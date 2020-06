Cette semaine:

Histoire n ° 1: Bayer règle des poursuites contre le cancer Roundup pour jusqu’à 10,9 milliards de dollars https://bit.ly/380KUmI

Alt Breastmilk Company Biomilq lève 3,5 millions de dollars auprès de la société d’investissement de Gates http://archive.is/fs5jA

Fonds d’investissement pour le lait maternel artificiel soutenu par Gates, Bezos et Zuckerberg http://archive.is/HCBsj

Nestlé Boycott https://bit.ly/2VhQhZn

Flashback: une subvention de Gates pour financer un contraceptif de dynamitage de testicules (17 mai 2010) https://cbsn.ws/3drd8YI

Subvention Gates pour financer un contraceptif anti-souffle

La Fondation Bill et Melinda Gates a accordé une subvention de 100 000 $ à deux chercheurs qui étudient l’utilisation des ultrasons comme contraceptif masculin réversible.

La technique fonctionne déjà sur des rats, selon James Tsuruta, de l’Université de Caroline du Nord, qui a dirigé la recherche.

« Nous pensons que cela pourrait fournir aux hommes une contraception fiable, peu coûteuse et non hormonale à partir d’un seul cycle de traitement », a-t-il déclaré.

L’objectif est maintenant de proposer une échographie thérapeutique qui épuiserait en toute sécurité le nombre de spermatozoïdes testiculaires, ce qui présagerait probablement le développement d’une méthode de contraception bon marché (et réversible) pour les hommes.

Un bout de chapeau au magazine Discovery pour avoir remarqué cet article. Bien que les détails sur le fonctionnement de l’appareil restent encore rares, car les spermatozoïdes n’aiment pas la chaleur excessive, Discovery suggère que le processus peut impliquer « un chauffage et une agitation en combinaison ».

