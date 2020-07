Une grande enquête de Reuters révèle une corruption judiciaire câblée

Des milliers de juges des Etats-Unis d’Amérique qui ont enfreint les lois ou les serments sont restés sur le banc

… De Reuters

Par MICHAEL BERENS et JOHN SHIFFMAN à MONTGOMERY, ALABAMA

[Note de l’éditeur: VT a un banc profond, mais nous ne sommes pas en mesure de recruter une petite armée de journalistes pour approfondir une grande histoire comme celle-ci. Cela rappelle le bon vieux temps, dans la vingtaine et la trentaine, où n’importe lequel des grands journaux pouvait financer des enquêtes majeures comme celle-ci. Cela a quasiment disparu.

J’ai donc été surpris de recevoir une demande de Reuters nous demandant d’exécuter cela, montrant une fois de plus que le verrouillage de la TV gagne de plus en plus de trous chaque semaine par ceux qui pensaient pouvoir nous mettre la puanteur permanente.

Mon souvenir du scandale judiciaire d’Atlanta était une histoire de la Constitution d’Atlanta mettant en lumière les juges d’État démissionnant environ un an après la fin de leur mandat, de sorte que le gouverneur a pu nommer un remplaçant intérimaire. Une fois dans le créneau, ils battaient à 100% leur élection en tant que «titulaire».

C’était une fixation légale des élections, et les médias d’information des grandes villes pouvaient faire une histoire comme celle-ci sans que la «Marque de Caïn» ne soit portée dessus. Reuters avait apparemment le portefeuille et le jus pour le faire et ils reçoivent un grand salut de ma part… Jim W. Dean]

Les notes de l’éditeur de Jim sont uniquement financées par crowdfunding via PayPal

Le travail de Jim comprend la recherche, les visites sur le terrain, l’archivage Heritage TV Legacy et plus encore. Merci pour ton aide. Cliquez pour faire un don >>

Au cours des douze dernières années, les juges étatiques et locaux ont à plusieurs reprises échappé à la responsabilité publique pour les méfaits qui ont fait des milliers de victimes. Neuf enquêteurs de Reuters ont constaté que neuf sur dix avaient conservé leur emploi, dont un juge de l’Alabama qui avait illégalement emprisonné des centaines de pauvres, dont beaucoup étaient des Noirs, pour des amendes.

Le juge Les Hayes a déjà condamné une mère célibataire à 496 jours derrière les barreaux pour avoir omis de payer les contraventions. La peine était si sévère qu’elle a dépassé le temps imparti à l’Alabama pour homicide par négligence.

Marquita Johnson, qui a été enfermée en avril 2012, dit que l’impact de sa peine en prison perdure aujourd’hui. Les trois enfants de Johnson ont été placés en famille d’accueil pendant son incarcération. Une fille a été agressée, selon les archives de l’État. Un autre a été agressé physiquement.

« Le juge Hayes m’a enlevé la vie et ne s’est pas soucié de la façon dont mes enfants ont souffert », a déclaré Johnson, maintenant âgée de 36 ans. « Mes filles ne seront plus jamais les mêmes. » Les autres détenus ont eu du mal à croire sa peine. « Ils avaient un surnom pour moi: la femme avec tous les jours », a déclaré Johnson. «C’est comme ça qu’on m’appelait: La femme avec tous les jours. Il y avait des gens qui avaient commis de vrais crimes qui sont sortis avant moi.»

En 2016, l’agence d’État qui supervise les juges a inculpé Hayes de violation du code de conduite judiciaire de l’Alabama. Selon la commission d’enquête judiciaire, Hayes a enfreint les lois fédérales et d’État en emprisonnant Johnson et des centaines d’autres résidents de Montgomery trop pauvres pour payer des amendes. Parmi les personnes emprisonnées: un plombier qui luttait pour faire son loyer, une mère qui sautait des repas pour couvrir les frais médicaux de son fils handicapé et une femme de chambre qui travaillait à l’université.

Hayes, juge depuis 2000, a reconnu dans des documents judiciaires avoir violé 10 parties différentes du code de conduite judiciaire de l’État. L’un des chefs d’accusation était une violation de l’obligation la plus essentielle d’un juge: ne pas «respecter et respecter la loi».

FILLES ABUSÉES: Lorsque Marquita Johnson ne pouvait pas se permettre de payer des amendes de circulation qui s’étaient accumulées depuis environ huit ans, le juge Les Hayes l’a condamnée à plus d’un an de prison. Ses filles ont été placées en famille d’accueil. L’un a été maltraité physiquement, selon les dossiers du tribunal, et un autre a été agressé. / Photo prise le 29 novembre 2018 / REUTERS / Chris Aluka Berry

Malgré la sévérité de la décision, Hayes n’a pas été empêché de siéger en tant que juge. Au lieu de cela, la commission judiciaire et Hayes sont parvenus à un accord. L’ancien Eagle Scout purgerait une suspension non rémunérée de 11 mois. Il pourrait ensuite retourner sur le banc.

Jusqu’à ce qu’il soit discipliné, Hayes a déclaré dans une interview à Reuters: « Je n’ai jamais pensé que je faisais quelque chose de mal ».

Cette semaine, Hayes devrait prendre sa retraite après 20 ans en tant que juge. Dans une déclaration à Reuters, Hayes a déclaré qu’il était « très plein de remords » pour ses méfaits.

Les militants communautaires disent que son départ est attendu depuis longtemps. Pourtant, la décision de partir, disent-ils, n’aurait jamais dû être la sienne, compte tenu de son dossier d’inconduite.

«Il aurait dû être licencié il y a des années», a déclaré Willie Knight, pasteur de l’église baptiste de North Montgomery. «Il a enfreint la loi et voulait s’en tirer. Sa retraite soudaine est trop tardive.»

Une enquête de Reuters a révélé que Hayes fait partie des milliers de juges étatiques et locaux à travers l’Amérique qui ont été autorisés à conserver des postes d’un pouvoir et d’un prestige extraordinaires après avoir violé les règles d’éthique judiciaire ou enfreint les lois qu’ils s’étaient engagés à respecter.

Les juges ont fait des déclarations racistes, ont menti à des représentants de l’État et ont forcé des accusés à languir en prison sans avocat – puis sont retournés sur le banc, parfois avec à peine plus qu’une réprimande des agences de l’État supervisant leur conduite.

De récents reportages dans les médias ont fait état d’échecs dans le contrôle judiciaire en Caroline du Sud, en Louisiane et en Illinois. Reuters est allé plus loin.

Dans le premier rapport complet sur les fautes judiciaires à l’échelle nationale, Reuters a examiné 1509 affaires des douze dernières années – de 2008 à 2019 – dans lesquelles des juges ont démissionné, pris leur retraite ou ont été publiquement sanctionnés à la suite d’accusations de faute. En outre, les journalistes ont identifié 3 613 autres cas de 2008 à 2018 dans lesquels des juges disciplinés ont été disciplinés, mais cachés aux détails publics de leurs infractions – y compris l’identité des juges eux-mêmes.

Au total, 9 juges sur 10 ont été autorisés à retourner sur le banc après avoir été sanctionnés pour faute, a déterminé Reuters. Ils comprenaient un juge californien qui avait eu des relations sexuelles dans son palais de justice, une fois avec son ancien stagiaire en droit et séparément avec un avocat; un juge de New York qui a réprimandé les victimes de violence domestique; et un juge du Maryland qui, après son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, a été autorisé à retourner sur le banc à condition qu’il ait passé un alcootest avant chaque comparution.

Les conclusions de l’agence de presse révèlent un système disciplinaire judiciaire « excessivement » indulgent, a déclaré Stephen Gillers, professeur de droit à l’Université de New York qui écrit sur l’éthique judiciaire. Bien que la punition à moins d’être renvoyée du banc soit appropriée pour la plupart des cas d’inconduite, a déclaré Gillers, le public « serait consterné par certains des traitements indulgents que les juges reçoivent » pour des transgressions substantielles.

Parmi les cas de la seule année écoulée:

Dans l’Utah, un juge a envoyé par SMS une vidéo du scrotum d’un homme aux greffiers. Il a été réprimandé mais reste sur le banc.

Dans l’Indiana, trois juges participant à une conférence au printemps dernier se sont saoulés et ont déclenché une bagarre à 3 heures du matin devant un restaurant de restauration rapide White Castle qui s’est terminée par la mort de deux des juges. Bien que la Cour suprême de l’État ait constaté que les trois juges avaient «discrédité l’ensemble du pouvoir judiciaire de l’Indiana», chacun est retourné sur le banc après une suspension.

Au Texas, un juge a fait irruption sur des jurés délibérant sur le cas d’une femme accusée de trafic sexuel et a déclaré que Dieu lui avait dit que l’accusé était innocent. Le juge fautif a reçu un avertissement et est retourné sur le banc. L’accusé a été condamné après qu’un nouveau juge a repris l’affaire.

« Il y a certaines choses où il devrait y avoir un niveau de tolérance zéro », a déclaré à Reuters le chef du jury, Mark House. Le juge aurait dû être condamné à une amende, a déclaré House, et a donné le coup d’envoi du banc. «Il n’y a pas de justice, car il fait toujours son travail.»

Les spécialistes de l’inconduite judiciaire affirment qu’un tel comportement pourrait éroder la confiance dans les tribunaux des Etats-Unis d’Amérique et, en l’absence de conséquences graves, pourrait donner aux juges le droit de se comporter en toute impunité.

« Lorsque vous voyez des cas comme celui-là, le public commence à s’interroger sur l’intégrité et l’honnêteté du système », a déclaré Steve Scheckman, un avocat qui dirigeait l’agence de surveillance de la Louisiane et a été directeur adjoint de New York. « Ça ressemble à un bon vieux club de garçons. »

C’est ainsi que les avocats locaux ont considéré le cas d’un juge de longue date de l’Alabama qui a simultanément siégé à la commission de contrôle judiciaire de l’État. Le juge, Kim Chaney, du tribunal de district de Cullman, est resté sur le banc pendant trois ans après avoir été accusé d’avoir violé les mêmes règles de népotisme qu’il avait été chargé d’appliquer à la commission de surveillance.

Dans au moins 200 cas, selon les archives judiciaires, le juge Chaney a choisi son propre fils pour agir comme avocat de la défense désigné par le tribunal pour les indigents, ce qui a permis au jeune Chaney de gagner au moins 105 000 $ en honoraires sur deux ans.

Vous pouvez voir le reste de cet article ici, avec un certain nombre d’histoires à l’appui sur ce sujet, quelque chose qui vaut vraiment la peine d’être sauvé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : VETERANS TODAY

L’Iran est-il sérieux?

Général Salami aux USA: «Des défaites en série vous attendent!»

le général Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI). ©Tasnim News

Le général Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a salué les efforts inlassables du corps médical iranien dans la lutte contre la Covid-19, a rapporté Tasnim News. Par la même occasion, le général Salami a promis des « défaites en série » à l’Arrogance mondiale et notamment aux États-Unis qui « peinent à gérer leurs problèmes » sur divers plans.

Lors d’une cérémonie d’hommages à l’université des sciences médicales Baqiyatallah à Téhéran, il a déclaré : « Tous ces efforts et ces sacrifices ont créé un nouveau défi pour les combattants du domaine de la santé. Sur la scène internationale, c’est une immense fierté pour notre pays et l’ordre islamique. »

Évoquant la défaillance et les lacunes du système de santé de nombreux pays européens dans la gestion de la crise sanitaire due à la pandémie de nouveau coronavirus, le général Salami a indiqué : « Les pays qui prétendaient être à la pointe du progrès dans les domaines des sciences, de la technologie et de la médecine ont été confrontés à de graves problèmes dans leur système de santé. Le corps médical en Iran a fait plus que ses engagements ordinaires et nous a apporté une estime inédite. »

« Le progrès commence par l’esprit et les croyances. Tout au long de l’histoire, les conquérants des petits sommets n’ont jamais été applaudis, mais les conquérants des hauts sommets ont toujours été et sont dignes d’admiration, et nous sommes en train de construire le monument de la nouvelle civilisation islamique », a-t-il martelé.

« Nous ne sommes pas une société avec de petits rêves, car nous voulons être un nouveau modèle dans le monde alors que les civilisations émanant des courants libéraux n’ont pas réussi à proposer à l’homme les clés de la félicité », a ajouté le général.

Et de poursuivre : « Nous n’avons pas d’autre choix que de devenir plus fort. Dans le contexte actuel, le monde trame une guerre psychologique contre nous. Malgré le régime de sanctions et les obstacles que l’ennemi nous a imposés, nous avons vaincu l’Arrogance mondiale avec à sa tête les États-Unis. Aujourd’hui, c’est eux qui peinent à gérer leurs problèmes. Or nous pouvons leur faire subir des défaites en série ! »

Source : Press TV