National Institutes of Health des États-Unis d’Amérique (NIH). La plus récente de ces subventions a proposé que:

«La gamme d’hôtes (c’est-à-dire le potentiel d’émergence) sera testée expérimentalement en utilisant la génétique inverse, des tests de liaison aux pseudovirus et aux récepteurs, et des expériences d’infection virale à travers une gamme de cultures cellulaires de différentes espèces et de souris humanisées» (projet NIH # 5R01Al110964-04).

Il est difficile de trop insister sur le fait que la logique centrale de cette subvention était de tester le potentiel pandémique des coronavirus de chauve-souris liés au SRAS en en créant des à potentiel pandémique, soit par génie génétique ou par passage, ou les deux.

En dehors des descriptions dans leurs publications, nous ne savons pas encore exactement avec quels virus le WIV expérimentait, mais il est certainement fascinant que de nombreuses publications depuis la première apparition de Sars-CoV-2 aient laissé perplexe le fait que la protéine de pointe SARS-CoV-2 se lie avec une affinité exceptionnellement élevée pour le récepteur ACE2 humain « au moins dix fois plus étroitement » que le SRAS d’origine (Zhou et al., 2020; Wrapp et al., 2020; Wan et al., 2020; Walls et al., 2020; Letko et al., 2020).

Cette affinité est d’autant plus remarquable en raison du manque relatif d’ajustement dans les études de modélisation du pic du SRAS-CoV-2 avec d’autres espèces, y compris les intermédiaires postulés comme les serpents, les civettes et les pangolins (Piplani et al., 2020). Dans cette préimpression, ces modélisateurs ont conclu «Cela indique que le SRAS-CoV-2 est un agent pathogène humain hautement adapté».

Compte tenu de l’histoire de la recherche et de la collecte du laboratoire Shi au WIV, il est donc tout à fait plausible qu’un ancêtre du virus de la chauve-souris semblable au SRAS de Sars-CoV-2 ait été formé sur le récepteur ACE2 humain en le faisant passer dans des cellules exprimant ce récepteur.

[Le 4 juin, un excellent article du Bulletin of the Atomic Scientists est allé plus loin. Soulignant ce que nous avions oublié, le laboratoire Shi a également amplifié les protéines de pointe des coronavirus collectés, ce qui les rendrait disponibles pour l’expérimentation GOF (Ge et al., 2016).]

Comment les virus s’échappent-ils des laboratoires de haute sécurité?

Les évasions de pathogènes en laboratoire prennent diverses formes. Selon le US Government Accountability Office, un laboratoire du département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique a une fois «envoyé par inadvertance Bacillus anthracis, la bactérie responsable de la maladie du charbon, dans près de 200 laboratoires dans le monde en 12 ans. Le laboratoire pensait que les échantillons avaient été inactivés.» En 2007, la Grande-Bretagne a connu une épidémie de fièvre aphteuse. Son origine était un système d’élimination des déchets défectueux d’un laboratoire BSL-4 qui s’infiltrait dans un ruisseau d’où les vaches voisines buvaient. Le système d’élimination n’avait pas été correctement entretenu (Furmanski, 2014). En 2004, une épidémie de SRAS provenant de l’Institut national de virologie (NIV) de Pékin, en Chine, a recommencé avec l’inactivation inadéquate d’un échantillon viral qui a ensuite été distribué dans des parties non sécurisées du bâtiment (Weiss et al. , 2015).

Écrivant pour le Bulletin des scientifiques atomiques en février 2019, Lynn Klotz a conclu que l’erreur humaine était à l’origine de la plupart des incidents de laboratoire provoquant des expositions aux agents pathogènes dans les laboratoires américains de haute sécurité. Bien que la défaillance de l’équipement ait également été un facteur, sur les 749 incidents signalés au programme fédéral états-unien d’agents sélectionnés entre 2009 et 2015, Klotz a conclu que 79% résultaient d’une erreur humaine.

Mais sans doute la plus grande inquiétude concerne les incidents qui ne sont pas signalés car la fuite du pathogène n’est pas détectée. Il est vraiment alarmant qu’un nombre important d’événements d’échappement de pathogènes aient été découverts uniquement parce que les enquêteurs étaient en train d’examiner un incident complètement différent (Furmanski, 2014). De telles découvertes constituent une preuve solide que les évasions de pathogènes sont sous-déclarées et que d’importantes leçons doivent encore être apprises (Weiss et al., 2015).

Le dossier de sécurité du WIV

Le dernier point de données important est l’historique de la biosécurité du WIV. Le WIV a été construit en 2015 et est devenu un laboratoire BSL-4 commissionné en 2018. Selon Josh Rogin du Washington Post, les responsables de l’ambassade américaine ont visité le WIV en 2018. Ils ont par la suite averti leurs supérieurs à Washington d’une «grave pénurie de techniciens et d’enquêteurs dûment formés nécessaires pour exploiter en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement».

Et selon VOA News, un an avant l’épidémie, « un examen de la sécurité effectué par une équipe nationale chinoise a révélé que le laboratoire ne satisfaisait pas aux normes nationales dans cinq catégories. »

Des rapports crédibles provenant de Chine remettent également en question la biosécurité en laboratoire et sa gestion. En 2019, Yuan Zhiming, spécialiste de la biosécurité au WIV, a cité les «défis» de la biosécurité en Chine. Selon Yuan: «plusieurs BSL de haut niveau ne disposent pas de fonds opérationnels suffisants pour des processus courants mais vitaux» et «Actuellement, la plupart des laboratoires manquent de directeurs et d’ingénieurs spécialisés en biosécurité. Il recommande que «nous devrions réviser rapidement les réglementations, directives, normes et standards de biosécurité et de biosécurité existants». Néanmoins, il note également que la Chine a l’intention de construire «5-7» davantage de laboratoires BSL-4 (Yuan, 2019).

Et en février 2020, Scientific American a interviewé Zheng-Li Shi. Accompagnant l’interview était une photo d’elle libérant une chauve-souris capturée. Sur la photo, elle porte une couche supérieure décontractée rose décompressée, des gants fins et aucun masque facial ou autre protection. Pourtant, c’est le même chercheur dont les discussions donnent des avertissements «effrayants» sur les risques terribles de contact humain avec les chauves-souris.

Tout cela tend à confirmer l’évaluation initiale du Département d’État. Comme l’a déclaré à Rogin un «haut responsable de l’administration» anonyme:

«L’idée que ce n’était qu’un événement totalement naturel est circonstancielle. La preuve qu’il a fui d’un laboratoire est circonstancielle. En ce moment, le grand livre sur le côté qui fuit du laboratoire est rempli de balles et il n’y a presque rien de l’autre côté.»

L’hypothèse principale est une épidémie en laboratoire

Pour toutes ces raisons, une évasion de laboratoire est de loin l’hypothèse principale pour expliquer les origines de Sars-CoV-2 et de la pandémie de COVID-19. La proximité des laboratoires du WIV et du WCDCP avec l’épidémie et la nature de leur travail représentent des preuves qui peuvent difficilement être ignorées. La longue histoire internationale des évasions de laboratoire et les préoccupations de biosécurité de toutes les directions concernant les laboratoires de Wuhan renforcent considérablement le dossier. D’autant plus que les preuves de l’hypothèse alternative, sous la forme d’un lien avec l’exposition aux animaux sauvages ou le commerce d’espèces sauvages, restent extrêmement faibles, reposant principalement sur l’analogie avec celle du SRAS (Bell et al., 2004; Andersen et al., 2020).

Néanmoins, le 16 avril, Peter Daszak, président de l’Alliance EcoHealth, a déclaré à Democracy Now! dans une longue interview que la thèse d’évasion de laboratoire était « Pure baloney ». Il a dit aux auditeurs:

«Il n’y avait pas d’isolat viral dans le laboratoire. Il n’existait aucun virus cultivé lié au coronavirus SARS 2. Ce n’est donc pas possible.»

Daszak a fait des déclarations très similaires sur les soixante minutes de CNN: « Il n’y a aucune preuve que ce virus est sorti d’un laboratoire en Chine. » Au lieu de cela, Daszak a encouragé les téléspectateurs à blâmer « la chasse et la consommation d’animaux sauvages ».

La certitude de Daszak est très problématique à plusieurs égards. Les coronavirus connus les plus proches de Sars-CoV-2 se trouvent au WIV, donc cela dépend beaucoup de ce qu’il entend par «lié à». Mais il est également malhonnête dans le sens où Daszak doit savoir que la culture en laboratoire n’est pas le seul moyen par lequel les chercheurs du WIV auraient pu provoquer une épidémie. Troisièmement, et ce n’est pas la faute de Daszak, les médias posent la bonne question à la mauvaise personne.

Comme mentionné ci-dessus, Daszak est le chercheur principal nommé sur plusieurs subventions des Etats-Unis d’Amérique qui sont allées au laboratoire Shi du WIV. Il est également co-auteur de nombreux articles avec Zheng-Li Shi, y compris l’article Nature 2013 annonçant l’isolement du coronavirus WIV-1 par passage (Ge et al., 2013). L’une de ses coauteurs est sur le papier de collecte dans lequel ses collègues du WIV ont placé les quatre coronavirus de chauve-souris entièrement fonctionnels dans des cellules humaines contenant le récepteur ACE2 (Hu et al.2017). Autrement dit, Daszak et Shi sont ensemble des collaborateurs et coresponsables de la plupart des collectes et expérimentations à haut risque publiées au WIV.

Une enquête est nécessaire, mais qui le fera?

Si le laboratoire Shi a quelque chose à cacher, ce n’est pas seulement le gouvernement chinois qui hésitera à voir une enquête impartiale se poursuivre. Une grande partie du travail a été financée par le contribuable états-unien, canalisée par Peter Daszak et l’EcoHealth Alliance. Pratiquement toutes les organisations internationales crédibles qui pourraient en principe mener une telle enquête, l’OMS, le CDC des Etats-Unis d’Amérique, la FAO, le NIH états-unien, y compris la Fondation Gates, sont soit un conseiller, soit un partenaire de l’EcoHealth Alliance. Si l’épidémie de Sars-CoV-2 provient du travail sur le coronavirus de chauve-souris au WIV, alors presque toutes les grandes institutions de la communauté mondiale de la santé publique sont impliquées.

Mais pour résoudre bon nombre de ces questions ne nécessite pas nécessairement une enquête coûteuse. Il suffirait probablement d’inspecter les cahiers de laboratoire des chercheurs du WIV. Tous les chercheurs conservent des notes détaillées, pour la propriété intellectuelle et pour d’autres raisons, mais surtout dans les laboratoires BSL-4. Comme Yuan Zhiming l’a dit au magazine Nature dans un article marquant l’ouverture de l’établissement à Wuhan: «Nous leur disons [au personnel] la chose la plus importante est qu’ils rapportent ce qu’ils ont ou n’ont pas fait.»

Les dossiers de laboratoire méticuleux, les dossiers de santé du personnel et les rapports d’incidents d’accidents et de quasi-accidents sont tous des éléments essentiels (ou devraient l’être) du travail de BSL. Leur objectif principal est de permettre le suivi des incidents réels. Beaucoup de spéculations pourraient être arrêtées avec la publication de ces informations. Mais le WIV ne l’a pas fourni.

C’est déroutant, car le gouvernement chinois est très incité à produire ces enregistrements. Une transparence totale pourrait potentiellement dissiper les coups de blâme qui se produisent; en particulier sur la question de savoir si Sars-CoV-2 a une origine d’ingénierie ou de passage. Si Zheng-Li Shi et Peter Daszak ont ​​raison de dire que rien de semblable à Sars-CoV-2 n’y était étudié, alors ces cahiers devraient définitivement exonérer le laboratoire d’avoir fait sciemment un véritable pathogène pandémique.

Étant donné la simplicité et l’utilité de cette étape, ce manque de transparence suggère qu’il y a quelque chose à cacher. Si c’est le cas, cela doit être important. Mais alors la question est: Quoi?

Une enquête approfondie sur le WIV et sa recherche sur le coronavirus des chauves-souris est une première étape importante. Mais les vraies questions ne sont pas les mésaventures et les dissimulations spécifiques des Drs Shi ou Daszak, ni du WIV, ni même du gouvernement chinois.

La plus grande question concerne plutôt la philosophie actuelle de la prévision et de la prévention des pandémies. Des recherches approfondies devraient être menées sur la sagesse globale de la cueillette et du comptage des virus dans la nature, puis de la réalisation de recherches recombinantes dangereuses «et si» dans des laboratoires de biosécurité de haute technologie mais faillibles. Il s’agit d’une approche réductionniste, notons-nous également, qui n’a jusqu’à présent pas réussi à nous prédire ou à nous protéger contre les pandémies et ne le fera peut-être jamais.

Note de bas de page: Cet article a été mis à jour le 3 juin pour élargir les estimations des décès dus à la «grippe porcine», de 3 000 à 3 à 200 000.

Traduction et avis intégré : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

Source : Independent Science News