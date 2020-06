Coup espagnol? Des chercheurs détectent Covid-19 dans des échantillons [de la période] du printemps 2019

Selon des chercheurs de l’Université de Barcelone, le SARS-CoV-2 peut déjà être détecté pour mars 2019. (Image d’icône)

Jusqu’à présent, une chose était considérée comme certaine: la crise corona a commencé en Chine au début de 2020. Il a également été allégué que le virus corona s’était accidentellement échappé d’un laboratoire biologique chinois. Les scientifiques de l’Université de Barcelone veulent maintenant avoir découvert des résultats complètement différents.

La crise corona est depuis longtemps devenue un catalyseur de la crise géopolitique depuis que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a répandu la théorie du complot selon laquelle l’épidémie de Covid-19 pourrait provenir d’un bio-laboratoire chinois. Le virus a été accidentellement libéré. Le gouvernement chinois a également informé la population mondiale du danger correspondant beaucoup trop tard.

De plus, c’est surtout la thèse de la propagation exponentielle rapide du coronavirus en seulement trois mois qui a servi de base aux mesures corona connues.

Des scientifiques de l’Université de Barcelone (UB) sont en train de bouleverser le célèbre récit. Selon leurs propres connaissances, les virologues ont détecté le SARS-Cov-2 dans des échantillons d’eaux usées prélevés à Barcelone le 12 mars 2019 – neuf mois avant que le virus ne soit identifié en Chine.

«L’existence du génome du virus en Espagne à un stade aussi précoce, si elle est confirmée, signifierait que la maladie pourrait s’être produite beaucoup plus tôt que ne le pensait la communauté scientifique», a déclaré Reuters.

L’équipe de l’Université de Barcelone, qui teste les eaux usées depuis la mi-avril de cette année pour détecter d’éventuelles nouvelles épidémies, a décidé de tester des échantillons plus anciens après des résultats inattendus. Les virologues espagnols ont détecté pour la première fois le coronavirus à Barcelone le 15 janvier 2020, 41 jours avant que le premier cas n’y soit officiellement signalé.

En conséquence, l’équipe, composée des chercheurs Eduard Anfruns-Estrada, Gemma Chavarria-Miró et Susana Guix, dirigée par Rosa Maria Pintó et Albert Bosch Tests, a décidé d’effectuer des tests sur des échantillons congelés qui avaient déjà été prélevés entre janvier 2018 et décembre 2019. Le résultat était également surprenant pour les chercheurs. En conséquence, le génome du virus a été détecté dans un échantillon à partir du 12 mars 2019.

«Les chercheurs ont découvert le virus qui cause la maladie dans des échantillons d’eaux usées de Barcelone collectés le 12 mars 2019», a déclaré l’université.

Les premiers résultats de l’étude, soutenus et financés par le projet REVEAL de la société SUEZ Espagne, ont été publiés pour revue par les pairs sur le site de pré-publication medRxiv.

«Le SRAS-CoV-2 a été détecté dans les eaux usées de Barcelone bien avant la déclaration du premier cas de COVID-19, indiquant que l’infection était présente dans la population avant la déclaration du premier cas importé. Une surveillance continue du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées permettrait de prendre des mesures immédiates en cas de futures vagues de COVID-19», conclut l’étude.

Le responsable de la recherche, Albert Bosch, aurait déclaré que les valeurs de Covid trouvées dans les premiers échantillons étaient faibles, mais qu’elles étaient « clairement positives ».

«Tous les échantillons étaient négatifs pour le génome du SARS-CoV-2, à l’exception de l’échantillon du 12 mars 2019, dans lequel les valeurs du SARS-CoV-2 étaient très faibles, mais ils étaient clairement positifs à l’aide du test PCR», cite Euronews Responsable de la recherche Bosch.

Selon le Dr Joan Ramon Villalbi de la Société espagnole de santé publique et l’assainissement, cependant, les résultats ne sont pas encore prêts à être décidés.

«Si c’est juste un résultat, vous voulez de plus en plus de données, plus d’études, plus d’échantillons, pour le confirmer et pour exclure une erreur de laboratoire ou un problème méthodologique», a déclaré Villalbi aux journalistes.

Pour le professeur François Balloux, directeur de l’institut de génétique de l’University College de Londres, cette étude spectaculaire semble « hautement improbable ».

«L’explication la plus plausible est la confusion / contamination des échantillons», est certain Balloux.

Cependant, si des échantillons supplémentaires confirment les résultats espagnols, « la présence de SARS-CoV-2 ou d’un virus proche (…) devrait être prise en compte », ajoute le scientifique.

À l’heure actuelle, l’Espagne compte plus de 28 000 décès liés à Covid-19. Près de 250 000 Espagnols ont été infectés par le virus corona. L’étude des chercheurs espagnols a été présentée le 13 juin, mais a jusqu’à présent été largement ignorée par les médias internationaux établis.

En savoir plus sur le sujet – Le meilleur épidémiologiste suédois recule: les gouvernements sont « paniqués » à cause du virus corona

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT