Tony Fauci est corrompu jusqu’au cœur!

Anthony Fauci est-il l’un des individus les plus corrompus institutionnellement de notre temps? C’est ce que l’invité d’aujourd’hui de Truth Jihad Radio, Ken McCarthy, dit.

Ken McCarthy, l’un des premiers pionniers de la commercialisation d’Internet, spécialisé dans la découverte de ce qui est caché à la vue. Il suit ce qu’il appelle le CoVid Con et d’autres atrocités sur Brasscheck.com/video

Extraits de l’interview:

«Les deux grands experts de Tony Fauci sont malheureusement décédés. Un gars qui pourrait entrer dans la science était le lauréat du prix Nobel Kary Mullis. Et il était très franc sur Falchi en tant que scientifique frauduleux. Et puis il y avait un grand journaliste militant des droits des homosexuels, Terry Michael, qui pouvait vraiment entrer dans la mécanique des divers emplois de Tony. Malheureusement, ils sont décédés. Je me tiens donc sur les épaules de géants. Mais je lis aussi le journal.

«L’un des emplois de Tony Fauci est les armes biologiques. Il a toute une division dans sa petite unité là-bas au NIH qui s’appelle la biodéfense. Un bel euphémisme! Et quand nous avons eu l’attaque potentielle de la variole – vers le 11 septembre, on craignait que les méchants ne nous frappent avec la variole – il a été accusé de trouver un vaccin contre la variole et de le déployer.

«Et donc c’est un gars de la guerre biologique. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été protégé pendant si longtemps.

«Venons-en à des trucs tout simplement vanillés dont je suis surpris que les médias ne parlent pas en ce qui concerne Tony Fauci. Le premier n’est peut-être pas un grand secret car il revient souvent, mais il mérite la méditation. Et c’est que ce gars-là a le même emploi fédéral depuis trente-six ans. Cela fera 37 ans cette année qu’il a eu le même travail dans la bureaucratie fédérale. C’est inhabituel. Cela signifie que vous avez dû survivre à de nombreux présidents différents, à de nombreux partis différents, à de nombreux régimes différents, à de nombreux changements sociaux différents. Et pourtant, il est toujours là. Maintenant, je ne connais qu’un autre gars qui a réussi cela dans l’histoire américaine: J. Edgar Hoover.

« Nous parlons de l’Etat profond. Fauci survit parce qu’il fait ce que l’État profond veut qu’il fasse. C’est aussi un superbe politicien. Et c’est très important. Il a un diplôme de M.D. Mais l’idée qu’il est médecin est une blague. L’idée qu’il est un scientifique est une blague. Et je souhaite que Kary Mullis ne soit pas décédé l’été dernier, car il pourrait vraiment en parler. Fauci n’est pas un scientifique. Ce qu’il est, c’est un simple bureaucrate de classe mondiale. Et c’est pourquoi il a survécu pendant 36 ans. Cela et le fait qu’il fasse ce que les gens de l’Etat profond voudraient qu’il fasse.

« Maintenant, voici une petite question triviale. Et vous penseriez que dans notre culture folle d’argent, cela serait sorti. Il y a deux millions de personnes qui reçoivent un chèque de paie du gouvernement fédéral en tant qu’employés. Selon vous, qui est le troisième employé le mieux payé de toute la bureaucratie fédérale? C’est Tony Fauci. Maintenant, comment enterrez-vous cela? C’est juste une factoïde avec laquelle on pourrait penser que quelqu’un viendrait. Sur deux millions de personnes, il n’est pas dans le premier pour cent du pour cent. (Il est dans le .00015 pour cent!)

«Il a également un autre petit concert secondaire, qui lui est permis et qui reçoit assez souvent des honoraires pour avoir parlé, pour avoir fait des apparitions. Il obtient toutes sortes de récompenses. Et tout cela va à, vous savez, Tony Fouche, sa banque de poche de hanche. Il n’existe aucune loi interdisant qu’il reçoive des honoraires même lorsque le groupe qui lui donne de l’argent est un groupe financé par lui. Ainsi, par exemple, le centre médical d’Albany lui a donné un demi-million de dollars pour «l’innovation scientifique». Maintenant, il se trouve que le centre médical d’Albany vit de subventions du NIH.

«En voici un autre qui est très important, c’est le SIDA. Et nous pourrions faire plusieurs émissions sur le sida, mais nous nous en tiendrons aux faits simples sur la vanille. Sur 1000 milliards de dollars, plus de cinq cent milliards de dollars ont été consacrés à la recherche sur le sida depuis 1981. Il éclipse toutes les autres maladies par habitant. Ce n’est même pas proche. Et le gars qui contrôlait cela – et c’est peut-être pourquoi il a gardé le poste et n’a pas essayé autre chose – a été à peu près Tony Fauci. Et cela lui donne un pouvoir énorme. Dans le monde de la recherche médicale et de la recherche scientifique, ce n’est pas comme si vous disposiez d’un nombre infini de marchés potentiels. Il n’y a que peu de sources d’argent. L’un d’eux est le NIH. C’est une source extrêmement importante. Et cela a été la source du pouvoir personnel de Tony Fauci, qui est extrême. Donc, si vous êtes un chercheur médical ou un bio-chercheur et que vous voulez faire carrière, vous voulez mettre de la nourriture sur votre table pendant 40 ans d’affilée, vous feriez mieux de ne pas rendre cet homme fou, ou d’écrire ou de parler ou de publier tout ce qui ne fait pas partie de son agenda, ou votre carrière est terminée.

«Le grand virologue estimé Peter Duesberg de UC Berkeley, qui est l’un des grands scientifiques de notre époque, a été littéralement traqué (hors de sa carrière). Il avait son mandat. Il était très apprécié dans le monde entier. Mais il avait encore besoin de financement et Fauci s’est assuré que Duisburg n’obtiendrait aucun financement dès que Duesberg remettrait en question la formule du VIH cause le SIDA.

«Fondamentalement, quiconque veut faire carrière sait – c’est très clair – que vous ne croisez pas Tony Fauci ou que vous n’avez plus de carrière. Voilà donc tous les chercheurs scientifiques et les chercheurs médicaux aux États-Unis d’Amérique et dans le monde. Universités, même chose. Ils dépendent entièrement de subventions de recherche. Ils ne seront donc pas heureux si l’un de leurs professeurs se lève et commence à remettre en question la science de tout ce que dit Tony Fauci. Il a donc toutes les universités en poche.

«Et puis, si vous êtes un aspirant bureaucrate et que vous voulez être commissaire à la santé d’un État – ce qui, d’ailleurs, est l’un des emplois les mieux payés du gouvernement de l’État. Il est très, très courant que le commissaire à la santé de l’État reçoive trois cent mille dollars ou plus par an. Et chose intéressante, beaucoup de ces gars-là n’ont vraiment aucun diplôme en santé publique. Le gars qui dirige la santé publique de New York en ce moment est membre du Council of Foreign Relations. Il est anesthésiste spécialisé en cardiologie pédiatrique. Mais il n’a absolument aucune formation en épidémiologie, et pourtant c’est lui qui prend toutes les décisions pour l’État de New York. Et ces décisions qu’il prend sont assez catastrophiques. Donc, si vous voulez un travail comme celui-ci sans avoir les qualifications appropriées, il est bon que Tony Fauci se porte garant de vous.

«Donc, en parlant de l’État de New York et en parlant des Cuomos, c’est quelque chose qui allait et venait très vite. Mais Chris Cuomo avait apparemment COVID. Et il y avait une petite chose sur CNN et elle est venue et elle a disparu très vite. Mais je l’ai enregistré. C’était Chris Cuomo félicitant et remerciant Fauci de l’avoir appelé personnellement chaque jour de la semaine. Pensez-y. Nous avons un présentateur sur CNN qui reçoit des appels personnels de Tony Fauci. Maintenant, qui est son frère? Andrew Cuomo.

« L’une des choses que Fauci a dit – c’est sur bande, heureusement – « Je vous connais depuis que vous êtes enfants. » Et c’est vrai. Mario Cuomo et Tony Fauci se connaissent très bien. Nous avons parlé de chercheurs aimant l’argent de Tony Fauci. Eh bien, les responsables gouvernementaux aiment l’argent du SIDA. Il y en a beaucoup. Il est distribué très généreusement. Et l’État de New York en a eu tout un tas. Et je suis sûr que ça en reçoit encore plein.

« Parlons de Tony Fauci, le fantastique propagandiste. Tony Fauci donnerait au Dr Goebbels une course pour son argent. Eh bien, Tony Fauci a accompli quelque chose de pas si différent. Donc, une chose qu’un journaliste d’investigation pourrait faire, s’il voulait sortir le beignet de sa bouche et faire du travail – et aucun d’entre eux ne le fait – est simplement de regarder l’énorme taille de la bureaucratie qu’est Tony Fauci, son domaine personnel. Il a huit divisions distinctes qu’il dirige. L’un d’eux, bien sûr, est la biodéfense, que j’ai mentionnée plus tôt. Maintenant, c’est là que cela devient important. Chacune de ces divisions a son propre directeur des communications. Et le bureau du directeur, qui est Tony Fauci, a un directeur des communications et un directeur adjoint. Alors ça fait dix, comptez-les, dix gars à plein temps dont le seul travail est de faire jaillir la ligne du parti Tony Fauci.

« Et ce ne sont que les réalisateurs. Je ne sais pas combien il y a de personnel. C’est caché. Vous savez, ce n’est pas facile à découvrir. Mais les administrateurs qu’ils divulguent. Mais disons que ce ne sont que 10 gars, 40 heures par semaine. Cela signifie qu’il a quatre cents heures par semaine chaque semaine, 52 semaines par an pour raconter l’histoire de Tony Fauci.

« Qui est de l’autre côté? Qui s’oppose à l’histoire de Tony Fauci? « (Kevin Barrett: « Truth Jihad Radio! ») » D’accord. C’est incroyable. Nous avons donc 400 heures par semaine de gars dont le pain et le beurre sont destinés à promouvoir et défendre ce type. Et puis nous avons nous, les irréguliers, combattant une action de guérilla. Tu sais qui va gagner? Maintenant, c’est encore pire parce qu’il y travaille depuis 36 ans. Il a donc un Rolodex. Donc, si vous ou moi décrochez le téléphone et que vous voulez parler à Chris Cuomo ou à n’importe qui dans les médias, ils ne vont même pas décrocher, et encore moins renvoyer notre appel. Tout le monde va retourner l’appel de Tony. Donc, non seulement il a la main-d’œuvre pour pomper de la propagande sans arrêt, il a aussi, vous savez, un épais Rolodex de gens qui sont prêts, désireux et capables de lui parler dans le monde du journalisme.

«Vous avez parfois un rédacteur scientifique et médical qui ira contre Fauci. Croyez-le ou non, l’ancien gars du Times de Londres lorsque le sida était en plein essor a fait un peu de recherche sur toute l’histoire du sida, l’a trouvée suspecte scientifiquement et a commencé à en parler. Eh bien, il n’est plus employé.

« Donc Fauci a beaucoup de contrôle sur qui va être le correspondant médical et scientifique de divers journaux et magazines. Mais c’est encore pire que cela parce que 95% des personnes qui rapportent l’histoire de COVID sont des diplômés en arts libéraux. Ils ont étudié la littérature russe ou la composition anglaise ou autre. Ils n’ont absolument aucune formation scientifique, ce qui signifie qu’ils sont très faciles à neiger.

«J’étais dans le programme de premier cycle en neurosciences de l’Université de Princeton à la fin des années 70 avant qu’il ne soit coopté par l’industrie pharmaceutique. Et je n’ai pas obtenu mon diplôme après tout. Mais j’étais dans le programme. Je ne suis pas un super scientifique, mais je connais bien la chimie et la biologie et l’anatomie et la physiologie. Et je ne suis pas facilement des conneries. Cependant, la plupart des gens qui écrivent ces histoires font très facilement des conneries, et c’est un vrai gros problème grave.

«Maintenant, l’autre problème lié à cela est un problème d’infrastructure. Si vous activez les nouvelles du soir, vous verrez que 50 à 70% des publicités sont des produits pharmaceutiques. Plusieurs programmes de nouvelles du réseau sont en fait tamponnés et souscrits par des sociétés pharmaceutiques. Vous n’avez donc pas besoin d’être un théoricien du complot pour vous rendre compte que si quelqu’un se présente chaque semaine à la porte d’un journal télévisé avec une brouette pleine d’argent…

Soit dit en passant, vous savez, certaines industries sont chaudes et froides dans leur publicité. Ils vont beaucoup faire de la publicité à Noël, mais pas beaucoup en août. Mais les gars de l’industrie pharmaceutique se présentent chaque semaine. Et je vais deviner qu’ils ne négocient pas trop dur sur le tableau des tarifs. Ils paient probablement le plein tarif. Alors les gens pensent: « Oh, eh bien, vous savez, ils essaient de nous faire acheter ces médicaments. Ils essaient de nous amener à inciter nos médecins à prescrire ces divers médicaments. » Et je suis sûr que ça en fait partie.

« Mais une autre partie énorme de celui-ci est – rappelez-vous Archer Daniels Midland? » (Kevin Barrett: « Comment pourrions-nous oublier? Leur nom est répété tout le temps sur PBS et des endroits comme ça. ») « Ouais. Et pourquoi? C’est un paiement pour s’assurer que nous ne regardons jamais le sirop de maïs et le fait qu’il s’agit à peine de maïs et à peine de sirop. C’est essentiellement un breuvage toxique qui crée le diabète.

« C’est une histoire parallèle intéressante. Mais c’est seulement illustratif de ce dont nous parlons ce soir. Mon professeur à Princeton était un gars du nom de Bart Hubbell. Il a cartographié la voie de la dopamine dans le cerveau humain. Ce mec est un neuroscientifique important. Il a commencé à faire des recherches au début des années 2000 sur l’impact du sirop de maïs sur le cerveau des rats. Et il a découvert des dommages neurologiques. Et croiriez-vous qu’un «groupe populaire», comme «du sirop de maïs pour les masses» ou quelque chose du genre, a commencé une énorme lettre disant «Sauvez notre sirop de maïs». Je veux dire, c’était tout simplement ridicule. Mais la pression était si extrême et Princeton était si lâche qu’ils ont essentiellement dit au professeur Hubble de se retirer. Et il l’a fait. Voilà donc la science en Amérique aujourd’hui. Et Tony Foushee est l’un des principaux hommes de main dans le contrôle de la science sur le négatif.

«La science médicale est vraiment fascinante. Ils sont bons pour inventer des maladies. Vous avez probablement entendu parler du syndrome des jambes sans repos, qui a un remède pharmaceutique, vous serez heureux de le savoir. Nous n’entrerons pas dans le truc du SIDA. Mais il y a des gens qui ont des effondrements catastrophiques de leur système immunitaire. Cela ne fait absolument aucun doute. C’est une chose horrible à se produire? Mais le SIDA tel que nous le connaissons sous l’angle médiatique est une situation fabriquée. Et c’est la base politique et la pompe à argent de Tony Fauci. 500 milliards en argent de recherche. Et chose intéressante – et nous avons la vidéo de cela, vous pouvez la regarder – en 1984, quand il a obtenu son emploi de l’administration Reagan avec l’aide de George Bush, Fauci a promis un vaccin contre le SIDA, en 1984! C’était juste au coin de la rue! Nous sommes en 2020. Nous n’avons pas de vaccin contre le sida, mais nous avons dépensé un 500 milliards de dollars.

L’AZT était une chimiothérapie développée pour traiter une sorte de cancer. Et il a été jugé trop dangereux pour un usage humain. Mais Fauci et ses amis, grâce à l’hystérie qu’ils ont aidé à construire autour du sida, l’ont reclassé. Et il a été donné à des millions de personnes. Il y a des chercheurs qui croient qu’entre 200 000 et 500 000 personnes sont mortes de la consommation d’AZT parce que l’AZT est un mutagène. C’est un cancérogène. Et cela détruit en fait le système immunitaire, qui est – et cela n’est pas sujet à débat – qui était sur l’étiquette d’avertissement.

«Avance si rapide vers le présent. Il fait la même chose avec COVID. C’est un tel désastre, c’est une parodie, c’est une telle catastrophe, c’est une telle urgence que nous allons jeter toutes les garanties normales pour développer des vaccins. Ma compréhension est l’une des choses qu’ils ont jetées, c’est que l’expérimentation animale a été transmise aux gens, y compris aux enfants.

«Et le virus Zika: il y a eu quelques cas de malformations congénitales au Brésil. Tragique, évidemment. Et ce que personne ne signale, c’est qu’ils étaient tous des ruraux vivant parmi ces horribles plantations de soja où ils pulvérisaient du glyphosate sans limite. Et donc ils étaient très probablement empoisonnés par des pesticides. Mais ils ont décidé que c’était le virus Zika, et que le virus Zika arrivait en Amérique. Et j’ai un petit clip où Fauci parle de la façon dont il a rencontré les chefs d’état-major interarmées pour créer un plan pour aider à protéger les États-Unis d’Amérique, repoussant Zika de venir sur ses côtes. Ils sont appelés des chasseurs de virus, ces gars-là, parmi les scientifiques qui suivent ces choses. Et ce sont des conteurs de grande taille et tout fonctionne pour que cela se révèle être une pompe à argent fantastique pour Pharma et IHSS.

«Et le manuel de jeu (COVID): Vous devez regarder où cette épidémie a eu lieu. Eh bien, personne ne l’a clairement fait. Vous savez, ce laboratoire bio de qualité militaire. Cela ne fait aucun doute. Mais ce que les gens semblent oublier ou ignorer ou ne savaient pas ou quoi que ce soit à propos de Wuhan, c’est que c’est la ville la plus polluée au monde. Je veux dire, c’est un enfer absolu. Les gens portaient des masques tous les jours sur le chemin du travail à Wuhan. Donc, combiné avec une sorte de problème viral et un système médical moins qu’idéal, cela pourrait entraîner beaucoup de chaos dans les hôpitaux. Et le chaos dans les hôpitaux, les hôpitaux débordés se traduit par beaucoup de morts inutiles.

«Même problème dans le nord de l’Italie. Les gens ne savent peut-être pas, avec Venise et tous ces beaux endroits, que c’est la ceinture industrielle de l’Italie, avec un air très pollué. Et c’est la plus ancienne démographie d’Europe. Vous avez donc beaucoup de personnes âgées, une très mauvaise qualité de l’air, et elles ont un problème de grippe chaque année. Maintenant, c’était exceptionnellement grand, mais ils sont submergés chaque année.

« Maintenant, allons à New York. C’est vraiment important. Et je vais le faire très rapidement. Cuomo a rendu une ordonnance de non-réanimation, une ordonnance générale de non-réanimation, en mars. Et cela a continué à fonctionner, je pense, jusqu’à la mi-avril. Cela signifie que les soins médicaux normaux ont été suspendus. Si quelqu’un était absent, vous ne faites rien pour le ramener. Cela aurait pu contribuer à certaines personnes qui auraient pu survivre à la mort.

«Cuomo a également ordonné aux maisons de soins infirmiers de prendre des patients activement contagieux. Cela a duré deux mois avant d’annuler celui-là. Mais le gros était les ventilateurs. Et c’est quelque chose, encore une fois, vous n’avez pas besoin d’être un chercheur pour le savoir. Il vous suffit de poser quelques questions. L’ensemble du processus d’intubation de quelqu’un est un gros problème. Ils sont sous huit à douze médicaments majeurs. Et nous ne parlons pas de prendre une pilule. Nous parlons, ils vous filent. Vous avez des gouttes de fentanyl pour tuer la douleur d’avoir cette chose enfoncée dans votre cou. Ils ont des choses qui sont des paralytiques qui vous empêchent de bouger. Médicaments très, très, très puissants. Pensez-vous que vous vous levez et que vous déjeunez lorsque vous êtes sur un évent? Non, vous êtes alimenté par un tube. Et puis vous avez ces ventilateurs qui pompent les poumons de ces personnes au mauvais réglage, ce qui s’est apparemment passé assez souvent. Cette infirmière qui est une ancienne infirmière de l’armée, elle a dit qu’elle travaillait dans deux hôpitaux, un en Floride, et qu’ils n’avaient pas eu un seul décès (COVID).

« Et elle avait travaillé dans deux milieux hospitaliers différents et elle avait été infirmière de combat et elle connaît son chemin. Et elle a dit, absolument, positivement, sans aucun doute à ce sujet, qu’ils mettaient des gens sur ces évents qui avaient juste des attaques de panique de variétés de jardin – pas de COVID du tout – dans les hôpitaux publics. Elle a parlé d’un gars de 37 ans qui est entré. Elle a dit qu’il n’avait pas de détresse respiratoire. Il avait une crise de panique. Et quand elle ne regardait pas, un des résidents lui a dit de monter dans un évent.

«Tout cela, la poussée des bouches d’aération, la non-réanimation, l’ordre des patients contagieux d’être mis en relation avec des patients en bonne santé dans les maisons de soins infirmiers – tout cela est sorti du bureau d’Andrew Cuomo. Et nous devons regarder le fait qu’Andrew Cuomo et Fauci sont proches. (Kevin Barrett: « C’est presque comme s’ils voulaient maximiser le problème. ») Eh bien, vous savez, vous penseriez cela. Et ces catastrophes se produisent dans les hôpitaux publics. Et j’ai une expérience de rendre visite à quelqu’un dans un hôpital public de New York une fois. Et ce sont des enfers absolus. Ils sont comme le trou noir de Calcutta. Je veux dire, ils sont horribles. Je peux donc imaginer tout ce qui se passe dans ces choses. Il y a des gens sans ressources. Et puis, bien sûr, nous avons la chose supplémentaire, c’est que les gens ne pourraient pas être là avec leurs défenseurs, avec leurs familles, avec leurs amis. Vous êtes entré et vous y étiez seul. Et Dieu sait ce qui vous arriverait.

« Donc, pour résumer tout cela: ce n’est pas le premier rodéo de Fauci. Il pompe l’hystérie depuis 36 ans. Il se trompe toujours. Il avait tort au sujet de la grippe porcine. Il avait tort à propos de la grippe aviaire. Il avait tort à propos de Zika. Il avait tort à propos d’Ebola. Il a exagérément exagéré le Sida. Et il a toujours tort en faveur des sociétés pharmaceutiques. Et il a toujours tort en faveur de ‘nous devons développer un vaccin maintenant. Nous devons jeter toutes les règles.’

«Et son épouse est Christine Grady, chef du département de bioéthique de l’Institut national de la santé et chef de la section sur la recherche sur le sujet humain. Elle est la personne qui prend des décisions sur ce qui est éthique et sur les sujets humains. C’est sa femme. Ils sont mariés depuis 1986. Comment les médias ont-ils pu manquer cela? Elle est l’auteur d’un livre intitulé The Search for an AIDS Vaccine. Quelque part dans le livre, dit-elle, «ce sont les vaccins qui ont sauvé l’humanité. Vous savez, ils sont la plus grande invention de toute l’histoire de la médecine moderne.» Maintenant, je pense que vous savez, une bonne nutrition et un assainissement adéquat étaient les plus grandes inventions de la médecine moderne.\

« Encore une fois, vous n’avez pas besoin d’être comme, vous savez, un grand journaliste d’investigation pour simplement dire avec qui il s’est marié? Et obtenez le nom, puis voyez ce qu’elle fait pour gagner sa vie. Et c’est la personne qui fait l’éthique, qui appelle au développement de médicaments et de vaccins au NIH.

Donc, la principale chose que je veux laisser aux gens, c’est qu’il fait ça depuis 36 ans. Il contrôle une énorme infrastructure de propagande et de recherche sur l’argent et le contrôle des médias et le contrôle politique dans le monde scientifique et médical. Et il se trompe toujours du côté de l’hystérie. Et il se trompe toujours du côté des choses qui sont des ruées vers l’or pour la pharma. C’est Tony Fauci.»

Biographie Kevin Barrett Dr Kevin Barrett, Ph.D. Arabist-Islamologist, est l’un des critiques les plus connus des États-Unis de la guerre contre le terrorisme. Il est l’hôte de TRUTH JIHAD RADIO; une émission de radio hebdomadaire sur la conduite difficile financée par les dons des auditeurs sur Patreon.com et FALSE FLAG WEEKLY NEWS (FFWN); une émission audio-vidéo produite par Tony Hall, Allan Reese et Kevin lui-même. FFWN est financé par FundRazr. Il est également apparu à plusieurs reprises sur Fox, CNN, PBS et d’autres organes de diffusion, et a inspiré des reportages et des éditoriaux dans le New York Times, le Christian Science Monitor, le Chicago Tribune et d’autres publications de premier plan. Le Dr Barrett a enseigné dans des collèges et universités à San Francisco, Paris et Wisconsin; où il s’est présenté au Congrès en 2008. Il travaille actuellement comme organisateur, auteur et animateur de radio à but non lucratif. http://www.truthjihad.com véritéjihad@gmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY