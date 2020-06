Preuve irréfutable que le SRAS-CoV-2 a été créé par l’homme

Le déroulement de la pandémie de COVID-19 a laissé de nombreuses questions sans réponse ou sans réponse satisfaisante. Pourquoi des médicaments efficaces ont-ils été interdits alors qu’un vaccin hypothétique a été promu? Pourquoi le souci soudain des autorités de « sauver des vies »? Pourquoi les mêmes mesures dans une douzaine de pays? Pourquoi l’imposition de verrous lorsque la détection et le traitement ont mieux fonctionné? Pourquoi un virus dont le taux de létalité est comparable à une grippe saisonnière a-t-il été si médiatisé? Le SRAS-CoV-2 est-il un virus naturel ou a-t-il été créé en laboratoire?

Le présent article vise à répondre à ces questions et, plus important encore, à déchiffrer les véritables motivations du spectacle mondial des coronavirus.

Autorités et vie

Toutes les mesures prises par les autorités relatives à la pandémie de COVID-19 s’articulent autour d’un seul motif: « sauver des vies ». Ce motif est conforme à l’objectif même des autorités, dont le mandat est de nous protéger, du moins nous a-t-on laissé croire.

C’est la marque de la pensée progressiste; année après année – grâce aux droits de l’homme, à la démocratie, à l’humanitarisme, à l’humanisme et au progrès technologique – la barbarie et la mort font désormais partie du passé. Nous sommes maintenant «plus gentils et plus doux», comme le dit Steven Pinker:

« La cruauté comme divertissement, le sacrifice humain pour se livrer à la superstition, l’esclavage comme moyen d’économiser du travail, la conquête comme énoncé de mission du gouvernement, le génocide comme moyen d’acquérir des biens immobiliers, la torture et les mutilations comme punition de routine, la peine de mort pour les délits et les différences d’opinion, l’assassinat en tant que mécanisme de succession politique, le viol en tant que butin de guerre, les pogroms en tant que débouchés pour la frustration, l’homicide en tant que principale forme de résolution des conflits – tous étaient des caractéristiques irréprochables de la vie pendant la majeure partie de l’histoire humaine. Mais aujourd’hui, ils sont rares à inexistants en Occident, beaucoup moins communs ailleurs qu’avant, cachés lorsqu’ils se produisent et largement condamnés lorsqu’ils sont mis en lumière. » ~ Steven Pinker, Une histoire de violence.

Le problème est; cette interprétation idyllique ne résiste pas à des faits durs et tangibles. Le tableau ci-dessous répertorie les conflits du XXe siècle et leur nombre de victimes, et est extrait du livre de David Berlinski, The Devil’s Delusion. Le tableau original fait 3 pages, donc je l’ai réduit pour ne mentionner que les conflits avec plus d’un million de victimes.

Conflits du 20e siècle avec plus d’un million de victimes

Même avec cette limitation, le nombre total de décès s’élève à plus de 177 millions. De plus, Devil’s Delusion a été publié en 2008, il ne répertorie donc pas les conflits récents dans des pays comme l’Irak, la Libye, l’Ukraine ou la Syrie.

Comment concilier les progrès allégués avec ces millions de morts évitables? Pour maintenir l’illusion d’un comportement « plus doux et plus gentil », les autorités tentent de donner une tournure positive aux guerres en les qualifiant de « guerre pour la paix », « guerre pour la démocratie », « guerre contre le communisme », « guerre contre le terrorisme », etc.

Mais ces guerres n’ont rien à voir avec les slogans trompeurs. Ils ont tué des millions de personnes innocentes, ils ont été injustes et ont souvent conduit à des régimes pires que ceux qu’ils ont remplacés. Vous souvenez-vous des ADM irakiens, du 11 septembre et de Ben Laden qui conspiraient de sa grotte afghane éloignée, des attaques contre Kadhafi et Assad tandis que les dirigeants de l’Arabie saoudite et du Qatar (deux des régimes les plus régressifs du monde) sont protégés pendant des décennies, les tireurs d’élite à Maidan, le faux incident dans le golfe du Tonkin, l’anthrax qui a été utilisé pour justifier la première guerre en Irak, l’anthrax qui provenait en fait de Fort Detrick?

Le XXe siècle raconte l’histoire de millions de personnes innocentes sacrifiées par les autorités sur l’autel de la cupidité, des mensonges, de la propagande et de la tromperie. Les faits sont là, ils sont têtus et ils crient: « Non, les autorités se moquent de sauver des vies ».

Il en va de même pour la sphère humanitaire. La faim tue 9 millions de personnes chaque année. C’est 30 fois plus que le SRAS-CoV-2 et ses 365 000 décès présumés (le nombre de décès par coronavirus est largement exagéré – nous traiterons ce point plus loin). Il en coûterait entre 7 et 249 milliards de dollars pour éradiquer la faim. Pendant ce temps, les États-Unis d’Amérique ont déjà injecté plus de 6000 milliards de dollars dans la crise des coronavirus. C’est 24 fois l’estimation la plus élevée du coût de l’éradication de la faim dans le monde entier.

La sphère épidémiologique raconte la même histoire. Depuis des décennies, le paludisme tue environ 500 000 personnes chaque année (principalement des enfants) alors que des médicaments bon marché et efficaces sont disponibles. La résolution du problème du paludisme coûterait environ 4 milliards de dollars des EUA par an. En seulement 3 mois, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a dépensé 1 500 fois plus pour le coronavirus que le coût de la lutte contre le paludisme.

Dans le même esprit, la grippe saisonnière tue chaque année entre 300,000 et 500,000 personnes sans alarmer les autorités.

De toute évidence, les autorités s’en fichent des millions de morts chaque année à cause du paludisme, de la faim ou de la grippe. Alors, pourquoi cette soudaine inquiétude de «sauver des vies»? Quel est le vrai motif?

Autorités et contrôle

Si le souci des autorités de « sauver des vies » est au mieux douteux, leur soif de contrôle est évidente. Les dernières années ont révélé une augmentation vertigineuse dans les CCTV, des caméras de surveillance, des radars, de l’espionnage de masse des citoyens, des applications de suivi, de l’accès aux téléphones personnels et aux données de courrier électronique, une utilisation accrue des micropuces sous-cutanées, des identifiants biométriques, des technologies de reconnaissance faciale, des procédures de «sécurité» aéroportuaires sans fin , une interdiction de l’argent liquide dans l’intérêt du suivi financier, etc. Toutes ces mesures s’accompagnaient d’un rétrécissement proportionnel des libertés individuelles.

La surveillance n’est qu’une partie du programme de contrôle. La pression juridique est un autre aspect, à travers la prolifération des normes, réglementations, traités, lois, décrets, certifications et amendements adoptés aux niveaux local, étatique, fédéral et supranational, conduisant au contrôle de tous les détails de nos vies. L’UE est tristement célèbre pour avoir adopté certaines des réglementations les plus absurdes:

– une interdiction des sèche-cheveux, grille-pain et bouilloires «peu énergivores» – illégal pour les gens de manger des chevaux de compagnie, mais ils sont toujours autorisés à manger d’autres types de chevaux – les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas faire exploser de ballons – interdiction de vendre des ampoules à incandescence car elles étaient perçues comme n’étant pas suffisamment économes en énergie – Illégal de faire du fromage Stilton dans le village de Stilton – les fabricants de boissons interdits prétendent que l’eau peut empêcher la déshydratation

De telles réglementations défient le bon sens et ne sont clairement pas dans l’intérêt du «plus grand bien», ce qui suggère qu’en fin de compte il s’agit de contrôle pour le contrôle.

Parallèlement à la pression juridique, une bureaucratie dominante se manifeste par une multiplication d’agences exigeant que des montagnes de papier soient simplement propriétaires d’une maison, d’une voiture, d’une arme à feu ou d’une entreprise.

L’augmentation de la surveillance, de la réglementation et de la bureaucratie sont les symptômes du même contrôle croissant exercé par les autorités, ce qui conduit à un sentiment d’oppression parmi les masses et, tôt ou tard, cette oppression déclenche la rébellion.

Les autorités sont très conscientes et ont peur des insurrections. Tout mouvement populaire qui menace son pouvoir sera stoppé par l’infiltration, la subversion, la propagande, l’attrition et, si nécessaire, par la violence et les assassinats. Ce dernier point démontre que, malgré leur prétendue préoccupation de « sauver des vies », afin de garder leur contrôle, les autorités sont réellement disposées à faire le contraire et à sacrifier la vie d’innombrables citoyens.

Les véritables soulèvements populaires ont toujours été traités avec violence par les autorités. Du Bloody Sunday d’Irlande – lorsque des soldats britanniques ont abattu 26 civils non armés lors d’une marche de protestation contre l’internement sans procès – aux États-Unis d’Amérique où le mouvement pour les droits civiques de Martin Luther King a été confronté au long et chaud été de 67 lorsque des policiers ont tiré sur des civils noirs et des suspects sans discrimination, tuant sans discrimination 43 personnes.

Mais c’était il y a des décennies, et depuis lors, les autorités ont considérablement amélioré leurs méthodes de répression. C’est pourquoi nous avons assisté au cours de la dernière décennie à la militarisation des forces de police, avec des hélicoptères, des chars, des mitrailleuses et des tireurs d’élite. La mission des forces de police est de «servir et protéger» non pas les citoyens, mais l’intérêt des autorités. Et ne vous y trompez pas, les intérêts des autorités sont généralement en conflit direct avec les intérêts du peuple.

Mais nous n’avons pas à remonter des décennies pour trouver des exemples de violence d’État. En France, le mouvement Gilet Jaune (Yellow Vest) dure depuis 18 mois. Tout a commencé par l’opposition populaire à une taxe supplémentaire sur le carburant (le carburant est déjà taxé à plus de 60% en France). Des millions de personnes ont rejoint les marches et une majorité de citoyens soutiennent le mouvement. Les autorités ont répondu de la manière habituelle, avec des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des grenades flash-bang, des matraques et des canons à eau. Jusqu’à présent, 24 000 manifestants Gilet jaune ont été blessés, 24 ont perdu un œil, 5 ont perdu une main et 11 sont morts. 4 000 ont été arrêtés, 3 000 ont été poursuivis et 1 000 d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison.

Blessures chez les Gilets jaunes

Ce type de tactique de contre-insurrection de l’État est une approche risquée, car elle peut créer des héros et des martyrs et galvaniser le peuple. Quelques véritables soulèvements populaires ont réussi, par exemple le contre-coup d’État qui a ramené Hugo Chavez au pouvoir en 2002. La violence physique ne va que jusqu’à présent. Au lieu de contrôler les corps, il est beaucoup plus efficace de contrôler les esprits, car alors vous contrôlez indirectement les corps. De cette façon, les citoyens ne peuvent même pas penser à l’idée de rébellion.

Contrôler les esprits est le rêve ultime des autorités. Une humanité composée d’esclaves, complaisants, accrochés à chaque mot de gouvernement, acceptant tout, acceptant même l’inacceptable. Des robots qui ont jeté tout vestige de véritable personnalité et de pensée ou action indépendante.

Réduire la population

Les autorités ont tenté et souvent réussi à façonner l’esprit humain grâce à diverses techniques. Une façon de contrôler les esprits est par le biais de l’information (mensonges et récits): surexposition aux médias grand public – sur papier et sur écrans – corruption profonde du monde universitaire et de la recherche et, enfin et surtout, la baisse des normes d’éducation combinée à une propagande croissante de plus en plus adaptée aux Jeune.

90% des médias des Etats-Unis d’Amérique sont contrôlés par six sociétés

Les produits chimiques sont un autre moyen d’abattre la population. Par exemple, grâce à la fluoration de l’eau potable, qui est connue pour abaisser les scores de QI chez les enfants. Dans la même veine, il existe une épidémie d’autisme (d’ici 2040, on estime que 10% des enfants naîtront autistes) associée aux campagnes de vaccination. Le plomb est un autre coupable, responsable de 10% des déficiences intellectuelles, et sa toxicité cérébrale est connue depuis des siècles. Malgré cela, le plomb se trouve toujours dans les obturations dentaires, la plomberie intérieure, la nourriture, l’essence et l’eau – comme à Flint, Michigan.

Et n’oublions pas l’essor des drogues légales et illégales, qui ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des autorités. Les soi-disant «guerres contre la drogue» sont une simple campagne de relations publiques pour entretenir l’illusion de bonnes «autorités» et pour éliminer les trafiquants qui ne respectent pas la ligne des autorités:

Pour un Américain moyen qui assiste au spectacle lugubre du trafic de stupéfiants au niveau de la rue, il doit sembler inconcevable que le gouvernement puisse être impliqué dans le commerce international de la drogue. Malheureusement, des diplomates des Etats-Unis d’Amérique et des agents de la CIA ont été impliqués dans le trafic de stupéfiants à trois niveaux: (1) complicité fortuite en s’alliant avec des groupes activement impliqués dans le trafic de drogue; (2) soutenir le trafic en couvrant les trafiquants d’héroïne connus et en tolérant leur implication; (3) engagement actif dans le transport de l’opium et de l’héroïne. ~ Alfred McCoy, La politique de l’héroïne: complicité de la CIA dans le commerce mondial de la drogue

Néanmoins, les méthodes de contrôle de la population énumérées ci-dessus ont des limites. La propagande finit par s’effondrer sous le poids de ses propres contradictions et les substances chimiques peuvent généralement être évitées ou atténuées dans une large mesure.

Ainsi, pour les autorités, la question fondamentale demeure: comment mettre en place un contrôle mental profond et irréversible de la population? Alors que la propagande ou les produits chimiques peuvent avoir une influence significative sur l’organisme humain, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui est, aujourd’hui, à la portée du bras long des autorités: notre propre code génétique. Notre esprit et notre corps sont dans une très large mesure le produit de notre ADN. Si vous pouvez modifier correctement le code génétique de quelqu’un, vous pouvez pour ainsi dire changer sa façon de penser «à la source». Et l’un des meilleurs moyens de modifier profondément et durablement l’ADN humain est le virus.

La vraie nature des virus

Les virus sont l’un des organismes les plus anciens, leur présence remonte à 550 MYA. Ils sont également de loin les organismes les plus nombreux de notre planète, avec environ 1031 virus dans les seuls océans. C’est 10 000 milliards de plus que le nombre estimé d’étoiles dans l’Univers (1021). Les virus sont également, et de loin, les organismes les plus divers, avec environ 100 millions de types différents de virus sur Terre. À titre de comparaison, il existe environ 5 500 espèces de mammifères connues sur notre planète.

Malgré cette étonnante ancienneté, diversité et nombre, les virus ont jusqu’à récemment été compris comme ayant un rôle exclusivement pathogène: propager la maladie, la souffrance et la mort – en partie grâce au scientifique Louis Pasteur, qui a engendré la théorie des germes à la fin du 19e siècle, qui limitait les germes (y compris les virus) à ce rôle.

Cette théorie trompeuse a prévalu jusqu’à l’avènement de la recherche génétique, ce qui suggère aujourd’hui que la vérité sur les virus pourrait très bien être presque le contraire de ce que Pasteur a prétendu:

«L’un des articles les plus bouleversants de ce siècle a été la publication de la séquence du génome humain. Environ la moitié, voire les deux tiers de la séquence sont composés de rétrovirus endogènes (ERV) plus ou moins complets et de rétroéléments (ER) associés […] L’origine des ER est discutée en tant que vestiges d’anciennes infections germinales rétrovirales qui se sont fixées évolutivement dans le génome. Environ 450 000 éléments ERV humains (HERV) constituent environ 8% du génome humain composé d’éléments rétroviraux caractéristiques comme les gènes gag, pol, env et les répétitions terminales longues (LTR) flanquantes qui agissent comme promoteurs. Howard Temin, l’un des découvreurs de la transcriptase inverse, décrivait déjà en 1985 des éléments endogènes de type rétrovirus, qu’il estimait à environ 10% de la séquence du génome humain et souris. Le nombre réel est d’environ 45%, comme estimé aujourd’hui. Dans certains gènes tels que le gène de la protéine kinase inhibiteur B (PKIB), nous avons déterminé environ 70% des séquences liées aux rétrovirus. Y a-t-il une limite? Cela aurait-il pu être 100%? » ~ Moelling K, «Virus et évolution – Les virus d’abord? Une perspective personnelle»

Notre code ADN est littéralement composé de séquences virales. Cette prévalence de séquences virales dans l’ADN humain est stupéfiante même lorsque seules les séquences virales connues sont prises en compte. Cette omniprésence est confirmée par les nombreuses copies de la même séquence virale présentes partout dans le génome humain:

« […] les humains, étant donné la vaste prolifération de sites d’insertion impliquant ces 30 à 50 familles de virus et les quelque 200 sous-groupes. Si, par exemple, nous examinons uniquement la variante du clone 4-1 HERV du HERV -Famille E étudiée par Sekigawa en relation avec le LED, le génome humain contenait 85 copies du virus à différents sites d’intégration au sein de différents chromosomes. » ~ Frank Ryan, Virolution

De plus, la plupart des séquences virales sont intégrées dans nos gènes non codants. Les gènes codants sont comme des musiciens qui, au lieu de produire du son, produisent des protéines, qui sont les éléments constitutifs fondamentaux de toutes les formes de vie. Les gènes non codants jouent un rôle encore plus fondamental; ils sont comme un metteur en scène contrôlant les musiciens, modulant l’expression des gènes codants.

Les nombreuses séquences virales présentes dans notre ADN ne sont pas un archaïsme génétiquement neutre; il est désormais prouvé que les virus endogènes ont des effets bénéfiques sur l’hôte:

« En 1996, Roy J Britten, du California Institute of Technology, a pu énumérer dix exemples dans lesquels des séquences rétrovirales endogènes ont aidé à réguler l’expression d’un gène utile. Sept des dix exemples étaient humains. » ~ Frank Ryan, Virolution

Non seulement les virus endogènes ont des effets bénéfiques, mais il semble que leur présence soit même nécessaire à l’existence des formes de vie:

« […] lorsque Corrado Spadafora, le chercheur italien qui a produit un tel travail de pionnier dans la recherche sur le cancer, a appliqué un médicament anti-transcriptase inverse à ce stade très précoce de l’embryogenèse chez la souris, tout développement a cessé au stade à quatre cellules Il semblerait que les rétrovirus endogènes jouent un rôle très profond, voire totalement inconnu, à ce stade précoce de l’embryogenèse des mammifères. « ~ Frank Ryan, Virolution

Le rôle des virus est si important dans l’ADN humain que certains chercheurs se demandent: « Les virus sont-ils nos ancêtres les plus anciens? »

A propos du terme « endogène » utilisé ci-dessus: nos ancêtres ont été exposés à un nouveau virus (exogène = virus transmissible) et ont intégré le code de ce virus dans leur propre ADN (endogène = virus héréditaire).

Pour utiliser une analogie, les virus infusant de nouvelles informations dans notre code génétique s’apparentent à une mise à jour logicielle. Dans cette perspective, les maladies causées par des virus exogènes sont la manifestation physique des difficultés du porteur à s’adapter à cette « mise à jour ». Dans de rares cas, la mort s’ensuit – l’ordinateur est trop ancien, n’est pas prêt pour le changement ou n’est pas en mesure d’absorber la mise à jour. Mais comme le dit le proverbe chinois, « un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt en croissance ». Dans la plupart des cas, la mise à jour est réussie et totalement asymptomatique:

« Nous avons exploré les données de séquences non humaines issues du séquençage du sang entier de 8 240 individus, dont aucun n’a été identifié pour une maladie infectieuse. […] nous avons cartographié les séquences de 94 virus différents, y compris les séquences de 19 virus à ADN humain, provirus et virus à ARN (herpèsvirus, anellovirus, papillomavirus, trois polyomavirus, adénovirus, VIH, HTLV, hépatite B, hépatite C, parvovirus B19 et virus de la grippe) chez 42% des participants à l’étude. »

Habituellement, l’exovirus est désactivé et intégré dans notre ADN sans douleur; c’est devenu un virus endogène. Les nouvelles informations virales sont stockées sur notre «disque dur» (notre génome). Ces nouvelles informations – des séquences de virus endogènes intégrées dans notre ADN – nous fournissent une complexité et une fonctionnalité accrues.

Ce qui précède montre la prévalence des virus dans notre code génétique et le rôle vital qu’ils jouent. Cette perspective donne une tournure différente au débat en cours sur la question de savoir si les virus sont des formes de vie ou non. En fait, les virus semblent plus fondamentaux que même la vie elle-même; ce sont les supports d’information (codes génétiques) dont découle la vie biologique. Les virus sont plus que la vie: ils sont la source même de la vie; ce sont les précurseurs informationnels, les initiateurs des formes de vie.

Le virus qui altère l’esprit

Ce qui précède montre le rôle fondamental des virus dans le développement et l’évolution de la vie, y compris la vie humaine. Ils ont façonné nos corps, nos organes et nos esprits. De ce point de vue, il n’est pas surprenant que les virus endogènes, et même les virus exogènes, aient une influence sur le comportement de l’hôte.

Il existe un certain nombre de virus connus pour altérer le comportement des hôtes animaux. La rage «détourne» le cerveau et rend l’hôte agressif. Les virus de la famille des Baculoviridae induisent chez leurs hôtes des modifications du comportement alimentaire et de la sélection de l’environnement. Chez les chevaux, le Bornavirus est connu pour provoquer la stupeur, l’hyper-excitabilité, la peur et l’agressivité.

Les virus modifient également le comportement chez les humains:

«Des changements profonds de comportement sont observés à la suite d’une infection du système nerveux central par certains virus. L’irritabilité, l’insomnie, l’hyperactivité et les troubles d’apprentissage sont quelques-unes des perturbations comportementales qui ont été décrites chez les humains et les animaux atteints d’une infection du système nerveux central. «

Par exemple, l’encéphalite virale est couramment causée chez l’homme par les arbovirus, y compris le Nil occidental, les virus de l’herpès et les entérovirus. Les symptômes incluent l’irritabilité, la léthargie et les convulsions. Chez l’homme, la rage provoque délire, comportement anormal, hallucinations. Des traces du Bornavirus ont été trouvées chez un nombre important de patients déprimés et schizophrènes. La panencéphalite sclérosante subaiguë est causée par des virus de la rougeole mutants envahissant le cerveau. Les symptômes incluent un comportement bizarre, des secousses musculaires et des convulsions.

Mais il n’est pas nécessaire de rechercher des virus exotiques rares pour trouver des effets modifiant le comportement, ou même des effets positifs modifiant le comportement. En 2010, Chris Reiber a trouvé des preuves qu’un virus aussi banal que le virus de la grippe modifie le comportement des personnes en les rendant plus sociables.

Étant donné que les virus sont la composante active des vaccins, il n’est pas surprenant que des changements dans le comportement social humain aient été observés en réponse à un vaccin courant.

Virus artificiels

La première molécule d’ADN modifiée a été fabriquée en 1972 par Paul Berg. Berg a combiné l’ADN du virus singe SV40 avec le virus lambda. C’était il y a près de 50 ans.

Depuis des décennies, l’ingénierie des virus est une pratique courante. L’ingrédient actif de la plupart des vaccins modernes est une séquence génétique extraite d’un virus (la séquence considérée comme immunogène mais non pathogène). Un article de 2001 décrit comment les virus génétiquement modifiés peuvent être utilisés pour développer des vaccins.

Dans le même ordre d’idées, la thérapie génique utilise des virus génétiquement modifiés pour fournir des gènes qui peuvent guérir des maladies génétiques. Martin Cline a réalisé le premier cas de thérapie génique réussie sur l’homme en 1980. Plus récemment, en 2004, un virus génétiquement modifié a été conçu pour exploiter le comportement égoïste des cellules cancéreuses et traiter le cancer.

Les virus artificiels sont également utilisés chez les mammifères (protection contre la myxomatose pour les lapins), les plantes (résistance aux maladies chez les orangers) et les insectes en concevant des virus transmis par des insectes qui ont la capacité de modifier les gènes des cultures dans les champs déjà plantés. Ce virus transforme essentiellement les cultures non OGM en cultures OGM après leur plantation.

Ce qui précède montre que les virus d’ingénierie sont désormais monnaie courante et que les virus naturels peuvent modifier le comportement. Mais les virus peuvent être créés par l’homme ET altérer le comportement. C’est l’objet d’un article publié en 2011 par un laboratoire de Rostock:

« Les approches de thérapie génique ont un effet sur les modèles animaux de plusieurs troubles psychiatriques, dont la toxicomanie, les troubles affectifs, les psychoses et la démence, modifiant les paramètres comportementaux via des interventions au niveau moléculaire et cellulaire. […] l’injection intracérébrale stéréotaxique de virus génétiquement modifiés est utilisé. »

SARS-CoV-2 synthétique

L’hypothèse selon laquelle le SARS-CoV-2 « s’est échappé » d’un laboratoire semblait bizarre au début, mais a gagné du terrain au fil du temps en raison de certaines preuves déroutantes. Au point qu’un certain nombre de rapports des médias traditionnels [1], [2], [3] ont confirmé que les services de renseignements américains enquêtaient sur la possibilité que le virus provenait d’un laboratoire.

Luc Montagnier reçoit le prix Nobel de médecine 2008

Luc Montagnier est un scientifique français à la retraite. Il a reçu le prix Nobel de médecine 2008 pour sa découverte du virus VIH. Être un lauréat du prix Nobel à la retraite le rend moins sensible aux diverses pressions (annulation de subvention, mauvaise presse et pression des pairs). Contrairement à la plupart de ses collègues, il peut dire et dit ce qu’il pense.

Montagnier a décrit le SRAS-CoV-2 comme un « virus de Frankenstein » créé par l’homme combinant différents types de virus. Selon Montagnier, le virus Franken a été fabriqué à partir d’un coronavirus naturel, provenant d’une chauve-souris, mais à ce modèle ont été ajoutées des séquences très similaires au VIH-1 et au parasite Plasmodium falciparum, responsable du paludisme. Ce point pourrait expliquer pourquoi l’hydroxychloroquine – un médicament antipaludique – est efficace contre le SRAS-CoV-2.

À la question: « Le coronavirus n’était-il pas naturel? » Montagnier a répondu: « Non, ce n’était pas naturel, c’était le travail de professionnels, de biologistes moléculaires, c’est un travail très précis, on pourrait appeler ça un travail d’horloger ».

Les affirmations de Montagnier sur les insertions artificielles de séquences du VIH dans le SRAS-CoV-2 ont été confirmées par un article intitulé « Similitude étrange d’inserts uniques dans la protéine de pointe du nCoV 2019 au VIH-1 gp120 et Gag », qui a dû être rétractée en raison de « trop de pression« . Deux autres virologues éminents, à savoir Ruan Jishou de l’Université de Nankai et Li Huan de l’Université de Huazhong, sont arrivés indépendamment à la même conclusion.

Judy Mikovits était directrice de laboratoire à l’Institut national du cancer des États-Unis d’Amérique et faisait partie de l’équipe qui a été la première à isoler le rétrovirus murin XMRV. Elle a également travaillé pendant plusieurs années à Fort Detrick, le laboratoire de recherche sur les armes biologiques le plus tristement célèbre de l’armée des Etats-Unis d’Amérique. Mikovits est l’une des rares à avoir osé dénoncer le scandale des vaccins, pour lequel elle a par la suite perdu sa carrière, ses économies et sa réputation. Elle a déclaré publiquement que, compte tenu du nombre étonnant (1 200) de mutations entre le nouveau SARS-CoV-2 et le virus source de chauve-souris, le premier devait être conçu:

Intervieweur: Croyez-vous que ce virus [SARS-CoV-2] a été créé en laboratoire? Mikovits: […] Cela ne peut pas se produire naturellement. Quelqu’un n’est pas allé au marché, n’a pas eu de chauve-souris, le virus n’a pas sauté directement aux humains. Ce n’est pas comme ça que ça fonctionne. C’est une évolution virale accélérée. S’il s’agissait d’un phénomène naturel, cela prendrait jusqu’à 800 ans.

Bruno Coutard est chercheur à l’IHU Méditerranée Infection, l’un des plus grands centres de recherche sur les virus au monde. En avril 2020, Coutard et al. ont publié dans Antiviral Research une analyse détaillée du SRAS-CoV-2:

« En 2019, un nouveau coronavirus (2019-nCoV) infectant les humains est apparu à Wuhan, en Chine. Son génome a été séquencé et les informations génomiques rapidement publiées. , nous avons identifié un site de clivage de type furine particulier dans la protéine de pointe de 2019-nCoV, manquant dans les autres CoV de type SRAS […] Ce site de clivage de type furine … peut fournir un gain de fonction à le 2019-nCoV pour une diffusion efficace dans la population humaine. »

En clair, « gain de fonction » signifie « créé par l’homme ». Selon Coutard, c’est cette intervention humaine qui a permis à un virus zoonotique (chauve-souris) de «sauter» aux humains.

Le professeur d’étiologie de l’Université nationale de Taïwan, Fang Chi-tai, a déclaré que le SARS-CoV-2 était probablement d’origine humaine. Selon Fang, les mutations naturelles des virus n’entraîneront que de petits changements singuliers, et il est suspect de voir un virus naturellement muté prendre soudainement quatre acides aminés. Il y a quatre acides aminés de plus dans la séquence du gène du SRAS-CoV-2 que dans d’autres coronavirus. Ces acides aminés pourraient être ajoutés artificiellement pour faciliter la transmission virale.

Le biologiste moléculaire tchèque, le Dr Soňa Peková a expliqué que le SARS-CoV-2 avait été créé par l’homme, en raison de sa « salle de contrôle » profondément modifiée:

Les modifications génétiques massives et transcriptions, les insertions, les suppressions et autres changements complexes dans l’ampleur de la salle de contrôle de l’ARN SARS-CoV-2, si la nature l’avait créée de manière chaotique et aléatoire, le virus périrait simplement parce qu’il n’aurait pas pu fonctionner dans un de manière ordonnée.

Le scientifique norvégien Birger Sorensen et les scientifiques australiens d’Adélaïde et de Melbourne sont parvenus indépendamment à la même conclusion: SARS-CoV-2 est créé par l’homme parce qu’un virus jamais vu chez l’homme auparavant ne pouvait pas être aussi parfaitement adapté à l’homme:

Il s’agit d’un nouveau virus qui n’a jamais existé chez l’homme auparavant, mais il a une liaison extraordinairement élevée aux récepteurs humains, ce qui est très surprenant. Il est presque parfaitement adapté à l’homme, il ne pourrait pas faire mieux.

Ajouts artificiels de séquences du VIH et du paludisme, clivage artificiel de type furine, acides aminés ajoutés par conception, salle de contrôle profondément modifiée, adaptation extraordinaire aux humains. Tous ces éléments de preuve indiquent un virus d’origine humaine. Et, gardez à l’esprit que ce ne sont que les preuves apportées par les quelques scientifiques qui ont osé parler.

Conçu pour quel usage?

Si le SRAS-CoV-2 a été créé par l’homme, la question suivante est: « quelles caractéristiques ont été données au SARS-CoV-2 conçu par rapport à ses ancêtres naturels? »

Pour répondre à cette question, comparons le SRAS-CoV-2 à ses parents naturels, le SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) et le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient), qui ne sont que deux des rares autres coronavirus qui peuvent infecter les humains. Nous inclurons également dans cette comparaison la grippe saisonnière (virus grippal).

Transmissibilité:

Le taux de transmission (R0) mesure le nombre moyen de personnes contaminées par un seul transporteur. R0 pour le SRAS-CoV-2, est compris entre 3 et 5. C’est plusieurs fois plus élevé que le SRAS avec un R0 égal à 1,8 et MERS dont le R0 est inférieur à 1. De même, la grippe saisonnière est modérément contagieuse, son R0 est d’environ 1,3

Pathogénicité:

Des tests de masse en Islande ont révélé que 50% des porteurs du SRAS-CoV-2 sont asymptomatiques. Ce chiffre est cohérent avec le cas Diamond Princess où 75% des porteurs étaient asymptomatiques Le SRAS et le MERS sont nettement plus pathogènes avec seulement 7-13% et 25.4% des porteurs sains respectivement. La grippe saisonnière présente une pathogénicité tout aussi élevée avec une fraction asymptomatique comprise entre 4 et 28%.

Mortalité:

Les pays qui n’ont pas effectué de tests de masse fournissent un taux de mortalité gonflé artificiellement car le nombre de personnes infectées a tendance à être sous-évalué étant donné la forte proportion de porteurs asymptomatiques décrite ci-dessus.

L’Islande a été l’un des rares pays à effectuer des tests de masse et affiche un taux de mortalité de 0,5%, ce qui est exactement le même nombre observé à bord du Diamond Princess. Pourtant, ce pourcentage a tendance à être surestimé parce qu’il fusionne « mort avec SARS-CoV-2 » avec « mort à cause de SARS-CoV-2 » malgré des facteurs de comorbidité évidents.

De plus, les incitations financières accordées pour les décès dus au COVID-19, les décès saisonniers de grippe saisonnière presque inexistants cet hiver (comptés plutôt comme des décès dus au COVID-19) et les faux certificats de décès ont tous contribué à exagérer le taux de mortalité lié au COVID-19 même plus.

Malgré ces chiffres exagérés, le SRAS affiche un taux de mortalité beaucoup plus élevé (9,5%) et le MERS est 68 fois plus mortel avec un taux de mortalité de 34%. En règle générale, la grippe saisonnière a un taux de mortalité de 0,1%, ce qui est comparable au taux de SRAS-CoV-2 une fois que les chiffres exagérés sont mis de côté.

Effets neurologiques:

Le SRAS-CoV-2 présente un pourcentage étonnamment élevé d’effets neurologiques. Selon les sources, entre 36% et 84% des patients CoVID-19 ont présenté des effets neurologiques.

De plus, le SRAS-CoV-2 induit un large éventail de symptômes neurologiques: vitesses cognitives plus lentes que la normale, confusion, agitation sévère, encéphalite, convulsions, engourdissement, accidents vasculaires cérébraux, vertiges, thrombose du sinus veineux cérébral, hémorragie cérébrale, maux de tête, perte de goût et de perte d’odeur.

Le SRAS présente également des effets neurologiques, mais leur occurrence est rare (environ 2,5%) et leur portée étroite. Entre 8% et 24% des porteurs de MERS présentent des symptômes neurologiques, principalement de la confusion et des convulsions. La grippe provoque également quelques symptômes neurologiques (encéphalopathie et convulsions) chez 5% des patients.

Des recherches publiées menées en France ont révélé que dans les IRM cérébrales améliorées réalisées sur des patients CoVID-19, une hypoperfusion frontotemporale a été notée chez tous les patients. Cela suggère que le SRAS-CoV-2 affecte particulièrement cette région spécifique. La principale affection affectant cette région est appelée démence frontotemporale et l’un de ses principaux symptômes est l’obéissance automatique.

Dans le même ordre d’idées, lorsque l’on demande aux sujets de prendre une décision à contenu moral, le lobe temporal devient actif. De même, les valeurs sociales qui sont composées de concepts sociaux (par exemple, « générosité ») et de sentiments moraux dépendant du contexte (par exemple, « fierté ») sont associées à l’activité du lobe temporal antérieur supérieur.

Le tableau ci-dessous récapitule nos principales constatations:

© Sott.net

Le SRAS-CoV-2 a comparé le MERS, le SRAS et la grippe

Le SRAS-CoV-2 a comparé le MERS, le SRAS et la grippe

À ce stade, nous connaissons une partie de la spécificité du SRAS-CoV-2 créé par l’homme par rapport à ses parents naturels MERS, SRAS et, dans une moindre mesure, à la grippe. On peut donc en déduire quels étaient les objectifs des concepteurs de virus.

Le SRAS-CoV-2 n’était certainement pas conçu pour tuer, bien au contraire (faible taux de mortalité), les transporteurs devaient rester en vie. Plus que cela, les porteurs étaient censés être invisibles (faible pathogénicité) et le virus devait se répandre largement (transmissibilité élevée).

Le SRAS-CoV-2 a été conçu pour se propager largement et silencieusement et atteindre le cerveau, affectant la région en ce qui concerne les décisions morales et l’obéissance. Qu’est-ce que les concepteurs visaient à modifier dans le cerveau des porteurs? L’objectif du virus était-il d’augmenter l’obéissance?

Laissons ces questions pendant un moment et regardons de plus près la Mecque des virus artificiels et du contrôle mental: Fort Detrick.

Fort Detrick et virus

Fait partie des infrastructures de Fort Detrick

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d’Amérique étaient déjà le leader de la production d’armes biologiques et chimiques, Edgewood Arsenal étant la plus grande installation d’armes chimiques et biologiques au monde avec un effectif de 1200 chercheurs.

En 1943, le développement d’armes biologiques et chimiques a été transféré à Fort Detrick. Afin d’acquérir encore plus de connaissances sur les armes biologiques, les États-Unis ont accordé l’immunité à d’éminents scientifiques nazis comme Erch Traub, un virologue spécialisé dans la fièvre aphteuse, la peste bovine et la maladie de Newcastle. Il était chef de laboratoire de la principale installation de bio-armes des nazis sur l’île de Riems.

Des mois après son contrat avec l’Opération Paperclip, Traub a été invité à rencontrer des scientifiques américains de Fort Detrick […]. Traub a discuté du travail effectué à l’Institut de recherche du Reich sur les maladies virales des animaux sur l’île de Riems pendant la Seconde Guerre mondiale pour les nazis, et le travail effectué après la guerre là-bas pour les Russes. Traub a donné une explication détaillée de l’opération secrète à l’Institut et de ses activités. Ces informations ont servi de base au laboratoire de lutte contre les germes au large des côtes de Fort Detrick sur l’île Plum. Carroll, Michael (2004). Lab 257: L’histoire troublante du laboratoire secret du gouvernement sur les germes. New York: HarperCollins Publishers. pp. 7-8

En échange du transfert des connaissances sur les armes biologiques à Fort Detrick, les États-Unis d’Amérique ont également accordé l’immunité aux chefs de la tristement célèbre unité 731, un groupe de recherche japonais sur les armes biologiques, qui a pratiqué la vivisection en direct et tué plus de 300 000 citoyens chinois par la guerre des germes.

Dans les années 1950, Fort Detrick expérimentait déjà un nombre impressionnant de virus et autres germes:

L’opération Harness, un programme expérimental peu fructueux impliquant des équipes de microbiologistes américains, britanniques et canadiens qui ont pulvérisé des agents virulents comme le charbon, la brucellose et la tularémie au-dessus des Bahamas, d’Antigua et de New Hebrides. […] D’autres projets SOD moins connus entrepris avant la formalisation d’une relation avec la CIA impliquaient de tester les effets de l’intoxication à la salmonelle, les pulvérisations de toxine botulique, le kala-azar (une maladie parasitaire), le lymphogranulome inguinal (un virus de type herpétique)), le pian et, peut-être le plus inquiétant de tous, le développement «de la capacité d’induire le cancer par des moyens secrets». – Hank Albarelli, une terrible erreur

Des expériences de guerre germinale ont été menées sur des sujets involontaires et ont fait un certain nombre de morts dans des pays « ennemis », des pays du tiers monde, des pays « alliés » comme la France et la population américaine, non seulement des prostituées, des détenus ou des malades mentaux, mais des « citoyens normaux », comme lors de l’exposition de 800 000 habitants de San Francisco à Serratia marcescens.

En 1969, au milieu d’immenses protestations contre la guerre du Vietnam et de révélations croissantes sur l’utilisation de l’agent Orange (créé par les biochimistes de Frederick Hoffman et de Fort Detrick) et du napalm contre les populations civiles, le président Nixon a annoncé une interdiction alléguée de l’utilisation d’armes chimiques et biologiques. Il s’agissait cependant d’une fausse interdiction comme le montre la convention signée en 1972:

Les États-Unis d’Amérique limiteront leurs recherches biologiques à des mesures défensives telles que la vaccination et les mesures de sécurité.

Fondamentalement, le seul changement était que les États-Unis d’Amérique devaient maintenant pointer du doigt un bioterroriste présumé pour poursuivre ses recherches sur une arme biologique donnée. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait avec l’histoire de la maladie du charbon en Irak. L’Irak développerait des armes biologiques à charbon. C’était l’une des excuses pour mener la première guerre en Irak. C’est le même anthrax qui a été envoyé par la poste par des « bio-terroristes » quelques semaines après le 11 septembre (moment opportun pour faire du bruit dans la frénésie des « terroristes musulmans maléfiques »).

Colin Powell présentant une fiole de charbon à l’ONU

En fin de compte, les enquêtes ont révélé que l’anthrax n’était pas venu d’Irak mais de Fort Detrick. Un fait assez gênant. Mais un patsy pratique a été rapidement trouvé. Selon le FBI, les lettres de l’anthrax avaient été envoyées par un employé fou: Bruce Edwards Ivins, un microbiologiste primé qui travaillait à Fort Detrick depuis 18 ans.

10 ans plus tard, une analyse scientifique des souches d’anthrax menée par la National Academy of Science a conclu que le FBI surestimait la force de l’analyse génétique reliant l’anthrax posté à un stock conservé par Bruce E. Ivins. L’anthrax provenait de Fort Detrick, mais Ivins n’était probablement pas le coupable. Ivin est décédé en 2008, prétendument d’une overdose de tylenol. Aucune autopsie n’a été réalisée, le corps a rapidement été incinéré. Les hommes mort ne racontent pas d’histoires.

Aujourd’hui, les scientifiques de Fort Detrick poursuivent des recherches intensives sur les armes biologiques artificielles en général et les virus artificiels en particulier. Par exemple, en 2016, Fort Detrick a participé à des recherches concernant l’utilisation des chauves-souris et des virus qu’elles transportent comme armes biologiques. En 2018, Fort Detrick a mené des recherches sur le coronavirus MERS, un proche parent du SRAS-CoV-2.

Fort Detrick utilise également une technologie avancée appelée CRISPR-Cas9 pour extraire des séquences génétiques spécifiques de virus. Selon un article publié en 2017, les équipes de Fort Detrick ont ​​utilisé cette technologie pour extraire des séquences virales codant pour un « site de furine de clivage ». Par coïncidence ou non, selon certains chercheurs, c’est le site de furine de clivage inattendu trouvé dans le SRAS-CoV-2 qui fournit sa virulence inhabituellement élevée et prouve qu’il est d’origine humaine.

Ci-dessus ne sont que quelques-unes des recherches accessibles au public émanant d’un site militaire étroitement lié à la CIA où le secret est primordial.

Fort Detrick et Mind Control

Parallèlement à la recherche et à la conception d’armes biologiques, Fort Detrick est fortement impliqué dans le contrôle de l’esprit. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les méthodes comprenaient l’utilisation de diverses drogues (héroïne, mescaline, LSD, MDMA, THC synthétique et morphine), le polygraphe, l’électrochoc; l’utilisation « d’aides mécaniques »; lobotomies; hypnotisme; fatigue; isolement; privation sensorielle; et la torture.

MKULTRA est le programme de contrôle de l’esprit le plus connu en raison des révélations sur les expériences horribles menées par Sydney Gottlieb, chimiste de la CIA et chef de certaines expériences de contrôle de l’esprit à Fort Detrick, et le Dr Ewen Cameron de l’Institut Allan Memorial à Montréal. Mais ce n’était que la pointe de l’iceberg, les expériences exposées n’étaient qu’une partie du sous-projet 68, l’un des 144 sous-projets contenus dans MKULTRA.

MKULTRA s’est diversifié dans de nombreuses « autres voies de contrôle du comportement humain », notamment « les rayonnements, les électrochocs, divers domaines de la psychologie, de la psychiatrie, de la sociologie et de l’anthropologie, de la graphologie, des substances de harcèlement et des dispositifs et matériels paramilitaires ».

Suite à l’exposition du sous-projet 68, MKULTRA a été officiellement interrompu en 1964. La vérité est qu’il n’a pas pris fin en 1964, il a simplement été rebaptisé projet MKSEARCH.

De plus, MKULTRA n’était qu’un des nombreux programmes dédiés au contrôle de l’esprit, d’autres programmes connus sont ARTICHOKE, Bluebird, QKHILLTOP, Chemical Corps, MKNAOMI, MKSHADE. Tous étaient dédiés à la compréhension de l’esprit humain et à la recherche de tous les moyens possibles de le contrôler.

L’objectif ultime des expériences de contrôle de l’esprit menées à Fort Detrick et ses innombrables organisations satellites (laboratoires, hôpitaux, sociétés de biotechnologie, sociétés pharmaceutiques, prisons) a été mieux saisi en 1952, lorsque Paul Gaynor, chef du Service de recherche sur la sécurité de la CIA, a décrit le but d’ARTICHAUT:

[Gaynor] a posé la question ultime du projet au chef du bureau médical de la CIA: Pouvons-nous obtenir le contrôle d’un individu au point où il fera nos offres contre sa volonté et même contre ces lois fondamentales de la nature [comme] l’auto-préservation?

Les deux principaux sujets de recherche de Fort Detrick, à savoir les armes biologiques et le contrôle de l’esprit, n’étaient pas compartimentés. Dès 1959, des expériences associant maladies infectieuses et comportement humain ont été menées:

Milwaukee (AP) – La CIA a recruté des scientifiques de l’Université du Wisconsin pour deux expériences entre 1959 et 1962, a rapporté le Milwaukee Journal dans l’édition d’aujourd’hui. Les documents obtenus par le journal indiquent que les administrateurs universitaires n’ont peut-être pas été informés de la participation de l’ICA aux projets de recherche. Cependant, les documents montrent que les chercheurs connaissaient le parrainage de la CIA et les objets de la recherche. Les expériences portaient sur les maladies infectieuses et le comportement humain. – Glenn E. Tagatz, ENIGMA: La quête d’un vrai vétéran

Sydney Gottlieb était étudiante au doctorat sous la supervision d’Ira Baldwin à l’Université du Wisconsin. Le Dr Ira Baldwin allait finalement diriger le département de bactériologie de l’université avant de devenir directeur de la recherche scientifique au Camp Detrick.

Ce qui précède montre que la convergence entre les maladies infectieuses et la recherche sur le comportement humain s’est produite il y a plus de 60 ans. Depuis lors, les deux domaines de recherche ont fait d’énormes progrès.

Un article mentionné ci-dessus décrit des virus génétiquement modifiés pour modifier le comportement. Il a été publié en 2011 par une équipe Rostock. Si un modeste laboratoire de Rostock pouvait publier publiquement un article sur un virus modifié par l’esprit en 2011, vous pouvez imaginer ce que Fort Detrick est capable de créer secrètement de nos jours.

Aujourd’hui, Fort Detrick est la principale base de l’armée américaine pour la recherche biologique et le contrôle de l’esprit. Il emploie près de 8 000 personnes dans 600 bâtiments sur 13 000 acres. Au cours des 70 dernières années, il a investi des milliards de dollars dans le contrôle de l’esprit et les virus artificiels.

Fabriqué en Chine ou fabriqué aux États-Unis?

Le laboratoire de niveau 4 de Wuhan est une installation civile qui recherche des traitements contre les virus existants, tandis que Fort Detrick est la plus grande installation militaire d’armes biologiques au monde et l’une de ses principales activités est la création de nouveaux virus artificiels. Le SRAS-CoV-2 est un nouveau virus et, comme indiqué ci-dessus, il est très probablement d’origine humaine.

La création du laboratoire de Wuhan en 2015 est pâle par rapport à Fort Detrick et ses décennies d’activité dans les armes biologiques et le contrôle de l’esprit. Le seul argument en faveur d’un SARS-CoV-2 conçu par Wuhan est l’emplacement du «patient zéro», qui aurait été trouvé sur un marché de Wuhan en décembre 2019. Cette allégation a rapidement été réfutée par un article suggérant que le marché de Wuhan n’était pas le lieu d’origine des épidémies.

Bien qu’il n’y ait aucun patient zéro à Wuhan, il y a une série d’épidémies mystérieuses près de Fort Detrick qui ont précédé de plusieurs mois l’éclosion de Wuhan.

Le 2 juillet 2019, une mystérieuse épidémie respiratoire a frappé la communauté Greenspring Senior Living située à Springfield, en Virginie, à seulement 80 km de Fort Detrick. Rétrospectivement, les symptômes décrits sont très proches de ceux associés au SARS-CoV-2 / Covid-19. Les statistiques épidémiologiques (pour les personnes âgées) sont également similaires à celles du SRAS-CoV-2 avec 263 résidents, 63 malades et 3 morts.

Les tests de laboratoire effectués par le CDC n’ont pas identifié de cause spécifique de la mystérieuse maladie respiratoire. N’oubliez pas qu’à l’époque, le SRAS-CoV-2 était inconnu (donc indétectable) depuis sa découverte annoncée le 9 janvier 2020 par l’OMS.

Springfield n’était pas un cas isolé. La Virginie a signalé une augmentation inhabituelle des maladies respiratoires localisées dans 16 grappes géographiques qui ont duré, au moins, jusqu’en décembre 2019 et ont frappé des patients COVID-19 typiques: « La plupart des rapports se sont produits chez des personnes âgées et des personnes souffrant de problèmes de santé chroniques dans la vie assistée et établissements de soins de longue durée. »

Le 26 juillet, 24 jours après l’épidémie de Springfield, un autre mystérieux syndrome respiratoire, rapidement attribué au vapotage, est apparu dans l’Illinois et le Wisconsin avec 8 personnes hospitalisées en raison de symptômes qui rappellent, encore une fois, le COVID-19: «Scans and X-radi a montré une inflammation ou un gonflement dans les deux poumons […] La gravité de l’état de santé a varié, certains patients ayant besoin d’aide pour respirer. »

Les poumons des patients présentaient l’ombre de verre dépoli typique de COVID-19.

Au cours des mois suivants, le syndrome de vapotage s’est propagé rapidement à d’autres États des Etats-Unis d’Amérique. Il a atteint 908 cas et 3 décès au 20 septembre. L’augmentation exponentielle des cas évoque clairement une maladie contagieuse:

Cas de maladie pulmonaire associée au vapotage aux États-Unis.

Si cette mystérieuse maladie respiratoire est due au vapotage, comment expliquer qu’elle a commencé dans le nord-est des États-Unis et ne s’est produite qu’aux États-Unis d’Amérique, alors qu’il y a dix millions d’utilisateurs de cigarettes électroniques dans le monde?

À propos du «syndrome de vapotage», John Britton, professeur britannique de médecine respiratoire, a déclaré:

Ce qui se passe aux États-Unis d’Amérique ne se produit pas ici (en Grande-Bretagne), ni dans aucun autre pays où le vapotage est courant ».

John Briton ajoute que le vapotage est beaucoup moins dangereux que le tabagisme, que les affirmations sont complètement fausses et que le syndrome de vapotage présumé n’est pas causé par le vapotage. Au moment du début officiel de la pandémie de SRAS-CoV-2, le mystérieux syndrome de vapotage qui avait nécessité 2800 hospitalisations et causé 70 décès, a disparu comme par magie, bien qu’un grand nombre de personnes aux États-Unis continuent de vapoter.

Vers la fin de 2019, les États-Unis connaissaient également la première épidémie de grippe depuis 2002-2003. La « grippe » était 15 jours plus tôt que d’habitude. Selon le Asahi News Report, certains des 14 000 Américains décédés de cette grippe précoce pourraient avoir contracté sans le savoir le SRAS-CoV-2.

C’est dans ce contexte d’épidémies respiratoires mystérieuses frappant les États-Unis d’Amérique en général et les environs de Fort Detrick en particulier, que 300 soldats des Etats-Unis d’Amérique sont arrivés à Wuhan pour les Jeux militaires mondiaux qui ont duré du 18 octobre au 27 octobre 2019. Juste avant le voyage, certains des soldats des Etats-Unis d’Amérique s’étaient entraînés à Fort Belvoir, à 80 kilomètres de Fort Detrick et à 10 kilomètres de Springfield, en Virginie (le premier groupe de la mystérieuse maladie respiratoire).

L’équipe des Etats-Unis d’Amérique a séjourné au Wuhan Oriental Hotel, à seulement 300 mètres du marché des fruits de mer de Huanan à Wuhan:

Emplacements du laboratoire de vaccination de Wuhan, de l’hôtel des soldats des Etats-Unis d’Amérique et du marché aux poissons de Wuhan.

De façon inattendue, l’équipe américaine n’a pas très bien performé lors des jeux: « L’équipe des Etats-Unis d’Amérique, connue pour ses compétences en compétition, a terriblement performé; seulement 172 ont participé, près de la moitié n’ont même pas participé à leurs épreuves. »

Bien qu’ils aient décuplé la plus grande armée au monde, les États-Unis d’Amérique se sont classés 35e derrière des pays comme l’Iran, la Finlande et la Slovénie.

Il semble que la mystérieuse épidémie infectieuse qui s’est produite autour de Fort Detrick quelques semaines auparavant ait pu infecter les participants aux Jeux militaires mondiaux. Cinq athlètes « étrangers » ont été hospitalisés pour une infection indéterminée. De nombreux athlètes étrangers de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, de Suède, du Luxembourg ont révélé qu’ils étaient tombés malades aux Jeux militaires mondiaux et pensaient, rétrospectivement, qu’il s’agissait du COVID-19.

Le premier véritable cas de COVID-19 parmi les habitants de Wuhan est apparu le 2 novembre, six jours seulement après la fin des jeux militaires. Par coïncidence ou non, 42 employés de l’Oriental Hotel (où la délégation des Etats-Unis d’Amérique a séjourné) ont été diagnostiqués en novembre avec COVID-19, devenant le premier cluster à Wuhan.

Commodément, Fort Detrick a reçu un ordre de cesser et de s’abstenir du CDC et a été fermé le 15 juillet 2019, juste 13 jours après le début de la mystérieuse épidémie respiratoire à Springfield, en Virginie. Un scientifique chevronné a décrit l’atmosphère de Fort Detrick à l’époque comme une atmosphère de «peur et de méfiance». Fort Detrick a rouvert ses portes en avril 2020, à la fin de la pandémie.

D’un vaccin d’obéissance à un virus muté de désobéissance?

Jusqu’à présent, les données suggèrent que Fort Detrick a conçu le SARS-CoV-2. Contenue dans un vaccin, elle peut avoir ciblé la fonction cérébrale, en particulier les régions d’obéissance / morale. Mais si le SRAS-CoV-2 a été conçu pour augmenter l’obéissance des sujets, comment expliquer les mesures sans précédent mondiales pour minimiser sa propagation?

Eh bien, parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, en particulier avec les virus.

Il semblerait que les vaccins contiennent un virus « mort » mais cette désactivation virale ne fonctionne pas toujours et les virus « vivants » peuvent échapper à leur vaccin. C’est exactement ce qui s’est produit avec le vaccin contre la polio Salk qui a provoqué la pire épidémie de polio de l’histoire, infectant 200 000 personnes avec la polio vivante dont 70 000 sont tombées malades.

En plus d’échapper aux vaccins, les virus ont l’énorme capacité de muter, de manière intéressante, les mutations peuvent inverser totalement les effets d’un virus:

Un virus non muté était plus susceptible de produire beaucoup d’ARN viral et moins susceptible de déclencher l’alarme cellulaire. Les virus mutés ont généralement eu l’effet inverse. […]

Le SRAS-CoV-2 a-t-il suivi la séquence d’événements décrite ci-dessus?

1 / virus artificiel

2 / incorporation dans un vaccin

3 / Le virus s’échappe du vaccin

4 / Le virus mute et inverse les effets

Les preuves semblent confirmer cette hypothèse:

1 / Virus artificiel:

Malgré le secret entourant ce type d’activité, plusieurs éléments de preuve suggèrent que Fort Detrick a participé à des recherches étroitement liées à l’ingénierie du SRAS-CoV-2.

En 2016, Fort Detrick a participé à des recherches concernant l’utilisation des chauves-souris et des virus qu’elles transportent comme armes biologiques.

En 2017, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a levé l’interdiction de concevoir des virus mortels pour les rendre transmissibles chez l’homme. Cet article mentionne spécifiquement l’ingénierie du SRAS et du MERS (proches parents du SARS-CoV-2) afin qu’ils se propagent plus facilement ou deviennent plus mortels.

Fort Detrick utilise également une technologie avancée appelée CRISPR-Cas9 pour extraire des séquences génétiques spécifiques de virus. Selon un article publié en 2017, les équipes de Fort Detrick utilisent cette technologie pour extraire des séquences virales codant pour un « site de furine de clivage ».

En 2018, des recherches menées à Fort Detrick, ont porté sur le coronavirus MERS, un proche parent du SRAS-CoV-2.

2 / incorporation dans un vaccin

Depuis plus d’un siècle, les soldats des Etats-Unis d’Amérique sont utilisés comme cobayes pour les vaccins. Chaque année, de nouveaux vaccins sont testés sur les troupes, n’importe laquelle des nombreuses inoculations administrées vers 2018 pourrait contenir du SARS-CoV-2, y compris le vaccin antigrippal annuel obligatoire, ou l’un des nouveaux vaccins à base de coronavirus:

En 2018, le CEPI a financé 56 millions de dollars pour le programme de vaccin ADN d’Inovio contre le coronavirus responsable du MERS. USAMRIID (Fort Detrick) était partenaire de ce programme.

En 2018, un brevet a été délivré (déposé en 2015) pour un vaccin contenant un coronavirus artificiel. Le vaccin a été financé par l’OMS et la Fondation Bill & Melinda Gates:

« La présente invention fournit un coronavirus vivant atténué comprenant un gène de réplicase variant codant pour des polyprotéines comprenant une mutation dans une ou plusieurs protéines non structurales […] Le coronavirus peut être utilisé comme vaccin pour traiter et / ou prévenir une maladie, telle qu’une bronchite infectieuse, chez un sujet. «

3 / Le virus s’échappe du vaccin

L’évasion s’est probablement produite au début de l’été 2019, comme le suggère l’éclosion d’étranges maladies respiratoires qui a commencé autour de Fort Detrick et s’est propagée au reste des États-Unis d’Amérique en quelques mois. Jusque-là, le virus était contenu dans le vaccin.

4 / Le virus mute et inverse les effets neurologiques

Entre la première inoculation du vaccin, probablement en 2018, et la fin de 2019, le SRAS-COV-2 a muté. Les tests de masse effectués en Islande ont révélé 40 mutations dans le SRAS-COV-2. Un article publié en mars 2020 est allé plus loin en identifiant 149 sites de mutations et deux souches distinctes: la lignée L et la lignée S.

La lignée L présente un nombre significativement plus élevé de mutations, tandis que la lignée S est davantage liée aux coronavirus chez les animaux. Elle suggère que la lignée S est la souche contenue à l’origine dans le vaccin (obéissance) tandis que la lignée L est la souche apparue après la mutation (désobéissance).

En septembre 2019, avant les épidémies de Wuhan mais après les mystérieuses maladies respiratoires aux États-Unis d’Amérique, le président Trump a signé un décret exécutif « d’urgence » qui accordait 120 jours pour le développement d’un nouveau vaccin contre la grippe « au cas où ».

Verrouillage pour minimiser la propagation et non la mortalité

Nous avons été témoins de deux blocages très distincts. Le premier à Wuhan a été décidé face à un virus encore inconnu, du moins pour les scientifiques chinois. Le deuxième était un verrouillage mondial imposé par quiconque contrôle l’OMS, après que le SRAS-COV-2 a été établi qu’il n’était pas plus mortel qu’une grippe commune.

Les autorités de Wuhan ont pris une décision logique. À l’époque, le virus était inconnu et aucun traitement n’était encore développé. Les autorités chinoises ont identifié un groupe infectieux dont le moment et l’emplacement correspondaient à la période pendant laquelle les soldats américains étaient à Wuhan. Ils ont soupçonné à juste titre une arme virale potentiellement mortelle conçue aux États-Unis d’Amérique (comme ils l’ont déclaré dès mars).

Comme au Moyen Âge pendant la peste noire, un enfermement était la seule solution. En l’absence de cure, c’est une tentative de minimiser la propagation du virus en évitant tout contact social.

Mais les virologues chinois ont rapidement déterminé que le SRAS-COV-2, bien qu’il ait été conçu aux États-Unis d’Amérique, n’était pas pire qu’une grippe saisonnière et que des traitements efficaces étaient disponibles. Bientôt, le verrouillage a été levé. Notez que Wuhan n’est qu’une toute petite région géographique en Chine. Le reste de la Chine connaît des verrouillages limités ou inexistants. Rapidement, la Chine et les pays voisins ont adopté une approche de test et de traitement qui a réussi: le taux de mortalité en Chine est estimé à 0,6%.

Le verrouillage imposé à l’Occident était une toute autre histoire. À cette époque, il était clair que le SRAS-COV-2 n’était pas la nouvelle peste, en outre des kits de test et des traitements efficaces (hydroxychloroquine / azytromycine) étaient disponibles. Il y avait donc une meilleure solution que le verrouillage en termes de « sauvetage de vies ».

Verrouillage vs aucun verrouillage

Le verrouillage total imposé à des milliards d’individus incarne la ligne de force développée dans cet article. À tout moment, les autorités choisiront de contrôler la vie. Si nécessaire, ils sacrifieront la vie pour préserver ou augmenter leur contrôle. C’est exactement ce qui s’est produit avec le verrouillage qui a augmenté le taux de mortalité lié au COVID-19 (pas d’immunité collective, pas de test, pas de traitement précoce) et le taux de mortalité global en raison de l’augmentation des suicides, de la dépression, de la pauvreté, des soins médicaux retardés / annulés.

Les autorités ont délibérément choisi la pire solution (du point de vue de « sauver des vies ») car elle était la meilleure en termes de contrôle. Ils ont choisi le verrouillage pour minimiser la propagation de la mutation de désobéissance bénéfique, même s’ils savaient que cela entraînerait un certain nombre de victimes supplémentaires.

Le principe du verrouillage était « COVID-19 est mortel », donc pour sauver des vies, nous devions rester à la maison. En vérité, le virus n’était pas mortel du tout, mais le verrouillage l’était. Une prophétie auto-réalisatrice, où le remède (verrouillage) a causé plus de décès que la maladie (COVID-19). Un certain nombre de décès causés par le verrouillage ont été comptés comme des décès dus à COVID-19, ce qui rend la déclaration initiale fausse (COVID-19 est mortelle) apparemment vraie.

Notez que cinq des pays qui ont imposé une interdiction totale (France, Portugal, Italie, Belgique et plus tard les Pays-Bas) ont également interdit un médicament efficace, bon marché et sûr: l’hydroxychloroquine. Sans surprise, ces cinq pays affichent certains des taux de mortalité les plus élevés au monde.

Conclusion

Dans cet article, nous avons rassemblé de nombreuses preuves suggérant que le SRAS-COV-2 a été conçu à Fort Detrick et incorporé dans un vaccin dans le but exprès de se répandre largement et d’affecter la région d’obéissance dans notre cerveau.

Mais cela s’est retourné contre lui, d’abord avec la mutation du «virus de l’obéissance» en un «virus de la désobéissance», forçant les autorités à prendre des mesures précipitées pour limiter la propagation du mutant bénéfique, à tout prix.

Le blocage total était cette tentative désespérée de minimiser la propagation des effets potentiellement bénéfiques du SARS-COV-2 muté. Mais il s’est retourné contre une deuxième fois parce que le verrouillage semble avoir en fait augmenté le taux de transmission:

« Étude gouvernementale sur la séroprévalence COVID-19 en Espagne: parmi les travailleurs, ceux qui avaient une » profession essentielle « et qui continuaient à travailler étaient moins infectés que ceux qui restaient à la maison. Cela devrait conduire à une réflexion sur le rôle de l’isolement. »

N’ayant pas réussi à contenir la propagation du mutant bénéfique, l’une des seules options restantes était d’annuler les effets bénéfiques. Les autorités sont occupées à préparer le public à ce qui va arriver, pendant des mois nous entendons parler de la « deuxième vague » et du « vaccin ».

Ce qui suit n’est qu’une prédiction faite dans un contexte très chaotique. Il est probable qu’à la fin de 2020, comme chaque année, une épidémie de grippe va émerger. Ce virus sera commodément considéré comme un proche du SARS-COV-2, peut-être avec des caractéristiques terrifiantes supplémentaires.

Mais il n’y aura pas lieu de désespérer, car cette fois, les autorités ont préparé un vaccin. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’hydroxycholoroquine a été fustigée et interdite. Si un traitement sûr et efficace existe déjà, qui va accepter un vaccin précipité et inconnu? Un vaccin prétendument protégeant du COVID-20, mais en réalité conçu pour annuler les changements bénéfiques induits par la souche mutée du SRAS-COV-2.

Fort Detrick, bien qu’il aurait été fermé entre juillet 2019 et avril 2020, teste déjà un vaccin. N’est-ce pas assez rapide? De ce qui précède, nous savons que les gens de Fort Detrick en savent beaucoup sur le SRAS-COV-2 et ses effets neurologiques.

Il est probable que la vaccination ne sera pas obligatoire. N’oubliez pas que les autorités sont désormais « plus gentilles et plus douces ». Au lieu de la force brute, les autorités sont plus susceptibles d’utiliser le chantage moral: « se faire vacciner pour protéger les autres » combiné avec le chantage social: « Pas de vaccin = pas de travail, pas de shopping, pas de voyage, pas de socialisation ». Fondamentalement, vous êtes libre de choisir entre le vaccin ou une peine d’emprisonnement à perpétuité dans une cellule isolée.

En fin de compte, le message à retenir de cet article ne concerne pas tant le SRAS-COV-2, qui n’est finalement qu’un chapitre de plus dans le grand livre des mensonges racontés par les autorités et la tragédie humaine. Le message principal est que les autorités ne sont pas là pour nous protéger. La seule chose qui peut nous protéger est la connaissance, y compris la connaissance viscérale que les autorités ne nous protègent pas, bien au contraire, en fait.

