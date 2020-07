Déni de justice internationale – La «justice» au Pays-Bas est totalement corrompue: le cas du MH17 comme exemple

Eric Zuesse, initialement publié chez The Saker

Vendredi 3 juillet, le juge des Pays-Bas contre la Russie pour avoir tiré un missile Buk qui a fait tomber l’avion de Malaysian Airlines que l’Ukrainian Air Traffic Control avait ordonné de survoler la zone de guerre civile ukrainienne le 17 juillet 2014 a exclu tout examen des preuves de la Russie.

Le juge Hendrik Steenhuis « a refusé de permettre au renseignement militaire russe de révéler où se trouvait le missile entre 1987 et le 17 juillet 2014, lorsque l’accusation néerlandaise a affirmé que le missile avait été tiré par un équipage militaire russe au MH17 », a rapporté vendredi John Helmer. Le procureur néerlandais a déclaré que le missile Buk avait été tiré par le gouvernement russe, et non par le gouvernement ukrainien, et qu’il appartenait à la Russie et avait été entretenu par la Russie depuis sa fabrication en Russie en 1986, et le juge néerlandais a annoncé qu’il refusait d’examiner les preuves du contraire de la Russie.

Le gouvernement russe allègue qu’il peut apporter la preuve que ce missile n’a pas, en fait, abattu l’avion de ligne, et qu’au lieu de cela, il a été abattu par deux jets de l’armée de l’air ukrainienne qui ont tiré directement sur et dans le pilote de l’avion de ligne, mais auparavant le Un tribunal néerlandais a exclu toute considération de ces preuves, même si la propre enquête du gouvernement néerlandais a inclus et enterré les informations suivantes, comme je l’ai signalé il y a quelques jours à peine le 24 juin:

–

(Les conclusions d’enquête du gouvernement néerlandais de 279 pages sur le «crash du vol MH17 de la compagnie aérienne Malaysia Airlines» ont été publiées en octobre 2015 et indiquaient, à la page 84, (sous 2.13.2 «Autopsie de l’équipage») que «Le torse supérieur gauche du pilote, immédiatement à gauche de la zone du fuselage qui avait été tirée, a eu plus de 120 objets principalement des fragments métalliques) ont été détectés. La majorité des fragments ont été trouvés sur le côté gauche du torse supérieur.» Ensuite, il a indiqué, à la page 85 (sous 2.13.3) «le copilote, de l’équipe A, qui exploitait l’avion au moment de l’accident».

(Notez qu’ils ont enterré ces informations cruciales, au lieu de dire clairement que «le torse supérieur gauche du pilote, immédiatement à gauche de la zone du fuselage qui avait été tirée, avait 120 objets qui étaient pour la plupart des fragments métalliques.») (Ici est une image plus proche de ce panneau latéral sur le côté gauche du fuselage, à la gauche immédiate du pilote, et voici ce panneau latéral montré de retour sur l’avion de ligne, de sorte que l’on peut voir que ce tir devait avoir été fait à partir de ci-dessous, tirant vers le haut dans le pilote.)

Cette découverte physique cruciale, que le cadavre du pilote avait été chargé de « plus de 120 objets (principalement des fragments métalliques) », est tout à fait cohérente avec le panneau latéral ayant été traversé par des balles, qui proviendraient d’un avion militaire ukrainien et dirigée vers le haut, directement sur le pilote. Ce tireur devait être très compétent pour frapper le pilote avec autant de précision avec autant de balles.

Rien d’autre n’a été détecté avec une telle intensité de «fragments principalement métalliques», mais uniquement le torse supérieur gauche du pilote. Cela, à lui seul, est une preuve pratiquement concluante qu’un avion à réaction militaire ukrainien a tiré directement sur le pilote afin de faire tomber cet avion civil. (Plus sera cité ici, dans # 2 ci-dessous.)

Toutes ces preuves ont été entièrement enterrées et ignorées par le gouvernement néerlandais, révélées en profondeur dans le rapport, et uniquement dans des sous-clauses, plutôt que dans des condamnations directes.

En outre: « Il y a eu deux ou trois morceaux de fuselage qui ont été vraiment marqués par ce qui ressemble presque à un tir de mitrailleuse, un tir de mitrailleuse très très fort. » Cette remarquable déclaration ne vient pas de Haisenko, mais de l’un des premiers enquêteurs de l’OSCE arrivés sur les lieux de la catastrophe. Aller à

https://www.youtube.com/watch?v=7ze9BNGDyk4

et vous le verrez. [Mais, maintenant, il a été supprimé. Voici les informations sur cette vidéo. Cette vidéo était intitulée «Un moniteur de l’OSCE mentionne des trous de balles dans le MH17».]

Ces preuves concordent avec le fait que le gouvernement néerlandais a découvert (mais a enterré) que le cadavre du pilote avait été criblé de «fragments métalliques».

–

La question qui était traitée le 3 juillet concernait strictement le gouvernement qui possédait et exploitait ce missile Buk (dont la Russie a toujours soutenu qu’il n’avait pas abattu cet avion).

Auparavant, lorsque le gouvernement ukrainien a autorisé le gouvernement néerlandais à enquêter et à statuer sur les raisons pour lesquelles le MH17 a été abattu, le gouvernement néerlandais a signé un accord secret avec le gouvernement ukrainien qui comprenait une disposition autorisant le gouvernement ukrainien à bloquer et à empêcher la publication de toute conclusion qui pourrait impliquer le gouvernement ukrainien de l’avoir abattu. Le gouvernement néerlandais viole sa propre loi sur la liberté d’information en refusant de rendre public ce que dit cet accord secret. Cependant, au moment où l’existence de l’accord a été mentionnée par un site d’information ukrainien le 8 août 2014, que ce reportage indiquait: «Dans le cadre de l’accord quadripartite signé le 8 août entre l’Ukraine, les Pays-Bas, la Belgique et l’Australie [qui sont tous des alliés des États-Unis d’Amérique et coopèrent à sa nouvelle guerre froide contre la Russie], les informations sur l’enquête sur la catastrophe du «Boeing-777» malaisien ne seront pas divulguées.»

—————

Eric Zuesse

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran