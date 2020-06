Ces 23 entreprises travaillent sur des traitements ou des vaccins contre les coronavirus – voici où en sont les choses

La crise du coronavirus conduit-elle à l’introduction d’une vaccination obligatoire « volontaire » ?

Bill Gates veut administrer aux 7 milliards d’humains le vaccin qui sera développé contre le coronavirus. Les déclarations des principaux responsables politiques vont dans le même sens. Cependant, une première tentative d’introduire une « vaccination obligatoire par des moyens détournés » a échoué en raison de la protestation de la population. Cette émission montre également comment chacun peut devenir actif…

La liste comprend Gilead Sciences et Moderna, aux côtés de petites sociétés de biotechnologie

Un mélange de fabricants de médicaments hérités et de petites startups ont avancé avec des plans pour développer des vaccins ou des traitements qui ciblent l’infection causée par le nouveau coronavirus.

Le COVID-19, qui a été détecté pour la première fois en décembre à Wuhan, en Chine, a depuis rendu malade près de 4,6 millions de personnes dans le monde et en a tué plus de 300 000 à la mi-mai.

La Food and Drug Administration a délivré deux autorisations d’utilisation d’urgence pour les traitements au COVID-19, dont une pour le sulfate d’hydroxychloroquine et le phosphate de chloroquine en mars pour traiter les patients COVID-19 et une pour le remdesivir de Gilead Sciences Inc. le 1er mai. Aucun médicament ou vaccin n’a reçu l’approbation de la FDA.

Aux États-Unis d’Amérique, de nombreuses sociétés cotées en bourse qui lancent le développement ont reçu un financement de deux organisations: la Biomedical Advanced Research and Development Authority, ou BARDA, qui est une division du ministère de la Santé et des Services sociaux, et le National Institute of Allergies et maladies infectieuses, ou NIAID, une division des National Institutes of Health. Certaines entreprises ont également reçu un financement de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ou CEPI, une organisation mondiale basée à Oslo qui a fourni des millions de dollars de financement aux fabricants de vaccins. D’autres sociétés financent des essais par elles-mêmes ou par le biais de partenariats entre les entreprises et les sciences de la vie.

Ce sont certaines des entreprises qui développent des traitements ou des vaccins aux États-Unis d’Amérique pour COVID-19, depuis le début du mois de mai. (Une version antérieure de l’article comprenait plusieurs technologies de plate-forme adjuvante utilisées pour faciliter le processus de développement et une entreprise privée, mais elles ont depuis été supprimées pour se concentrer sur les entreprises publiques.)

Amgen et biotechnologies adaptatives

Type: Traitement aux anticorps

Stade: Préclinique

Contexte: La collaboration très précoce entre Amgen Inc. AMGN, -0.96% et Adaptive Biotechnologies Corp. ADPT, -1.90% cherche à découvrir des anticorps qui peuvent être utilisés pour prévenir ou traiter la COVID-19. Les conditions financières de la collaboration exclusive seront finalisées «dans les semaines à venir», ont déclaré les sociétés le 2 avril. «Il pourrait bien y avoir plus d’une génération de thérapies par anticorps entrant dans la clinique», a déclaré David Reese, vice-président exécutif de la R&D d’Amgen, aux investisseurs lors d’un appel de résultats.

Également en préparation: Amgen testera Otezla en tant que thérapie COVID-19 traitant la détresse respiratoire chez les patients en phase terminale, la société indiquant le 30 avril qu’elle prévoit de mettre le médicament contre le psoriasis oral à l’essai «dans les semaines à venir».

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions d’Amgen sont en baisse de 1,9%; Adaptive’s a augmenté de 10,3%.

Altimmune

Type: Vaccin

Stade: Préclinique

Nom: AdCOVID

Contexte: Altimmune Inc. ALT, +15.34%, a déclaré le 30 mars qu’il s’associe à l’Université de l’Alabama à Birmingham pour développer un vaccin intranasal COVID-19 à dose unique. Ils ont dit qu’ils prévoyaient de mettre le vaccin candidat dans les essais de phase 1 au troisième trimestre. La société préclinique développe également des vaccins contre le charbon et la grippe.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions d’Altimmune ont augmenté de 60,8%.

BioNTech et Pfizer

Type: vaccin à ARNm

Étape: Phase 1/2

Nom: programme BNT162

Contexte: Pfizer Inc. PFE, -0.86% a annoncé le 17 mars qu’il aiderait à développer et distribuer le BNTX de BioNTech SE, +4,05% de vaccin candidat COVID-19, bien que l’accord exclue la Chine. Les 360 patients de l’essai aux Etats-Unis d’Amérique avaient commencé à recevoir les premières doses des quatre vaccins candidats inclus dans l’étude le 5 mai. Le dosage chez 200 participants à l’essai allemand a commencé le 23 avril. Dans le cadre de l’accord, Pfizer paiera 185 millions de dollars d’avance, avec des paiements d’étape futurs supplémentaires pouvant atteindre 563 millions de dollars. Mikael Dolsten, directeur scientifique de Pfizer, a déclaré lors d’un appel de résultats du 28 avril que les sociétés attendaient la première série de données d’essais en mai ou juin, le candidat vaccin devenant «des essais étendus qui pourraient permettre une utilisation d’urgence ou une approbation accélérée à venir dans le l’automne, peut-être octobre.»

BioNTech teste également le vaccin en collaboration avec Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. en Chine.

Pfizer et BioNTech disent depuis plusieurs années qu’ils travaillent sur des vaccins antigrippaux à base d’ARNm.

Performances des actions depuis le début de l’année: les actions de BioNTech ont grimpé de 47,6%; Le titre de Pfizer est en baisse de 1,7%.

CytoDyn

Type: Traitement

Stade: essais cliniques de phase 2 et de phase 2b / 3

Nom: leronlimab

Contexte: CytoDyn Inc. CYDY, +12.68%, une société de biotechnologie préclinique basée à Vancouver, teste son médicament expérimental léronlimab chez deux types de patients COVID-19. La thérapie expérimentale n’a été approuvée pour aucune indication; pour COVID-19, il est proposé comme traitement pour les complications respiratoires légères à modérées qui surviennent chez les patients atteints de la maladie ainsi que les patients sévèrement et gravement malades.

L’étude randomisée, en double aveugle et contrôlée contre placebo testera l’efficacité et l’innocuité du léronlimab chez 75 patients. CytoDyn avait étudié la thérapie expérimentale en tant que traitement pour les personnes vivant avec le VIH et une forme de cancer du sein métastatique.

Performances des actions depuis le début de l’année: les actions de CytoDyn ont grimpé de 213,0%.

Gilead Sciences

Les flacons de remdesivir (COVID-19), un médicament de traitement expérimental des coronavirus, sont bouchés dans un établissement de Gilead Sciences à La Verne, Californie, États-Unis, le 18 mars 2020. Photo prise le 18 mars 2020.

Gilead Sciences Inc | Reuters

Type: Traitement

Étape: autorisation d’utilisation d’urgence

Nom: remdesivir

Contexte: Gilead Sciences Inc. GILD, -1.21% est un fabricant de médicaments de longue date, mieux connu pour avoir développé le premier remède majeur contre l’hépatite C à Sovaldi, une thérapie qui a changé la norme de soins pour cette maladie mais a également lancé le débat national sur le prix du médicament. La société possède une expérience dans le développement et la commercialisation de médicaments contre le VIH, y compris Truvada pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP), son médicament préventif contre le VIH.

Il a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration aux États-Unis d’Amérique le 1er mai sur la base des résultats préliminaires de deux essais cliniques: l’un mené par le NIAID et l’autre par Gilead. Dans l’essai NIAID, les patients COVID-19 prenant le médicament avaient un temps de récupération médian de 11 jours, contre 15 jours pour les patients sous placebo. Le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que le médicament est désormais considéré comme la norme de soins; cependant, d’autres experts ont eu des réponses mitigées aux données. Le Dr Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré qu’il pense que le médicament est efficace sur la base des données préliminaires qui ont été rendues publiques. « Ce n’est tout simplement pas si puissant », a-t-il déclaré par e-mail.

Le médicament a également été utilisé dans deux essais cliniques contrôlés randomisés en Chine. Les résultats d’un essai, qui a été arrêté tôt, ont révélé que le médicament ne produisait pas «d’avantages cliniques statistiquement significatifs», selon les résultats publiés dans The Lancet.

Fin mars, Gilead a dû suspendre les demandes individuelles de compassion pour le remdesivir, car les épidémies ont empiré aux États-Unis d’Amérique, après avoir fourni le traitement expérimental à 1000 patients. «Le système ne peut pas prendre en charge et traiter le nombre écrasant d’applications que nous avons vues avec COVID-19», a déclaré le PDG de Gilead, Daniel O’Day, le 28 mars.

La société a déclaré aux investisseurs le 1er mai qu’elle pourrait dépenser jusqu’à 1 milliard de dollars cette année pour développer et fabriquer du remdesivir, et qu’elle prévoit d’avoir 500 000 cours de traitement d’ici octobre et 1 million d’ici la fin de 2020.

Essais cliniques notables de Gilead:

L’essai de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a recruté des patients dans un essai de phase 3 randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo évaluant 1 063 patients hospitalisés avec COVID-19 sur 68 sites dans le monde, y compris sur trois sites à Singapour et en Corée du Sud, selon le NIAID. Cependant, la majorité des sites d’étude se trouvent aux États-Unis d’Amérique. L’étude a commencé le 21 février et devrait se terminer le 1er avril 2023. Les résultats préliminaires de cet essai ont été utilisés pour informer l’EUA. Un essai de phase 3 randomisé et ouvert parrainé par Gilead teste le remdesivir chez 1 600 patients atteints de COVID-19 modéré. Il avait précédemment annoncé qu’il inscrirait 600 participants. L’essai a commencé à recruter des patients en mars, avec des résultats à venir en mai. La liste des essais cliniques indique que l’étude se déroule dans 13 pays, dont Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et les États-Unis d’Amérique. Un essai de phase 3 randomisé et ouvert sponsorisé par Gilead évalue le remdesivir chez 6 000 patients atteints de COVID-19 sévère. Le fabricant de médicaments avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’inclure 400 participants dans l’essai. L’essai a commencé à recruter des patients en mars, et les premiers résultats basés sur 397 patients inclus dans la phase initiale de l’étude ont été utilisés pour informer l’EUA. La liste des essais cliniques indique que l’étude se déroule à Hong Kong, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis d’Amérique.

Résultats: l’EUA a suivi deux semaines de fuites de données d’essais cliniques qui ont fait grimper ou dégringoler les actions de l’entreprise selon les nouvelles. Stat News a rapporté le 16 avril que des chercheurs de l’Université de Chicago Medicine avaient constaté des «guérisons rapides» chez 125 patients atteints de COVID-19 remdesivir, bien que ces données ne fassent pas partie de l’ensemble complet des données des essais cliniques. Une semaine plus tard, Stat et le Financial Times ont rapporté qu’une ébauche des résultats des essais cliniques sur le remdesivir montrait que le médicament n’accélérait pas l’amélioration chez les patients en Chine ni ne les empêchait de mourir. Le résumé aurait été publié par accident sur le site Web de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), puis retiré.

Prochaine étape: le fabricant de médicaments prévoit de faire don de 1,5 million de flacons, soit environ 140 000 cycles de traitement de 10 jours, du médicament jusqu’en juin. Il a également déclaré le 5 mai qu’il prévoyait de conclure des contrats avec des fabricants de produits pharmaceutiques à l’étranger pour garantir l’accès au remdesivir en dehors des États-Unis d’Amérique. L’Institute for Clinical and Economic Review, un groupe qui évalue le rapport coût-efficacité des médicaments, a déclaré que Gilead devrait facturer 10 $ pour un traitement pour récupérer ses coûts, mais pourrait être évalué à 4 500 $ par traitement pour être considéré comme efficace.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Gilead sont en hausse de 21,2%.

GlaxoSmithKline

Type: Vaccin, traitement

Nom: Système adjuvant AS03 pour les vaccins

Contexte: GlaxoSmithKline GSK, -1.38% est un autre fabricant de vaccins de premier plan, ayant mis sur le marché des vaccins contre le papillomavirus humain (HPV) et la grippe saisonnière, entre autres. Il a annoncé une série de collaborations de grande envergure pendant la pandémie, notamment un accord avec Sanofi pour développer conjointement un vaccin candidat. (Sanofi travaille également avec BARDA sur un programme de vaccination distinct.) Dans le cadre de cet accord, l’antigène COVID-19 de la protéine S de Sanofi sera associé à la technologie adjuvante de GlaxoSmithKline; les sociétés prévoient de lancer des essais cliniques au second semestre. Les termes de l’accord devraient être finalisés ce mois-ci.

Toujours en préparation: GSK a annoncé le 3 février que l’Université du Queensland, financée par le CEPI, aurait accès à sa technologie de plate-forme adjuvante pour les vaccins, qui devrait à la fois renforcer la réponse d’un vaccin et limiter la quantité de vaccin nécessaire par dose. Un accord séparé avec Clover Biopharmaceuticals Inc., une société chinoise de biotechnologie, qui a été annoncé en février, utilise également sa technologie d’adjuvant en combinaison avec son vaccin candidat, COVID-19 S-Trimer, dans des études précliniques. Le Dr Thomas Breuer, médecin-chef de GSK Vaccines, dirige les travaux sur les vaccins et la plate-forme adjuvante.

Séparément, GSK et Vir Biotechnology Inc. ont annoncé un accord début avril, dans lequel GSK a fait un investissement en actions de 250 millions de dollars dans Vir, alors que les deux sociétés travaillent ensemble pour développer deux des thérapies expérimentales de Vir, VIR-7831 et VIR-7832, qui devraient passer aux essais cliniques de phase 2 dans le courant de 2020.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de GSK ont chuté de 11,3%.

Heat Biologics

Type: Vaccin

Stade: Préclinique

Contexte: Heat Biologics Inc. HTBX, +13.63% a précédemment annoncé qu’il développait un vaccin pour le nouveau coronavirus avec la faculté de médecine de l’Université de Miami Miller. Il a révélé le 17 mars dans un dossier financier que son candidat vaccin COVID-19 avait été ajouté au «projet de paysage» de l’Organisation mondiale de la Santé de 41 vaccins candidats. « Nous finalisons l’achèvement du vaccin et prévoyons de commencer les tests précliniques ce trimestre », a déclaré le PDG de Heat, Jeff Wolf, dans un communiqué du 29 avril.

La société a également récemment rejoint l’Alliance pour la biosécurité, ce qui pourrait l’aider à «obtenir un financement gouvernemental pour soutenir son développement, sa production et sa distribution rapides» de son vaccin COVID-19, selon les analystes de Maxim Group.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Heat ont augmenté de 14,8%.

Inovio Pharmaceuticals

Type: vaccin à base d’ADN

Chronologie: essai clinique de phase 1

Nom: INO-4800

Contexte: Inovio Pharmaceuticals INO, -4.06%, un autre bénéficiaire du CEPI (avec environ 17 millions de dollars au total), teste son vaccin candidat dans un essai clinique de phase 1 sur deux sites aux États-Unis d’Amérique: la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et le Center for Pharmaceutical Research de Kansas City, Mo.

Inovio développe des immunothérapies et des vaccins mais n’a pas encore eu de produit approuvé pour le traitement. Pour l’INO-4800, des tests précliniques ont été effectués entre le 23 janvier et le 29 février. La société a commencé des essais cliniques aux États-Unis d’Amérique avec jusqu’à 40 participants en avril, dosant le premier patient le 6 avril. Inovio a déclaré qu’elle s’attend à avoir les premiers résultats de l’essai à l’automne et d’avoir 1 million de doses de vaccin prêt pour des essais cliniques supplémentaires ou une utilisation d’urgence d’ici la fin de l’année.

Inovio a annoncé le 12 mars une subvention de 5 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour tester un dispositif d’administration pour son candidat vaccin. Fin mars, Inovio a déclaré que Ology Bioservices Inc., une organisation de développement et de fabrication de contrats, avait reçu un contrat de 11,9 millions de dollars du ministère de la Défense pour soutenir la future fabrication potentielle du vaccin candidat Inovio pour le personnel militaire.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions d’Inovio ont grimpé de 209,5%.

Johnson & Johnson

Type: Vaccin

Stade: Préclinique

Contexte: Johnson & Johnson JNJ, -1.33%, a annoncé le 11 février qu’il travaillait avec BARDA pour tester son candidat vaccin, chaque partie fournissant 1 milliard de dollars pour la recherche et le développement et l’organisme de santé publique finançant les essais de phase 1.

« Nous discutons également avec d’autres partenaires, que si nous avons un candidat vaccin à potentiel, nous visons à le rendre accessible à la Chine et à d’autres parties du monde », a déclaré le Dr Paul Stoffels, directeur scientifique de J&J dans un communiqué.

Le 13 mars, J&J a déclaré avoir commencé des tests précliniques sur plusieurs candidats en collaboration avec le Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, et le 30 mars, il avait identifié un candidat vaccin principal. La société a déclaré qu’elle augmentait ses capacités de fabrication de vaccins aux États-Unis d’Amérique et à l’étranger dans le cadre de son engagement à fournir « un vaccin abordable au public sans but lucratif pour une utilisation en cas de pandémie d’urgence ».

La société vise à mettre son principal candidat vaccin à l’essai clinique de phase 1 en septembre, a annoncé la société le 30 mars, et elle pourrait disposer de doses expérimentales du vaccin d’ici le début de 2021 pour une utilisation d’urgence.

Également en préparation: J&J a déclaré en février qu’elle s’était associée à BARDA dans le cadre d’un projet visant à dépister les médicaments antiviraux existants, y compris les thérapies expérimentales ou approuvées, qui pourraient être efficaces contre COVID-19. Semblable à GSK, AdVac et PER de J&J. Les technologies C6 sont utilisées pour améliorer le processus de développement d’un vaccin et ont également été utilisées pour développer le vaccin Ebola expérimental de J&J.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de J&J ont augmenté de 2,6%.

Moderna

Type: Vaccin à base d’ARN

Étape: Phase 1

Nom: ARNm-1273

Contexte: Moderna Inc. MRNA, -1.16% a reçu un financement du CEPI en janvier pour développer un vaccin ARNm contre COVID-19. Le 24 février, il a déclaré avoir expédié le premier lot d’ARNm-1273 au NIAID pour un essai clinique de phase 1 aux États-Unis d’Amérique.

Essais cliniques: le premier patient de l’essai de phase 1 a reçu une dose du vaccin candidat le 16 mars. L’étude devrait inscrire 45 patients adultes en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, dans une phase I en essai clinique ouvert pour tester l’ARNm-1273 en tant que vaccin pour COVID-19. Les participants seront suivis pendant un an. L’essai, qui devrait se terminer le 1er juin 2021, sera mené au Kaiser Permanente Washington Health Research Institute à Seattle. Le CEPI a financé la fabrication du vaccin expérimental pour la première phase de l’essai, qui évalue différentes doses pour la sécurité et la réponse immunitaire. Un essai de phase 2 devrait commencer au deuxième trimestre.

À la mi-avril, Moderna a annoncé qu’elle recevrait jusqu’à 483 millions de dollars en financement BARDA pour soutenir son programme de développement de vaccins. « Nous pensons que nous serions en mesure de fournir des millions de doses par mois en 2020 et avec des investissements supplémentaires, des dizaines de millions par mois en 2021, si le candidat-vaccin réussit à la clinique », avait alors déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Moderna ont gagné 146,8%.

Novavax

Type: Vaccin

Stade: essai clinique de phase 1

Nom: NVX-CoV2373

Contexte: Novavax Inc. NVAX, -7.36%, une société de biotechnologie préclinique, a annoncé le 26 février qu’elle avait plusieurs vaccins candidats dans des études précliniques animales. Le 8 avril, la société a déclaré qu’elle avait identifié un candidat vaccin COVID-19 et qu’elle prévoyait de lancer une étude clinique de phase I à la mi-mai. La première phase de l’étude contrôlée contre placebo inclura 130 adultes en bonne santé; la première série de données de cette étude est attendue en juillet.

En mars, la société a déclaré avoir reçu 4 millions de dollars du CEPI pour développer un vaccin COVID-19 et qu’Emergent BioSolutions Inc. soutiendrait le développement et la fabrication de contrats pour le vaccin expérimental.

Performance de l’action depuis le début de l’année: son action a gagné 334,4%.

Regeneron Pharmaceuticals

Type: Prévention et traitement

Stade: Préclinique

Nom: REGN-COV2

Contexte: Le 4 février, Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN, -1.38% a annoncé qu’il travaillait sur le développement d’anticorps monoclonaux comme traitements pour COVID-19, et lors d’un appel de résultats le 5 mai, il a divulgué le nom du traitement, REGN-COV2. La plateforme VelocImmune de la société utilise des souris génétiquement modifiées avec des systèmes immunitaires humanisés dans les tests précliniques. « Nous visons à ce que des centaines de milliers de doses prophylactiques soient prêtes pour les tests humains d’ici fin août », a déclaré un porte-parole. Christos Kyratsous, vice-président de la R&D sur les maladies infectieuses et de la technologie des vecteurs viraux, dirige le projet.

Les essais cliniques devraient débuter en juin.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Regeneron ont augmenté de 37,0%.

Regeneron Pharmaceuticals et Sanofi

Type: Traitement

Stade: essai clinique de phase 2/3

Nom: Kevzara

Contexte: La FDA a approuvé Kevzara, un traitement développé par Regeneron et Sanofi SNY, -1.83%, comme traitement de la polyarthrite rhumatoïde en 2017 dans le cadre d’un partenariat de R&D de longue date récemment conclu entre les deux sociétés.

Essais cliniques: Regeneron et Sanofi ont déclaré le 16 mars qu’ils avaient commencé un essai de phase 2/3 testant Kevzara comme traitement pour les patients hospitalisés pour des infections sévères au COVID-19. Selon un porte-parole de la société, cet essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, devrait recruter jusqu’à 400 patients et se déroulera sur 16 sites à l’hôpital Mount Sinai de New York, le premier site, a commencé à recruter des patients.

Le but est d’évaluer si le médicament diminue les fièvres des patients et leur besoin en oxygène supplémentaire. L’essai de phase 3 évaluera si Kevzara prévient les décès et réduit le besoin de ventilation mécanique, d’oxygène supplémentaire ou d’hospitalisation. Les premiers résultats d’un petit essai de 21 personnes en Chine qui n’ont pas été évalués par des pairs ont révélé que certains patients qui prenaient un médicament similaire, Actemra de Roche Holdings, ont signalé une baisse de la fièvre, et 7% d’entre eux avaient un besoin réduit d’oxygène supplémentaire dans les jours suivant le début du traitement.

Résultats: Le 30 mars, les sociétés ont déclaré que le premier patient de leur essai mondial avait été traité. Cependant, fin avril, les sociétés ont déclaré qu’elles limiteraient l’essai de phase 3 aux seuls patients définis comme critiques, notamment ceux nécessitant une ventilation mécanique, une oxygénation à haut débit ou étant soignés dans une unité de soins intensifs, étant donné que les patients plus malades semblait montrer une certaine amélioration lors de la prise du médicament. La prochaine phase de l’étude ne comprendra également qu’une dose plus élevée du médicament (400 milligrammes) et du placebo, et non la dose plus faible de 200 milligrammes utilisée dans l’essai à mi-parcours.

Roche

Type: Traitement

Stade: essai clinique de phase 3

Nom: Actemra

Contexte: Le ROG de Roche Holdings AG, -1,15% Actemra a été approuvé pour la première fois en 2010 en tant que médicament contre la polyarthrite rhumatoïde. Le fabricant de médicaments suisse a lancé un essai clinique de phase 3 évaluant Actemra comme traitement pour les patients atteints de COVID-19 qui ont été hospitalisés pour une pneumonie sévère. Roche a commencé à recruter environ 330 patients début avril, dans 55 sites aux États-Unis d’Amérique et ailleurs dans le monde. La société prévoit d’examiner la mortalité des patients et le besoin de ventilation mécanique ou de séjour en unité de soins intensifs parmi d’autres critères d’évaluation primaires et secondaires. Le 3 avril, les premiers patients de l’essai, en partenariat avec BARDA, ont été traités, a déclaré un porte-parole de Roche par e-mail. Les résultats sont attendus au début de l’été, a annoncé la société le 22 avril.

Toujours en cours: Roche a développé un diagnostic et un test d’anticorps pour COVID-19. Les deux ont reçu des EUA de la FDA.

Performance des actions depuis le début de l’année: l’action Roche a perdu 1,3%.

Sanofi

Type: Vaccins

Stade: Préclinique

Nom: Pas encore de nom

Contexte: À partir du 18 février, Sanofi travaille avec BARDA pour tester un vaccin préclinique candidat contre le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) pour COVID-19 en utilisant sa plateforme d’ADN recombinant. Un porte-parole a déclaré que Sanofi avait l’intention de mettre un vaccin dans un essai clinique de phase 1 entre mars 2021 et août 2021. Il a annoncé un programme distinct avec Translate Bio Inc. TBIO, -21.03% le 27 mars pour développer un vaccin à ARNm.

Le fabricant français de médicaments a une longue histoire de production de vaccins dans son activité Sanofi Pasteur et a acquis ce candidat lors de son acquisition en 2017 de Protein Sciences pour 750 millions de dollars. Auparavant, il a travaillé avec l’organisation sur les vaccins contre la grippe. Les scientifiques de Meriden, Ct., Travaillent sur le vaccin; David Loew, vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, dirige le projet.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Sanofi sont en baisse de 0,7%.

Takeda Pharmaceutical

Type: Traitement aux anticorps

Stade: Préclinique

Nom: TAK-888

Contexte: Le fabricant de médicaments japonais Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. TAK, -0.75% 4502, +1.01%, a déclaré le 4 mars qu’il prévoyait de tester les globulines hyper-immunes pour les personnes à haut risque d’infection.

Dans le cadre de ses recherches, qui seront effectuées en Géorgie, Takeda a déclaré qu’il aurait besoin d’avoir accès au plasma des personnes qui se sont rétablies du COVID-19 ou de celles qui ont reçu un vaccin s’il en développe un. Le Dr Rajeev Venkayya, président de l’activité vaccins de Takeda, est le co-chef de l’équipe d’intervention COVID-19 de la société. En avril, Takeda et CSL Behring CSLLY, -1.93% ont déclaré avoir formé une alliance pour développer un traitement dérivé du plasma pour COVID19. Biotest AG et Octapharma ont également rejoint l’alliance.

Également en préparation: Comme J&J, Takeda prévoit d’examiner si d’autres thérapies, à la fois expérimentales ou avec approbation réglementaire, peuvent avoir un potentiel de traitement.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Takeda sont en baisse de 10,0%.

Vaxart

Type: Vaccin

Stade: Préclinique

Contexte: Vaxart Inc. VXRT, +28.43% , a été l’une des premières sociétés à annoncer son intention de développer un vaccin à cette date. Le 31 janvier. En mars, la société au stade clinique a annoncé qu’Emergent BioSolutions aiderait à développer et fabriquer son produit oral candidat vaccin.

« Nous pensons qu’un vaccin oral administré à l’aide d’un comprimé à température ambiante stable peut offrir d’énormes avantages logistiques dans le cadre du déploiement d’une vaste campagne de vaccination », a déclaré le PDG de Vaxart, Wouter Latour, dans un communiqué de presse du 18 mars.

La société prévoit de démarrer un essai clinique de phase 1 aux États-Unis d’Amérique au deuxième semestre 2020, a déclaré un dirigeant de la société. Au 31 mars, il avait cinq vaccins candidats pour des tests précliniques.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions de Vaxart ont augmenté de 621,8%.

Vir Biotechnology

Type: Traitements

Stade: Préclinique

Nom: VIR-2703 (également appelé ALN-COV), VIR-7831 et VIR-7832

Contexte: Vir Biotechnology Inc. VIR, -13.88% a deux candidats pour le traitement préclinique, VIR-7831 et VIR-7832, et le 4 mai a déclaré avoir identifié un candidat pour le traitement dans le cadre d’un partenariat avec Alnylam Pharmaceuticals Inc. ALNY, -2.90%. Les sociétés ont déclaré qu’elles avaient l’intention de déposer une demande de nouveau médicament expérimental d’ici la fin de 2020, avant que le traitement par inhalation ou la thérapie préventive proposé n’entre dans les essais.

Également en préparation: À bien des égards, Vir a été l’un des partenaires les plus prolifiques dans le domaine des biotechnologies pendant la pandémie. La société préclinique est dirigée par George Scangos, l’ancien PDG de Biogen Inc. BIIB, -1,51%. À partir du 25 février, il a déclaré qu’il collaborait avec WuXi Biologics, basée à Shanghai, pour tester des anticorps monoclonaux en tant que traitement pour COVID-19. Si le traitement est approuvé, WuXi le commercialisera en Chine, tandis que Vir aura des droits de commercialisation pour le reste du monde. Il a ensuite annoncé un partenariat avec Biogen pour aider à développer et à fabriquer ses anticorps monoclonaux comme traitement potentiel pour COVID-19. Biogen se chargera de la fabrication clinique des anticorps de Vir, a indiqué la société. Vir a annoncé plus tard un accord de recherche avec Generation Bio dans le cadre de son programme de développement d’anticorps COVID-19. Plus récemment, il a annoncé la prise de participation de GSK.

Performance des actions depuis le début de l’année: les actions Vir ont bondi de 138,2%.

Publié le 6 Mai 2020

Jaimy Lee

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Market Watch