WUHAN-GATES – 14. «CoronaVirus du diable: complot occidental éliminé par DIEU en Tanzanie». Président chrétien sur BBC. Son rival dans le sommet Vaccin de Gates et l’Union européenne

«Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui erre dans les ténèbres, ni l’extermination qui dévaste à plein midi »

Sainte Bible – Psaume 90

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

«Je tiens à remercier les Tanzaniens de toutes confessions. Nous avons prié et jeûné pour que Dieu nous sauve de la pandémie qui a affligé notre pays et le monde. Mais Dieu nous a répondu. Je crois, et je suis certain que de nombreux Tanzaniens le croient, que la maladie corona a été éliminée par Dieu».

Plein d’enthousiasme débordant compris dans son sens le plus profond («transport divin» selon l’étymologie grecque) John Pombe Magufuli, le président de la Tanzanie, a déclaré la bataille contre Covid-19 dans son pays gagnée lors de la messe dans une église de Dodoma.

En tant que catholique dévot avec deux phrases, il a reconfirmé la sainte alliance avec le Dieu d’Abraham et de Moïse, avec les fidèles du christianisme – sans distinction confessionnelle – mais aussi avec ceux de l’islam qui représentent plus de 35% de la population et lui ont certainement été reconnaissants quand pendant l’urgence de la pandémie il a gardé les mosquées musulmanes ouvertes comme les églises chrétiennes.

Mais il a également attiré l’attention de l’un des réseaux les plus autoritaires et mondialistes de la planète: la BBC, la voix historique du Royaume-Uni colonialiste, qui a consacré en dix jours deux services importants au président africain, traçant un profil visant à mettre en évidence son comportement inhabituel et exubérant à la fois dans la gestion de la santé d’urgence, culminant avec la diffusion d’une boisson à base de plantes avec Artemisia testé avec succès à Madagascar, et dans la politique intérieure de l’empreinte nationaliste que les médias traditionnels n’aiment pas.

Le profil ainsi taillé apparaît aux yeux exempts de préjugés celui d’un diamant fort et pur vient de sortir de la mine humaine du Père éternel que les philosophes du globalisme critiquent pour l’aspérité, pour l’aspect brut; bien que ce dernier, depuis l’époque biblique, soit synonyme de sincérité et d’authenticité car il ne cesse d’enseigner l’histoire du pasteur David qui est devenu roi d’Israël.

LES EXPLOITEURS IMPERIALISTES ET LES BILLY-GOATS

La tentative de discrédit public du réseau londonien se transforme donc en un boomerang efficace au profit de Magufuli qui se projette ainsi involontairement vers une reconfirmation lors de l’élection présidentielle d’octobre prochain.

«Ce sont les puissances occidentales dont M. Magufuli se méfie le plus, et il accuse les «marionnettes» locales – généralement des acteurs de l’opposition, des militants des droits et des journalistes critiques – de défendre les intérêts de leurs «maîtres»», a écrit la BBC.

«Cette saine suspicion alimente parfois la paranoïa, ce qui est étrange pour un président qui a consolidé tant de pouvoir. Son nationalisme est également devenu illibéral et populiste. Il serre l’opposition, réduit l’espace civique, sévit contre les médias et accroît la surveillance», a expliqué l’analyste tanzanien Thabit Jacob au réseau britannique.

Mais ses citoyens l’aiment parce qu’il est vraiment un homme du peuple: dès qu’il a été élu, il est sorti dans la rue pour aider le personnel à ramasser les ordures et parce qu’après un long bras de fer avec le géant canadien Barrick Gold Corp, il a porté à 16% le pourcentage pour la Tanzanie sur l’exploitation des mines d’or, causes de conflits et même d’excellents massacres comme celui du secrétaire général de l’ONU Dag Hmmarskjold, dissimulé précisément par l’intelligence de Sa Majesté…

Son peuple s’identifie à lui parce qu’il a appelé les impérialistes exploiteurs «beberu» qui signifie en langue swahili «boucs» et dans le langage du sens commun «ignorants obstinés» qui sont en fait ceux qui pensent abuser indéfiniment des ressources des pays pauvres et de la patience des gens.

«Vous pouvez tromper tout le monde pendant un certain temps et quelqu’un pour toujours, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde pour toujours» a condamné le président Abraham Lincoln en 1858 avant de gagner la guerre de sécession des Etats-Unis d’Amérique à la tête de la Northern Union puis d’être tué dans l’un des premiers complots de l’Etat Profond entre les Sudistes racistes, les francs-maçons et les financiers sionistes, comme indiqué dans notre enquête.

Pour éviter la «contamination», Magufuli n’a pas effectué une seule visite officielle dans un pays occidental depuis son arrivée au pouvoir. Il n’a pas non plus participé, en tant que président, aux sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies.

LE CORONAVIRUS DU DIABLE

Dans des temps insoupçonnés, le 20 avril 2020, lorsque la vague SARS-Cov-2 est arrivée en Tanzanie, Gospa News était parmi les rares médias à souligner le véritable charisme spirituel chrétien de l’homme d’État dans un article au titre éloquent: «Là où la science tâtonne, la croix brille».

Le choix de Magufuli d’interdire les rassemblements mais pas les services religieux (évidemment, avec des distances et des quotas) pour permettre aux chrétiens et aux musulmans de prier Yahweh et Allah pour la défaite de l’épidémie a été contesté par les institutions internationales, a été moqué par certains médias, ignoré par nombreux et mis en évidence par quelques-uns.

Dans la même période, cependant, en Italie, le gouvernement du Parti démocrate imposé par le président de la République Sergio Mattarella en autorisant les défilés communistes avec les drapeaux rouges sur la place pour la fête nationale du 25 avril empêchait toujours les chrétiens d’aller à la messe tout en maintenant un verrouillage défini «maçonnique» par le parlementaire catholique Alessandro Pagano, chef de groupe adjoint de la Ligue à la Chambre.

««Le coronavirus est un diable. Il ne peut pas vivre dans le corps du Christ», a déclaré en mars le leader tanzanien, titulaire d’un doctorat en chimie et catholique dévoué», a rapporté Sammy Awami, correspondant de la BBC à Dar es Salaam, la principale métropole financière de Tanzanie, mot pour mot éclairant les détails. : Magufuli n’est pas seulement croyant, marié et père de cinq enfants, mais aussi compétent en la matière grâce à ses études!

Cela n’a pas été mis en évidence lorsque quelques semaines plus tard, il a acquis une visibilité mondiale après avoir remis en question la précision des tests pour Covid-19 car lors d’une vérification d’échantillon, une chèvre, une caille et… une papaye ont également été testées positives pour le pathogène!

Le directeur du laboratoire national de santé, Nyambura Moremi, en charge des écouvillons, a été suspendu avec le responsable qualité, comme l’a communiqué Catherine Sungura, responsable de la communication du ministère de la Santé.

LE TERRAIN OCCIDENTAL DERRIÈRE LE SRAS-2

Le gouvernement, par diplomatie, n’a pas révélé qui avait fourni les tests mais c’est l’Organisation mondiale de la santé elle-même, par l’intermédiaire de Matshidiso Moeti, directeur de l’institution internationale en Afrique, qui est intervenu pour chasser les suspects assumant ainsi la paternité des kits: «Nous sommes convaincus que les tests […] ne sont pas contaminés par le virus. Nous ne partageons pas l’avis du président John Magufuli».

Le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle des maladies (CDC), a ajouté: «La Tanzanie utilise les mêmes tests que tous les pays utilisent. Il est peu probable qu’ils soient défectueux». [Traduction : tous les autres dirigeants des autres pays seraient soit aveugles, soit complices. JDDM – MIRASTNEWS].

Les médias «potins-comploteurs» ont sauté de joie et ont profité de cet incident diplomatique pour réitérer que l’infection épidémique, malgré les estimations actuelles de 465 000 décès et 8 millions de personnes infectées dans le monde, avait été inventée par des institutions mondialistes pour un plan de contrôle mondial inconnu de l’humanité.

Les médias grand public, d’autre part, ont rejeté l’affaire comme le clochard d’un président exubérant jugé par eux-mêmes comme aussi irresponsable pour la question des messes autorisées. Nous avons brièvement rapporté l’épisode dans l’un des nombreux rapports qui visent à démontrer la validité de la théorie du SRAS-CoV-2 créée dans un laboratoire, comme l’a récemment déclaré un ancien chef du renseignement britannique, le MI6.

Juste pour nous limiter à être un complot-logi (ou des chercheurs d’un complot) et non «complotiste», nous citons les phrases publiées par la BBC avant de démontrer ces coïncidences suspectes qui émergent chaque fois que quelque chose s’approfondit sur cette pandémie diabolique, attribuée à plusieurs reprises au diable également par Don Livio Fanzaga, directeur de RadioMaria, également convaincu qu’il peut être vaincu par la prière.

«Dans au moins deux discours précédents, M. Magufuli a décrit la lutte de la Tanzanie contre la maladie comme une «guerre», laissant entendre qu’il la considérait comme un« complot occidental» – a écrit le réseau britannique – «Il y a tellement de choses incroyables qui se font dans ce pays. Soit les impérialistes ont racheté les techniciens de laboratoire, soit ils ne sont pas compétents, ce qui n’est pas vrai», a-t-il dit.

«Tant de fois, j’ai insisté sur le fait que tout ce qu’on vous donne n’est pas bon. Il pourrait y avoir des gens qui seraient utilisés, ce matériel pourrait être utilisé… mais ça pourrait aussi être du sabotage parce que c’est la guerre» a déclaré le président de la Tanzanie à la fois spécifiquement sur les tests défectueux et plus généralement sur la gestion des pandémies.

Il a été critiqué pour son comportement par le contact africain de l’OMS susmentionné: «En Tanzanie, nous avons observé que la distanciation physique, y compris l’interdiction des rassemblements de masse, a pris un certain temps à se produire et nous pensons que cela pourrait avoir été des facteurs probables qui ont conduit à une augmentation rapide des cas».

Le 29 avril, dernier jour de publication des données officielles, cependant, seulement 509 personnes ont été infectées avec 21 décès, malgré un écart entre ceux en traitement jugés 4 par le président et 66 par son ministère apparus les jours suivants. Discuter de ces chiffres pour un journaliste vivant en Italie où il y a eu jusqu’à 34 610 morts jusqu’à présent fait penser au Psaume 90 de la Sainte Bible.

«Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j’ai confiance (…). Sa loyauté sera votre bouclier et votre armure; vous ne craindrez pas les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui erre dans les ténèbres, ni l’extermination qui dévaste en plein midi. Mille tomberont à vos côtés et dix mille à votre droite; mais rien ne vous frappera».

Magufuli a en effet «consacré» le pays selon ce que dit la même prière, «à l’abri du Très-Haut» et «à l’ombre du Tout-Puissant» et a obtenu de meilleurs résultats en faisant davantage confiance à Jésus-Christ plus qu’aux scientifiques toujours aussi troubles et vous protégeant en ne voulant pas faire la lumière sur le SRAS-CoV-2 (ou Covid-19). Têtu comme «beberu» en rejetant toute étude qui teste la construction du virus en laboratoire, si nous voulons être des complices optimistes, malfaisants et conscients d’un complot si nous voulons être réalistes…

L’AMBASSADEUR RIVAL POLITIQUE DES VACCINS GATES

La théorie du virus artificiellement construit, puis intentionnellement s’est échappé ou a été libéré, a déjà été soutenue et démontrée par 15 biologistes dans 5 recherches différentes. En particulier, l’insertion de séquences du VIH, le virus mortel du sida, a été détectée par 13 d’entre eux dont le lauréat du prix Nobel de médecine Luc Montagnier et l’ingénieur généticien Pierre Bricage, consultant OTAN.

Tout adepte authentique de Jésus-Christ ressuscité sait que l’illumination du Saint-Esprit, depuis sa descente sur les apôtres à la Pentecôte, apporte avec lui 7 dons très précieux: la piété, la peur de Dieu, les conseils, la force, l’intelligence, la sagesse et la science.

C’est pourquoi le «pragmatisme brutal qui s’appuie sur une vision du monde particulière d’un leadership fort» que l’écrivain tanzanien Elsie Eyakuze attribue à son président – et la BBC souligne – nous semble plutôt à la place des chrétiens une concrétisation saine de l’intelligence sage.

«Je pars, mais nous avons apporté ce chuma [swahili pour un morceau de fer]», a déclaré le président sortant Jakaya Mrisho Kikwete en faisant référence au mot swahili qui signifie «morceau de fer».

«Je veux que vous tanzaniens croyiez que vous avez un vrai président, un vrai roc. Je ne peux pas être menacé et je ne suis pas menacé »a fait écho Magufuli en 2018 montrant qu’il connaissait bien les guerres qu’il allait affronter; mais aussi comment y faire face en refusant l’aide des marionnettistes occidentaux.

Comme l’explique la BBC, non seulement la Tanzanie, mais un quart des États africains n’ont pas fermé leurs frontières pour freiner la propagation du virus. Parmi ceux-ci, l’Éthiopie: est également devenu célèbre pour avoir expulsé l’unité de recherche médicale navale de l’US Navy, connue sous le nom de NAMRU 3, pour les expériences suspectes, tout comme l’Égypte en 2019, forçant ces laboratoires bactériologiques à se déplacer en Sicile, dans la Naval Air Station de Sigonella , qui serait la principale station militaire de la Central Intelligence Agency, non seulement en Italie mais dans toute la mer Méditerranée.

Le fait que la République démocratique du Congo continue d’être durement touchée par le virus Ebola, le virus le plus meurtrier sur terre, est également devenu inquiétant et suspect, bien qu’il ait été inclus pendant plusieurs années dans les projets épidémiologiques de l’USAID.

Cette agence du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour le développement international a été utilisée par l’ancien président Barack Obama pour financer le changement de régime du printemps arabe et serait également un outil de renseignement militaire de la CIA spécialisé dans les projets de recherche à double usage pour les virus ambivalents qui peuvent être utilisés comme armes biologiques ou vaccins. Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la Tanzanie?

Kikwete con Gavi Vaccine Alliance a Bruxelles

L’ancien président Kikwete est devenu ambassadeur de GAVI, la Vaccine Alliance créée par la fondation Bill & Melinda Gates qui, en tant que donateurs démocrates, a également financé sous l’administration Obama le projet USAID-PREDICT 2 grâce auquel des expériences extrêmement dangereuses ont été menées sur des virus Corona en Chine, aux États-Unis d’Amérique et au Canada.

Dans cette synergie top secrète entre les meilleurs chercheurs en génie biologique des trois pays, il y a des scientifiques arrêtés pour espionnage et d’autres mystérieusement morts alors qu’ils travaillaient sur des projets militaires sur les agents pathogènes du SRAS (Syndrome respiratoire sévère aigu), du VIH et d’Ebola comme écrit dans les 13 rapports WuhanGates précédents.

Lorsque la pandémie a éclaté, Magufuli, contrairement à nous, savait probablement très bien où était son prédécesseur Kikwete le 12 septembre 2019, comme nous l’avons découvert il y a seulement quelques semaines.

Quelques mois après la détection des premières flambées officielles (que de nouveaux rapports et études journalistiques anticipent de plus en plus), l’ancien président de la Tanzanie avait été le premier orateur d’une table ronde intitulée «Des vaccins pour protéger tout le monde, partout: galvaniser un monde pour garantir la santé, la sécurité et la prospérité grâce à la vaccination» organisée dans le cadre du Sommet mondial sur la vaccination à Bruxelles par la Commission européenne.

Il s’agit de la même institution politique qui, indépendamment du Parlement européen en 2004, a financé les premières expériences dangereuses sur le SRAS dans le tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan au centre des soupçons mondiaux et du financement de l’USAID.

ESSAIS SUR LES VACCINS DU PATRON CHINOIS D’ALIBABA

Et voulez-vous savoir de qui les tests sur Covid-19 jugés défectueux au président de la Tanzanie ont été fournis? From Africa CDC (homonyme de l’American Center Diseases Control qui a financé des expériences dans des laboratoires militaires aux États-Unis d’Amérique) «en collaboration avec la Fondation chinoise Jack Ma».

La relation entre la Fondation Jack Ma et le géant asiatique du commerce électronique Alibaba

Qu’est-ce que la Fondation Jack Ma? C’est la fondation philanthropique, à la manière de celles de Gates, créée par le fondateur d’Alibaba, la plus importante plateforme de e-commerce en Chine et en Asie qui, grâce aux fermetures et aux limitations ou fermetures des magasins dans les villes qui en ont résulté, a notablement accru ses revenus.

Magufuli a-t-il mal fait de se fier à Dieu et à une boisson à base d’Artemisia Annua, une herbe médicinale traditionnelle dont nous parlerons dans un autre rapport, promu par le président de Madagascar Andry Rajoelina pour prévenir et traiter Covid-19?

Ce n’est qu’une coïncidence si Mercury, une société de lobbying des Etats-Unis d’Amérique contrôlée par les mêmes fonds d’investissement que les partenaires Big Pharma de Gates et George Soros, fait la promotion de la Gavi Vaccine Alliance tout en traitant des stratégies de GNA, de Turquie et des Frères musulmans qui ont amené 14 mille djihadistes en Libye, révélés par Gospa News?

Le président africain a-t-il blessé d’avertir l’OMS qu’il était partenaire des propres expériences de Wuhan avec l’USAID-CIA? Je réponds en paraphrasant un slogan très actuel: Des Vies Noires … Meilleures pour Dieu (Black Lives… Better for God)!

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

