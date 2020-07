L’ancien secrétaire d’État Dean était un marchand de guerre de la Pilgrims Society

Michael et Douglas expliquent comment la philanthropie a été militarisée contre l’humanité:

(David) Dean Rusk KBE Crowdsourcing Records Request

Président de la Fondation Rockefeller (1952-1961), juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Rockefeller et Carnegie investissaient massivement dans les techniques de lavage de cerveau et de contrôle mental du Tavistock Institute, à l’intention de leur collègue David Sarnoff, membre de la Pilgrims Society, président de RCA / NBC.

David Dean Rusk était le secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique (1961-1969) sous les administrations Kennedy et Johnson. Il a été impliqué dans le Département d’État de Corée, par le biais de la débâcle de la Baie des Cochons de la C.I.A., et est sorti avec le Vietnam et l’Asie du Sud-Est en flammes. Clairement, Rusk était l’un des marchands de guerre les plus odieux du 20e siècle.

Rusk a remporté le «Cecil Peace Prize» à Oxford (1933). Cecil porte le nom de Lord Robert Cecil, co-fondateur de la Pilgrims Society; participant à la première conférence de presse impériale, 1909; co-fondateur de l’Empire Press Union; co-fondateur de British MI6, MI5 et GC&CS (renommé GCHQ en 1946 lors de la création de la trahison «Five Eyes»); Propagandiste du Cabinet de guerre impérial pendant la Première Guerre mondiale.

Wikipédia de Rusk et une notice nécrologique indépendante du Royaume-Uni disent qu’il a reçu un KBE (Knight Commander of the British Empire) en 1976, mais nous ne pouvons pas trouver l’annonce habituelle de la Gazette de Londres.

POUVEZ-VOUS NOUS AIDER À TROUVER PLUS DE COOROBORATION OFFICIELLE DE CETTE HONNEUR PAR LA REINE ELIZABETH?

Dean Rusk a repris le financement de la Fondation Rockefeller du Tavistock Institute après la Seconde Guerre mondiale… dix ans avant de devenir le secrétaire d’État de Kennedy! À ce moment-là, sans aucun doute, le lavage de cerveau Tavistock avait été complètement mis en œuvre par David Sarnoff à RCA et NBC. – plus de preuves des plans de la Pilgrims Society pour un «nouvel ordre mondial» avec leur société gouvernant la planète

Le livre de Vance Packard, The Hidden Persuaders, sur la manipulation des médias dans les années 50, les persuadeurs cachés ont vendu plus d’un million d’exemplaires.

Dans The Hidden Persuaders, publié pour la première fois en 1957, Packard a exploré l’utilisation par les annonceurs de la recherche sur la motivation des consommateurs et d’autres techniques psychologiques, y compris la psychologie approfondie et les tactiques subliminales, pour manipuler les attentes et induire le désir de produits, en particulier dans l’après-guerre des Etats-Unis d’Amérique. Il a identifié huit «besoins impérieux» auxquels les annonceurs promettent que les produits répondront.

Contrôle mondial, vol de brevets 30 juin 2020

Demande de brevet #060606: la marque de la bête a-t-elle été brevetée?

Michael et Tyla donnent un bref aperçu de la demande de brevet 060606 dans la bande audio ci-dessous.

Numéro de demande 060606 – ce n’est pas encore un brevet. Les parties sont toujours en train de préparer les revendications pour le grand meurtre, des deux côtés.

Il n’est pas disponible sur la recherche USPTO (qui est probablement la suppression illégale d’informations d’un intérêt notoirement public), mais il est disponible via la PAIRE PUBLIQUE.

Avis aux patriotes: cela peut être un coup de sifflet pour distraire de la mise en œuvre de la 5G que ce type de technologie doit fonctionner.

À l’heure actuelle, ce brevet est une application qui obtient un certain recul au Bureau mondial des brevets. N’oubliez pas que l’Office des brevets des États-Unis d’Amérique est géré par SERCO britannique, donc une chose est assurée. Ces plans sont démoniaques, peu importe à qui le brevet est attribué, ou même s’il est attribué (ils peuvent toujours le mettre en œuvre).

Les lecteurs novices d’une demande de brevet doivent comprendre quelque chose au sujet du processus de brevetage. Si vous aviez l’intention de revendiquer un monopole de brevet sur votre invention, vous devez d’abord spécifier toutes les façons dont vous pensez que votre invention peut être utilisée. Si vous oubliez quelque chose, par inadvertance ou intentionnellement, vous ne pouvez pas revendiquer la protection par brevet plus tard. C’est probablement la raison pour laquelle l’Office des brevets des Etats-Unis d’Amérique cache une grande partie des communications détaillées de Microsoft sur l’état de la technique. Ils ne veulent pas que vous découvriez leurs plans odieux pour vous et moi.

U.S. (SERCO UK) Pat. App. N° 16/138 518 Abramson et al. (Wrapper Consulté le 30 juin 2020). Document interne divers, 12 juin 2020, SYSTÈME DE CRYPTOCURRENCE UTILISANT DES DONNÉES D’ACTIVITÉ CORPORELLE, déposé le 21 septembre 2018, attribué à Microsoft Technology Licensing, LLC. USPTO (SERCO britannique).

L’examinateur de brevets de l’OMPI affirme que ce document (ci-dessus) invalide la revendication de Microsoft. Microsoft affirme que non.

Ce jeu révèle le jeu de la Pilgrims Society: donnez à vos adversaires l’invention d’hier pendant que vous en poursuivez une plus grande pour les combattre.

Avec ce conflit maintenant fabriqué, les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique et de la Russie peuvent chacun justifier de dépenser des milliards de pas du tout de milliers de milliards de dollars de fonds de guerre pour se « protéger » les uns des autres. Le même groupe de banquiers, à savoir les Rothschild – J.P. Morgan Chase et leur ligne descendante, peuvent ensuite financer les deux côtés de cette accumulation d’armes. Ce jeu est terminé.

Le curriculum vitae des Russes impliqués dans cette brochure que vient de soumettre Microsoft le 12 juin 2020 (il y a 10 jours) révèle le jeu. La Russie prétend l’avoir. Microsoft obtiendra finalement une autre réclamation pour des choses encore plus avancées.

Cette falsification d’invention «brevetée» est maintenant exposée.

Ferring Pharmaceuticals appartient à Blackstone Group (C.I.A.)

Les inventeurs de l’Office mondial des brevets intellectuels (OMPI) répertoriés pour ce 1. WO2020060606 – SYSTÈME DE CRYPTOCURRENCE UTILISANT DES DONNÉES D’ACTIVITÉ CORPORELLE

JOHNSON, Joseph Edwin, JR. travaille et dépose des brevets pour Amazon Technologies (cela montre à quel point Microsoft-CIA et Amazon-CIA se complètent

ABRAMSON, Dustin travaille et dépose des brevets pour Microsoft

Fu, Derrick N’EST PAS INSCRIT AU BUREAU DES BREVETS DES ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE comme ayant déjà déposé une demande auprès de l’USPTO – Maintenant, il revendique une invention pour faire fonctionner votre corps à distance.

C’est juste obscène dans les jeux que ces avocats Microsoft-CIA-IBM-Siemens-WorldBank-Ferring-Blackstone jouent avec nos vies et notre bien-être.

Derrick Fu, homme mystère.

A travaillé chez IBM, stagiaire en développement d’outils IMS (mai-août 2012) à San Jose

A travaillé sur Microsoft Azure (août 2013-juin 2017)

A travaillé IA chez Microsoft (2017-2019)

A travaillé Bing Ads (2017-actuel)

Où est son expérience crypto dans son passé?

Fu semble être une sonnerie.

Bill et Melinda Gates 21 juin 2020

Nous sommes CROWDSOURCING la vérité sur Bill et Melinda Gates. Cette page restera ouverte lorsque nous ajouterons plus de notes de recherche en bas. Vous êtes également invités à ajouter vos notes dans la zone de commentaire.

Le 17 juin 2020, nous avons publié:

Bill et Melinda Gates sont décédés en 2013 selon Ancestry.com

Bill et Melinda Gates sont morts en 2013? Vous n’allez pas croire ce que nous avons découvert… ressemble aux portes décédées en 2013. Ceci vient d’Ancestry.com et il nous donne suffisamment d’informations pour commencer à creuser plus profondément. Merci à une discussion animée dans le Conclave aujourd’hui avec un invité pour nous faire examiner cette question – ce qui n’est pas vraiment ce que nous recherchons, mais cela nous regardait!

Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire ce que nous avons découvert sur Melinda Gates:

Avis et demande:

Le nom de jeune fille de Melinda Gates est French. Son nom complet est Melinda Ann Gates (née French).

Née à Dallas le 15 août 1964.

Le nom de son père est Raymond Joseph French, Jr.

Les biographies de Melinda sur le Web nous indiquent seulement que son père Raymond était «un ingénieur en aérospatiale [Apollo] et sa mère Elaine Agnes Amerland était une femme au foyer».

Nous ne pouvons trouver aucun autre fond sur Raymond French. Compte tenu de l’importance de Bill & Melinda Gates dans le monde de la santé, de la technologie et de la politique, sans parler de leur engagement en faveur du dépeuplement, son silence sur son père est suspect. Il était un contemporain de Robert I. Lieber, est accusé nano-scientifique de Harvard, Charles M. Lieber, qui était également impliqué dans l’ingénierie des radars, des satellites et des missiles pour RCA / NBC et David Sarnoff.

1964-08-15-Melinda-Ann-French-Birth-Record-Father-Raymond-Joseph-French-Jr-Mother-Elaine-Agnes-Amerland-Dallas-Cty-Roll-No-1964_0005-Texas-Vital-Statistics-Aug-15-1964

2020-06-17-Raymond-Joseph-French-Jr-Background-Report-People-Finders-accessed-Jun-17-2020

Nous demandons votre aide pour briser le silence sur Raymond French, son travail, ses études, son héritage familial, etc. La famille Gates cache / censure certainement des informations sur le père de Melinda, Raymond Joseph French, Jr.

Je vous remercie!

Veuillez envoyer uniquement des liens contenant des données supplémentaires sur Raymond, nous avons les nombreux liens vers les rares informations ci-dessus. https://truthbits.blog/contact/

Le 18 juin 2020, nous avons publié cette note sur divers blogs:

Quelques notes sur Bill Gates. Nous ne tirons pas de conclusions ici, soulignant simplement quelques chronologies et vidéos intéressantes pour votre considération. Nous sommes CROWDSOURCING la vérité sur Bill et Melinda Gates et accueillons vos conclusions dans la zone de commentaire ci-dessous.

Plus tôt, nous avons publié que Ancestry.com a publié que Bill Gates est décédé le 29 juillet 2013.

C’était peut-être la date du décès sur le certificat délivré après que Bill ait disparu pendant 7 ans, après quoi il a été déclaré mort. Nous sommes donc retournés au 29 juillet 2005 et avons cherché ce qui se passait avec Microsoft et Bill Gates à l’époque. Cette vidéo (ci-dessous) est venue avec un message dans la boîte de description:

«Une présentation qui aurait été faite en 2005/6 aux responsables du DOD par un« scientifique »ressemblant un peu à Bill Gates (!), Affirmant que des recherches sont en cours pour créer un «vaccin» qui altère le comportement des «fondamentalistes religieux».»

Le conférencier dans la vidéo, affirme que la personne qui a posté cela sur YouTube en 2011, n’est pas Bill Gates, mais ses gestes, sa stature, sa voix, etc. ressemblent sûrement au personnage de Bill Gates qui apparaît dans les médias d’aujourd’hui. Cet homme pourrait-il être un double pour Gates, intervenant pour Bill en cas de besoin… puis devenant un remplaçant permanent de Bill lorsqu’il a disparu? L’original Melinda a-t-il également disparu en 2005? Si vous trouvez des vidéos de Melinda avant 2005, veuillez les poster ci-dessous.

Si vous avez des commentaires, des informations, des liens pertinents, veuillez les laisser dans la boîte de commentaires ou nous les envoyer directement.

Pour comparer les hommes, voici Bill Gates le mardi 15 novembre lors du discours d’ouverture. Cette date serait sept avant sa date de décès d’Ancestry.com du 29 juillet 2013. Remarquez les similitudes de ce Bill Gates avec celui illustré dans la présentation du DoD?

Voici Bill en 2004, avant la date de décès d’Ancestry.com:

Que se passait-il d’autre avec Bill en 2005 qui mérite d’être souligné? Ici, Bill reçoit sa chevalerie honorifique de la reine Elizabeth.

« Gates s’est dit fier de ce qu’il a appelé la « relation spéciale » de Microsoft avec la Grande-Bretagne. »

Bill Gates, génie des affaires?

Il y a quelque temps, nous avons détruit le rapport Corbett en tant que site de propagande; par conséquent, nous ne publions pas son matériel sans explication. (Voir cet article sur Corbett.) Apparemment, la vidéo de Bill Gates que nous avons publiée l’autre jour fait sensation dans le monde d’Internet.

Pourquoi James Corbett paniquerait-il à ce sujet? Nous sommes d’accord avec James que l’homme représenté n’est PAS Bill Gates, mais nous nous sommes demandé s’il pouvait s’agir d’un mandataire de Bill Gates «exerçant» son rôle. Nous avons trouvé étrange que Ancestry.com ait répertorié Bill et Melinda comme décédés en 2013. Nous nous sommes demandé si cette personne qui ressemble à Bill Gates, mais qui ne l’est pas, pourrait être le Bill Gates que nous avons vu dans les actualités depuis 2005?

D’autres regardent le sujet du cours et pensent que James essaie de vous distraire de ce qui se passe dans le cours. Vous écoutez. Plus tard B & T vous donnera une analyse audio.

Cette vidéo est l’expression d’un patriote à propos des portes. Prenez ou non ce dont vous avez besoin.

TRANSVESTIGATION: Bill Gates est une FEMME.

Aujourd’hui, 21 juin 2020, nous ajoutons ces notes:

Ce ne sont pas les mêmes personnes. Similaire mais différent. Nous savons que la chirurgie plastique peut être utilisée, mais pourquoi AJOUTERiez-vous une bosse ou une cicatrice d’acné qui n’existait pas auparavant?

Les sillons du front sont différents. Coup de front sur l’un, pas sur l’autre Les verres sont similaires, mais différents, pas dispositifs, mais notables Pock d’acné marque sur l’un, pas sur l’autre; esp. cou, menton et morceaux Les sillons du menton et de la bouche sont différents Paupières tombantes sur l’une, pas sur l’autre Boucles d’oreille bosses similaires mais différentes Cowlick de cheveux sur le gars gauche, pas sur le gars droit Mec gauche cachant ses dents Les deux mentons sont de formes différentes On n’acquiert pas de dommages d’acné plus tard dans la vie Sourire sillons différents

Bill n’a pas de dents sur cette photo:

Classé sous: Bill et Melinda Gates

Élections, contrôle mondial, politique des Etats-Unis d’Amérique 18 juin 2020

Nick Clegg du Conseil privé – maintenant vice-président de Facebook – interfère avec la réélection de Trump

L’INTERFÉRENCE BRITANNIQUE DANS LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES FONCTIONNE AMOK: L’ancien vice-Premier ministre britannique, Sir Nick Clegg – maintenant vice-président des communications de Facebook – admet dans un 10 minutes. Interview à la radio de la BBC, en tant que membre actuel du British Privy Council, et de son ancien Lord President (2011-2015)*, qu’il interfère actuellement dans les élections des Etats-Unis d’Amérique en (1) censurant les commentaires Facebook du président Trump, et (2) en s’associant avec «les agences de sécurité» non sélectionnées et Google. Il est également membre du séditieux Atlantic Council

* nommé au Conseil privé (CP) le 30 janvier 2008.

Dégoulinant de pomposité arrogante de côté, Sir Nick était totalement inconsistant. Il a déclaré que «les Russes l’ont fait» en 2016 avec seulement 150 000 $. Facebook a ensuite embauché 35 000 personnes pour résoudre ce problème de 150 000 $. Puis il a dit qu’il n’y avait pas de faux robots de compte en 2016. Hmmm. Puis il s’est glissé dans Facebook, coopère avec Google et les agences de sécurité. Ensuite, il a admis avoir supprimé les publicités de Trump. («Décision que nous avons prise»).

ADMISSION PUBLIQUE DE CLEGG: L’ancien vice-Premier ministre britannique, Lord President of the Privy Council – un non-américain – admet qu’il interfère avec les élections américaines.

Michael et Douglas sortent des mines et se joignent à Tyla pour un rapport sur:

AstraZeneca et l’extermination mondiale de la vaccination. Rothschilds Bill et Melinda sont-ils morts? Loi anti-trust-DOJ-Miller de Google

Fichier audio brut: https://aim4truth.org/wp-content/uploads/2020/06/Privy-Council-Exterminates-Humanity.mp3

Génocide, contrôle mondial 16 juin 2020

IG Farben – ICI – AstraZenaca se prépare à une extermination mondiale de la vaccination de masse

Des explosifs et de la chambre à gaz Zyklon-B aux coronavirus Pirbright et aux fours à micro-ondes d’extermination urbaine 5G, ces entreprises se sont engagées à faire une chose: GENOCIDE MONDIAL.

Quand ils n’ont pas réussi à exterminer suffisamment d’indésirables pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont modifié leurs plans et commencé leur plan diabolique de vaccinations de masse remplies d’armes biologiques pour tuer l’humanité. Ce sont des gens très pervers, patriotes. Regardez la preuve que nous vous montrons.

IG Farben est un nom que vous devez connaître lors de vos voyages au musée de l’Holocauste. Au fil du temps, Farben s’est transformé en d’autres sociétés, certaines nommées ci-dessous … mais leur mission est toujours la même –

EXTERMINATION, DÉPOPULATION, RÉDUCTION DE L’HUMANITÉ.

Vous voulez savoir qui est derrière tout ça? Examinez les listes d’entreprises, l’histoire réelle des archives du Congrès et d’autres sources authentiques, et les arbres généalogiques des familles dirigeantes… et vous constaterez que tous les chemins mènent aux Rothschild, qui se cachent derrière la Reine et l’Holocauste / récit juif comme leur protection.

Voici quelque chose à penser. Si les Rothschild sont soi-disant «juifs» et que c’est pourquoi vous ne pouvez jamais en parler ou écrire parce que ce serait «antisémite», alors pourquoi la famille Rothschild dirigerait-elle une entreprise qui a produit un gaz qui a tué 6 millions de Juifs? N’est-ce pas là le geste antisémite ultime – le meurtre de masse de Juifs par Rothschild? Et qu’en est-il de cette déclaration Balfour et d’Israël? Qu’est-ce qu’un sioniste – en fait? Un sioniste peut-il être chrétien ou musulman?

Alerte rouge: ICI* britannique a créé AstraZeneca en faisant tourner la moitié de ses opérations mondiales monopolistiques pour former une méga société instantanée, composée d’ICI et des gestionnaires de la Pilgrims Society comme Sir Denys Hartley Henderson (également QinetiQ / SERCO) qui a immédiatement commencé à acheter des sociétés pharmaceutiques comme son portefeuille. ICI, suivi de DuPont, est «ICI, le trust britannique des explosifs». – fabricant de munitions avec cette morale satanique: «la seule chose équitable était de vendre [les munitions] aux deux parties en toute hostilité» (Congrès DuPont [partenaire commercial ICI]) , p. 1190, voir ci-dessous).

ICI ne crée rien. Ils ne font que tirer parti de Rothschild (Pilgrims Society) bancaires à l’intérieur des connexions.

AstraZeneca est la société qui a obtenu le contrat pour fournir un vaccin spéculatif COVID-19 dans le monde entier.

* Imperial Chemical Industries (ICI)

Aux États-Unis, ICI a été reconnu coupable de complot avec des contrats allemands IG Farben avant 1934 pour créer un monopole mondial sur les produits chimiques, y compris les munitions.

IG Farben (les successeurs sont Agfa, Bayer, Sanofi (lié à Pirbright Institute UK – breveté Coronavirus), etc.) a fabriqué le Zyklon-B utilisé pour assassiner plus de 6 millions de Juifs, Polonais, Tsiganes, homosexuels et Russes dans le camp de concentration GAS CHAMBERS —Ils effectuaient le dépeuplement de la Pilgrims Society.

Maintenant, ICI veut donner au monde entier un vaccin spéculatif COVID-19. La Pilgrims Society veut plus de morts de nous maintenant.

…. Également intéressant dans cette découverte est:

Sir Alfred Mond était le plus grand marchand de munitions de l’Empire britannique, a acheté Nobel Dynamite Trust Co. et a été reconnu coupable (à titre posthume) le 28 septembre 1951 de «complot en vue de restreindre le commerce et le commerce de produits chimiques, d’armes de sport et de munitions, entre les différents États des États-Unis d’Amérique et avec des pays étrangers, et étaient parties à des contrats, accords, arrangements et accords restreignant ces échanges commerciaux, tous en violation de l’article 1 de la loi Sherman.»

Wikipédia dit que Imperial Chemical Industries (ICI) a été fondée en décembre 1926 à la suite de la fusion de quatre sociétés: Brunner Mond, Nobel Explosives, United Alkali Company et British Dyestuffs Corporation.

C’est trompeur, selon les audiences du Sénat du 4 au 6 septembre 1934.

Il ne mentionne pas une autre entreprise allemande absorbée: Vereinigte Koln-Rottweiler Pulverfabriken (p. 1237). Voir aussi PDF p. 1134

Accord tripartite entre DuPont, Koln-Rottweiler, D.A.G. (accord DuPont presque identique avec ICI – c’est ainsi que ces entreprises ont brisé les embargos, mais travaillent dans le cadre de ces accords)

Bon résumé de l’historique des fusions et acquisitions d’ICI:

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/100/504/1502284/

États-Unis d’Amérique v. Imperial Chemical Industries, 100 F. Supp. 504 (S.D.N.Y.1951)

Cour de district des États-Unis d’Amérique pour le district sud de New York – 100 F. Supp. 504 (S.D.N.Y.1951) 28 septembre 1951

S.Res. 206, partie I. (4-6 sept. 1934). Industrie des munitions, auditions, 73e Congrès GPO des Etats-Unis d’Amérique.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/1934-09-04-S-Res-206-Part-I-Munitions-Industry-ref-ICI-Brunner-Mond-Hearings-73rd-US-Congress-GPO-Sep-4-6-1934.pdf

P.1243

Contrôle mondial, Judiciaire, Pilgrims Society, Conseil privé 14 juin 2020

Le complot élitiste-communiste anglo-états-unien piège les juges de la Cour suprême des États-Unis d’Amérique

La conspiration élitiste-communiste anglo-américaine pour utiliser la furtivité et la propagande (fausses nouvelles) pour inciter l’Amérique à rejoindre un empire britannique contrôlé par les entreprises a éclos lors de la fondation de la Pilgrims Society le 16 juillet 1902.

Un nom furtif comprend: l’American Academy of Achievement) Remarque: Leur courtisation des juges de la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique, y compris Gorsuch (2017) et Kavanaugh (2019)

Voir la corrélation entre deux événements clés et une carte postale publiée par le roi en 1907

Notez que Lord Rosebery (le propriétaire majoritaire de N.M.Rothschild & Sons par héritage) est à la table

Conservateur, analyste indépendant. (vers 1907). King Edward & His Empire Builders, carte postale, avec corrélation entre la Pilgrims Society 1902 et la première conférence de presse impériale, 1909. National Portrait Gallery, Royaume-Uni.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/1907-King-Edward-n-His-Empire-Builders-Postcard-by-Curator-Indep-Analyst-with-correlation-between-Pilgr-Soc-1902-and-First-Imperl-Press-Conf-1909-National-Portrait-Gallery-UK-ca-1907.pdf

Espionnage, génocide, contrôle mondial, Pilgrims Society, Conseil privé, propagande, guerre 11 juin 2020

David Rothschild a besoin d’une leçon d’histoire

« CEUX QUI REFUSENT LEUR HISTOIRE SONT CONDAMNÉS DE LE RÉPÉTER! »

Président Donald Trump, 11 juin 2020

À qui, la première personne à répondre au tweet du président Trump a été… un roulement de tambour s’il vous plaît… un Rothschild.

Le fil du tweet

Nous aurons besoin de quelques informations sur les guerriers du clavier pour les déposer dans le compte de David et lui raconter l’histoire de sa famille. De toute évidence, il n’a pas prêté attention à l’empire du mal de la famille… ou il essaie de vous empêcher de connaître la VÉRITÉ DE L’HISTOIRE.

Michael McKibben et Douglas Gabriel présentent un rapport audio sur les dernières découvertes des incroyables mineurs AFI: comment les Rothschild utilisent la surveillance de masse et les armes biologiques nanotechnologiques pour soutenir l’ordre impérial britannique

N’hésitez pas à mettre en miroir cet audio sur votre plate-forme. Nous avons besoin que toutes les nations sachent qui est notre ennemi. Ensemble, nous pouvons renverser le contrôle des Rothschild sur les citoyens de la planète. Mais d’abord, vous devez connaître l’histoire… la vraie histoire… l’histoire de la vérité.

Fichier audio brut: https://aim4truth.org/wp-content/uploads/2020/06/British-World-Order-Controls-America.mp3

Après avoir fourni à David Rothschild une leçon d’histoire avec une réponse Twitter, assurez-vous de nous envoyer votre lien afin que nous puissions republier ou figurer sur le rapport Cat. Contactez-nous ici.

Génocide, Contrôle mondial, Pilgrims Society, Senior Executive Service, Vaccine Wars, World Events 10 juin 2020

COMMENT LES ROTHSCHILDS UTILISENT LA SURVEILLANCE DE MASSE ET LES BIOWEAPONS NANOTECH POUR SOUTENIR L’ORDRE DU MONDE BRITANNIQUE IMPERIAL

Lisez ce rapport à succès, juste sous le lien principal:

COMMENT LES ROTHSCHILDS UTILISENT LA SURVEILLANCE DE MASSE ET LES BIOWEAPONS NANOTECH POUR SOUTENIR L’ORDRE DU MONDE BRITANNIQUE IMPERIAL

En savoir plus sur:

Le nano-scientifique accusé de Harvard Charles M. Lieber a pris une tournure inattendue dans la biotechnologie des agents pathogènes de la Pilgrims Society financée par les Rothschild

David Sarnoff a engagé le père de Charles, Robert I. Lieber, pour concevoir des systèmes de radar, de satellite et de missile qui pourraient fournir des charges utiles de microbe selon la vision dystopique bien connue de Sarnoff de 1926 des «conséquences dévastatrices des nouveaux miracles de la science»

Lisez le rapport complet. Découverte massive de la VÉRITÉ SUR L’HISTOIRE non racontée dans les manuels et les écoles. Le complot mondial de prise de contrôle de Rothschild révélé avec FACTS et EVIDENCE.

Contrôle mondial, Propagande 5 juin 2020

Sir Richard Dearlove est Toast. Les patriotes américains l’appellent, la reine et le Conseil privé pour la tentative de renversement de Donald Trump

Excellente nouvelle, Team Patriots. Nous gagnons la Grande Guerre de l’Information contre l’Empire impérial britannique. N’oubliez pas qu’ils savent ce que nous «pensons» collectivement ici en utilisant une variété d’outils, des mots tendances à la visualisation à distance. Nous avons demandé à nos guerriers du clavier de discuter de la connexion de Christopher Steele à Richard Dearlove et de l’origine du coup d’État et du coronavirus.

Ils nous voient venir par les mots que nous utilisons sur Internet. Pour nous détourner, ils doivent commencer une interférence d’information (propagande) en publiant leur version de l’histoire. Richard Dearlove doit tenir la ligne des guerriers de l’information prenant d’assaut le Conseil privé, Pirbright et l’Empire impérial britannique sur tous les réseaux sociaux. C’est pourquoi nous n’avons pas été surpris aujourd’hui de voir ce titre présenté sur leur site d’agrégateur de propagande, Drudge.

Nous sommes allés à l’article. Ils vous empêchent de regarder Pirbright où le virus a été breveté parce que la Reine détient les actions de contrôle de Pirbright. Il place la reine d’Angleterre devant, au centre et sur la place à l’épicentre du faux drapeau du coronavirus qui a coûté des milliards de dollars au monde, puis conduit directement à la tentative de renversement du président Trump.

Dearlove court pour sa vie. Faites ce que vous pouvez pour vous assurer que son nom et sa relation avec Christopher Steele soient bien connus de votre public. Votre travail, chaque jour, en tant que patriote pour votre pays est de secouer vos sabres d’information et de faire votre part pour détruire l’EMPIRE DU MAL, l’Empire impérial britannique.

Jetez un œil sous ce lien pour lire une page pleine de propagande britannique:

Sir Richard Dearlove a déclaré qu’il y avait de bonnes preuves que le virus avait été créé, mais que sa fuite du laboratoire était accidentelle.

Dearlove et Flynn. Les esprits curieux deviennent fous de questions… ..

Et ce ne sont pas tous ceux qui couvrent la propagande de Richard Dearlove. Notre autre acteur préféré sur Internet – Alex Jones qui vous maintient dans un lieu de rencontre très serré et limité où vous filez toute la journée dans une rhétorique sans fin, sans aller nulle part – donne également une couverture à Dearlove en republiant cet article ci-dessous, tel quel, comme bien que ce soit la vérité réelle de l’affaire.

Contrôle mondial, propagande, événements mondiaux 4 juin 2020

Andrew Carnegie et Cecil Rhodes détruisent l’Amérique à partir de la tombe

Par AIM Patriot Triskell

Le matériel qui suit est extrait d’un document éteint qui a été ressuscité concernant Sir Andrew Carnegie et Cecil B. Rhodes.

Les Pelgrims ont essayé de retirer cette conscience de notre conscience et l’ont presque fait. Sa bombe en dévoilant l’agenda et les tactiques actuelles du nouvel ordre mondial.

C.O. Garshwiler, éd. (1967). Sir Andrew Carnegie et Cecil J. Rhodes, planificateurs de l’internationalisme, École de correspondance George Mason. Education Information, Inc. Reproduit à des fins éducatives uniquement. Utilisation équitable.

https://www.fbcoverup.com/docs/library/1967-Sir-Andrew-Carnegie-and-Cecil-J-Rhodes-Planners-of-Internationalism-The-George-Mason-School-of-Correspondence-by-CO-Garshwiler-ed-Education-Information-Inc-1967.pdf

C’est pertinent ici en 2020 parce que ces héritiers et cette vision ont fait un effort concerté pour établir une fois de plus un gouvernement mondial à travers une multitude d’opérations immobilières sous le faux drapeau carneigie cumberland couplées à des programmes de vaccination et à la technologie de l’IA. Cela me concerne parce que je suis un ami personnel de l’un des héritiers de Carnegie qui gère 160 milliards de dollars par an et a été endoctriné à contrecœur dans cette cabale. J’ai l’intention sincère d’aider ce monsieur à échapper à ses liens. Plus loin pendant ma lune de miel sur l’île Cumberland, j’ai observé les ruines du domaine autrefois somptueux d’Andrew Carnegie. Il ne restait que deux cheminées récupérées par la vigne et dans le jardin un relief de basse de l’homme vert.

Il y a une chanson de Martin Donnelly qui se termine,

« Le temps est venu pour nous de nous lever des rochers et des épines,

reviens maintenant de l’exil profond,

retour à notre place,

Je suis l’homme vert des bois,

le chardon et le maïs,

Je suis l’étincelle dans le cœur de chaque créature,

le danseur dans la tempête, le danseur dans la tempête. «

Au fur et à mesure que le matériel ci-dessous se déroule, gardez à l’esprit la confession de l’un de ces héritiers, car si nous ne pouvons pas avoir de compassion pour ceux qui sont tombés, nous ne pouvons pas échapper au pouvoir qui s’est accumulé pour eux au fil des générations. Ce monsieur m’a dit que sa fortune personnelle de 60 millions de dollars était dans une poche et que la succession ou la société était dans l’autre poche. Il a gardé les deux séparés dans son esprit et a ainsi maintenu son humanité, tout en étant conscient de la nature amorale de la société et de ses exigences. En fin de compte, cela induit un état de schizophrénie chez un individu par ailleurs sain d’esprit et doué.

Mr William T. Stead a rompu avec la fondation de Cecil Rhodes lorsqu’il a appris que l’idée fondamentale du plan de Rhodes était la reconquête des États-Unis d’Amérique en tant que «partie intégrante de l’Empire britannique», par trahison et intrigue, et divulgation. L’œuvre destructrice de la «main morte» d’Andrew Carnegie (qui n’est jamais devenu citoyen des Etats-Unis d’Amérique) et de sa fondation anti-états-unienne subsiste aujourd’hui. Le programme visant à transférer tout le contrôle dans un gouvernement mondial supranational semble être identique aux vues déclarées de Cecil Rhodes et de son ami, Sir Andrew Carnegie.

Cela a coïncidé avec le début du mouvement des bourses Rhodes à l’Université d’Oxford en Angleterre.

(Dans la mesure du possible, je relierai les idées de ce document aux événements actuels. ‘Sapiens’ est une brève histoire des humains par un universitaire d’Oxford maintenant professeur à l’Université hébraïque, Yuval Noah Harari. Harari est un homosexuel et un défenseur d’un ordre mondial invité à des réunions par Bill Gates et d’autres mondialistes à Davos. Je suis raisonnablement certain que Harari a été soigné et choisi à Oxford, ce qui explique sa montée en puissance.)

Andrew Carnegie est en faveur de l’Angleterre en ce moment. Les Britanniques qui jadis ricanaient au retour du Néo-Écossais dans sa région natale des Highlands, font maintenant un signe de tête satisfait lorsque le nom du maître de fer est mentionné.

«Lorsque Votre Majesté voudra bien entrer à nouveau, et que ce drapeau soit le drapeau britannique. Et qu’il flotte au-dessus des États-Unis d’Amérique de l’Atlantique au Pacifique.» Andrew Carnegie.

Immédiatement après la visite du pacificateur, le fonds pour la paix Carnegie a été lancé en Amérique. C’est le même quotidien annoncé sur NPR avec la Fondation Bill et Melinda Gates à tous ceux qui choisissent de subir un lavage de cerveau.

Voici ce que quelques Américains très ambitieux mais traîtres dans des postes élevés pourraient nous dire s’ils le feraient: Beaucoup de ces hommes sont sous-payés à partir d’un fonds qui n’a donné aucun de ses fonds «de paix» pour empêcher la guerre. Le fonds n’est utilisé et ne sera utilisé que pour aider au maximum la destruction de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique et la trahison lente ou rapide de la nation des Etats-Unis d’Amérique entre les mains des seuls véritables ennemis qu’elle ait jamais eus.

Augmentation du pouvoir du président des États-Unis d’Amérique afin de diminuer progressivement les pouvoirs du Congrès. Remarque: Alors que Dick Cheney a considérablement avancé les pouvoirs présidentiels, nous voyons même avec Trump, des décrets exécutifs qui remplacent un Congrès divisé et de plus en plus inefficace.

La Cour suprême des États-Unis d’Amérique doit être révisée de manière à n’embrasser que des juges acceptables à l’absorption par la Grande-Bretagne et uniformément hostiles au Sénat des Etats-Unis d’Amérique. Remarque: Cela explique certaines des décisions arbitraires du juge en chef John Roberts, jésuite connu, qui prend les ordres directement de Rome.

Des précédents doivent être établis par ladite Cour contre le Sénat des États-Unis d’Amérique dans les jugements, décisions, etc.

Une campagne vigoureuse doit être menée dans plusieurs États et territoires contre les membres du Congrès et les sénateurs faisant preuve d’hostilité envers la Grande-Bretagne. En cas d’échec à les vaincre, ils doivent être continuellement surveillés jusqu’à ce qu’ils soient découverts dans un acte manifeste, principalement personnel et sous la menace d’une exposition, forcé de démissionner. Remarque: Les opérations de chantage contre Dennis Hastert, qui ont abouti à la mort présumée du proxénète Jeffrey Epstein, relient la traite des enfants à cet effort.

En ce qui concerne le succès des traités d’arbitrage, ces victoires apparentes doivent être largement annoncées afin de créer la confiance dans la propension à l’arbitrage avec la Grande-Bretagne.

Lorsque les journaux ne peuvent être achetés ou loués, de nouvelles publications doivent être lancées. (Alors que le New York Times est très compromis et promeut de faux récits, beaucoup deviennent sages dans leurs efforts. Une contre-publication, l’Epoch Times gagne en crédibilité avec ses reportages précis sur la Chine. Cependant, un nom apparaît constamment dans leurs opeds d’un mondialiste présumé, Conrad Black Remarque: L’Epoch Times est-il une nouvelle publication comme mentionné ci-dessus?

Nous continuerons notre tâche d’éduquer l’opinion publique, comptant plus que jamais sur le soutien des chefs d’établissements d’enseignement supérieur, secondaire et primaire, ainsi que sur celui de nombreuses associations bénévoles admirables dont les représentants sont parmi nos premiers adhérents. Remarque: à la fin des années 60, Lisa Dixon Gray était la fille d’un éminent avocat de l’ACLU et de sa femme juive. Ils ont comploté pour retirer la prière des écoles, causant d’immenses problèmes de discipline au cours des années suivantes. Le mouvement Antifa est le résultat clair de ces jeunes immoraux endoctrinés.

De cette manière, notre Comité constituera, par le simple moyen d’une initiative privée, l’embryon de la nouvelle organisation, dont le besoin se fait sentir partout dans le monde moderne, et sans lequel les plus puissants, ainsi que l’État ou l’individu le plus faible n’a aucune assurance pour demain. Remarque: Cette entreprise mondialiste était en constante évolution et a atteint une présence visible à travers les réunions de Bilderberg. Cependant, il y avait un hiatus avec la pandémie de Covid-19. En plus des plates-formes de médias sociaux comme Zoom et Skype avec un cryptage approprié, elles offrent un échange en temps réel au-delà de tout moyen de résistance publique.

Les publications persistent sous une forme quelque peu plus sophistiquée du Carnegie Endowment for International Peace, du United Nations Plaza à 46th Street à New York et du Centre européen à Genève, en Suisse.

Bénin dans son intention, mais tout à fait mauvais dans sa mise en œuvre: Cecil Rhodes est cité «comme le fondement d’une puissance si grande qu’elle rendra les guerres impossibles et promouvra les meilleurs intérêts de l’humanité».

La fausse histoire est mortelle pour nous tous sur la planète

