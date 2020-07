Ken Meyercord: Est-ce que Putrid puera l’évacuation des Etats-Unis d’Amérique vers la Nouvelle puanteur mondiale?

LISTE DES HISTOIRES QUE NOUS AVONS COUVERTES

Le commentateur invité de la FFWN, Ken Meyercord, un bon vieux dissident états-unien, vit dans la région de Washington, DC. Il est connu pour avoir remis en question la religion d’État états-unienne de l’holocauste sioniste dans son émission de télévision par câble et lors d’événements parrainés par de grands groupes de réflexion.

Regardez-le poser une question difficile sur Fort Detrick et la bioguerre sur C-Span.

Et ici, il terrorise la Fondation SETA avec une très bonne question, lors d’un événement qui s’est déroulé peu de temps avant que l’Iran ne pleuve des missiles sur la base états-unienne en représailles au meurtre du général Soleimani:

Qassem Soleimani, chef de la force militaire d’élite de l’IRGC Quds et l’une des figures les plus puissantes de la République islamique, a été tué vendredi dernier lors d’une frappe aérienne à Bagdad menée par les États-Unis d’Amérique l’administration Trump a déclaré que l’opération visait à prévenir une menace imminente pour les citoyens états-uniens dans la région. Le retrait de l’accord sur le nucléaire des Etats-Unis d’Amérique, la campagne de pression maximale en cours et la frappe contre Soleimani en Irak augmentent tous les risques de tensions accrues dans la région. Que signifie une telle attaque contre un Iranien de haut niveau pour la posture régionale de l’Iran? Une guerre à part entière entre les États-Unis d’Amérique et l’Iran est-elle plus ou moins probable? Quelle sera la politique des Etats-Unis d’Amérique à l’égard de l’Iran à l’approche des élections de novembre? La Fondation SETA à DC a organisé un débat d’experts sur ces questions et la politique de l’Iran après Soleimani à 12h00 – 13h30 le mardi 7 janvier 2020. Haut-parleurs: Luke Coffey, directeur, Centre Douglas et Sarah Allison de politique étrangère Kilic B. Kanat, directeur de recherche, Fondation SETA à Washington D.C. Trita Parsi, vice-présidente exécutive, Quincy Institute for Responsible Statecraft Mark Perry, auteur indépendant et journaliste Modéré par Kadir Ustun, directeur exécutif, La Fondation SETA à Washington D.C.

Au milieu de l’épisode de FFWN de cette semaine, et à la fin, Ken se demande à haute voix si le Council on Foreign Relations pourrait avoir raison – est-il temps de plier bagages et de quitter les anciens États-Unis d’Amérique? L’article du CFR des Affaires étrangères de Charles King «Comment une grande puissance s’effondre» compare l’effondrement de l’ex-URSS à l’effondrement imminent de la république des Etats-Unis d’Amérique. Il conclut:

«Mais dans les endroits moins importants, parmi les dissidents et les déplacés, les gens ont dû être qualifiés dans l’art de l’auto-enquête. Combien de temps devrions-nous rester? Que mettons-nous dans la valise? Ici ou là, comment puis-je être utile? Dans la vie, comme en politique, l’antidote au désespoir n’est pas l’espoir. C’est de la planification.»

Les banquiers du CFR pour qui les Affaires étrangères sont la chose la plus proche d’un porte-parole officiel nous avertissent-ils équitablement?

