Le Dow baisse de 700 points, plafonne la semaine de pertes alors que les cas de virus augmentent

Vendredi, les actions ont clôturé une semaine volatile avec des pertes importantes, les cas de coronavirus aux États-Unis d’Amérique ayant atteint un nouveau record quotidien, atténuant les perspectives d’une reprise économique rapide après que certains États aient suspendu leurs efforts de réouverture à la suite de nouvelles épidémies.

Les investisseurs envisagent un éventuel rebond du ralentissement mondial le plus profond depuis les années 1930 et tentent d’acheter des sociétés qui prospéreront après la fin de la pandémie, selon les analystes. Mais ils préviennent que la hausse du marché pourrait être trop rapide et trop tôt pour être soutenue par des perspectives économiques incertaines.

Vendredi, la moyenne industrielle du Dow Jones a perdu 730,05 points, ou 2,8%, à 25 015,55, effaçant tous les gains de jeudi après que la moyenne de référence a bondi de 300 points, les régulateurs ayant assoupli certaines réglementations financières sur les banques. Le Standard & Poor’s 500 a glissé de 2,4% à 3 009,05.

Le Nasdaq, qui a atteint un sommet historique en début de semaine, a perdu 2,6% à 9 757,22. Pour la semaine, les trois moyennes principales ont perdu au moins 2%.

Malgré la récente vague de volatilité, l’indice S&P 500 est toujours sur la bonne voie pour son meilleur trimestre depuis 1998.

« La semaine se termine sur une note décevante, alors que les cas de virus aux États-Unis d’Amérique augmentent et que les investisseurs craignent que les blocages ne soient réimposés, ou pire qu’ils ne le soient pas, et le nombre de morts augmentera fortement », a déclaré dans une note Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group, un fournisseur de trading en ligne. « La faiblesse de ces derniers jours n’augure rien de bon pour un marché qui a cruellement besoin de nouveaux catalyseurs pour ce rallye prolongé. »

Les États-Unis d’Amérique ont signalé 39 972 cas quotidiens de coronavirus jeudi, un nouveau record quotidien, selon une base de données maintenue par l’Université Johns Hopkins. Cela a éclipsé la marque établie lors du tronçon le plus meurtrier fin avril.

Les décès et les hospitalisations ont augmenté dans certaines parties du pays, en particulier dans le Sud et l’Ouest. La résurgence du virus a déjà conduit les gouverneurs du Texas et de la Floride à faire marche arrière ou au moins à suspendre la réouverture de leurs États.

Un jour après avoir suspendu les efforts supplémentaires pour rouvrir le Texas, le gouverneur Greg Abbott a annoncé vendredi une nouvelle série de restrictions, notamment la fermeture des bars et la limitation de l’occupation des restaurants. Et en Floride, il était interdit aux bars vendredi de permettre la consommation d’alcool.

Poteau indicateur Wall Street avec des drapeaux des Etats-Unis d’Amérique en arrière-plan. / Getty Images

Les investisseurs ont été encouragés par les mesures officielles visant à lever les mesures anti-virus et à permettre aux entreprises de rouvrir. Mais certains États ont réimposé les bordures après une résurgence de nouvelles infections signalées.

Les dépenses de consommation aux États-Unis d’Amérique ont rebondi en mai avec la reprise de certaines parties de l’économie, mais les revenus ont chuté de 4,2% et devraient continuer de baisser, des millions de personnes perdant leurs chèques de chômage à partir de juillet. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique des Etats-Unis d’Amérique, ont augmenté de 8,2% le mois dernier, a annoncé vendredi le département du Commerce, après avoir chuté de 12,6% en avril.

« L’activité des consommateurs rebondit fortement avec la réouverture des magasins et le retour des consommateurs à leurs activités normales », a déclaré Angel Talavera, économiste à Oxford Economics, dans une note. «Mais le sentiment des consommateurs reste faible, car les craintes de virus n’ont pas disparu. La question clé pour l’avenir sera de savoir comment les pays font face à l’augmentation inévitable des infections tout en poursuivant l’activité économique.»

Les pertes de vendredi ont été provoquées par une baisse des actions bancaires, les investisseurs ayant pesé sur la décision de la Réserve fédérale de suspendre temporairement les paiements des actionnaires par les grandes banques avant une récession potentiellement dommageable.

Les valeurs financières ont inversé le cours et ont chuté vendredi après que la banque centrale a dévoilé ses derniers «tests de résistance», qui sont conçus pour évaluer la résilience des plus grandes banques du pays. La Fed a ordonné aux banques de suspendre les rachats de leurs propres actions et de plafonner les versements de dividendes au troisième trimestre.

« Bien que cela ne soit pas surprenant étant donné le niveau de perturbation du système, cela pourrait signaler des vents contraires pour le marché à moyen terme », a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche en investissement chez Nationwide, dans une note.

Les banques s’étaient rassemblées un jour plus tôt après que la Fed et quatre agences de régulation avaient annoncé séparément qu’elles allaient changer une règle qui limitait la capacité des banques à investir dans des domaines tels que les hedge funds.

Les actions de JPMorgan Chase et Wells Fargo ont chuté d’au moins 5,5%. Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont perdu respectivement 6,4%, 5,9% et 8,7%.

La composante Dow de Nike a baissé de 7,6% après que le fabricant de chaussures de sport a enregistré une perte de profit inattendue au dernier trimestre, sa première en plus de deux ans après que les bénéfices de l’entreprise aient été mis à rude épreuve par les fermetures de magasins pendant le verrouillage.

Les rendements obligataires étaient mitigés. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a glissé à 0,64% contre 0,67%, un autre signe de prudence sur le marché. Le rendement a tendance à évoluer avec les attentes des investisseurs pour l’économie et l’inflation.

La crainte qu’un recul de la réouverture des entreprises n’entrave la demande d’énergie a contribué à faire baisser les prix du pétrole vendredi. Le brut des Etats-Unis d’Amérique de référence a reculé de 0,8% pour s’établir à 38,43 $ le baril. Le brut Brent, la norme de prix pour les pétroles internationaux, a baissé de 0,9% à 40,76 $ le baril.

En Europe, le FTSE 100 à Londres a augmenté de 0,2% tandis que le DAX de Francfort a baissé de 0,7%. Le CAC 40 en France a baissé de 0,2%. En Asie, le Nikkei 225 à Tokyo a augmenté de 1,1% tandis que le Kospi de Séoul a gagné 1,1%. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,9%.

Contribuant: The Associated Press

Jessica Menton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : USA TODAY