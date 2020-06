Dès le début de la pandémie du coronavirus de Wuhan (Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS) (COVID-19), Anthony Fauci a déclaré au public des Etats-Unis d’Amérique que les masques faciaux n’étaient pas nécessaires pour se protéger contre l’infection. Mais il a depuis changé son air [, alors que les cas d’infections vont bientôt atteindre les 3 millions – MIRASTNEWS], affirmant maintenant que les masques faciaux sont nécessaires mais qu’ils étaient tout simplement insuffisants auparavant.

Flip-flop comme c’est généralement le cas, Fauci insiste sur le fait que les masques faciaux sont nécessaires pour s’aventurer en public afin d’éviter de propager le coronavirus de Wuhan (COVID-19), bien qu’il ait précédemment déclaré que les masques ne sont qu’un «symbole» de bonne conduite et se conformer aux recommandations du gouvernement.

Alors que Fauci dit que «la chose importante est en fait la séparation physique», c’est-à-dire rester à l’écart de tous les autres êtres humains, il soutient également maintenant que les masques faciaux sont utiles pour empêcher la propagation des infections, même si les masques faciaux «ne sont pas 100% protecteurs». [Il a donc depuis le début pas compris que le but était de minimiser les risques, selon le principe de précaution. – MIRASTNEWS].

Le «symbolisme» est alors devenu en quelque sorte une science, selon Fauci, qui dit qu’il s’était auparavant opposé aux masques faciaux en raison des préoccupations concernant «la communauté de la santé publique» n’ayant pas accès à ce qu’on appelle les EPI ou les équipements de protection individuelle. Même si la plupart des gens portent des couvertures en tissu ou des bandanas faits maison de toute façon, Fauci prétend que sa volte-face était due à une pénurie de la vraie matière.

«Nous voulions nous assurer que les gens, à savoir les agents de santé, qui étaient assez courageux pour se mettre en danger (sic), pour prendre soin des personnes que vous connaissez étaient infectées par le coronavirus et le danger qu’elles attrapent infectés», a-t-il ajouté dans un communiqué.

On pourrait conseiller aux Américains de porter des masques pour toujours si les chiffres officiels le «justifient»

Quant à la durée pendant laquelle le peuple américain sera invité à les porter, Fauci et d’autres « experts » disent que tout dépendra du nombre de nouveaux cas. En d’autres termes, si les chiffres sont élevés, les recommandations de masques resteront en place indéfiniment.

Selon Trish Greenhalgh, professeur de soins primaires à l’Université d’Oxford, le grand public sera invité à porter des masques faciaux jusqu’à ce qu’il « n’y ait pas de nouveaux cas, ou très peu de cas » – qui, en réalité, ne pourraient jamais être basés sur le la façon dont les choses apparaissent.

Il semble que chaque fois que les Américains disent vouloir retourner au restaurant, par exemple, ou aller à l’église, le nombre de nouveaux cas augmente. Il en va de même pour le président Trump, qui a déclaré qu’il souhaitait à nouveau organiser des rassemblements, ce qui a immédiatement incité les principaux médias à avertir d’une augmentation potentielle de nouveaux cas.

Même The Hill, qui a rendu compte de la volte-face de Fauci concernant les masques, dit que la fin des blocages économiques a été suivie d’une hausse dans les nouveaux cas. Il y aurait maintenant plus de deux millions de cas confirmés de coronavirus de Wuhan (Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) à travers le pays, ce qui a incité The Hill à déclarer que «le pays semble avoir encore du chemin à parcourir».

De l’avis de Fauci, la «normalité» pourrait durer jusqu’à un an maintenant que tant de nouveaux cas de virus devraient apparaître.

« Je crains que cela se produise », a-t-il déclaré aux médias à propos d’une augmentation des « points chauds » du virus associés aux rassemblements de masse dans certaines régions. «J’espère que les différents États pourront émousser cela. Il [le virus] pourrait continuer pendant quelques cycles, dans les deux sens.»

Quant à savoir quand tout cela pourrait se terminer, Fauci ne pense pas que ce sera d’ici l’automne ou même l’hiver. Il a déclaré aux médias qu’il pensait que « nous le verrons un peu plus », ce qui devrait être juste au moment où les vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19), que Fauci veut imposer à tous les Américains, seront probablement dévoilé.

