Les premières vaccinations commencent en Afrique pour l’essai COVID-19 + Notre avis + Vidéos

Un volontaire du vaccin reçoit une injection à l’hôpital Chris Hani Baragwanath de Soweto, Johannesburg mercredi 24 juin 2020. La première participation de l’Afrique à un essai de vaccin COVID-19 a commencé alors que les volontaires ont reçu des injections développées à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne. / AP

La première participation de l’Afrique à un essai de vaccin COVID-19 a commencé mercredi alors que des volontaires nerveux ont reçu des injections, tandis que des responsables ont déclaré que le continent de 1,3 milliard de personnes ne pouvait pas être laissé pour compte.

L’essai à grande échelle du vaccin développé à l’Université d’Oxford en Grande-Bretagne est mené en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne et au Brésil.

L’Afrique du Sud compte près d’un tiers des cas confirmés en Afrique avec plus de 106 000, dont plus de 2 100 décès. Mardi, le pays a annoncé son plus grand nombre de morts en un jour, à 111.

« Je me sens un peu effrayé mais je veux savoir ce qui se passe avec ce vaccin afin que je puisse dire à mes amis et à d’autres ce qui se passe avec l’étude », a déclaré à Johannesburg l’un des volontaires de l’essai du vaccin, Junior Mhlongo. .

Le continent africain compte maintenant près de 325 000 cas alors que les pays assouplissent les restrictions sous la pression économique des citoyens qui disent qu’ils doivent nourrir leur famille.

La pénurie de matériel de test et de fournitures médicales reste un problème car l’Afrique pourrait devenir le prochain point chaud du monde.

La pandémie a été retardée en Afrique « mais s’accélère très rapidement », a déclaré mercredi le chef des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong, avec une forte augmentation du nombre de cas et de décès.

« Si nous n’agissons pas maintenant, l’Afrique risque d’être laissée pour compte sur le vaccin mondial », a-t-il averti lors d’une discussion continentale et a insisté sur le fait que la fabrication locale et l’expertise scientifique jouent un rôle clé.

Le Cameroun, l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et l’Afrique du Sud ont tous des capacités d’essais cliniques très développées, a déclaré Salim Abdool Karim, président du comité consultatif ministériel sud-africain pour COVID-19.

De nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne ont également une capacité d’essais cliniques, a déclaré Daniel Bausch, directeur de l’équipe de soutien rapide de la santé publique du Royaume-Uni.

« Nous avons non seulement besoin mais nous sommes capables de participer alors que le monde court pour un vaccin », a déclaré le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

Les dirigeants africains se sont prononcés ouvertement sur le fait que le continent a été coudé dans l’intense compétition mondiale pour les fournitures médicales dans cette pandémie, ainsi que sur ce que le chef de l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé, Matshidiso Moeti, a appelé la «distorsion du marché mondial des articles clés».

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a instamment demandé que l’approvisionnement initial de tout vaccin COVID-19 soit déployé là où il est le plus nécessaire, plutôt que basé sur la «capacité de payer».

Tedros a également annoncé qu’à partir de cette semaine, les 54 pays africains ont désormais tous la capacité de laboratoire pour tester le coronavirus.

[Notre avis Remarquez la tournure, on ne teste pas de la qualité et les composants du vaccin pour savoir précisément s’il est empoisonné ou pas avant de l’inoculer. Il faut espérer que le type de vaccin testé en Grande-Bretagne soit le même que celui proposé en Afrique et que même dans ce cas qu’il soit sain. Il est possible que les BIG PHARMA, l’OMS et les autres organisations nationales et internationales comme la Fondation Bill et Melinda Gates aient changé leur plan d’extermination des populations. Il est aussi possible qu’ils le maintiennent en espérant faire vite en prenant les populations par surprise, avec l’accord de leurs gouvernants. La contamination progressera fortement si des mesures barrières efficaces n’ont pas été respectées. Par exemple la réouverture précipitée des transports aérien avec l’extérieur, l’importation de produits alimentaires, pharmaceutiques ou autres non contrôlés et non testés. La surveillance de tout objet volant ou autres projectile susceptible d’être lancé pour disséminer et propager le Coronavirus. Cela pourrait se faire par exemple par des terroristes manipulés ou des armées étrangères mal intentionnées. Mais pour cela, il faut des structures et du matériel de pointe appropriés. JDDM – MIRASTNEWS].

En février, seulement deux pays africains ont pu tester le virus. Le premier cas de virus sur le continent a été signalé le 14 février.

(Avec entrée de AP)

Halligan Agade

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : CGTN

Des chercheurs allemands confirment l’efficacité de l’Artemisia « Malgache »

l’Institut Max Planck de Potsdam en Allemagne s’apprête à annoncer que des extraits d’Artemisia ont prouvé leur efficacité contre le virus Covid19.

Cette plante qui pousse abondamment à Madagascar et en RDC mais aussi en Asie et à la base du médicament covid-organics, à la peine en ce moment pour être accepté par les pays africains et par l’OMS.

Les chercheurs allemands devraient prochainement mener des essais cliniques sur des patients atteints du virus aux Etats-Unis. D’ici septembre un médicament Made In Germany verra le jour.

Pour rappel, un jeune étudiant en médecine de la République démocratique du Congo (RDC), Jérôme Munyangi, aujourd’hui réfugié en France, avait déjà prouvé l’efficacité de cette plante miraculeuse contre le paludisme mais a dû quitter son pays sous la pression des pharmacies, agents commerciaux des laboratoires, qui ne voulaient pas d’un concurrent d’aussi bon marché. Mais c’est aussi cela l’Afrique.

A préciser que jusque-là, le Madagascar peine à cultiver la confiance au tour de son covid-organics dans son propre sol africain.

Source : oceanguinee.com

⚠️🚫Il faut tuer les bébés!!??🤯 Regarder jusqu’à la fin

Chaque jour, les médias diffusent des pronostics sur un danger durable provenant du Covid-19. Le mécontentement s’accroît également au sein de la population. Une solution est nécessaire. Voyez dans un clip vidéo de Thorsten Schulte, à quoi cela devrait ressembler selon Bill Gates.

La Rupture : Ordo Ab Chao, instaurer l’ordre par le chaos. C’est ce qui explique tout ce dont nous sommes témoins aujourd’hui