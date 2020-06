Génocide cynique planifié à court, moyen ou long terme ou altruisme ? Melinda Gates: «Les Noirs… les peuples autochtones» devraient recevoir le vaccin COVID en premier

(LifeSiteNews) – Alors que le travail se poursuit sur le développement d’un vaccin pour COVID-19, la philanthrope de gauche Melinda Gates dit que « les Noirs » et les « peuples autochtones » en Amérique devraient être immunisés contre le virus avant les Blancs.

« L’une des raisons pour lesquelles nous sommes si impliqués dans ce processus est que vous ne voulez pas que les premiers vaccins soient envoyés dans les pays les plus offrants », a déclaré Gates, l’épouse du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, rapporte Fox Business. «Il y a 60 millions de travailleurs de la santé [dans le monde]. Ils méritent de recevoir le vaccin en premier, ce sont eux qui s’occupent de cela en première ligne, essayant de nous garder tous en sécurité.»

«Ensuite, vous devez commencer à évoluer à partir de là, en fonction des pays et des populations», a-t-elle poursuivi. «Ici aux États-Unis d’Amérique, ce seront les Noirs qui devraient vraiment l’obtenir en premier et de nombreux autochtones, ainsi que les personnes présentant des symptômes sous-jacents, puis les personnes âgées.»

Les remarques de Mme Gates sont venues lors de la comparution virtuelle du couple au sommet philanthropique de Forbes la semaine dernière.

Alors que beaucoup considèrent le vaccin comme une condition préalable à une réouverture complète de la société, la perspective de le rendre obligatoire reste controversée pour un certain nombre de raisons.

Bien que les médias grand public se focalisent souvent sur les parents qui s’opposent aux vaccins en raison de craintes très controversées concernant les effets secondaires, ils ont tendance à ignorer un autre groupe qui soutient les vaccins en général tout en ayant un conflit éthique avec les vaccins dérivés de cellules de bébés avortés.

Le rôle de la Fondation Bill et Melinda Gates dans le financement de la recherche sur le vaccin COVID-19 a été un sujet de préoccupation particulière, en grande partie en raison de l’histoire du couple en tant que défenseurs radicaux de l’avortement et du contrôle de la population.

« Il est important pour les gens de comprendre pourquoi tant de gens se méfient de la philanthropie de Bill Gates et de ses semblables, et pourquoi tant de gens réagissent avec suspicion aux avis médicaux d’un certain secteur de nos élites », explique Jonathon Van Maren de LifeSiteNews.

«C’est parce qu’ils nous mentent à propos de l’avortement, jour après jour, et nous disent que détruire un enfant dans l’utérus est «des soins de santé» et «un service essentiel».

C’est parce qu’ils nous disent que la pilule contraceptive n’a pas d’effets secondaires et est également des soins de santé, que la pilule abortive est sûre, que l’avortement n’a aucun impact négatif sur les femmes, et des centaines d’autres mensonges que nous savons être des mensonges.»

Lors de l’événement de la semaine dernière, Bill Gates a accusé le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de se retirer de la «résolution de problèmes mondiaux» et «d’essayer de jeter le blâme» en se retirant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa réponse initiale à l’épidémie de coronavirus, à savoir son adoption de la désinformation chinoise.

L’administration Trump rejette catégoriquement les affirmations selon lesquelles l’abandon de l’OMS équivaut à abandonner l’effort de secours COVID-19.

« Les États-Unis d’Amérique continuent d’être le leader incontesté de l’aide étrangère », a déclaré le mois dernier James Richardson, directeur des US Foreign Assistance Resources au Département d’État, notant que les États-Unis d’Amérique sont actuellement responsables de «49% de toute l’aide gouvernementale et multilatérale.» En réponse à COVID-19.

Au 24 juin, les États-Unis d’Amérique auraient enregistré plus de 2,4 millions de cas de COVID-19, avec plus de 123 000 décès et un million de guérisons. Plus de 40% de ces décès sont survenus dans des maisons de soins infirmiers.

