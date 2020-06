«Covid-19 a transformé la santé publique en une expérience qui tue les patients»

Des doses potentiellement mortelles du médicament thérapeutique hydroxychloroquine sont administrées dans des «essais cliniques», parfois sans le consentement du patient. Près du quart des personnes participant à l’un de ces procès sont décédées par la suite.

Depuis le début du déploiement plandémique du SRAS-COV-2 / COVID-19, il y a eu des indices inquiétants, des rumeurs et même des déclarations de dénonciateurs manifestes de faute médicale apparemment grossière liées au traitement et à la manipulation de personnes prétendument infectées.

Nous avons entendu parler des ordonnances obligatoires de non-réanimation émises pour les personnes âgées, les personnes souffrant de troubles cognitifs, les personnes autistes et même les enfants souffrant de troubles congénitaux assez mineurs.

Nous avons entendu parler d’une utilisation terrifiante et inappropriée de la ventilation invasive qui ne peut qu’augmenter le nombre de décès par covid19», ainsi que des niveaux généraux d’incompétence et de mauvaises pratiques qui doivent avoir le même résultat.

Et maintenant, nous avons la preuve de trois essais cliniques qui exigent que les patients reçoivent jusqu’à 4 fois la dose normale d’hydroxychloroquine, avec ou sans leur consentement. Dans l’une de ces études, plus de 25% des patients sont décédés.

Cela a été découvert par le Dr Meryl Nass MD, et est couvert en détail sur son site et à l’Alliance for Human Research Protection, un site dédié à exposer la pratique contraire à l’éthique dans la communauté médicale.

Les trois études sont:

Solidarity, menée par l’Organisation mondiale de la santé, sur 3500 patients Covid-19 dans 400 hôpitaux, dans 35 pays. Outre l’hydroxychloroqine, l’essai comprenait le remdesivir, le lopinavir avec le ritonavir, le lopinavir avec le ritonavir et l’interféron bêta-1a.

Recovery, menée au Royaume-Uni, parrainée par le Wellcome Trust (GlaxoSmithKline) et la Fondation Bill et Melinda Gates et le gouvernement britannique. 1 542 patients y ont participé, dont 396 (25,7%) sont décédés.

Remap, un projet multinational en cours qui teste maintenant l’hydroxychloroquine en tant que thérapie SARS-COV-2.

Les doses utilisées dans toutes les études étaient bien supérieures aux doses thérapeutiques normales et auraient pu s’avérer mortelles, en particulier pour les personnes très fragiles et compromises inscrites à l’essai, dont beaucoup étaient déjà sous respirateurs ou sous d’autres formes de respiration assistée.

En fait, pour être même envisagé pour l’essai Remap, un patient devait être «proche de la mort, sous ventilation ou en état de choc, sous médicaments sous pression».

Aucune dose n’a été non plus accordée à la posologie pour les patients présentant une insuffisance rénale ou hépatique, qui pourraient avoir des difficultés accrues dans le traitement du médicament. Seule une insuffisance hépatique réelle était un motif de réduction de la dose:

Aucun ajustement posologique n’est nécessaire en cas de dysfonctionnement rénal ou d’utilisation concomitante d’une thérapie de remplacement rénal. Les cliniciens doivent envisager un ajustement de la dose en cas d’insuffisance hépatique, mais aucun ajustement de la dose n’est nécessaire pour les tests de fonction hépatique anormaux en l’absence d’insuffisance hépatique.

Le consentement du patient n’a pas été jugé nécessaire:

Pour les patients qui ne sont pas compétents pour consentir, un accord prospectif ou une entrée via une renonciation au consentement ou une forme de consentement différé peuvent être appliqués, comme requis par un organisme d’examen éthique approprié.»

Ironiquement, l’essai d’hydroxychloroquine de Solidarité (Solidarity) a été suspendu le 25 mai à la suite du rapport Surgisphere dans The Lancet qui faisait état de 35% de taux de mortalité plus élevés chez les patients recevant de l’hydroxychloroquine, mais qui s’est avéré plus tard frauduleux, et Nass suggère en effet que ces essais médicaux sacrifient cyniquement les sujets humains dans le cadre de la guerre en cours contre l’hydroxychloroquine, afin de prouver qu’elle ne fonctionne pas ou n’est pas sûre:

Pourquoi la santé publique est-elle retournée? REMAP-Covid est le troisième essai clinique multicentrique majeur d’hydroxychloroquine à administrer des doses toxiques aux patients Covid. Qui ou quoi se cache derrière cet effort concerté pour mutiler ou tuer des patients afin de supprimer toute apparence de bénéfice de l’hydroxychloroquine dans le traitement de Covid-19?

C’est plus que possible, bien sûr, mais je pense aussi que nous devons replacer ces «procès» franchement meurtriers dans le contexte plus large mentionné ci-dessus – la distribution des DNR aux personnes en bonne santé ou légèrement compromises, le système brutal de décès presque délibérément provoqués et inutiles décrit par les infirmières aux États-Unis d’Amérique, les décès par négligence «accidentelle» dans les maisons de soins.

Tout cela commence à s’additionner à quelque chose de très sombre et très étrange qui se passe dans l’ombre, juste au-delà de l’examen du public.

Qu’il s’agisse d’une politique délibérée ou d’une terrible tempête parfaite de peur institutionnalisée et de sous-financement chronique, il est difficile de le dire. Mais quelque chose de vraiment grotesque et potentiellement mauvais se passe ici, et nous ne pouvons pas nous permettre de l’ignorer.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : HUMANS are FREE