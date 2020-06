Aux pays des incultes, les obscurantistes malins sont rois : Les tests PCR COVID-19 sont scientifiquement dénués de sens

Bien que le monde entier s’appuie sur la RT-PCR pour «diagnostiquer» l’infection à Sars-Cov-2, la science est claire: ils ne sont pas adaptés à l’usage

Les verrouillages et les mesures d’hygiène dans le monde sont basés sur le nombre de cas et les taux de mortalité créés par les tests RT-PCR dits SARS-CoV-2 utilisés pour identifier les patients «positifs», où «positif» est généralement assimilé à «infecté». «

Mais en examinant de près les faits, la conclusion est que ces tests de PCR n’ont aucun sens en tant qu’outil de diagnostic pour déterminer une infection présumée par un virus supposément nouveau appelé SARS-CoV-2.

«TEST, TEST, TEST,…» NON FONDE MANTRA

Lors de la conférence de presse sur COVID-19 du 16 mars 2020, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré:

« Nous avons un message simple pour tous les pays: test, test, test. »

Le message a été diffusé à travers les gros titres du monde entier, par exemple par Reuters et la BBC.

Toujours le 3 mai, le modérateur du journal heute – l’un des magazines d’information les plus importants de la télévision allemande – transmettait le mantra du dogme corona à son auditoire avec les mots admonestants:

« Tester, tester, tester – tel est le credo en ce moment, et c’est la seule façon de vraiment comprendre à quel point le coronavirus se propage. »

Cela indique que la croyance en la validité des tests PCR est si forte qu’elle équivaut à une religion qui ne tolère pratiquement aucune contradiction.

Mais il est bien connu que les religions sont une question de foi et non de faits scientifiques. Et comme l’a dit Walter Lippmann, double récipiendaire du prix Pulitzer et peut-être le journaliste le plus influent du XXe siècle: « Là où tous pensent de la même façon, personne ne pense beaucoup« .

Donc, pour commencer, il est très remarquable que Kary Mullis lui-même, l’inventeur de la technologie de réaction en chaîne par polymérase (PCR), ne pense pas de la même façon. Son invention lui a valu le prix Nobel de chimie en 1993.

Malheureusement, Mullis est décédé l’année dernière à l’âge de 74 ans, mais il ne fait aucun doute que le biochimiste a considéré la PCR comme inappropriée pour détecter une infection virale.

La raison en est que l’utilisation prévue de la PCR était, et est toujours, de l’appliquer comme technique de fabrication, capable de répliquer des séquences d’ADN des millions et des milliards de fois, et non comme un outil de diagnostic pour détecter les virus.

Gina Kolata a décrit comment déclarer des pandémies de virus basées sur des tests PCR peut aboutir à un désastre dans son article de 2007 du New York Times, Faith in Quick Test mène à une épidémie qui ne l’était pas.

ABSENCE D’UNE NORME OR VALIDE

De plus, il convient de mentionner que les tests de PCR utilisés pour identifier les soi-disant patients COVID-19 vraisemblablement infectés par ce qu’on appelle le SRAS-CoV-2 n’ont pas d’étalon-or valide pour les comparer.

C’est un point fondamental. Les tests doivent être évalués pour déterminer leur précision – à proprement parler leur «sensibilité» [1] et leur «spécificité» – par comparaison avec un «étalon-or», ce qui signifie la méthode la plus précise disponible.

Par exemple, pour un test de grossesse, l’étalon-or serait la grossesse elle-même. Mais comme l’a déclaré le spécialiste australien des maladies infectieuses, Sanjaya Senanayake, par exemple, dans une interview à ABC TV dans une réponse à la question «Quelle est la précision des tests [COVID-19]?»:

Si nous avions un nouveau test pour détecter [la bactérie] le staphylocoque doré dans le sang, nous avons déjà des hémocultures, c’est notre étalon-or que nous utilisons depuis des décennies, et nous pourrions comparer ce nouveau test à cela. Mais pour COVID-19, nous n’avons pas de test de référence. »

Jessica C. Watson de l’Université de Bristol le confirme. Dans son article «Interpreting a COVID-19 test result», publié récemment dans le British Medical Journal, elle écrit «qu’il n’y a pas un tel «gold standard» clair pour les tests COVID-19».

Mais au lieu de classer les tests comme inadaptés à la détection du SRAS-CoV-2 et au diagnostic COVID-19, ou au lieu de souligner que seul un virus, prouvé par isolement et purification, peut être un étalon-or solide, Watson affirme avec sérieux que , Le diagnostic «pragmatique» de COVID-19 lui-même, y compris remarquablement le test PCR lui-même, «peut être le meilleur «étalon-or» disponible.» Mais ce n’est pas scientifiquement valable.

Mis à part le fait qu’il est carrément absurde de prendre le test PCR lui-même dans le cadre de l’étalon-or pour évaluer le test PCR, il n’y a pas de symptômes spécifiques distinctifs pour COVID-19, car même des personnes telles que Thomas Löscher, ancien chef du Département des infections et de la médecine tropicale de l’Université de Munich et membre de l’Association fédérale des internistes allemands, nous a concédé [2].

Et s’il n’y a pas de symptômes spécifiques distinctifs pour COVID-19, le diagnostic de COVID-19 – contrairement à la déclaration de Watson – ne peut pas convenir pour servir d’étalon-or valide.

De plus, des «experts» tels que Watson ignorent le fait que seule l’isolement du virus, c’est-à-dire une preuve de virus sans équivoque, peut être la référence.

C’est pourquoi j’ai demandé à Watson comment le diagnostic COVID-19 «peut être le meilleur étalon-or disponible», s’il n’y a pas de symptômes spécifiques distinctifs pour COVID-19, et aussi si le virus lui-même, c’est-à-dire l’isolement du virus, ne serait pas le meilleur étalon-or disponible / possible. Mais elle n’a pas encore répondu à ces questions – malgré plusieurs demandes. Et elle n’a pas encore répondu à notre message de réponse rapide sur son article dans lequel nous abordons exactement les mêmes points, bien qu’elle nous ait écrit le 2 juin: «J’essaierai de poster une réponse plus tard cette semaine quand j’en aurai l’occasion.»

AUCUNE PREUVE POUR L’ARN D’ORIGINE VIRALE

Maintenant, la question est la suivante: que faut-il d’abord pour l’isolement / la preuve de virus? Nous devons savoir d’où vient l’ARN pour lequel les tests PCR sont calibrés.

En tant que manuels (par exemple, White / Fenner. Medical Virology, 1986, p. 9) ainsi que d’éminents chercheurs sur les virus tels que Luc Montagnier ou Dominic Dwyer, la purification des particules – c’est-à-dire la séparation d’un objet de tout ce qui n’est pas cet objet , comme par exemple le lauréat du prix Nobel Marie Curie a purifié 100 mg de chlorure de radium en 1898 en l’extrayant de tonnes de pitchblende – est une condition préalable essentielle pour prouver l’existence d’un virus, et donc pour prouver que l’ARN de la particule en question provient d’un nouveau virus.

La raison en est que la PCR est extrêmement sensible, ce qui signifie qu’elle peut détecter même les plus petits morceaux d’ADN ou d’ARN – mais elle ne peut pas déterminer d’où proviennent ces particules. Cela doit être déterminé à l’avance.

Et parce que les tests de PCR sont calibrés pour les séquences de gènes (dans ce cas, les séquences d’ARN parce que SARS-CoV-2 est censé être un virus à ARN), nous devons savoir que ces extraits de gènes font partie du virus recherché. Et pour savoir que l’isolement et la purification corrects du virus présumé doivent être exécutés.

Par conséquent, nous avons demandé aux équipes scientifiques des articles pertinents auxquels il est fait référence dans le contexte du SARS-CoV-2 la preuve que les tirs microscopiques électroniques représentés dans leurs expériences in vitro montrent des virus purifiés.

Mais pas une seule équipe n’a pu répondre à cette question par «oui» – et NB: personne n’a dit que la purification n’était pas une étape nécessaire. Nous n’avons obtenu que des réponses du type «Non, nous n’avons pas obtenu de micrographie électronique montrant le degré de purification» (voir ci-dessous).

Nous avons demandé à plusieurs auteurs de l’étude « Vos micrographies électroniques montrent-elles le virus purifié? », Ils ont donné les réponses suivantes:

Étude 1: Leo L. M. Poon; Malik Peiris. «Émergence d’un nouveau coronavirus humain menaçant la santé humaine» Nature Medicine, mars 2020

Auteur qui répond: Malik Peiris

Date: 12 mai 2020

Réponse: «L’image est le virus naissant d’une cellule infectée. Ce n’est pas un virus purifié.»

Étude 2: Myung-Guk Han et al. «Identification du coronavirus isolé d’un patient en Corée avec COVID-19», Osong Public Health and Research Perspectives, février 2020

Auteur qui répond: Myung-Guk Han

Date: 6 mai 2020

Réponse: « Nous n’avons pas pu estimer le degré de purification car nous ne purifions pas et ne concentrons pas le virus cultivé dans les cellules. »

Étude 3: Wan Beom Park et al. «Isolement viral du premier patient atteint du SRAS-CoV-2 en Corée», Journal of Korean Medical Science, 24 février 2020

Auteur qui répond: Wan Beom Park

Date: 19 mars 2020

Réponse: « Nous n’avons pas obtenu de micrographie électronique montrant le degré de purification. »

Étude 4: Na Zhu et al., «A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China», 2019, New England Journal of Medicine, 20 février 2020

Auteur qui répond: Wenjie Tan

Date: 18 mars 2020

Réponse: « [Nous montrons] une image de particules virales sédimentées, non purifiées. »

En ce qui concerne les articles mentionnés, il est clair que ce qui est montré dans les micrographies électroniques (EM) est le résultat final de l’expérience, ce qui signifie qu’il n’y a aucun autre résultat à partir duquel ils auraient pu fabriquer des EM.

C’est-à-dire que si les auteurs de ces études admettent que leurs EM publiés ne montrent pas de particules purifiées, alors ils ne possèdent certainement pas de particules purifiées prétendument virales. (Dans ce contexte, il convient de noter que certains chercheurs utilisent le terme «isolement» dans leurs articles, mais les procédures qui y sont décrites ne représentent pas un processus d’isolement (purification) approprié. Par conséquent, dans ce contexte, le terme «isolement» est mal utilisé).

Ainsi, les auteurs de quatre des principaux articles, début 2020, affirmant la découverte d’un nouveau coronavirus concèdent qu’ils n’avaient aucune preuve que l’origine du génome du virus était des particules de type viral ou des débris cellulaires, purs ou impurs, ou des particules de toute nature. En d’autres termes, l’existence de l’ARN du SARS-CoV-2 est basée sur la foi, pas sur les faits.

Nous avons également contacté le Dr Charles Calisher, virologue chevronné. En 2001, Science a publié un «appel passionné… à la jeune génération» de plusieurs vétérinaires virologues, dont Calisher, disant:

[les méthodes modernes de détection de virus comme] l’élégante réaction en chaîne de la polymérase […] ne disent pas grand-chose ou rien sur la façon dont un virus se multiplie, quels animaux le portent, [ou] comment il rend les gens malades. [C’est] comme essayer de dire si quelqu’un a mauvaise haleine en regardant son empreinte digitale.»[3]

Et c’est pourquoi nous avons demandé au Dr Calisher s’il connaissait un seul papier dans lequel le SARS-CoV-2 a été isolé et finalement vraiment purifié. Sa réponse:

Je ne connais pas une telle publication. J’en ai gardé un œil.»[4]

Cela signifie en fait que l’on ne peut pas conclure que les séquences du gène ARN, que les scientifiques ont prélevées à partir des échantillons de tissus préparés dans les essais in vitro mentionnés et pour lesquelles les tests PCR sont enfin «calibrés», appartiennent à un virus spécifique – dans ce cas SRAS-CoV-2.

De plus, il n’y a aucune preuve scientifique que ces séquences d’ARN sont l’agent causal de ce qu’on appelle COVID-19.

Pour établir un lien de causalité, d’une manière ou d’une autre, c’est-à-dire au-delà de l’isolement et de la purification du virus, il aurait été absolument nécessaire de mener une expérience qui satisfasse les quatre postulats de Koch. Mais il n’y a pas une telle expérience, comme Amory Devereux et Rosemary Frei l’ont récemment révélé pour Off Guardian.

La nécessité de respecter ces postulats concernant le SRAS-CoV-2 est démontrée notamment par le fait que des tentatives ont été faites pour les respecter. Mais même les chercheurs affirmant l’avoir fait, en réalité, n’ont pas réussi.

Un exemple est une étude publiée dans Nature le 7 mai. Cet essai, en plus d’autres procédures qui rendent l’étude invalide, n’a rencontré aucun des postulats.

Par exemple, les souris de laboratoire présumées «infectées» ne présentaient aucun symptôme clinique pertinent clairement attribuable à une pneumonie qui, selon le troisième postulat, devrait en fait se produire si un virus dangereux et potentiellement mortel y était réellement à l’œuvre. Et les légers poils et la perte de poids, qui ont été observés temporairement chez les animaux sont négligeables, non seulement parce qu’ils auraient pu être causés par la procédure elle-même, mais aussi parce que le poids est redevenu normal.

De plus, aucun animal n’est mort sauf ceux qu’il a tués pour effectuer les autopsies. Et n’oublions pas: ces expériences auraient dû être faites avant de développer un test, ce qui n’est pas le cas.

De façon révélatrice, aucun des principaux représentants allemands de la théorie officielle sur le SRAS-Cov-2 / COVID-19 – le Robert Koch-Institute (RKI), Alexander S.Kekulé (Université de Halle), Hartmut Hengel et Ralf Bartenschlager (Société allemande pour la virologie), Thomas Löscher, Ulrich Dirnagl (Charité Berlin) ou Georg Bornkamm (virologue et professeur émérite susmentionné à Helmholtz-Zentrum Munich) – pourraient répondre à la question suivante que je leur ai adressée:

Si les particules qui sont censées être SARS-CoV-2 n’ont pas été purifiées, comment voulez-vous être sûr que les séquences du gène ARN de ces particules appartiennent à un nouveau virus spécifique?

En particulier, s’il existe des études montrant que des substances telles que des antibiotiques qui sont ajoutées aux tubes à essai dans les expériences in vitro réalisées pour la détection de virus peuvent «stresser» la culture cellulaire de telle sorte que de nouvelles séquences de gènes se forment qui n’étaient pas auparavant détectable – un aspect que la lauréate du prix Nobel Barbara McClintock a déjà attiré l’attention dans sa conférence Nobel en 1983.

Il ne faut pas oublier que nous avons finalement obtenu la Charité – l’employeur de Christian Drosten, le virologue le plus influent d’Allemagne en ce qui concerne COVID-19, conseiller du gouvernement allemand et co-développeur du test PCR qui a été le premier à être «accepté» (Non validé!) Par l’OMS dans le monde – pour répondre aux questions sur le sujet.

Mais nous n’avons obtenu de réponses que le 18 juin 2020, après des mois de non-réponse. Finalement, nous n’y sommes parvenus qu’avec l’aide de l’avocate berlinoise Viviane Fischer.

Concernant notre question «La Charité s’est-elle convaincue qu’une purification appropriée des particules a été effectuée?», La Charité concède qu’elle n’a pas utilisé de particules purifiées.

Et bien qu’ils affirment que «les virologues de la Charité sont sûrs de tester le virus», dans leur article (Corman et al.), Ils déclarent:

L’ARN a été extrait d’échantillons cliniques avec le système MagNA Pure 96 (Roche, Penzberg, Allemagne) et de surnageants de culture cellulaire avec le mini kit d’ARN viral (QIAGEN, Hilden, Allemagne)»,

Ce qui signifie qu’ils ont simplement supposé que l’ARN était viral.

Soit dit en passant, Corman et al. document publié le 23 janvier 2020 n’a même pas fait l’objet d’un processus d’examen approprié par les pairs, et les procédures qui y sont décrites n’étaient pas accompagnées de contrôles – bien que ce ne soit que par ces deux éléments que le travail scientifique devienne vraiment solide.

RÉSULTATS DES ESSAIS IRRATIONNELS

Il est également certain que nous ne pouvons pas connaître le taux de faux positifs des tests PCR sans des tests généralisés sur des personnes qui n’ont certainement pas le virus, prouvé par une méthode indépendante du test (ayant un étalon or solide).

Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’il existe plusieurs articles illustrant des résultats de test irrationnels.

Par exemple, déjà en février, l’autorité sanitaire de la province chinoise du Guangdong a signalé que les gens se sont complètement remis de la maladie imputée au COVID-19, ont commencé à subir un test «négatif», puis à nouveau testé «positif».

Un mois plus tard, un article publié dans le Journal of Medical Virology a montré que 29 des 610 patients d’un hôpital de Wuhan avaient 3 à 6 résultats de test qui alternaient entre «négatif», «positif» et «douteux».

Un troisième exemple est une étude de Singapour dans laquelle des tests ont été effectués presque quotidiennement sur 18 patients et la majorité est passée de «positif» à «négatif» à «positif» au moins une fois, et jusqu’à cinq fois chez un patient.

Même Wang Chen, président de l’Académie chinoise des sciences médicales, a reconnu en février que les tests PCR ne sont «exacts qu’à 30 à 50%»; tandis que Sin Hang Lee du Laboratoire de diagnostic moléculaire de Milford a envoyé une lettre à l’équipe de réponse aux coronavirus de l’OMS et à Anthony S.Fauci le 22 mars 2020, disant:

Il a été largement rapporté dans les médias sociaux que les kits de test RT-qPCR [Reverse Transcriptase quantitative PCR] utilisés pour détecter l’ARN SARSCoV-2 dans des échantillons humains génèrent de nombreux résultats faussement positifs et ne sont pas suffisamment sensibles pour détecter certains cas positifs réels. »

En d’autres termes, même si nous supposons théoriquement que ces tests de PCR peuvent vraiment détecter une infection virale, les tests seraient pratiquement sans valeur et ne provoqueraient qu’une peur non fondée parmi les personnes «positives» testées.

Cela devient également évident compte tenu de la valeur prédictive positive (PPV).

Le PPV indique la probabilité qu’une personne avec un résultat de test positif soit vraiment «positif» (c’est-à-dire qu’il a le virus supposé), et cela dépend de deux facteurs: la prévalence du virus dans la population générale et la spécificité du test, c’est le pourcentage de personnes sans maladie chez qui le test est correctement «négatif» (un test avec une spécificité de 95% donne incorrectement un résultat positif chez 5 personnes sur 100 non infectées).

Avec la même spécificité, plus la prévalence est élevée, plus le PPV est élevé.

Dans ce contexte, le 12 juin 2020, la revue Deutsches Ärzteblatt a publié un article dans lequel le PPV a été calculé avec trois scénarios de prévalence différents.

Les résultats doivent, bien sûr, être examinés de manière très critique, d’abord parce qu’il n’est pas possible de calculer la spécificité sans étalon or massif, comme indiqué, et deuxièmement parce que les calculs dans l’article sont basés sur la spécificité déterminée dans l’étude de Jessica Watson, qui est potentiellement sans valeur, comme également mentionné.

Mais si vous en faites abstraction, en supposant que la spécificité sous-jacente de 95% est correcte et que nous connaissons la prévalence, même la revue médicale dominante Deutsches Ärzteblatt rapporte que les soi-disant tests SAR-CoV-2 RT-PCR peuvent avoir «un PPV incroyablement bas».

Dans l’un des trois scénarios, avec une prévalence présumée de 3%, le PPV n’était que de 30%, ce qui signifie que 70% des personnes testées «positives» ne sont pas du tout «positives». Pourtant, «ils sont mis en quarantaine», comme le note même l’Ärzteblatt d’un œil critique.

Dans un deuxième scénario de l’article de la revue, une prévalence de 20% est supposée. Dans ce cas, ils génèrent un PPV de 78%, ce qui signifie que 22% des tests «positifs» sont de faux «positifs».

Cela signifierait: si nous prenons environ 9 millions de personnes actuellement considérées comme «positives» dans le monde – en supposant que les vrais «positifs» ont vraiment une infection virale – nous obtiendrions près de 2 millions de faux «positifs».

Tout cela concorde avec le fait que le CDC et la FDA, par exemple, reconnaissent dans leurs dossiers que les soi-disant «tests RT-PCR SARS-CoV-2» ne conviennent pas au diagnostic du SARS-CoV-2.

Dans le fichier «CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel» du 30 mars 2020, par exemple, il indique:

«La détection d’ARN viral peut ne pas indiquer la présence de virus infectieux ou que le 2019-nCoV est l’agent causal des symptômes cliniques»

Et:

«Ce test ne peut pas exclure les maladies causées par d’autres agents pathogènes bactériens ou viraux.»

Et la FDA admet que:

«des résultats positifs […] n’excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d’autres virus. L’agent détecté n’est peut-être pas la cause définitive de la maladie.»

Remarquablement, dans les manuels d’instructions des tests PCR, nous pouvons également lire qu’ils ne sont pas destinés à un test de diagnostic, comme par exemple dans ceux d’Altona Diagnostics et Creative Diagnostics [5].

Pour en citer un autre, dans l’annonce du produit des tests modulaires LightMix produits par TIB Molbiol – qui ont été développés à l’aide de Corman et al. protocole – et distribué par Roche, nous pouvons lire:

«Ces tests ne sont pas destinés à être utilisés comme aide au diagnostic d’une infection à coronavirus »

Et:

«Pour la recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.»

OU EST LA PREUVE QUE LES ESSAIS PEUVENT MESURER LA «CHARGE VIRALE»?

Il y a également des raisons de conclure que le test PCR de Roche et d’autres ne peut même pas détecter les gènes ciblés.

De plus, dans les descriptions de produits des tests RT-qPCR pour le SRAS-COV-2, il est dit qu’il s’agit de tests «qualitatifs», contrairement au fait que le «q» dans «qPCR» signifie «quantitatif». Et si ces tests ne sont pas des tests «quantitatifs», ils ne montrent pas combien de particules virales sont dans le corps.

C’est crucial parce que, pour même commencer à parler de maladie réelle dans le monde réel non seulement dans un laboratoire, le patient devrait avoir des millions et des millions de particules virales se répliquant activement dans leur corps.

C’est-à-dire que le CDC, l’OMS, la FDA ou le RKI peuvent affirmer que les tests peuvent mesurer la soi-disant «charge virale», c’est-à-dire combien de particules virales sont dans le corps. «Mais cela n’a jamais été prouvé. C’est un énorme scandale», comme le souligne le journaliste Jon Rappoport.

Ce n’est pas seulement parce que le terme «charge virale» est une tromperie. Si vous posez la question «quelle est la charge virale?» lors d’un dîner, les gens pensent qu’il s’agit de virus circulant dans la circulation sanguine. Ils sont surpris d’apprendre qu’il s’agit en fait de molécules d’ARN.

De plus, pour prouver hors de tout doute que la PCR peut mesurer combien une personne est «accablée» d’un virus pathogène, l’expérience suivante aurait dû être réalisée (ce qui n’est pas encore arrivé):

Vous prenez, disons, quelques centaines, voire des milliers de personnes et vous leur enlevez des échantillons de tissus. Assurez-vous que les personnes qui prélèvent les échantillons n’effectuent pas le test. Les testeurs ne sauront jamais qui sont les patients et dans quel état ils se trouvent. Les testeurs effectuent leur PCR sur les échantillons de tissus. Dans chaque cas, ils disent quel virus ils ont trouvé et quelle quantité ils ont trouvé. Ensuite, par exemple, chez les patients 29, 86, 199, 272 et 293, ils ont découvert une grande partie de ce qu’ils prétendent être un virus. Maintenant, nous aveuglons ces patients. Ils devraient tous être malades, car ils ont tellement de virus qui se répliquent dans leur corps. Mais sont-ils vraiment malades – ou sont-ils en forme de violon?

Avec l’aide de l’avocate précitée Viviane Fischer, j’ai finalement obtenu de la Charité qu’elle réponde également à la question de savoir si le test développé par Corman et al. – le «test PCR Drosten» – est un test quantitatif.

Mais la Charité n’était pas disposée à répondre «oui» à cette question. Au lieu de cela, la Charité a écrit:

«Si la RT-PCR en temps réel est impliquée, à la connaissance de la Charité dans la plupart des cas celles-ci sont […] limitées à la détection qualitative.»

De plus, le «test Drosten PCR» utilise le test non spécifique du gène E comme test préliminaire, tandis que l’Institut Pasteur utilise le même test que le test de confirmation.

Selon Corman et al., le test du gène E est susceptible de détecter tous les virus asiatiques, tandis que les autres tests des deux tests sont censés être plus spécifiques pour les séquences étiquetées «SARS-CoV-2».

Outre l’objectif discutable d’avoir un test préliminaire ou un test de confirmation susceptible de détecter tous les virus asiatiques, l’OMS a changé début avril l’algorithme, recommandant qu’à partir de ce moment, un test puisse être considéré comme « positif » même si le test du gène E (qui est susceptible de détecter tous les virus asiatiques!) donne un résultat «positif».

Cela signifie qu’un résultat de test non spécifique confirmé est officiellement vendu comme spécifique.

Ce changement d’algorithme a augmenté le nombre de «cas». Des tests utilisant le test du gène E sont produits par exemple par Roche, TIB Molbiol et R-Biopharm.

DES VALEURS CQ ÉLEVÉES RENDENT LES RÉSULTATS D’ESSAI ENCORE PLUS SANS SIGNIFICATION

Un autre problème essentiel est que de nombreux tests PCR ont une valeur de «quantification de cycle» (Cq) supérieure à 35, et certains, y compris le «test PCR Drosten», ont même un Cq de 45.

La valeur Cq spécifie combien de cycles de réplication d’ADN sont nécessaires pour détecter un signal réel à partir d’échantillons biologiques.

« Les valeurs Cq supérieures à 40 sont suspectes en raison de la faible efficacité implicite et ne devraient généralement pas être signalées », comme il est dit dans les directives du MIQE.

MIQE signifie «Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments», un ensemble de lignes directrices qui décrivent les informations minimales nécessaires pour évaluer les publications sur Real-Time PCR, également appelé PCR quantitative, ou qPCR.

L’inventeur lui-même, Kary Mullis, a accepté, lorsqu’il a déclaré:

«Si vous devez parcourir plus de 40 cycles pour amplifier un gène à copie unique, il y a quelque chose de grave avec votre PCR.»

Les lignes directrices du MIQE ont été élaborées sous l’égide de Stephen A. Bustin, professeur de médecine moléculaire, expert de renommée mondiale en PCR quantitative et auteur du livre A-Z de Quantitative PCR qui a été appelé «la Bible de qPCR».

Dans une récente interview en podcast, Bustin souligne que «l’utilisation de ces seuils arbitraires de Cq n’est pas idéale, car ils peuvent être soit trop bas (éliminant les résultats valides) soit trop élevés (augmentant les faux résultats« positifs »)».

Et, selon lui, un Cq de 20 à 30 devrait être visé, et la fiabilité des résultats pour tout Cq supérieur à 35 est préoccupante.

Si la valeur Cq devient trop élevée, il devient difficile de distinguer le signal réel du fond, par exemple en raison des réactions des amorces et des sondes fluorescentes, et donc il y a une probabilité plus élevée de faux positifs.

De plus, parmi d’autres facteurs qui peuvent modifier le résultat, avant de commencer la PCR réelle, au cas où vous recherchez des virus à ARN présumés tels que le SRAS-CoV-2, l’ARN doit être converti en ADN complémentaire (ADNc) avec l’enzyme Reverse Transcriptase – d’où le «RT» au début de «PCR» ou «qPCR».

Mais ce processus de transformation est «largement reconnu comme inefficace et variable», comme Jessica Schwaber du Center for Commercialization of Regenerative Medicine à Toronto et deux collègues de recherche l’ont souligné dans un article de 2019.

Stephen A. Bustin reconnaît les problèmes de PCR de manière comparable.

Par exemple, il a souligné le problème qu’au cours du processus de conversion (ARN en ADNc), la quantité d’ADN obtenue avec le même matériau de base d’ARN peut varier considérablement, même d’un facteur 10 (voir l’interview ci-dessus).

Étant donné que les séquences d’ADN sont doublées à chaque cycle, même une légère variation devient amplifiée et peut donc modifier le résultat, annihilant la valeur informative fiable du test.

Alors, comment se fait-il que ceux qui prétendent que les tests PCR soient très significatifs pour le diagnostic dit COVID-19 aveuglent les insuffisances fondamentales de ces tests – même s’ils sont confrontés à des questions concernant leur validité?

Certes, les apologistes de la nouvelle hypothèse du coronavirus auraient dû traiter ces questions avant de lancer les tests sur le marché et de mettre fondamentalement le monde entier sous contrôle, notamment parce que ce sont des questions qui viennent immédiatement à l’esprit pour tous ceux qui ont même une étincelle de compréhension scientifique.

Ainsi, la pensée émerge inévitablement que les intérêts financiers et politiques jouent un rôle décisif pour cette ignorance des obligations scientifiques. NB, l’OMS, par exemple, a des liens financiers avec des sociétés pharmaceutiques, comme l’a montré le British Medical Journal en 2010.

Et les experts critiquent «que la corruption et les conflits d’intérêts notoires à l’OMS se sont poursuivis, voire se sont intensifiés» depuis lors. Le CDC aussi, pour prendre un autre gros joueur, n’est évidemment pas mieux loti.

Enfin, les raisons et les motifs possibles restent spéculatifs, et beaucoup de personnes impliquées agissent sûrement de bonne foi; mais la science est claire: les chiffres générés par ces tests RT-PCR ne justifient nullement l’effroi des personnes qui ont été testées «positives» et l’imposition de mesures de verrouillage qui plongent d’innombrables personnes dans la pauvreté et le désespoir ou même les conduisent au suicide.

Et un résultat «positif» peut également avoir des conséquences graves pour les patients, car alors tous les facteurs non viraux sont exclus du diagnostic et les patients sont traités avec des médicaments hautement toxiques et des intubations invasives. Surtout pour les personnes âgées et les patients ayant des conditions préexistantes, un tel traitement peut être fatal, comme nous l’avons souligné dans l’article «Fatal Therapie».

Sans doute, les taux de surmortalité éventuels sont causés par la thérapie et par les mesures de verrouillage, tandis que les statistiques de décès «COVID-19» comprennent également les patients décédés d’une variété de maladies, redéfinie comme COVID-19 uniquement en raison d’un test «positif» résultat dont la valeur ne pouvait être plus douteuse.

*Addendum: Nous remercions Eleni Papadopulos-Eleopulos et Val Turner en particulier qui ont apporté de précieuses contributions à la réalisation de cet article.

REMARQUES:-

[1] La sensibilité est définie comme la proportion de patients atteints de maladie chez lesquels le test est positif; et la spécificité est définie comme la proportion de patients sans maladie chez lesquels le test est négatif.

[2] E-mail du professeur Thomas Löscher du 6 mars 2020

[3] Martin Enserink. Virologie. La vieille garde exhorte les virologues à revenir à l’essentiel, Science, 6 juillet 2001, p. 24

[4] E-mail de Charles Calisher du 10 mai 2020

[5] Creative Diagnostics, kit SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR

TESTS COVID-19 : RÉVÉLATIONS SUR UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE

Quand le physicien David Mendels, l’invité de Denis Robert du TPA de ce soir, est rentré de voyages en janvier dernier et qu’il a vu grimper les taux de contamination au Covid en Asie, il a compris vite que les tests sanguins individualisés seraient un des enjeux et une des solutions du problème. Directeur technique d’une start up française – Xrapid-, spécialisée en intelligence artificielle et microbiologie, forts de leur expérience avec les tests pour la malaria, lui et ses collègues ont rapidement mis au point un système infaillible pour mesurer la fiabilité des tests Covid. C’est ce qu’il nous explique ce soir : « Le Covid est un virus trop petit pour être vu en microscopie optique mais quand est arrivé la crise en France, on avait déjà deux ou trois mois de retard sur les Chinois et les Coréens qui avaient développé des tests de diagnostic rapide. » Se basant sur un appel d’offres du Ministère de la défense pour aider à vaincre l’épidémie, profitant du confinement, l’équipe autour de David Mendels s’est mise au travail : « On s’est dit qu’on allait mettre en route notre projet. On a pu sortir un prototype en une semaine ». Un prototype de testeur de tests. Après les choses ont trainé un peu. Mais face à la quantité de laboratoires se mettant à fabriquer des tests dans un but pas uniquement humanitaire, des médecins parisiens de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, missionnés par l’Institut Pasteur, ont collaboré, leur envoyant 5 des 11 tests représentant plus de 2’000 dispositifs à tester. Le marché du test Covid -vendu en pharmacie autour de 40/50 euros et sur Internet entre 15 et 99 euros- est très lucratif. Jusque-là, tout va bien. C’est ensuite que l’histoire défie l’entendement. Le Ministère de la santé a homologué une liste de 23 tests le 20 mai dernier, dont la plupart, selon les propres termes, du physicien sont « tout pourris ». Entendez par là qu’ils peuvent diagnostiquer des personnes saines comme étant malades du Covid. Et plus grave, des personnes malades, saines. Sur les 11 tests sur lesquels a travaillé David Mendels, un seul a franchi la barre de la fiabilité selon les critères établis par la haute autorité de santé (HAS) en matière de spécificité et de sensibilité. Pourtant dans la liste finale, la plupart y compris les pires, ont été homologués par le Ministère. « Je ne suis qu’un scientifique donc je ne sais pas s’il y a malveillance ou incompétence derrière cela » explique, sidéré, le docteur en physique « Mais quand les résultats se perdent à plusieurs niveaux comme c’est le cas ici, on est en droit de se poser la question de ceux qui contrôlent les contrôleurs. Et on est également en droit de nous demander si tout s’est passé de la sorte pour la gestion de la crise du Covid ? » La réponse est malheureusement oui. Cet entretien révèle un nouveau scandale de santé publique et montre que, pour des raisons troubles, sans doute liées au lobbying des labos, des tests -remboursés par la sécurité sociale- dont on savait qu’ils étaient peu voire pas fiables, ont été mis en vente. Plus précisément, cela signifie que depuis trois semaines maintenant, des personnes qui pensent ne pas avoir le Covid puisqu’elles ont été testés négatives, l’ont certainement…

Test Covid : le président tanzanien pense qu’il se passe des choses étranges…

Alerte : Tests Covid truqués et contaminés !!! « C’est sûr qu’il y a quelque chose d’étrange qu’ils sont en train de faire » Pdt. Magufuli + Tests contaminés au Royaume-Uni et au Canada.

