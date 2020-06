Le NCMI des Etats-Unis d’Amérique a pour mission la plus importante d’espionner les coronavirus

Le National Center for Medical Intelligence (NCMI) est une des composantes obscures du monde de l’espionnage des Etats-Unis d’Amérique, il est au cœur de l’une des missions les plus importantes de son histoire.

Une unité peu connue au sein de la Defense Intelligence Agency avait prédit que l’épidémie atteindrait des proportions pandémiques.

L’avertissement provenait du National Center for Medical Intelligence, selon un haut responsable de la défense à NBC News. Le NCMI est une partie obscure de la communauté d’espionnage des Etats-Unis d’Amérique qui se trouve actuellement au milieu de l’une des missions les plus importantes de son histoire selon le Newsweek.

Le NCMI est à la fois l’œil et l’oreille de la communauté du renseignement en matière d’épidémies mondiales. Bien que la CIA dispose également d’une unité de renseignement médical, dont le siège est à Fort Detrick, Maryland, est le terrain de nettoyage pour les informations et analyses classifiées liées à l’épidémie de coronavirus.

Couverture complète de l’épidémie de coronavirus

Le NCMI appelle toutes les sources de renseignements – intercepte des communications à l’imagerie satellite en utilisant des sources humaines – recherche des réponses qui échappent aux autorités de santé publique, par exemple l’évolution mondiale de la maladie. Le NCMI regroupe également les sources ouvertes, en particulier les médias sociaux.

« La valeur que le NCMI apporte est qu’il a accès à des flux d’informations que l’Organisation mondiale de la santé n’a pas, pas plus que les Centers for Disease Control ou quiconque », a déclaré Denis Kaufman, un cadre supérieur à la retraite qui travaillait au NCMI.

Le NCMI emploie une équipe multidisciplinaire composée de virologues, d’épidémiologistes, de toxicologues, de médecins, de vétérinaires et d’autres experts ayant une vaste expérience médicale opérationnelle des services militaires.

Le principal client du NCMI est l’armée des Etats-Unis d’Amérique, qui utilise les informations pour surveiller les menaces potentielles pour la santé de ses forces à l’étranger. Il effectue continuellement une analyse de l’état de l’art.

Cela suppose que le NCMI connait parfaitement les tenants et les aboutissants de la genèse du coronavirus. Il est parfaitement au courant par sa surveillance accrue de la manière dont le virus a commencé à se répandre à Wuhan, en Chine et comment et quand il a débuté et s’est propagé aux Etats-Unis d’Amérique.

Tout le temps le NCMI essaie de savoir et de connaître parfaitement l’état de la connaissance des autorités politiques des pays étrangers en rassemblant toutes les données explicatives possibles. Il essaie aussi de prédire l’ensemble des menaces qui sont susceptibles de frapper les États-Unis d’Amérique.

Edward Snowden a divulgué un document classifié, publié par The Intercept en 2016 montrant que le NCMI s’est associé à la National Security Agency, le géant de l’espionnage numérique, pour rassembler le « SIGINT médical », ou le renseignement sur les signaux (piratage et écoute), dans les toutes les domaines, en particuler le SRAS en Chine, le choléra au Libéria et la dysenterie, la polio et le choléra en Irak.

Selon les documents déclassifiés de la NSA sur une conférence sur le SRAS, la NSA et ses partenaires de l’agence de renseignement ont recherché «l’effet de l’épidémie sur l’appareil de sécurité de l’État», la couverture médiatique de la maladie, les impacts politiques et économiques de sa propagation et «l’impact» du SRAS sur la «préparation» du peuple chinois et de l’Armée de libération.

Si comme le disent des spécialistes, la pandémie du coronavirus de la maladie COVID-19 a commencé aux Etats-Unis d’Amérique, cette agence au regard de son rôle et ses attributions connait exactement ce qui s’est passé par exemple à Fort Detrick.