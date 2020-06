LE VIRUS EBOLA A ÉTÉ GÉRÉ BIOLOGIQUEMENT PAR LES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE À FORT DETRICK COMME ARME BIOLOGIQUE

Type de document ou niveau de classification: déclassifié.

NEW YORK-EUA.- AGPROG (16-08-2014).- Derrière la récente épidémie de virus Ebola en Afrique et sa propagation dans le monde, il y aurait la main noire des États-Unis d’Amérique et des recherches en laboratoire sur les armes biologiques à Fort Detrick dans le Maryland aux États-Unis d’Amérique, et le Laboratoire appelé P4 (P4 Laboratory) dirigé par le ministère de la Défense (DOD-US Department of Defence) et le Pentagone, où il aurait modifié et altéré le virus il y a plusieurs années, pour une diffusion fatale, le tout dans un but économique avantageux de cette industrie des armes biologiques et / ou pharmaceutiques, ainsi que conformément au programme de dépeuplement planétaire de grandes zones, le pire est que le centre de Fort Detrick a déjà des remèdes pour beaucoup de virus propagés dans le monde par eux-mêmes , comme le VIH / sida, l’anthrax modifié et même le cas d’Ebola également modifiés par eux, les antidotes ou les remèdes, ou disséminés ne sont révélés que lorsqu’elle a atteint plusieurs de ses objectifs prévus.

Selon le chercheur du réseau Karen Mendez RT, qui mène une enquête de manière approfondie sur la relation du Centre de recherche biologique militaire Fort Detrick des Etats-Unis d’Amérique avec la récente épidémie d’Ebola en Afrique et qui a profité des pandémies à travers l’histoire, en particulier la mafia Biotecnofarma.

L’alarme a généré dans la population mondiale divers médias d’entreprise, en particulier CNN, à propos de l’épidémie d’Ebola en Afrique, puis son insistance sur le vaccin a été trouvé pour guérir cette maladie, de nombreuses choses découvertes et des avantages économiques que vous voudrez donner à certaines sociétés biotechnologie et bio -pharmaceutique étroitement liée au centre militaire de recherche biologique de Fort Detrick.

Le lundi 4 août 2014, CNN a lancé le dicton «exclusif» selon lequel les autorités des Etats-Unis d’Amérique ont proposé à un humain non testé de traiter Ebola, un traitement de guérison magique selon eux. Ils ont rapporté que le médicament avait été administré au Dr Kent Brantly, américain, touché par cette maladie en Afrique, et que les effets sur le patient avaient été «miraculeux». Le médicament a été développé par la société de biotechnologie basée à San Diego, aux États-Unis d’Amérique, Biopharmaceutica Mapp, dont l’équipe scientifique travaille ni plus ni moins avec l’armée des Etats-Unis d’Amérique dans le centre militaire de développement d’armes biologiques de Fort Detrick, dépendant du ministère de la Défense, et il y a un an, les personnes modifiées ont inoculé un groupe de singes le virus Ebola. Il a également été signalé que la guérison de ce virus et Ebola viennent d’être brevetés pour générer des revenus et des bénéfices.

Rappelons récemment que le 22 juin 2014 a également dénoncé la libération délibérée dans l’air d’une nouvelle bactérie mortelle ANTHRAX par les États-Unis après une expérience militaire. La nouvelle bactérie ANTHRAX faisait partie d’un programme top secret visant à créer de nouvelles armes biologiques par le Pentagone et son complexe industriel militaire dans le plan secret des Etats-Unis d’Amérique de créer un nouveau type de bactérie plus résistant à l’élimination des humains ne restait que la phase de désactivation de la bactérie, dans la création de l’antidote et seulement réalisé une faille dans le processus, quand il était trop tard. À cette époque, plus de 100 scientifiques militaires ont été exposés à une souche mortelle de charbon. Pour ce projet secret de la DARPA, du même président OBAMA et des responsables du Pentagone, ils seraient à l’honneur d’être jugés par le droit international pour crimes contre l’humanité pour ce qui s’est passé. Ils ont autorisé la création d’un virus similaire à d’autres agents pathogènes tels que le VIH, encore une fois dans son laboratoire militaire du complexe de Fort Detrick a été de nouveau impliqué dans le projet.

À une autre occasion, un scientifique dépendant du Centre CDC pour le contrôle préventif et le virus dépendant de la recherche, Fort Detrick, a mélangé une souche mortelle de grippe aviaire avec une souche inoffensive, pour générer un virus plus puissant et mortel, a ensuite envoyé ce matériel à un autre laboratoire. Il n’a pas encore confirmé l’existence de personnes infectées à la suite de ce qui s’est passé en janvier, mais des scientifiques d’autres laboratoires ont travaillé avec des mélanges dangereux pendant des mois avant d’être découverts. Les responsables du Centre militaire ont décrit l’incident comme le plus inquiétant d’un certain nombre de problèmes de sécurité que rencontrait ce laboratoire de l’agence gouvernementale ces dernières années. En outre, nous avons également appris un autre incident, lorsque d’autres échantillons potentiellement infectieux modifiés pour un virus à usage militaire, Anthrax avaient été transportés et utilisés pour des expériences dans trois laboratoires CDC, du Maryland, qui n’étaient pas équipés pour les manipuler. Les employés de ces laboratoires, pensant que la bactérie avait été désactivée, n’ont pas utilisé de combinaison de protection.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE FORT DETRICK ARMES BIOLOGIQUES.-

Le Fort Detrick, situé dans le Maryland (États-Unis d’Amérique), est un centre de recherche biologique et de développement d’armes chimiques et biologiques depuis plus de 50 ans dédié à la modification de virus à des fins militaires, telles que la détection de maladies par «ingénierie manipulée d’infection».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Fort Detrick a lancé une recherche intensive sur la guerre biologique dirigée par le microbiologiste Dr George Merck, un allié majeur d’Hitler et président de l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques des États-Unis d’Amérique, qui domine encore aujourd’hui le marché des médicaments.

Fort Detrick a été au centre du programme d’armes biologiques des États-Unis d’Amérique de 1943 à nos jours, tout en héritant de toute la base de données d’armes biologiques de l’Allemagne nazie, créant un bureau à cet effet, l’Institut des Armées des Maladies Infectieuses (USAMRIID).

Et est-ce que l’une des nombreuses choses que vous avez copiées sur le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du nazisme était son programme de guerre biologique qui a été mis en œuvre pendant le Troisième Reich. Grâce à l’opération Paperclip, les services de renseignement et l’armée des Etats-Unis d’Amérique ont secrètement amené aux États-Unis d’Amérique plus de 700 scientifiques nazis pour leur extraire tous leurs secrets dans les armes chimiques et l’expérimentation médicale biologique.

C’était en 1946 et le Harry Truman a recruté d’éminents scientifiques qui travaillaient pour Hitler. L’une des principales archives nazies était le Dr Eric Troub responsable de la section des armes biologiques du Troisième Reich. Cet expert des maladies virales est arrivé aux États-Unis d’Amérique en 1949 et depuis lors, il a commencé à travailler dans la marine des États-Unis d’Amérique, à partir de là, il a commencé à enquêter sur les 40 souches les plus virulentes du monde et comment les transformer en guerre, en plus de fournir des conseils à des membres du ministère de la Défense, de la CIA et de Fort Detrick, appelés Bioguerreros.

Il est allégué que de Fort Detrick ont ​​été modifiés et inoculés des virus tels que le VIH / sida, Ebola, la peste bubonique, l’anthrax et le virus du Nil occidental, et depuis 1960.

Dans les années 70, le Fort Detrick rebaptisé. Maintenant appelé Frederick Facilities for Research on Cancer, qui est supervisé par le ministère de la Défense, le département de la Sécurité intérieure, la CIA et le National Cancer Institute (NCI-National Cancer Institute). C’est également au centre que le programme spécial de lutte contre le cancer (RCDS – US Special Virus Cancer Program) a également été développé par le National Cancer Institute, un programme secret du Département de la Défense (DOD) et le Pentagone sur la recherche sur le cancer (1962-1978) où, initialement, dans ce laboratoire, on essaie de concevoir une sorte de cancer contagieux qui peut éliminer et tuer sélectivement l’ennemi.

La recherche et le développement de nouveaux agents pathogènes sont effectués par la Division des opérations spéciales (SOD-Division des opérations spéciales), avec des scientifiques de Ft. Detrick, Maryland, sous la supervision de la CIA Central Intelligence Agency des États-Unis, de l’Agence MI6 d’Angleterre et de la division de recherche et développement Pathogen Israel Mossad, plusieurs des projets sont de nature confidentielle et secrète. Une référence à ces projets peut être trouvée dans «Intelligence Community» de Fain et al, Bowker, 1977.

Litton Bionetics Corp, un entrepreneur d’armes biologiques pour le Département de la défense (DOD), a également été impliqué dans le RCDS par le NCI pour le développement d’agents pathogènes mortels et de virus, et a réalisé des millions de bénéfices de 1960 à la fin de 1972.

EFFETS LÉTAUX DU FORT DETRICK SUR LA POPULATION DU MARYLAND.

Dans la ville de Maryland, plus de 500 familles touchées par un suspect de cancer en raison de sa maladie sont dues à des expériences biologiques et chimiques qui ont fabriqué des casernes militaires Detrick près de leurs maisons.

En septembre 2010, la chaîne FOX des Etats-Unis d’Amérique, a publié un rapport dans lequel elle interroge des personnes qui vivent à proximité des installations de Fort Detrick, dans le Maryland.

L’un des témoignages est le fermier Bill Krantz, qui a vécu toute sa vie près de Fort Detrick. Il dit lui-même qu’enfant, il a vu que «des produits chimiques de la caserne pulvérisés dans les champs et des personnes provenant d’hélicoptères, d’avions et de montgolfières». Le même M. Krantz raconte avoir parlé au chef de la sécurité de Fort Detrick et je vous assure que c’est tombé sur ses terres et que sa famille était inoffensive et ont été des inoculants pour les protéger. Mais au fil des ans, plusieurs parents de Krantz ont maintenant plusieurs types de cancer.

Un autre habitant de la région dit que le reportage audiovisuel de FOX «J’ai déménagé à Frederick en 1992, j’ai épousé Deborah Cross en 1993 et ​​j’étais marié depuis 19 ans. Ma fille Kristen René Hernández est décédée d’un cancer du cerveau en 2008, ma femme est décédée en 2010 de métastases du cancer du rein au cerveau. «Il dit qu’ils ont fait des tests hydrochimiques autour de la base militaire et que ce sont les mêmes dioxydes que l’on trouve dans le sang de sa femme et de sa fille, avec la même empreinte moléculaire d’un produit chimique extrait autour de l’endroit.

UN BIOTERRORISTE RECORD DE LONG TERME

En 2011, l’ancien président du Guatemala, Álvaro Colom a dénoncé les États-Unis d’Amérique dans 696 maladies vénériennes inoculées guatémaltèques en 1946 et 1948, sous couvert de vaccinations à la population. Face à un tel scandale, tout ce que les États-Unis d’Amérique ont dit, c’était « excusez-nous ». Mais le Guatemala n’est pas le seul pays touché par ces aberrations scientifiques des EUA (USA), c’est une longue liste de crimes contre l’humanité qui ont fait de ce pays une guerre biologique.

En 1931, Cornelius Rhoads Rockefeler parrainé par l’Institut et qui faisait partie de la Commission de l’énergie atomique des États-Unis d’Amérique, a infecté des centaines de citoyens portoricains avec des cellules cancéreuses lors d’expériences médicales.

En 1951, les États-Unis d’Amérique ont utilisé des plumes d’oiseaux infectés par le charbon modifié pour provoquer de la fièvre en Corée du Nord, puis inoculer la fièvre jaune dans ce pays.

En 1962, un bateau de canne à sucre pollué des États-Unis d’Amérique s’est arrêté à Porto Rico en direction de l’Union soviétique.

En 1966, le Pentagone a cassé plusieurs flacons de Bacillus subtilis sur des grilles du métro de New York, exposant plus d’un million de personnes à cette bactérie.

En 1970, Fort Detrick a développé des techniques de biologie moléculaire pour produire des rétrovirus à partir d’autres personnes par manipulation génétique, maintenant connue sous le nom de VIH, le tout dans le cadre d’un projet militaire pour l’Afrique, qui a ensuite été dénoncé par plusieurs officiers militaires de haut rang, chose drôle, c’est que ces découvreurs du virus en 1984, les mêmes participants ont été repêchés par des militaires en 1970, et personne n’a dit quoi que ce soit sur le fait de blâmer certains singes africains pour la propagation du virus mortel.

Dans les années 70, les États-Unis d’Amérique ont développé l’opération Mongoose. Le virus différent de la CIA a été inoculé à Cuba sous forme de canne épiphyte Roya pour toucher différentes parties du pays, la peste porcine africaine, qui a forcé l’abattage de plus de 700 porcs et la moisissure bleue qui a détruit plus de 85% de ces plantations.

En 1981, Cuba a introduit à nouveau le virus de la dengue hémorragique modifié, qui a coûté la vie à 158 Cubains, dont 61 enfants. Depuis, ce virus a fait des millions de morts en Amérique du Sud, avec l’approbation des États-Unis d’Amérique.

En 1990, à Los Angeles, ils ont appliqué expérimentalement un vaccin contre la rougeole à des bébés noirs et hispaniques, population plus docile, qui ont inoculé des souches de virus modifiées dans le cadre d’un projet du DOD des Etats-Unis d’Amérique, pour voir les effets de ces nouveaux virus.

En 1995, le gouvernement des États-Unis d’Amérique a reconnu avoir offert aux criminels de guerre et aux scientifiques japonais de grosses sommes d’argent et une immunité en échange d’informations sur les recherches menées sur la guerre biologique, similaires à celles du Nazis Paper Clip Project.

Une semaine après l’attaque des tours jumelles, l’Amérique a subi une étrange attaque d’anthrax modifiée. En juin 2008, le Dr Bruce Ivins, un scientifique des armes biologiques de l’armée des Etats-Unis d’Amérique s’est suicidé avant d’être inculpé par ces attaques. Mais SE Dr Ivins n’est pas le seul scientifique à mourir dans des circonstances mystérieuses.

En juillet 2003, le scientifique britannique Dr David Kelly a été retrouvé mort à l’intérieur de sa maison, puis lui a accordé une interview secrète avec la BBC, dans laquelle il avoue qu’il était totalement faux que l’Irak ait des armes de destruction massive et c’était simplement une excuse pour envahir et piller le pays. Cela a suscité de nombreuses questions, mais a également dévoilé le monde méchant de la guerre biologique aux États-Unis d’Amérique et en Grande-Bretagne.

En 2009 et 2010, le ministère de la Défense et les laboratoires de Fort Detrick sont associés aux sociétés BioPharma au développement de nouvelles souches modifiées de grippe aviaire et porcine, avec une contrebande ultérieure vers l’Europe et la Chine. Ce qui est étrange, c’est que des mois après l’émergence d’une épidémie générale de grippe mondiale, cela a favorisé l’OMS et les chaînes pharmaceutiques pour accroître l’échelle mondiale de la pandémie, ce qui leur a facilité la vente de leurs médicaments, forçant les nations à consommer leurs produits et son application à la population. Les sociétés de biotechnologie: KlaxoSmithKline, Novartis et Gilead Sciences étroitement liées au ministère de la Défense et au projet Fort Detrick, ont maintenant vu leurs bénéfices augmenter une vision milliardaire des gouvernements, et le font encore aujourd’hui.

Bien que la Convention sur les armes chimiques et biologiques interdisant la production, le stockage et l’utilisation d’armes biologiques, les États-Unis d’Amérique restent le plus grand arsenal inamovible de ces armes de destruction massive et ont été le premier pays à présenter une demande aux nations. Nous ne pouvons jamais oublier ce qu’ils ont fait contre le peuple vietnamien et cambodgien, se souvenant tristement de «l’agent orange», fabriqué entre USG et Bayer Pharmaceutical. Bayer a réalisé d’énormes profits pendant et après la guerre.

Depuis 2001, les États-Unis d’Amérique ont dépensé environ 50 000 milliards de dollars en armes biologiques. Avant de partir, l’ancien président George Bush a alloué pour l’exercice 2009 près de 9 milliards de dollars de dépenses en armes biologiques, soit 39% de plus que ce qui avait été alloué pour 2008.

Mais il a également été signalé que ces armes biologiques ont atteint des mains irresponsables. Il en va de même pour Cuba, où des agents de la CIA des États-Unis d’Amérique ont été remis à des membres du groupe terroriste «Omega 7», des armes bactériologiques pour les introduire à Cuba et mettre fin à la Révolution. Le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro a dénoncé en son temps à l’ONU, mais il a fallu de nombreuses années pour que le monde puisse confirmer la véracité de ces affirmations.

L’INITIATIVE DU PROJET AVEC DÉPOPULATION DU PLAN MONDIAL 2000.-

La première étude a été menée en 1957 par des scientifiques réunis à Huntsville, en Alabama. Cette étude a abouti au projet «Alternative 3». Une autre étude a été menée par le groupe d’entreprises le plus puissant de plusieurs milliards: le Club de Rome en 1968 dans le but de déterminer les limites de la croissance humaine. Le résultat de l’étude a été que la civilisation telle que nous la connaissons s’effondrerait peu de temps après l’an 2000 et que les ressources naturelles deviendraient rares pour les puissances hégémoniques, y compris le système capitaliste lui-même serait en danger à moins que la population ne soit sévèrement réduite, pour un certain moyen soit par la faim ou la maladie. Plusieurs agences de renseignement du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ont fait des recommandations à l’élite dirigeante par le Dr Aurelio Peccei, directeur du Club de Rome à l’époque.

La principale recommandation était le développement d’agents pathogènes qui attaquent le système immunitaire et rendent ainsi le développement d’un vaccin immédiatement impossible. Les ordres donnés étaient de développer des agents pathogènes et également de développer une prophylaxie. Les agents pathogènes pourraient être utilisés contre la population générale et pourraient être introduits par un vaccin administré par la complicité de l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, O.P.S. l’Organisation panaméricaine de la santé et les agences de santé à l’intérieur des terres, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. La cure sera administrée aux survivants lorsqu’ils décideront qu’un nombre suffisant de personnes sont décédées et jugent bon. Ce plan s’appelait Plan mondial 2000.

PROPAGATION D’AGENTS PATHOGÈNES.-

Comme une grande partie de la population serait décimée, l’élite dirigeante a également décidé d’orienter ses agents vers des «éléments indésirables de la société» aux fins d’extermination. Les objectifs spécifiques seraient les populations hispaniques et noires d’Afrique, les pauvres, avec de vastes continents de population comme l’Asie et essentiellement la grande population du tiers monde, appelée par cette population d’élite Déchets ou déchets ou déblais.

ORDRE EXÉCUTIF DIRECT ET PLANIFICATION DÉPARTEMENT D’ÉTAT DES EUA (USA) –

L’ordre a été donné par la commission de la politique étrangère du GROUPE BILDERBERG basée en Suisse. On leur recommande également d’autres mesures qui peuvent plus facilement justifier la politique de dépeuplement de Haig et Henry Kissinger qui est gérée et administrée par le Département d’État et le Pentagone dans tous les pays.

La nécessité de créer et de déployer un virus mortel est décrite en détail dans les décisions politiques visant à contrôler la population des États-Unis d’Amérique comme une option bon marché et est incluse dans une étude intitulée Memorandum of Studio 200 National Security (NSSM National Security Studio Memoradum-200) de 1974, écrit et présenté par Henry Kissinger dans la méga conférence sur le contrôle de la population, tenue à Bucarest, en Roumanie.

Le nom du rapport est confidentiel «Limites de la croissance» UN RAPPORT POUR LE CLUB DE ROME, LE PROJET SUR LA LUTTE DE L’HUMANITÉ. En avril 1968, l’étude a commencé à l’Accademia dei Lincei à Rome, en Italie. Ils se sont réunis dans les recherches du Dr Aurelio Peccei. Le Dr Aurelio Peccei a fait des recommandations secrètes sur les résultats de l’étude.

Une équipe de scientifiques du MIT, Massachusetts Institute of Technology (MIT par les initiales de son nom en anglais, Massachusetts Institute of Technology), située à Cambridge, Massachusetts (États-Unis d’Amérique), a participé au projet avec le Whitaker College of Health Sciences and Technology, pour étudier et faire rapport au Club de Rome.

Lorsque l’étude a été achevée en 1969, le Secrétaire général U Thant a fait la déclaration suivante:

«Cela ne semble pas dramatique, mais je ne peux que conclure des informations dont je dispose en tant que Secrétaire général, que les Membres des Nations Unies ont peut-être dix ans pour subordonner leurs anciennes querelles et lancer un partenariat mondial pour arrêter la course aux armements, pour atténuer et freiner l’explosion démographique et pour donner l’impulsion nécessaire aux efforts de développement.

Si un tel partenariat mondial n’est pas construit au cours de la prochaine décennie, je crains vraiment que les problèmes que j’ai mentionnés atteignent des proportions gigantesques qui dépassent notre capacité de contrôle.»

Déclaration du secrétaire de l’O.N.U. : U Thant, 1969.

Il était basé sur ces recommandations aux gouvernements des États-Unis d’Amérique et l’Angleterre a pris le relais et a pris plusieurs décisions pour développer et libérer ces agents pathogènes en particulier sur les sociétés du tiers monde, où se trouvent en particulier la richesse et les ressources naturelles et si utiles, pour le premier capitaliste moderne et le monde industriel.

GROUPES DE PROJETS QUI FINANCENT LA DÉPOPULATION À L’ÉCHELLE MONDIALE.-

Le Groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Commission trilatérale (TC) et le Conseil des affaires étrangères des États-Unis d’Amérique (CFR), toutes les institutions maçonniques contrôlent complètement la plupart du monde, avec l’industrie pharmaceutique et ont déclaré la guerre contre le peuple en général de toutes les nations libres, qui ne pense pas comme eux et utilise les ressources dont ils ont besoin maintenant. S’ils voient que leurs plans ne sont pas respectés comme ils le souhaitent, ils sont capables d’exécuter d’autres plans plus sérieux contre la souveraineté, la liberté et la démocratie dans les villages.

POLITIQUE DU MONDE GÉRÉE PAR DÉPOPULATION USA.-

Mais ses propres anciens responsables états-uniens sont allés plus loin. L’ancien président de la Banque mondiale, ancien secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, qui a ordonné le bombardement massif du Vietnam, et qui était membre du Programme élargi de vaccination, Robert McNamara, a déclaré un jour à un journal français: «Nous devons prendre des mesures draconiennes de réduction de la population contre la volonté du peuple. La réduction du taux de natalité s’est révélée impossible ou insuffisante. Il faut donc augmenter le taux de mortalité. Comment? Par des moyens naturels. Faim et maladie.» Avec ces mots, la résurgence nazie a de nouveau commencé à penser aux États-Unis d’Amérique, cette fois aux mains de ses dirigeants et de ses sociétés.

LES RÉSULTATS MODIFIÉS ET EBOLA.-

Le nouveau virus Ebola GM devient cette fois une maladie vraiment horrible qui provoque une auto-destruction progressive des cellules par le corps, entraînant des saignements internes et externes massifs. Dans ses stades ultérieurs, Ebola provoque des convulsions, des vomissements et des saignements dans les yeux et les oreilles de la victime, tout en continuant à convulser, à cracher du sang partout et personne ne peut être proche des malades, le risque élevé d’infection. Cette fin horrible des personnes infectées est la raison pour laquelle Ebola se propage si efficacement et semble être intelligemment conçu. Le virus transforme le patient en une «pompe à sang» qui fait alors couler la victime dans le monde entier.

«Les symptômes de saignement sanguin commencent à 4 ou 5 jours après l’incubation de la souche modifiée, y compris la conjonctivite hémorragique, la pharyngite, les saignements des gencives, les ulcères buccaux et les lèvres, l’hématémèse, la méléna, l’hématurie, l’épistaxis et les saignements vaginaux», Rapport de sécurité Fiche de données Agence des agents pathogènes du Canada Santé publique. (8) La même publication explique également: «Il n’existe aucun traitement antiviral connu pour cette nouvelle infection humaine.»

SOULEVEZ VICTIMES ET ACTIONS DANS LE SAC PHARMA.-

Semblable à l’incident de 2009, avec la grippe porcine, tout en augmentant à nouveau les victimes d’Ebola, la paranoïa est accrue depuis que les médias d’entreprise (qui ont également permis de détourner l’attention internationale sur de véritables massacres comme diriger le gouvernement d’Israël contre la Palestine), ont hissé Fort Detrick pharmaceutique, dans le sac.

Une nouvelle de CNN en espagnol intitulée «Les campagnes pharmaceutiques d’Ebola dans la Bourse», le confirme. Dans ce rapport de journal dit textuellement:

«Les actions d’une entreprise basée à Vancouver travaillant sur un médicament pour ralentir la maladie ont augmenté de 40% la semaine dernière. (…) Tekmira Pharmaceuticals a connu une augmentation plus élevée que d’habitude car les investisseurs s’attendent à ce que les agences de santé des États-Unis d’Amérique adoptent un médicament appelé TKM-Ebola».

Billonariamente Mapp Biopharmaceutical Inc., également lié à Fort Detrick biologique et aux développements dans le domaine militaire, propose également leur produit Zmapp par coïncidence avec Ebola.

Et si cela ne suffisait pas, le scientifique états-unien lui-même qui aurait inventé le vaccin contre Ebola à la base de Fort Detrick, le Dr Larry Zeitlin dit que «le principal obstacle, au moins pour nous, est le soutien financier. Nous recevons un financement USG, mais vient par à-coups (petit à petit), ce qui rend très difficile le développement rapide d’un médicament.»

Cette histoire rappelle ce qui s’est passé il y a des années avec la grippe aviaire connue et la grippe porcine, qui, après avoir été étendue par différents pays, a montré au pharmaceutique états-unien Gilead Science la promotion d’un traitement appelé Tamiflu. Et tandis que des milliers de personnes recherchaient frénétiquement le PDG de Tamiflu Donald Rumsfeld et partenaire de Gilead Science en souriant car ses actions ont augmenté multibillonariamente. Pourquoi souri? Le documentaire «Opération pandémique» Julian Alterini nous y répond.

Précis Alternini dans son documentaire, Donald Rumsfeld était le président de Gilead Science jusqu’en 2001, lorsque l’ancien président George Bush l’a nommé secrétaire à la Défense, poste à partir duquel Rumsfeld a approuvé le budget 2005, dont 1,2 milliard de dollars étaient destinés à son ancienne entreprise pour produire 20 millions de doses de Tamiflu, l’un des deux médicaments qui ont autorisé l’Organisation mondiale de la santé à traiter les oiseaux et les porcs.

Ce qui est triste pour le peuple, c’est que le fameux et plus tard le fameux vaccin TAMIFLU H1N1 également distribué mondialement par Gilead Science, peu ou rien contre le pathogène propagé par le Pentagone, et contrairement aux métaux contaminés par le sang de la population pauvre et endommagent davantage votre système immunitaire.

Il semble que l’histoire se répète, et l’alarme générée par CNN à propos d’Ebola est provoquée par de grandes sociétés pharmaceutiques qui prétendent avoir le remède et seulement avec cette annonce ont réussi à augmenter leurs parts dans le sac millonariamente. Une fois de plus, nous vérifions le comportement de l’OMS, de l’OPS et de ses partenaires continentaux pour élever le niveau d’urgence pandémique, uniquement dans le but de favoriser la mafia pharmaceutique et militaire US.

UN CONTEXTE DE NÉGOCIATION SUPÉRIEURE POUR LES INDUSTRIES PHARMA.-

Le virus Ebola est finalement passé entre les mains de la puissante multinationale Monsanto et le transnational obtient à la fin tous les droits de sa propagation, connu pour ses actions controversées concernant les OGM et en tant que créateur de ces produits de santé conflictuels, tels que le DDT, la dioxine, le polystyrène, l’hormone de croissance bovine ou l’agent Orange utilisé par le Pentagone, en plus de leurs manœuvres politiques douteuses pour établir leurs activités dans différentes parties du monde. «Je pense qu’ils s’en tireront très bien», a déclaré le secrétaire à la défense lui-même, Chuck Hagel.

Ce qui est certain, c’est que Monsanto et le ministère de la Défense des Etats-Unis d’Amérique, pour aider à financer la société BioPharma et pourraient gagner des milliards de dollars avec les traitements Ebola.

Avec la nouvelle distribution et diffusion des licences, Monsanto pourrait introduire le virus dans des zones jugées nécessaires à l’amélioration des ressources agricoles, au progrès économique en général ou là où leurs cadres dirigeants rencontrent des difficultés sur la planète. La société a déjà signé des accords avec McDonald’s, futur propriétaire de la société du virus du vaccin. McDonald’s a acquis 65% du nouveau vaccin contre le virus en termes d’équité. Il semble avoir imaginé que la formule de l’antidote soit distribuée en parfaite coordination avec la propagation de la maladie, « dans un élégant, pratique et servir ensuite à garder les cigarettes, les dents ou le récipient à pièces », disent du centre de Monsanto à Saint-Louis, Missouri.

Plusieurs sociétés espagnoles telles que Iberdrola, Banco Santander, Telefónica et El Corte Ingles, ont également manifesté leur intérêt à participer aux nouvelles activités de Monsanto et de McDonald.

Le budget de Monsanto Corporation et du ministère de la Défense a financé une entreprise BioPharma pour gagner des milliards de dollars dans le traitement du virus Ebola. L’accord initial Monsanto est évalué à 86,2 millions de dollars, selon le WSJ.

Tekmira Pharmaceuticals, une société de biotechnologie travaillant sur un médicament contre Ebola, vient de recevoir une injection de 1,5 million de dollars de nul autre que Monsanto. «Tekmira Pharmaceuticals Corporation est une société biopharmaceutique axée sur l’avancement de nouvelles thérapies et la technologie ARNi fournit des nanoparticules lipidiques (LNP) à leurs partenaires pharmaceutiques.»

L’argent Monsanto serait lié au développement par l’entreprise de la technologie ARNi utilisée dans l’agriculture. L’accord est évalué à 86,2 millions de dollars, selon le WSJ.

Un autre communiqué de presse sur le cadre de Tekmira révèle un contrat de 140 millions de dollars avec le Pentagone pour fabriquer des médicaments présumées contre Ebola.

TKM-Ebola, un virus ARNi thérapeutique anti-Ebola est en cours de développement dans le cadre d’un contrat de 140 millions de dollars avec le Département des contre-mesures médicales, avec le Département de la défense et des systèmes thérapeutiques de biodéfense (MCS-BDTX) et le bureau de la gestion commune des produits.

Les compagnies pharmaceutiques, le CDC, l’OMS et l’OPS ont joué à plusieurs reprises des rôles sinistres et ont collaboré avec la CIA et les institutions militaires dans les flambées de maladies afin de promouvoir la vente de médicaments pour les hypothèses de traitement fausses vaccinations, comme c’est maintenant le AH1N1. Les bénéfices sont ensuite reversés à de grandes entreprises à l’origine de grandes flambées de maladies infectieuses mondiales. Les fabricants de vaccins ont fabriqué des milliards de faux porcs ou la grippe aviaire et des dizaines de millions de dollars en vaccins contre la grippe porcine ont été stockés par la suite, paniqués par les gouvernements et achetés sans en fixer l’effet toxique, l’OMS infundio uniquement parce qu’ils craignent.

MH-17 ET EBOLA.-

Glenn Thomas, consultant principal à Genève, expert du VIH / SIDA et surtout du virus Ebola, était à bord du Boeing 777 de Malaysia Airlines qui a explosé en Ukraine.

Glenn Thomas était également le coordinateur des médias et a participé à des enquêtes sur la question des opérations secrètes par des preuves mutationnelles du virus Ebola dans le laboratoire d’armes biologiques de l’hôpital de Kenema. Maintenant que cet atelier a été fermé sur ordre du gouvernement de la Sierra Leone, plus de détails émergent sur les intérêts qui se cachent derrière sa gestion. En fait, plusieurs des secrets de la Sierra Leone et de Fort Detrick étaient connus.

A RÉVÉLÉ QUE LES SCIENTIFIQUES MILITAIRES FORT DETRICK BIOGUERRE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ONT TRAVAILLÉ EN SIERRA LEONE À PARTIR DES ANNEES 2007 AVANT L’ÉVOLUTION D’EBOLA, DES ESSAIS BIOLOGIQUES ONT ETE EFFECTUÉ SUR CE VIRUS ET D’AUTRES.

De plus en plus de documents et de faits liés aux plus grandes armes biologiques des États-Unis d’Amérique dans le laboratoire militaire USAMRIID Fort Detrick et maintenant avec la récente épidémie d’Ebola en Afrique, après ses expériences répétées dans la région, par exemple, devraient faire l’objet d’une enquête approfondie, pourquoi et faire des scientifiques des armes biologiques militaires de Fort Detrick, avec des chercheurs en biologie de l’Université de Tulane opérant en Afrique de l’Ouest, sur des questions liées à la guerre biologique depuis 2007 et impliqué dans des projets réservés depuis près de 7 ans.

Souvent, des tests de diagnostic, sans l’approbation du gouvernement, sur les citoyens de la Sierra Leone, dans le cadre de ces projets ont été réalisés. Le gouvernement de la Sierra Leone a demandé à plusieurs reprises d’arrêter ces tests biologiques aux chercheurs de Tulane, en raison du danger et du manque d’informations.

On sait que les chercheurs de Tulane et leurs partenaires de Detrick, ont effectué des investigations expérimentales, par exemple des injections d’anticorps monoclonaux, et pour ce que les citoyens de la région ont utilisé.

Le programme de recherche biologique réservé, qui a eu lieu en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, qui visait également à identifier l’utilisation future des virus de la fièvre hémorragique comme armes biologiques, est par coïncidence maintenant l’épicentre de l’épidémie plus meurtrière qu’Ebola. Face aux critiques du gouvernement, responsable de Detrick, a laissé entendre que l’enquête était purement défensive. Mais aucune garantie, comme nous l’avons vu dans le passé, que cette recherche est utilisée et développée secrètement pour développer des armes biologiques offensives.

Qu’est-ce que des chercheurs militaires en armes biologiques ont expérimenté avec des souches d’Ebola en Afrique?

Depuis plusieurs années, des chercheurs de l’Université de Tulane avec des responsables du Fort Detrick du Pentagone, sont très actifs dans les régions d’Afrique où l’on dit qu’Ebola a maintenant explosé.

Ces chercheurs ont également travaillé avec d’autres institutions militaires, aux États-Unis d’Amérique, dont USAMRIID, Medical Research Institute USA Army Infectious Diseases, un centre de recherche renommé pour la guerre biologique, également situé à Fort Detrick, Maryland.

En Sierra Leone, le groupe de recherche Tulane a étudié de nouveaux tests de diagnostic et des recherches sur le virus de la fièvre hémorragique, la fièvre de Lassa, la fièvre Ebola et d’autres étiquettes appliquées à un éventail de maladies entraînant des saignements graves chez l’homme.

Des chercheurs de Tulane à côté d’USAMRIID, ont également étudié l’utilisation d’anticorps monoclonaux comme traitement de ces fièvres mais pas en place en Afrique, selon les communiqués de presse de Tulane.

Réf documentaire de soutien publié. Université de Tulane, 12 octobre 2012 «Recherche du doyen: mise à jour sur la fièvre de Lassa»:

En 2009, les chercheurs de Tulane ont reçu 7 073 538 dollars sur cinq ans (plus de 7 millions de dollars) pour l’Institut national de la santé afin de financer le développement continu de kits de détection de la fièvre hémorragique virale Lassa et l’expérimentation.

Depuis lors, beaucoup a été fait pour étudier la maladie. Le Dr Robert Garry, professeur de microbiologie et d‘immunologie, et le Dr James Robinson, professeur de pédiatrie, ont participé à l’enquête sur la fièvre de Lassa. Ensemble, les deux ont récemment pu créer ce qu’on appelle des anticorps monoclonaux humains. Après avoir isolé les cellules B des patients qui ont survécu à la maladie, ont été utilisées pour les méthodes de clonage moléculaire pour isoler les anticorps et se reproduire en laboratoire. Ces anticorps ont été testés sur des cobayes à la branche médicale de l’Université du Texas à Galveston.

Plus récemment, il construit un hôpital en Sierra Leone soutenu par le gouvernement de Kenema. Une fois terminé, essayez la fièvre de Lassa. Par coïncidence, l’hôpital de Kenema est l’un des foyers de l’épidémie mortelle d’Ebola.

Une autre publication de l’Université de Tulane, datée du 18 octobre 2007: parler d’un «Nouveau test pour détecter les menaces de bioterrorisme qui avancent».

«La première série d’essais cliniques a terminé la première aide diagnostique des kits de test dans la défense contre le bioterrorisme contre une maladie virale mortelle. Des chercheurs de l’Université de Tulane et de Fort Detrick collaborent au projet.

«Robert Garry, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université Tulane, est le chercheur principal d’une étude financée par le gouvernement fédéral pour développer de nouveaux tests pour les fièvres hémorragiques virales.

«Corgenix Medical Corp., une société dédiée au développement et à la commercialisation de kits de test de diagnostic dans les armes biologiques, a annoncé que les premiers kits de test pour la détection de la fièvre hémorragique ont surmonté le premier essai clinique en Afrique de l’Ouest.

«Les kits, développés grâce à une subvention de 3,8 millions de dollars accordée par les National Institutes of Health, ont été réalisés avec Corgenix en collaboration avec l’Université Tulane, l’Institut de recherche médicale USAMRIID US Army of Infectious Diseases, Fort Detrick, BioFactura Inc. et Autoimmune Technologies.

«Les rapports d’études cliniques en Sierra Leone continuent de montrer des résultats surprenants», explique Robert Garry, professeur de microbiologie et d’immunologie à la faculté de médecine de l’Université de Tulane et chercheur principal en relation avec la subvention.

Nous pensons que cette collaboration remarquable se traduira par des produits de détection qui ont vraiment un impact en Afrique de l’Ouest, mais comblera également une lacune bien nécessaire dans la défense contre le bioterrorisme et l’étude approfondie des armes biologiques.

«La recherche clinique est menée sur la fièvre du Réseau Lassa dans l’Union du fleuve Mano en Sierra Leone. Tulane, sous contrat avec l’Organisation mondiale de la santé de l’OMS, qui met en œuvre le programme dans les pays de l’Union du fleuve Mano (Sierra Leone, Libéria et Guinée) pour développer des stratégies de recherche nationales et régionales et lutter contre la fièvre de Lassa et d’autres maladies régionales comme Ebola.

«Les essais cliniques de la nouvelle technologie recombinante démontrent que notre partenariat fonctionne», a déclaré Douglass Simpson, président de Corgenix. «Nous avons combiné les capacités des différentes parties, ce qui a abouti au développement de certains kits de preuves remarquables dans un laps de temps étonnamment court. En tant que groupe, nous avons l’intention d’élargir ce programme pour lutter contre d’autres agents infectieux importants présentant à la fois des problèmes de santé cliniques et des menaces de bioterrorisme, comme Ebola.»

Le troisième document se trouve dans le ministère de la Santé et de l’Assainissement de la Sierra Leone et sur sa page Facebook (pas de connexion requise), datée du 23 juillet à 13h35. Établit les mesures d’urgence à prendre. On retrouve cette curieuse déclaration officielle:

«Tulane arrête les tests pendant l’épidémie actuelle d’Ebola Ebola.»

Pourquoi? Les tests qui ont été délivrés sont-ils de faux résultats que vous avez menti? La population est-elle désormais en danger? Les chercheurs de Tulane Bioweapons ont mis en danger la santé publique pour leurs tests?

En approfondissant ces questions, une autre question doit être lancée dans toutes les campagnes de vaccination menées dans la région d’Ebola. Par exemple. Programmes de vaccination contre le VPH mis en place. Les flacons de vaccin diluant doivent être testés pour découvrir tous les ingrédients cachés qu’il contient. De plus, il est bien connu que l’administration de vaccins à des personnes dont le système immunitaire est gravement compromis et qu’elle est dangereuse et mortelle.

LA RÉALITÉ DE LA PROPAGATION DU VIRUS.-

La réalité est que ces grands produits pharmaceutiques ainsi que Fort Detrick sont responsables, comme le montre l’histoire, de modifier le virus, d’inoculer et de propager divers types de maladies à travers le monde afin de maximiser leurs profits, curieusement presque toujours, les Latinos et les Africains, même ceux utilisés pour des expériences biologiques, comme ils appellent la population, de dépossession. L’histoire a déjà prouvé que derrière chaque flambée de ces maladies se trouve le cartel des médicaments, l’une des industries mondiales les plus puissantes, les plus influentes et les plus perverses.

LA TEMPÊTE PARFAITE POUR UN VIRUS.-

Aujourd’hui, grâce aux voyages aériens, la «tempête parfaite» pour Ebola, est créée pour dévaster l’humanité. Tout commence par ces faits irréfutables du transport aérien:

1) Tous les passagers sont confinés dans le même espace clos.

2) Tous les passagers respireraient le même air, contaminé dans l’avion.

3) L’air Ebola peut traverser de très petites particules dans l’air, et simplement un seul virus Ebola monté sur une particule de poussière pour infecter un humain.

4) Après le vol, les passagers infectés sans le savoir se mêlent à des milliers de personnes à l’aéroport, chacune faisant une destination unique différente ailleurs dans le pays ou dans le monde.

5) La vitesse actuelle des voyages en avion dépasse la vitesse des gouvernements à déployer des équipements pour prévenir les maladies infectieuses.

En d’autres termes, une pandémie mondiale d’Ebola pourrait commencer avec une personne sur un vol international. Je pourrais faire le tour du monde en moins de 48 heures. Le virus Ebola peut se propager à partir des excréments, vomissements, toux ou tout simplement parler.

Un seul corps suffit pour infecter un nouvel hôte. Ce virus est si puissant modifié à Fort Detrick.

Cette quantité de virus Ebola nécessaire pour infecter quelqu’un? De façon alarmante, comme l’explique l’Agence de la santé publique du Canada, «1 à 10 organismes en aérosol suffisent à provoquer une infection chez l’homme.» Comme un corps est nécessaire sous forme d’aérosol (monté sur une poudre microscopique de particules de virus) pour provoquer une infection à part entière chez l’homme. Un homme qui vomit sur un vol international peut infecter des dizaines ou des centaines d’autres personnes à la fois. Certains experts craignent que cela ne soit déjà arrivé. Tel que rapporté par le Daily Mail.

Personne ne peut imaginer si une grande ville des États-Unis d’Amérique présente une flambée d’infection. Le gouvernement fédéral utiliserait l’armée pour mettre en quarantaine une ville entière. Cette possibilité est décrite dans les livres pour les urgences nationales. Une déclaration de loi martiale est tout ce qui est nécessaire pour sceller une ville entière des Etats-Unis d’Amérique pour renverser des mitrailleuses et des chars.

«Si le virus est introduit dans une grande ville, ce qui est le pire cauchemar de tous», a déclaré le Dr Tim Geisbert, professeur de microbiologie et d’immunologie à l’Université du Texas Medical Branch, dans une interview accordée à CBS News. «Il devient plus difficile de contrôler plus tard. Comment mettre en quarantaine une grande ville?». Les États-Unis d’Amérique ont déployé leurs forces armées contre leurs propres citoyens dans un scénario d’urgence nationale interne.

ARME BIOLOGIQUE PARFAITE CONTRE LES BIENS CONÇUS ET L’HUMANITÉ.-

Ebola devient une arme biologique «parfaite» jamais créée. En raison de sa capacité à survivre au stockage et à continuer à fonctionner pendant plusieurs jours, semaines ou années plus tard, il pourrait être facilement récolté auprès des victimes infectées, puis conservé en utilisant rien de plus qu’un déshydrateur alimentaire commun. Comme l’explique l’Agence de la santé publique du Canada: Le virus peut survivre pendant 23 jours sous forme sèche ou liquide. L’infectiosité s’est révélée stable à la température ambiante de 0 à 4 degrés (C) pendant plusieurs jours et indéfiniment stable à -70 ° C.

Peut être stocké dans un flacon de liquide et facile à faire passer en contrebande à travers les frontières internationales.

Il peut également être séché et stocké dans un état sec, puis facilement introduit en contrebande.

Peut être congelé à de très basses températures, qui restent viables indéfiniment.

Une fois séché ou congelé, le virus Ebola pathogène peut facilement être en contrebande dans les pays de destination. Cette arme biologique, alors elle pourrait facilement infecter les gens dans les transports en commun comme les stations de métro, les aéroports, les gares routières, etc., simplement en pulvérisant quelques particules d’Ebola sur le visage des gens, ou d’un avion survolant une ville.

POURSUITES AUX ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE POUR TERRORISME BIOLOGIQUE.

Sur la base de la myriade de preuves contre le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et ses agences, il existe actuellement plusieurs poursuites et un appel devant la Cour suprême des États-Unis d’Amérique Affaire n° 00-9587, pour terrorisme biologique et meurtre de masse (bioterrorisme et meurtre de masse) .

