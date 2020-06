Le Dr Fauci et l’histoire des NIH en matière d’expérimentation sur des enfants en famille d’accueil et d’utilisation de tissus fœtaux avortés pour développer un vaccin contre le VIH

Par Brian Shilhavy

Lorsque nous avons lancé MedicalKidnap.com en 2014, l’une des choses choquantes que nous avons apprises était qu’il était parfaitement légal pour les chercheurs médicaux d’utiliser des enfants en famille d’accueil comme rats de laboratoire pour développer des médicaments.

Une fois que l’État prend la garde d’un enfant loin de ses parents et que l’enfant devient pupille de l’État, les chercheurs en médecine n’ont plus besoin de l’approbation des parents pour effectuer des recherches médicales et ils peuvent également facturer directement le gouvernement ades Etats-Unis d’Amérique pour financer ces recherches, généralement l’utilisation de Medicaid, même si les médicaments utilisés sont expérimentaux et n’ont pas encore été approuvés par la FDA.

Quelques points saillants de cet article:

Rangée supérieure de gauche à droite: le directeur du CDC, Robert Redfield, Bill Gates, le directeur de l’Opération Warp Speed, le Dr Moncef Slaoui. Rangée du bas à côté du président Trump: le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx. Ces quatre médecins et Bill Gates ont une histoire de collaboration avec le NIH pour développer un vaccin contre le VIH, et ils travaillent actuellement pour développer un vaccin COVID.

Le gouvernement fédéral des Etats-Unis d’Amérique a mandaté la recherche sur les médicaments auprès des enfants. Le besoin pour les enfants de participer à la recherche sur les sociétés pharmaceutiques est élevé et la tentation de dépasser les droits parentaux pour forcer les enfants à participer est grande.

Les chercheurs admettent publiquement utiliser de l’argent et d’autres récompenses pour obtenir la participation des enfants à leurs essais de drogue.

Les organisations qui plaident pour le droit des parents de prendre des décisions concernant les soins de santé de leurs enfants constatent que les enfants en famille d’accueil en détention CPS sont inscrits à des expériences de médicaments sans l’approbation parentale.

Les services de protection de l’enfance de l’État inscrivent des enfants à des expériences de médicament sans l’approbation parentale ou les ordonnances du tribunal.

Cependant, ceux qui mènent ces expériences sur les médicaments pour les sociétés pharmaceutiques et ceux qui sont chargés de surveiller ces recherches ne voient aucun problème avec leurs méthodes de recrutement.

Dans un article publié en 2011 dans le Journal Pediatrics, les chercheurs ont discuté du problème du recrutement d’enfants pour participer aux essais cliniques de dépistage des médicaments.

Des chercheurs de l’Ohio State University (Columbus) et de la Case Western Reserve University, confirment que le gouvernement fédéral des Etats-Unis d’Amérique exige que les enfants soient inclus dans les études de recherche clinique.

Le Dr Tishler, PhD, et le Dr Staats Reiss, PhD ont déclaré:

Depuis 1994, les lignes directrices fédérales demandent l’inclusion des enfants dans les études cliniques. Des incitations et des lois fédérales connexes telles que la «règle pédiatrique» (la Pediatric Research Equity Act) et la clause d’exclusivité pédiatrique ont également été adoptées pour augmenter le nombre d’essais cliniques pédiatriques lancés par les sociétés pharmaceutiques.

Malgré ces mandats, les allocations aux essais cliniques pédiatriques dans les budgets de recherche et développement fédéraux et privés sont restées limitées.

De plus, les chercheurs en pédiatrie éprouvent toujours des difficultés à localiser les enfants et les familles qui souhaitent s’inscrire aux essais cliniques.

Le recrutement pour les études pédiatriques est entravé par plusieurs facteurs, notamment les préoccupations éthiques liées à l’utilisation des enfants comme sujets, la surveillance réglementaire qui est nettement plus restrictive pour les essais sur enfants que pour les essais sur adultes, le manque d’infrastructures de recherche, la nécessité d’obtenir le consentement des parents et le défi de déterminer les paiements appropriés pour la participation qui ne sont pas coercitifs.

En 2005, la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique a tenu une audience intitulée «Protections for Foster Children Enrolled in Clinical Trials».

Le Sous-Comité des ressources humaines de la Commission des voies et moyens a cherché à savoir si des garanties adéquates étaient en place pour empêcher les enfants en famille d’accueil d’être contraints de participer à des études sur les médicaments.

L’allégation selon laquelle ils enquêtaient impliquait des essais cliniques de médicaments sur des médicaments contre le SIDA qui ont été menés entre la fin des années 80 et 2001.

Depuis la publication de cet article en 2015, beaucoup plus d’informations sont apparues, en particulier à la lumière de la plandémie COVID de 2020.

Le même groupe de personnes qui ont participé à la recherche sur le VIH / SIDA pour mettre au point un vaccin contre le VIH, un vaccin qui n’a jamais été mis sur le marché, sont le même groupe de personnes qui travaillent actuellement avec le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour développer un vaccin COVID.

Le public a le droit d’en savoir plus sur les recherches antérieures pour mettre au point un vaccin contre le VIH et sur la manière dont il a expérimenté des enfants qui ont été «légalement» kidnappés à des fins de recherche, ainsi que les fœtus avortés vivants qui ont été utilisés pour essayer et créer des «souris humanisées» pour produire ce vaccin, puisque c’est le même groupe qui a reçu des centaines de milliards de dollars du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour développer un vaccin COVID.

Le Dr Fauci et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses utilisent des enfants en famille d’accueil dans l’élaboration d’un vaccin contre le VIH

Faith Dyson a récemment publié un article sur Facebook intitulé: Quel était le rôle de Fauci dans le financement d’expériences de sida de type Tuskgegee sur des enfants en famille d’accueil dans sept États des Etats-Unis d’Amérique?

Elle s’appuie fortement sur le travail du journaliste d’investigation Liam Scheff et ses recherches publiées dans le livre The House That AIDS Built, qui peut être consulté en ligne ici.

En 2004 – le journaliste d’investigation, Liam Scheff, a révélé le fait que des centaines d’enfants Foster à Incarnation Children’s Center [ICC] à New York ont ​​été utilisés et maltraités comme rats de laboratoire pour des recherches sur le SIDA sans surveillance et sans restriction et des études sur les vaccins par Big Pharma et l’Institut national de Allergies et maladies infectieuses [NIAID].

Des années plus tard, dans des enquêtes distinctes, 13 878 enfants ont été victimes du même sort dans les années 80 et 90 dans six autres États: Illinois, Louisiane, Maryland, Caroline du Nord, Colorado et Texas.

Phil Crane, à droite, rencontre le président George W. Bush et le représentant Bill Thomas du Comité des voies et moyens.

Comme nous l’avons découvert dans notre propre rapport d’enquête en 2015, le Congrès était au courant de ces expériences médicales menées sur des enfants en famille d’accueil et a mené une audition en 2005, avec le titre «Protections pour les enfants d’accueil inscrits dans des essais cliniques».

La transcription de ces audiences se trouvait sur le site Web de House.gov, mais depuis que nous avons publié notre article, elle a été supprimée. Une copie peut être trouvée sur Archives.org ici.

Lorsque le Sous-comité des ressources humaines de la Commission des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique s’est réuni pour examiner ce problème, le président Wally Herger, représentant de la Californie, a fait la déclaration suivante:

Au cours des 18 derniers mois, ce sous-comité a entendu des audiences sur un certain nombre de questions touchant les enfants dans les programmes fédéraux et d’État de protection de l’enfance, et cette question est comme beaucoup d’entre elles: elle a le potentiel d’être explosive. Le programme de protection de l’enfance dans le pays le plus riche et le plus puissant du monde est et a souvent été un échec catastrophique.



Maintenant, nous n’avons pas besoin de preuve de cela. Nous pouvons vous en donner toutes sortes d’exemples. Nous savons que des enfants ont perdu la vie dans le système de protection de l’enfance. Presque chaque législature d’un État traite chaque année un cas ou un autre, et tout le monde se tord la main, et les problèmes continuent. Les enfants sont parfois enfermés et parfois affamés sous la surveillance des agences. Nous savons que les enfants ont été utilisés sans surveillance appropriée pour le dépistage des médicaments. (Accentuation ajouté)

Le premier témoin à témoigner devant le sous-comité de la Chambre a été le Dr Donald Young, MD, Département de la santé et des services sociaux des Etats-Unis d’Amérique, sous-secrétaire adjoint principal à la planification et à l’évaluation. Il a fourni de nombreux témoignages concernant la surveillance gouvernementale. Le Dr Young a conclu ses remarques en déclarant:

Nous continuons de relever les défis posés par la menace du VIH / SIDA et nous nous engageons dans la recherche fondamentale et clinique pour renforcer la capacité du pays à faire face à cette maladie infectieuse. La protection des sujets humains, y compris les enfants, dans les essais cliniques a été et restera une priorité absolue pour HHS. HHS est fermement attaché à la protection des droits et du bien-être de chaque individu qui participe à la recherche humaine conformément aux normes éthiques saines et aux exigences réglementaires.

Plus tard au cours de l’audience, on a demandé au Dr Young si des changements étaient nécessaires en ce qui concerne les enfants en famille d’accueil et leur participation à l’expérimentation de médicaments. Le Dr Young a déclaré:

Nous ne sommes au courant d’aucun changement qui, selon nous, doit être effectué. S’ils sont identifiés, nous serons très heureux de les considérer et de décider de la meilleure façon de procéder. Nous partageons avec vous la préoccupation concernant la protection adéquate des enfants en famille d’accueil. Dans le même temps, la possibilité de les laisser participer et de bénéficier de la recherche clinique, si telle est leur décision et celle de leur tuteur.

Il semble que cette audience du Congrès, tout en reconnaissant que des enfants en famille d’accueil étaient inscrits à des essais de vaccins contre le VIH / SIDA, n’a rien fait pour l’arrêter.

Liam Scheff détaille ce que certains de ces enfants adoptifs ont vécu dans son livre.

À Washington Heights, à New York, se trouve un bâtiment en brique de 4 étages appelé Incarnation Children’s Center (ICC). Cet ancien couvent abrite une écurie tournante d’enfants qui ont été retirés de leur domicile par l’Agence pour les services à l’enfance [ACS]. Ces enfants sont noirs, hispaniques et pauvres.

Une fois admis à la ICC, les enfants deviennent des sujets d’essais de médicaments parrainés par le NIAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses, une division du NIH), le NICHD (Institut national de la santé infantile et du développement humain) en collaboration avec une partie du monde des plus grandes sociétés pharmaceutiques – GlaxoSmithKline, Pfizer, Genentech, Chiron / Biocine et autres.

Les médicaments administrés aux enfants sont toxiques – ils sont connus pour provoquer des mutations génétiques, des défaillances d’organes, la mort de la moelle osseuse, des déformations corporelles, des lésions cérébrales et des troubles cutanés mortels.

Si les enfants refusent les drogues, ils sont retenus et les font nourrir de force. Si les enfants continuent de résister, ils sont emmenés à l’hôpital Columbia Presbyterian où un chirurgien met un tube en plastique à travers leur paroi abdominale dans leur estomac. Dès lors, les médicaments sont injectés directement dans leurs intestins.

En 2003, deux enfants, âgés de 6 et 12 ans, ont eu des AVC débilitants en raison de la toxicité des médicaments. L’enfant de 6 ans est devenu aveugle. Ils sont morts tous les deux peu de temps après. Un autre jeune de 14 ans est décédé récemment. Un garçon de 8 ans a subi deux chirurgies plastiques pour retirer de son cou de gros morceaux graisseux induits par les médicaments.

Ce n’est pas de la science-fiction. Il s’agit de la recherche sur le sida. Les enfants de l’ICC sont nés de mères testées séropositives ou qui ont elles-mêmes été testées positives. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont été informés d’un fait crucial – les tests de dépistage du VIH sont extrêmement inexacts.

Le test du VIH réagit de façon croisée avec près de soixante-dix affections courantes, donnant des résultats faussement positifs. Ces conditions comprennent le rhume, l’herpès, l’hépatite, la tuberculose, l’abus de drogues, les inoculations et, plus troublant, la grossesse actuelle et antérieure. Il s’agit d’une double inexactitude, car les facteurs qui provoquent des faux positifs chez les femmes enceintes peuvent être transmis à leurs enfants – qui reçoivent le même faux diagnostic.

La plupart d’entre nous n’ont jamais entendu cela auparavant. C’est sans aucun doute le plus grand secret de la médecine. Cependant, il est bien connu des chercheurs sur le VIH que les tests de dépistage du VIH sont extrêmement inexacts – mais les chercheurs ne le disent pas aux médecins, et certainement pas aux enfants de l’ICC, qui servent d’animaux de test pour la prochaine génération de médicaments contre le SIDA. ICC est géré par l’hôpital presbytérien de l’université Columbia en affiliation avec Catholic Home Charities par l’intermédiaire de l’archidiocèse de New York.

La question des «tests inexacts» vous semble-t-elle familière? Cela devrait être le cas, car nous constatons exactement la même chose aujourd’hui avec les tests COVID.

Faith Dyson raconte sa réaction après avoir lu les rapports de Liam Scheff:

Quand j’ai lu le rapport, je ressemblais beaucoup au grand public – totalement ignorant du NIAID; son directeur, le financement, etc. et je doute qu’à cette époque, il y avait beaucoup d’autres personnes qui auraient su qui était responsable de l’Agence en dehors des bureaucrates du gouvernement, des scientifiques, des chercheurs, des militants et peut-être ceux qui ont été touchés par le SIDA / Virus VIH».

Ce qui est intéressant à noter ici, c’est que la source et / ou l’existence de cette pandémie est un autre sujet très discutable, car il semble imiter le même scénario qui accompagne le dernier super-bug pour attaquer la population mondiale, le Coronavirus.

En fait – ils se ressemblent tellement, on pourrait penser que le même plan exact a été suivi dans la production des deux épidémies; le plus âgé, le SIDA / VIH, utilisant des singes et le plus récent, Corona, utilisant des chauves-souris. (Voir le lien n° 3 pour une révélation choquante sur les virus actifs dans les vaccins infantiles qui causent le Sida, le cancer et la leucémie ainsi qu’une foule d’autres maladies et troubles et voir le n° 4 pour les détails traumatisants sur la façon dont les effets continuent d’affliger nos décennies de population plus tard.)

Par conséquent – en raison des résultats de l’épidémie de SIDA / VIH, les personnes les plus touchées par celle-ci avaient exigé – de la même agence gouvernementale et des sociétés pharmaceutiques – une sorte de traitement, de vaccin, de médicament, etc. pour endiguer la vague de l’infection.

La grande question à l’époque était donc:

«Où Big Pharma et NIAID pourraient-ils trouver des rats de laboratoire auxquels ils pourraient offrir des «soins médicaux gratuits» sous le prétexte d’aider à prévenir et / ou à remédier à leurs souffrances tout en les utilisant dans des pistes de médicaments et de vaccins contre le SIDA / VIH – sans être dérangé par des interférences extérieures, comme cela a été fait dans la tristement célèbre expérience de syphilis de Tuskgegee? (Voir lien # 5.)

Comme l’a découvert Liam Scheff – la réponse à leurs folles prières scientifiques a été les pupilles de l’État sans surveillance et sans protection, alias «Foster children».

Cependant – depuis que la nouvelle pandémie est survenue pour éclipser toutes les autres, et que nous avons maintenant un groupe beaucoup plus important de personnes exigeant les mêmes dispositions des mêmes sociétés et agences gouvernementales, nous savons tous qui est le chef du NIAID.

Il s’agit du Dr Anthony Fauci, l’un des principaux membres du Groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de l’Administration Trump qui s’attaque à la pandémie de COVID-19 aux États-Unis d’Amérique.

Donc, un récapitulatif des faits que nous avons appris de l’épidémie de corona – en conjonction avec le financement du SIDA / VIH qui a engendré les expériences au Centre pour enfants Incarnation et ailleurs – est le suivant:

1) Le Dr Fauci est le directeur du NIAID, une division de la branche exécutive du gouvernement des États-Unis d’Amérique, depuis 1984, il a donc également été directeur lors des expériences du Incarnation Children’s Center,

2) son profil NIAID indique qu’il «supervise actuellement un vaste portefeuille de recherche fondamentale et appliquée pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies infectieuses établies telles que le VIH / SIDA, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la tuberculose et le paludisme ainsi que les nouveaux des maladies comme Ebola et Zika.» (Voir lien # 6),

3) Fauci participe à des conférences mondiales sur la santé parrainées par GATE et figure sur la liste du Conseil de direction de la Fondation Bill and Melinda GATES (voir lien n ° 7 et n ° 8), qui détient une énorme part des bénéfices d’un vaccin, Contact Tracing, la micropuce et diverses autres technologies,

4) Le NIAID a sous-traité illégalement 3,7 millions de dollars d’argent du contribuable des Etats-Unis d’Amérique à des scientifiques chinois dans le laboratoire de Wuhan au centre de l’épidémie de coronavirus pour avoir recherché son «gain de fonction» – après qu’un moratoire avait mis fin à toute implication des Etats-Unis d’Amérique dans de telles études. . (Voir lien # 9.) et,

5) Fauci a prédit dans un discours de 2017 à l’Université de Georgetown: «[…], mais il y aura également une épidémie surprise […], et l’histoire des 32 dernières années que j’ai été directrice du NIAID racontera la prochaine administration qui ne fait aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit sera confrontée aux défis auxquels ses prédécesseurs étaient confrontés»- dans une bataille contre une pandémie de maladies infectieuses. (Voir lien # 10)

Lisez l’intégralité de l’article de Faith Dyson ici.

Judicial Watch poursuit la FDA pour obtenir des dossiers sur les achats de pièces de fœtus «fraîches et jamais congelées» pour la recherche sur le VIH / SIDA

La semaine dernière, nous avons publié une interview entre Robert F. Kennedy, Jr. et le Dr Theresa Deisher concernant l’utilisation de tissus fœtaux humains pour cultiver des virus pour les vaccins.

La plupart des vaccins COVID en cours de développement utilisent du tissu fœtal humain pour cultiver le coronavirus.

L’une des questions les plus intéressantes que M. Kennedy a posées au Dr Deisher était pourquoi les fabricants de vaccins sont passés de l’utilisation exclusive de tissus animaux à la culture de virus pour les vaccins, pour commencer à utiliser des tissus fœtaux avortés il y a quelques années.

Le Dr Deisher a répondu que l’industrie subissait de fortes pressions de la part du mouvement des droits des animaux pour cesser d’utiliser les animaux à des fins d’expérimentation.

Kennedy a été choqué et a déclaré:

C’est un peu bizarre de penser que les militants des droits des animaux ont plus de poids auprès des fabricants de vaccins que les militants anti-avortement.

Le Dr Deisher a répondu:

Ils font. Et vous savez ce qui est vraiment alarmant, c’est le manque de tollé à l’égard des bébés humains nés vivants à l’âge de cinq à six mois afin que leur cœur puisse être battu. Et ils doivent être battus pour être utilisés dans la recherche en cours.

Si le cœur a cessé de battre, ce n’est pas utile. Vous ne pouvez pas l’utiliser.

Et donc ces bébés sont livrés vivants, et leurs cœurs découpés sans anesthésie.

Je ne ferais pas ça à une souris….

Regardez l’interview ici.

Plus tôt cette semaine, le 23 juin 2020, Judicial Watch a annoncé qu’elle avait obtenu des documents montrant que la FDA avait payé des parties fœtales humaines «fraîches et jamais congelées» pour les utiliser dans la création de «souris humanisées» dans le passé pour la recherche sur le VIH / SIDA.

Judicial Watch a annoncé aujourd’hui avoir reçu 165 pages de documents de la Food and Drug Administration (FDA) montrant que la FDA a conclu entre 2012 et 2018 8 contrats d’une valeur de 96 370 $ avec Advanced Bioscience Resources (ABR) pour acquérir des tissus «frais et jamais congelés» du 1er et fœtus avortés au 2e trimestre pour la création de «souris humanisées» pour la recherche en cours.

ABR est une entreprise à but non lucratif qui a fait l’objet de renvois criminelsde la part des comités de la Chambre et du Sénat pour déterminer si Planned Parenthood ou toute autre entité profitait illégalement de la manipulation de tissus fœtaux de bébés avortés.

Judicial Watch a intenté l’action en justice devant le tribunal de district des États-Unis d’Amérique pour le district de Columbia (Judicial Watch c. US Department Health and Human Services (n° 1: 19-cv-00876)) après que le HHS n’a pas répondu de manière adéquate à un 28 septembre. 2018, demande FOIA sollicitant:

Tous les contrats et la documentation connexe entre la FDA et Advanced Biosciences Resources (ABR) pour la fourniture de tissu fœtal humain à utiliser dans la recherche sur les souris humanisées. Tous les documents reflétant le versement de fonds à ABR pour la fourniture de tissus fœtaux humains à utiliser dans la recherche sur les souris humanisées. Toutes les lignes directrices et les documents de procédure fournis à ABR par la FDA concernant l’acquisition et l’extraction de tissu fœtal humain pour sa fourniture à la FDA pour la recherche sur les souris humanisées. Toutes les communications entre les responsables et les employés de la FDA et les représentants d’ABR concernant la fourniture par ABR à la FDA de tissus fœtaux humains à des fins de recherche sur des souris humanisées.

Le procès peut être lu ici.

Le 13 février 2020, Judicial Watch a annoncé:

(Washington, DC) – Judicial Watch a annoncé avoir reçu 676 pages de documents des National Institutes of Health (NIH) montrant que l’agence avait payé des milliers de dollars à une entreprise basée en Californie pour acheter des organes à des foetus humains avortés afin de créer des «souris humanisées» pour la recherche sur le VIH.

Les dossiers montrent que les NIH ont payé au moins 18100 $ entre décembre 2016 et août 2018 à Advanced Bioscience Resources (ABR) pour les foies et les thymus des fœtus avortés du deuxième trimestre. Ils comprennent au moins 26 de ces achats auprès d’ABR par le Dr Kim Hasenkrug, chercheur principal au laboratoire NIH à Hamilton, au Montana.

Les bons de commande associés aux transactions indiquent: «Ces tissus, foie et thymus, sont requis [par] Ron Messer pour des études en cours sur le VIH au Hasenkrug Lab. Nos souris seront bientôt prêtes pour la reconstitution.»

L’administration Trump a interdit l’utilisation de tissus fœtaux humains avortés dans la recherche financée par le gouvernement fédéral, mais pendant la plandémie COVID, certains membres du Congrès ont demandé une exemption pour la recherche COVID-19. (Source.)

Le vaccin ADN contre le VIH / SIDA est maintenant un projet de vaccin ADN COVID – Même personnes, mêmes méthodes

Ayant échoué dans leurs tentatives de développer un vaccin altérant l’ADN pour le VIH / SIDA, le même groupe de personnes recueille maintenant des MILLIARDS de dollars de financement des Etats-Unis d’Amérique pour développer un vaccin altérant l’ADN COVID.

Cela ressemble beaucoup au même livre de jeu, mais cette fois, il est sur « Warp Speed » pour un suivi rapide, et au lieu d’utiliser du tissu fœtal frais pour créer des « souris humanisées », ils ont l’approbation de la FDA pour mener des essais directement sur les humains, sans test sur les animaux en premier.

Quels seront les résultats?

Traduction : MIRASTNEWS

Source : HUMAN are FREE