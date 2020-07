Un faux récit d’hydroxychloroquine a-t-il été créé pour détruire la concurrence du remdesivir de Gilead?

Par Vera SharavAlliance pour la protection de la recherche humaine

Ci-dessous, le Dr Meryl Nass passe en revue une longue liste de pratiques de corruption. Ces pratiques portent atteinte à l’intégrité de la pratique médicale pendant la crise médicale actuelle; une crise considérablement aggravée par les parties prenantes qui se concentrent sur les bénéfices futurs projetés des «contre-mesures» non encore développées contre COVID-19.

Les parties prenantes comprennent des responsables de la santé publique, des institutions mondiales de santé publique, des comités consultatifs gouvernementaux, des cliniciens qui conçoivent des essais pour fournir des résultats commercialement bénéfiques et des rédacteurs en chef de revues médicales prestigieuses à fort impact.

Ces collaborateurs se sont engagés dans un effort orchestré pour empêcher les médecins d’utiliser un médicament existant, non breveté, bon marché et abordable, que des milliers de cliniciens attestent de son bénéfice thérapeutique.

Le problème avec l’hydroxychloroquine est qu’il n’y a aucun profit à faire de ce médicament hors brevet!

Il est remarquable qu’une série d’événements ayant eu lieu au cours des 3 derniers mois aient produit un message unifié sur l’hydroxychloroquine et produit des politiques similaires sur le médicament aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe occidentale. Le message est que l’hydroxychloroquine générique et peu coûteuse est dangereuse et ne doit pas être utilisée pour traiter une maladie potentiellement mortelle, Covid-19, pour laquelle il n’existe aucun (autre) traitement fiable.

L’hydroxychloroquine est utilisée en toute sécurité depuis 65 ans chez des millions de patients. Et donc le message a été conçu que le médicament est sûr pour ses autres utilisations, mais dangereux lorsqu’il est utilisé pour Covid-19. Cela n’a pas de sens, mais cela semble avoir fonctionné.

Ces actes ont-ils été soigneusement orchestrés? Vous décidez.

Ces événements auraient-ils pu être planifiés pour maintenir la pandémie? Vendre des médicaments et des vaccins coûteux à une population captive? Ces actes pourraient-ils entraîner des difficultés économiques et sociales prolongées, transférant à terme la richesse de la classe moyenne aux très riches? Ces événements témoignent-ils d’un complot?

Voici une liste de ce qui s’est passé, sans ordre spécial. Veuillez aider à ajouter à cette liste si vous connaissez des actes supplémentaires que je devrais inclure. Ce sera un document vivant. J’ai écrit cela comme s’il s’agissait de la liste des tâches à effectuer par ceux qui tirent les ficelles. Les éléments de la liste ont déjà été exécutés. On se demande quoi d’autre pourrait être sur leur liste, qui reste à réaliser, pour cette pandémie.

Vous empêchez les médecins d’utiliser le médicament de la manière la plus susceptible d’être efficace (en ambulatoire au début de la maladie). Vous interdisez l’utilisation en dehors de situations que vous pouvez contrôler.

Les situations contrôlées pour ne montrer aucun avantage comprenaient 3 grands essais cliniques randomisés et multicentriques (récupération, solidarité et REMAP-Covid), qui sont généralement considérés comme fournissant les preuves les plus fiables. Cependant, chacun d’eux a utilisé des doses excessives qui étaient connues pour être toxiques; voir mes articles précédents ici et ici.

Les États-Unis d’Amérique achètent la quasi-totalité des approvisionnements mondiaux d’un médicament anti-covid-19 pour les trois prochains mois

L’annonce signifie qu’aucun autre pays que les États-Unis ne pourra acheter du remdesivir avant au moins octobre.

Une ampoule de remdesivir.Ulrich Perrey / Reuters

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique a acheté la quasi-totalité des stocks de remdesivir, l’un des deux médicaments qui se sont révélés efficaces contre covid-19, selon un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux du pays, publié lundi. .

« Le président Trump a conclu un accord incroyable pour garantir que les Américains aient accès au premier médicament autorisé à [traiter] covid-19. Dans la mesure du possible, nous voulons nous assurer que tout patient des Etats-Unis d’Amérique qui a besoin de remdesivir puisse l’obtenir », a-t-il déclaré. le secrétaire du ministère de la Santé, Alex Azar.

La déclaration signifie qu’aucun pays autre que les États-Unis d’Amérique ne pourra acheter du remdesivir pendant au moins les trois prochains mois. « Jusqu’à présent, nous savons qu’au cours des trois prochains mois, il n’y aura plus de remdesivir: les États-Unis d’Amérique conserveront les médicaments et nous n’y aurons pas accès », a déclaré Andrew Hill, chercheur invité à l’Université de Liverpool, à la chaîne Sky News, au Royaume-Uni.

Développé à l’origine pour traiter Ebola, le remdesivir est produit exclusivement par le géant pharmaceutique des Etats-Unis d’Amérique Gilead Sciences et coûte environ 3 200 $ par traitement de six doses.

« Le ministère de la Santé garantit plus de 500 000 cours de traitement de la toxicomanie pour les hôpitaux des Etats-Unis d’Amérique jusqu’en septembre », a indiqué l’agence. Cela représente 100% de la production de Gilead pour juillet et 90% de celle d’août et septembre.

L’autre médicament qui s’est avéré efficace contre le covid-19 est la dexaméthasone, mais contrairement au remdesivir, sa production est bon marché et largement disponible dans le monde entier.

Les États-Unis d’Amérique restent le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 2 636 000 cas confirmés et plus de 127 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

