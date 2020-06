L’institut Max Planck de Potsdam en Allemagne a passé plusieurs mois à analyser des extraits d’Artemisia et les experts ont démontré l’efficacité de certains protocoles ou de molécules de la plante contre le virus Covid19. Ils envisagent de mener des essais cliniques sur des patients atteints du virus aux Etats-Unis d’Amérique, selon diverses sources.

Selon le directeur de l’Institut Max Planck, basé à Potsdam, en Allemagne, un premier laboratoire est parvenu à des conclusions positives. Un deuxième laboratoire poursuit les tests que les chercheurs allemands attendent avec impatience avant de livrer les premières conclusions. Il est prévu de les fournir lors d’une conférence de presse mercredi 24 juin à 15 heures. Les résultats définitifs sont prévus pour la fin de l’été, les premiers essais cliniques se sont déroulés dans deux hôpitaux et validés par des laboratoires.

L’Artémisia traite déjà efficacement le paludisme encore appelé malaria, mais l’OMS et les monde pharmaceutique ont souvent dénigré ce remède allant jusqu’à l’interdire sur le marché, alors qu’il est le seul traitement à pouvoir soulager les malades. Pourtant le paludisme selon le Docteur Jérôme Munyangi de la République démocratique du Congo tue au moins 500 000 personnes chaque année en Afrique. C’est la principale cause de décès.

La solution qui était utilisée au départ pour traiter la malaria est la chloroquine, mais celle-ci était devenue inefficace au fur et à mesure que le moustique s’est habitué et immunisé contre le médicament. Il est aussi possible que ce moustique ait été rendu plus résistant en laboratoire et libéré dans la nature, mais aucune preuve de cela n’a été apporté par les scientifiques spécialisés dans le domaine.

Le Dr Munyangi est un chercheur en biologie moléculaire, formé dans plusieurs universités et école (Canada, France..), il fait beaucoup de recherches et est bien positionné au top niveau des publications. Il dit que lui et son équipe ont réussi à isoler 17 molécules de l’Artémisia d’origine chinoise en plus de celles découvertes en 1972 par la chercheuse chinoise Tu Youyou qui avait réussi à isoler un des principes actifs nommé l’artémisinine.

Le Dr Jérôme Munyangi déclare détenir plusieurs protocoles et une formule prête pour soigner la maladie COVID-19. Il a participé avec les chercheurs malgaches à la formulation du COVID ORGANICS finalement approuvé par l’OMS après une forte résistance. L’OMS privilégiant la solution hypothétique d’un vaccin dont Bill Gates pense que c’est la solution médicale idéale.

Madagascar prépare la production de gélules à base d’Artémisia contre la COVID-19 et avait même envisagé précédemment de produire également des injections. C’est dire que la plante est pour l’instant le seul remède sûr pouvant apporter une solution efficace à la COVID-19. Il reste à savoir si les experts malgaches et congolais seraient capables d’apter la formulation de leur remède pour immuniser ou soigner contre une éventuelle COVID-19+ ou COVID-20 amélioré en laboratoire pour rendre le coronavirus plus virulent et plus meurtrier.

Etant donné que de nombreux virologues démontrent que ce virus a été élaboré en laboratoire avec une technologie de génie génétique (par exemple le ‘gain de fonction’) en y insérant dans la structure génomique du coronavirus des éléments étrangers provenant d’autres virus comme le VIH ou Ebola, il est donc possible de soutenir que ce virus s’est soit échappé par inadvertance, soit a été volontairement libéré par des acteurs étatiques et privés malintentionnés.

Pourtant l’OMS reconnaît les combinaisons thérapeutiques à base de l’artémisinine sous l’appellation CTA qui a été retenu comme le traitement le plus efficace contre le paludisme et livré en grande quantité en Afrique et en Asie du Sud-Est. Cependant des enjeux financiers ont fait que les grands groupes pharmaceutiques et d’autres organisations se sont imposés en empêchant Jérôme Munyangi qui était encore étudiant en médecine de déployer les solutions curatives les plus efficaces et moins coûteux pour les populations au péril de sa vie et de celle d’un de ses compagnons de recherche qui lui n’eût pas de chance et fut éliminé physiquement en RDC.

En 2015, une Française nommée Lucile Cornet-Vernet, directrice de La Maison de l’artemisia aidera Jérôme Munyangi, à tester l’effet des tisanes d’artemisia sur des personnes atteintes de paludisme les résultats se sont révélé stupéfiants. C’est en raison de cela que les ennuis de Jérôme Munyangi vont commencer selon lui, les mafias des faux médicaments ont failli l’assassiner. Il a même été empoisonné en dans son pays avec la complicité d’un système mafieux interne. Il eut la vie sauve grâce à l’ambassade de France qui le délivra des mains de ses bourreaux.

Jérôme Munyangi s’est donc réfugié en France où il a profité pour poursuivre ses études et d’accomplir ses rêves en approfondissant ses recherches sur l’Artémisia. Selon ses dires, les résultats ont été impressionnants. Il était à la tête de plus de 400 chercheurs avant d’être appelé en Avril 2020 à entrer en RDC par le président Félix Tshisekedi qui lui fournissait toutes les garanties de sécurité. Il est donc entré à Kinshasa en jet privé en ayant démissionné de ses fonctions à Paris et est actuellement en activité dans un laboratoire de recherche de la place. Il a déclaré lors d’un entretien que la formulation médicamenteuse pour le COVID-19 était déjà prête.

