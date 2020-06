Médecin italien: le coronavirus pourrait disparaître sans vaccin en raison de mutations génétiques

Un médecin italien des maladies infectieuses estime que le coronavirus est devenu moins dangereux – et pourrait disparaître de lui-même sans vaccin en raison de mutations génétiques en raison de la réaction de notre système immunitaire au virus.

Le Dr Matteo Bassetti est le chef de la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital San Martino

Il a déclaré que le virus semble être devenu moins puissant, probablement en raison de mutations génétiques

« C’était comme un tigre agressif en mars et avril, mais maintenant c’est comme un chat sauvage », a déclaré Bassetti.

a déclaré Bassetti. «Même les patients âgés, âgés de 80 ou 90 ans, sont maintenant assis dans leur lit et respirent sans aide. Les mêmes patients seraient décédés deux ou trois jours auparavant»

Il est possible que le virus soit éradiqué avant que les chercheurs ne trouvent un vaccin, a-t-il déclaré

« Je pense que le virus a muté parce que notre système immunitaire réagit au virus et nous avons maintenant une charge virale plus faible »

Selon une étude antérieure, un micro-ARN unique chez les Indiens leur confère une immunité comparativement meilleure pour se protéger contre le coronavirus

Le Dr Matteo Bassetti, chef de la clinique des maladies infectieuses de l’hôpital de San Martino, a déclaré que le virus semblait être devenu moins puissant, probablement en raison de mutations génétiques, a rapporté le Sunday Telegraph.

« L’impression clinique que j’ai est que le virus change de gravité », a déclaré Bassetti au point de vente.

«En mars et début avril, les schémas étaient complètement différents. Les gens venaient à l’urgence avec une maladie très difficile à gérer et ils avaient besoin d’oxygène et de ventilation, certains ont développé une pneumonie.»

Mais il a déclaré au cours du mois dernier, « l’image a complètement changé en termes de modèles. »

« C’était comme un tigre agressif en mars et avril, mais maintenant c’est comme un chat sauvage », a déclaré Bassetti. «Même les patients âgés, âgés de 80 ou 90 ans, sont maintenant assis dans leur lit et respirent sans aide. Les mêmes patients seraient décédés deux ou trois jours auparavant.»

Il a déclaré que l’une des raisons de l’affaiblissement du virus pourrait être qu’il a muté en réponse à des mesures de distanciation sociale.

« Je pense que le virus a muté parce que notre système immunitaire réagit au virus et nous avons maintenant une charge virale plus faible en raison du verrouillage, du port du masque et de la distanciation sociale », a-t-il déclaré. « Nous devons encore démontrer pourquoi c’est différent maintenant. »

Il est possible que le virus soit éradiqué avant que les chercheurs ne trouvent un vaccin, a-t-il déclaré.

«Nous avons de moins en moins de personnes infectées et cela pourrait finir par la mort du virus», a déclaré Bassetti.

Selon une étude antérieure, un micro-ARN unique chez les Indiens leur confère une meilleure immunité contre le coronavirus. L’étude a révélé que la gravité du COVID-19 en Inde est moindre par rapport à d’autres pays en raison de cet ARN unique chez les Indiens.

Des affirmations similaires ont également été formulées par des experts russes. Selon le directeur de l’Institut de recherche en microbiologie de Moscou, l’immunité collective a sauvé la Russie du coronavirus. Il a attribué des taux de mortalité par coronavirus inférieurs en Russie à une immunité accrue d’ensemble chez les Russes.

Comme GreatGameIndia l’a signalé plus tôt, les études sur l’immunité collective sont largement négligées. L’immunité collective se produit lorsqu’un grand pourcentage d’une population a développé une immunité contre une infection, que ce soit par le biais d’infections ou de vaccinations antérieures, protégeant ainsi les individus qui ne sont pas immunisés. Cela s’apparente à une faille dans la chaîne brisant une réaction en chaîne.

Alors que les fabricants de médicaments du monde entier se précipitent pour développer un vaccin contre le coronavirus, le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré: « Il n’y a aucune garantie que le vaccin sera réellement efficace. »

Il a également déclaré que le vaccin pourrait se retourner contre lui et au contraire renforcer le virus lui-même. Pendant ce temps, même si l’on craint au plus haut niveau que le vaccin COVID-19 ne fonctionne pas réellement, des programmes de vaccination obligatoires sont imposés aux pays en développement.

Entre temps, les résultats d’une nouvelle étude israélienne choquante ont montré que les infections à COVID-19 se sont résorbées en 70 jours, que le pays se soit bloqué ou soit resté ouvert.

Un éminent mathématicien israélien, analyste, ancien général et président de l’Agence spatiale israélienne affirme qu’une simple analyse statistique démontre que la propagation des pics de COVID-19 se fait après environ 40 jours et diminue à presque zéro après 70 jours – peu importe où elle frappe, et quelles que soient les mesures que les gouvernements imposent pour tenter de la contrecarrer.

Il y a une énorme pression de la part de l’industrie des vaccins, combinée à l’alarmisme des médias pour prolonger le verrouillage jusqu’à ce qu’ils proposent leurs vaccins. En fait, l’expérience passée montre que c’est exactement ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait il y a une décennie.

En 2009, lors de l’épidémie de H1N1, l’OMS a non seulement simulé une pandémie, mais a également gardé secrète l’identité de ses conseillers. Finalement, lorsque des comités ont été mis en place et qu’il a été constaté que l’OMS suivait les ordres du lobby des vaccins, les responsables de l’OMS ont dû s’excuser pour ce crime contre l’humanité. Et maintenant, nousassistons à nouveau à la répétition du même épisode.

