«Ce n’est pas seulement accidentel»: comment une mutation de coronavirus a aidé le virus à conquérir le monde + La prédation mondiale de Gavi The Vaccine Alliance

Les scientifiques ont travaillé dur pour percer les mystères du SARS-CoV-2 depuis janvier, lorsque Pékin a finalement partagé un génome cartographié avec la communauté scientifique mondiale (bien que les premières recherches aient également été filtrées via la revue britannique « The Lancet »). À ce stade, les scientifiques du monde entier ont examiné des centaines de milliers d’échantillons viraux du monde entier. Ils ont comparé et contrasté leur code génétique, et ils ont identifié ce qui semble être un modèle important. C’est-à-dire: la première version du virus qui s’est propagé à Wuhan n’est pas génétiquement identique à l’itération qui a continué à conquérir l’Europe et les États-Unis d’Amérique.

Selon un rapport de Bloomberg comparant les résultats de quatre études non évaluées par des pairs, il apparaît qu’une mutation notable du virus qui a émergé largement et tôt au cours de sa campagne mondiale a contribué à rendre le COVID-19 plus infectieux dans les itérations ultérieures qu’il ne l’était pendant les premières semaines de l’épidémie, ce qui fait craindre que le virus puisse continuer à évoluer d’une manière qui échappe aux scientifiques travaillant sur un vaccin, ou rend simplement le virus plus mortel.

Au moins quatre expériences de laboratoire suggèrent que la mutation rend le virus plus infectieux, bien qu’aucun de ces travaux n’ait été évalué par des pairs. Une autre étude non publiée dirigée par des scientifiques du Los Alamos National Laboratory affirme que les patients atteints de la variante G ont en fait plus de virus dans leur corps, ce qui les rend plus susceptibles de le transmettre à d’autres. La mutation ne semble pas rendre les gens plus malades, mais un nombre croissant de scientifiques craignent d’avoir rendu le virus plus contagieux.

«L’étude épidémiologique et nos données ensemble expliquent vraiment pourquoi la propagation de [la variante G] en Europe et aux États-Unis d’Amérique a été vraiment rapide», a déclaré Hyeryun Choe, virologue à Scripps Research et auteur principal d’une étude non publiée sur l’infectiosité accrue de la variante G dans des cultures de cellules de laboratoire. « Ce n’est pas seulement accidentel. »

Une autre équipe de chercheurs a décrit le sentiment de choc lorsqu’ils ont réalisé à quel point cette mutation avait rendu le virus plus efficace en termes de capacité à pénétrer dans les cellules humaines.

Neville Sanjana, généticien au New York Genome Center et à l’Université de New York, essayait de déterminer quels gènes permettaient au SARS-CoV-2 d’infiltrer les cellules humaines. Mais dans des expériences basées sur une séquence génétique tirée d’un des premiers cas du virus à Wuhan, il a eu du mal à faire en sorte que cette forme de virus infecte les cellules. Ensuite, l’équipe est passée à un modèle de virus basé sur la variante G. « Nous avons été choqués », a déclaré Sanjana. «Voilà! C’était juste cette énorme augmentation de la transduction virale.» Ils ont répété l’expérience dans de nombreux types de cellules, et chaque fois la variante était beaucoup plus contagieuse.

La mutation en question est connue sous le nom de D614G, ou simplement «G» pour faire court. Jusqu’à présent, la mutation «G» a été trouvée dans environ 70% du demi-million d’échantillons environ qui ont été téléchargés dans une base de données partagée pour les scientifiques du monde entier. Cela a convaincu de nombreux scientifiques de son importance, en particulier parce que la mutation se produit dans une partie du génome qui régit la fameuse protéine «spike» qui donne son nom au virus («corona» = couronne en latin) et qui lui permettrait de infiltrer les cellules humaines.

«Je pense que nous commençons lentement à parvenir à un consensus», a déclaré Judd Hultquist, virologue à la Northwestern University.

Et même si cela n’aidera pas la recherche d’un remède, il est essentiel de comprendre le rôle de ces mutations pour comprendre le fonctionnement du virus. Cela, à son tour, permettrait aux scientifiques de suivre les mutations et de les aider à discerner ce qui pourrait améliorer la capacité du virus à détruire la vie humaine.

« Comprendre comment les transmissions se produisent ne sera pas une solution miracle, mais cela nous aidera à mieux répondre », a déclaré Sabeti. « C’est une course contre la montre. »

Bien sûr, même avec toutes les recherches qui ont été faites jusqu’à présent, les scientifiques ne peuvent pas dire grand-chose, voire rien, sur la mutation. Il peut y avoir d’autres explications à la dominance de la variante G dans la pandémie mondiale: peut-être que les biais dans lesquels les données génétiques sont collectées l’ont conduit à être surreprésenté dans les échantillons, ou les caprices qui ont conduit la variante «G» à dominer dans les populations particulièrement sensibles.

« En bout de ligne, nous n’avons encore rien vu de définitif », a déclaré Jeremy Luban, virologue à l’Université du Massachusetts à Amherst.

N’oubliez pas que la prochaine fois que vous entendrez Trump, le Dr Fauci ou le «vaccin tsar» de la Maison Blanche discuter de la possibilité d’avoir un vaccin disponible d’ici la fin de l’année, ou la prochaine fois que vous verrez un contrat de pays pour acheter des millions de doses de remdesivir de Gilead, juste Garde ça en tête.

Traduction : MIRASTNEWS

Source Zerohedge

Des philanthropes, des politiciens britanniques et des organisations internationales s’unissent pour un nouveau projet mondial après la pandémie

De la même manière que la mondialisation n’a jamais été aussi menacée, l’idée d’un État mondial n’a jamais été aussi proche.

Soumis par InfoBrics, rédigé par Lucas Leiroz, chercheur en droit international à l’Université fédérale de Rio de Janeiro…

Le nouveau coronavirus a provoqué une vive querelle de récits sur les mesures nécessaires pour contenir l’infection et pour construire un nouveau monde après la fin de la pandémie mondiale. Il y a deux principaux récits, l’un appelant au renforcement des États nationaux, au retard de la mondialisation et à la fin du processus de dissolution des frontières; un autre, dans un sens tout à fait opposé, appelant au renforcement des organisations internationales, à l’avancement du projet mondialiste et à la réduction voire à la dissolution des États en faveur d’un système de gouvernance mondiale des frontières ouvertes. Les deux discours grandissent et s’affrontent dans une grande course qui semble loin d’être terminée.

La défense des États nationaux et le discours contre la mondialisation politique et économique semblent gagner la course, avec la fermeture des frontières et des aéroports dans les plus grands pays, cependant, les événements récents démontrent un tournant dans cette course, pointant vers une possible victoire du mondialisme. Un groupe formé par des organisations et des individus du monde entier depuis 20 ans semble désormais gagner en importance. C’est le cas de GAVI – Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination.

GAVI existe depuis de nombreuses années, ayant été fondée en 2000 par la Fondation Bill & Melinda Gates. Le groupe a émergé dans le but de lancer une campagne mondiale de vaccination de masse, principalement sur le continent africain, en raison de la diminution croissante de l’accès aux vaccins pour les enfants pauvres des pays émergents. L’Alliance rassemble des gouvernements de pays développés et en développement, en plus de l’OMS, de la Banque mondiale et de l’UNICEF. Le groupe était responsable de la création du Mécanisme international de financement pour la vaccination, un projet qui rassemble des dons de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et la Norvège, et qui a déjà levé des milliards de dollars pour des campagnes mondiales de vaccination.

Bien qu’elle existe depuis longtemps, ce n’est que maintenant que GAVI a assumé un rôle véritablement exceptionnel sur la scène internationale, devenant un acteur majeur de la gouvernance mondiale. Bill Gates, fondateur de GAVI et l’un des plus grands noms de la philanthropie mondiale, a suscité une grande attention de la part des médias mondiaux pour ses récentes campagnes visant à créer un vaccin contre le nouveau coronavirus. En 2020, les dons de Gates ont atteint la barre des 1 560 000 000 de dollars, le hissant au rang du plus grand philanthrope médical du monde. Sa croisade philanthropique contre la nouvelle pandémie de coronavirus s’est transformée en une véritable industrie, déplaçant une quantité gigantesque de capitaux, de matériaux et de personnes dans une campagne mondiale sans précédent.

En fait, deux organisations internationales mènent actuellement des efforts pour créer le vaccin contre le coronavirus, GAVI et l’OMS. Étant donné que l’OMS est l’une des entités qui composent GAVI, on peut même dire que GAVI est leader mondial dans la lutte contre les coronavirus. De toute évidence, il n’y a apparemment aucun mal à ce qu’une entité philanthropique lance des campagnes de recherche pour une découverte médicale majeure. Le problème réside dans tous les autres facteurs entourant la problématique. GAVI est une organisation politiquement engagée dans une mondialisation sans restriction. Sa théorie et sa pratique sont toutes basées sur l’idéal mondialiste libéral. Tous ses membres sont également pleinement attachés à la mise en place d’un régime rigide de gouvernance mondiale où les États nationaux sont réduits au minimum et les partenariats de gestion public-privé jouent un rôle majeur dans la société civile.

Un point intéressant avec GAVI et ses plans pour le monde post-pandémique est la participation britannique. L’un des principaux acteurs de tous ces projets est Gordon Brown, ancien Premier ministre «socialiste» britannique et représentant de GAVI. Brown a récemment prononcé un discours controversé lors d’une réunion virtuelle du G-20 appelant à la création d’un gouvernement mondial provisoire pour lutter contre le coronavirus, demandant l’aide des membres du G-20 pour la réalisation de son projet – et celui de GAVI – pour surmonter la crise généré par la pandémie, évalué à plus de 2,5 milliards de dollars. Sur le même ton, Tony Blair, également ancien Premier ministre et associé à GAVI, sur la pandémie du nouveau coronavirus, s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de l’utilisation de la haute technologie pour établir un nouveau système de surveillance mondial.

Un autre point de ce lien entre les philanthropes mondialistes de GAVI et le Royaume-Uni est le Forum économique mondial et le projet controversé du «2021 Great Reset», qui a l’intention de réaliser une série de changements dans la structure de la société internationale pour faire face à la crise générée par la pandémie – fait intéressant, un plan annoncé par le prince de Galles, montrant une fois de plus l’importance britannique. En résumé, lors de la prochaine réunion internationale à Davos, les principaux dirigeants mondialistes discuteront de la direction d’un grand projet de restructuration de l’ordre économique et politique mondial, avec des projets axés sur la récupération des effets de la pandémie et sur le «programme vert», avec une forte insertion de la problématique du développement durable.

Enfin, que signifient toutes ces manœuvres? Qu’est-ce qui unit les intérêts des milliardaires mondialistes comme Bill Gates aux principaux organes des Nations Unies, aux politiciens britanniques et au Forum économique mondial? De nombreuses autres questions peuvent en découler. Nous voyons encore un autre chapitre dans la guerre complexe des agendas et des projets de civilisation dans le monde contemporain. Le Royaume-Uni conçoit sa nouvelle projection mondiale en dehors de l’Union européenne. Quel sera le rôle du Royaume-Uni dans une nouvelle géopolitique plus multipolaire? Apparemment, il tentera de régresser l’axe du capitalisme mondial vers le Vieux Monde et de mener un nouveau mondialisme, basé sur un agenda engagé sur les points vitaux de la mondialisation: le contrôle des épidémies et de l’environnementalisme – masqués sous la farce du «capitalisme vert».

Ce que nous pouvons voir, c’est que le monde est encore loin d’envisager le retour des États ou l’instauration d’un nouvel ordre mondial multipolaire. Le mondialisme est un projet complexe, avec plusieurs aspects et différents auteurs et agents, qui peut être réinventé à tout moment. De la même manière que la mondialisation n’a jamais été aussi menacée, le projet d’un État mondial n’a jamais été aussi proche. Nous sommes actuellement à un point zéro dont la distance aux deux destinations est la même.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran