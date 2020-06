REGARDER Malcolm X: Vous ne pouvez pas être un nègre en Amérique et ne pas avoir de casier judiciaire

Discours de Malcolm X à Los Angeles le 22 mai 1962

Le 27 avril 1962, deux officiers de police du LAPD chargés de surveiller de près les activités d’une mosquée (Muslim Temple 27 à Los Angeles) ont vu des hommes noirs prendre des vêtements à l’arrière d’une voiture devant la mosquée.

Ils se sont approchés de manière agressive et sont rapidement devenus violents, et comme le dit Malcolm X, «l’enfer s’est déchaîné». La situation s’est terminée avec sept musulmans noirs non armés abattus à l’extérieur de la mosquée.

William X Rogers, membre de la Nation of Islam (NOI), a été atteint d’une balle dans le dos et paralysé à vie. Le secrétaire du Temple, Ronald X Stokes, 29 ans, a été tué. « Ils vont payer pour cela », a déclaré Malcolm X, se rendant à Los Angeles pour faire l’éloge de Stokes lors d’un enterrement auquel ont assisté 2 000 personnes.

Malgré une autopsie qui a établi que Stokes a été abattu à bout portant et avait été piétiné, frappé à coups de pied et matraqué alors qu’il était mort ou mourant, un jury de coroner entièrement blanc délibérant sur le meurtre de Stokes a pris 23 minutes pour conclure qu’il s’agissait d’un «homicide justifiable».

En revanche, 14 membres du NOI ont été inculpés de voies de fait dans l’incident et 11 ont été reconnus coupables. La réticence d’Elijah Muhammad à riposter de manière agressive à la mort de Stokes et son refus de travailler avec des organisations de défense des droits civiques, des politiciens noirs locaux et des groupes religieux, serait le premier d’une série d’événements, provoquant des divisions irréparables entre l’honorable Malcolm X et le soi-disant ‘Messager d’Allah’ Elijah Muhammad. Et conduire à son départ éventuel de la Nation de l’Islam et à son adoption de l’islam traditionnel sunnite.

