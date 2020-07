Total envoie une plate-forme aux côtes sud-africaines à la recherche de pétrole au milieu de la reprise des prix du brut

Pourrait-on s’attendre à une déstabilisation politique de l’Afrique du Sud comme dans d’autres régions d’Afrique ?

Comme de nombreuses autres entreprises du secteur, Total a subi un coup dur, les cours du brut ayant chuté à des creux historiques. Malgré cela, le géant pétrolier français est apparemment de retour sur pied, alors qu’il cherche de nouvelles sources de revenus dans un marché de l’or noir stabilisé.

Le géant français du gaz et du pétrole Total SA a envoyé une de ses plates-formes sur les rives de l’Afrique du Sud afin de mener une enquête à la recherche de nouveaux gisements de brut près du champ pétrolier de Brulpadda, a déclaré le partenaire de la société Africa Energy Corp. Le navire, appelé Deepsea Stavanger, a navigué au large des côtes de la Norvège et est actuellement en route vers sa nouvelle destination.

Africa Energy Corp a ajouté qu’elle forera également un puits conjointement avec Total dans la perspective Luiperd au large des côtes de l’Afrique du Sud et prévoit de conclure les travaux d’ici septembre.

Le Brulpadda riche d’un milliard de barils a été trouvé par Total en février 2019, à environ 175 kilomètres (109 miles) au large des côtes sud-africaines, et a également été foré par le Deepsea Stavanger. Cependant, les nouveaux plans d’une étude géologique surprennent, le marché mondial du brut se remettant toujours d’un choc de prix massif qu’il a subi au printemps.

Total n’a pas non plus été exempté du choc, réduisant les rendements des actionnaires et les dépenses de l’entreprise suite à la baisse des revenus due à la pandémie de coronavirus et à la surproduction qui en a résulté. En avril, l’agence de notation de crédit Moody’s a changé sa prévision pour Total à négative, mais depuis lors, les actions de la société ont augmenté alors que le marché pétrolier a commencé à se relancer, en partie en raison de la levée des verrouillages et en partie en raison de la signature d’un nouveau OPEP + accord sur les coupes d’extraction.

En avril 2020, les contrats à terme du mélange pétrolier WTI, l’un des plus populaires, sont tombés en dessous de zéro dans un retournement de marché sans précédent, mais depuis lors, il a rebondi à 40 dollars le baril. Un autre mélange, le Brent, a également subi une baisse historique, mais est remonté au niveau d’avril 2016, avec un prix de 42,8 dollars le baril au 3 juillet.

Tim Korso

