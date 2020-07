La Chambre des représentants du Michigan a adopté un projet de loi controversé pour micropucer les humains volontairement dans l’État sous prétexte de protéger leur vie privée. La Microchip Protection Act permettrait aux employeurs du Michigan d’utiliser la micropuce de leurs travailleurs avec leur consentement. Cependant, la recherche a montré que les transpondeurs RFID provoquent le cancer.

Le plan de micropuce humaine est parrainé par la représentante Bronna Kahle sous prétexte de protéger la vie privée des travailleurs. L’objectif déclaré du projet de loi est de protéger le droit à la vie privée des travailleurs du Michigan et de promouvoir la croissance des fournisseurs d’emplois en ce qui concerne la micropuce – une technologie de pointe en plein essor qui augmente l’efficacité du lieu de travail.

« Avec la façon dont la technologie a augmenté au fil des ans et à mesure qu’elle continue de croître, il est important que les fournisseurs d’emplois du Michigan équilibrent les intérêts de l’entreprise avec les attentes de leurs employés en matière de confidentialité. » «La micropuce a été évoquée dans de nombreuses conversations alors que les entreprises à travers le pays explorent des moyens rentables d’augmenter l’efficacité du lieu de travail. Bien que ces appareils miniatures soient en augmentation, les appels des travailleurs à la protection de leur vie privée le sont également.»

Bronna Kahle, la républicaine qui a parrainé le projet de loi, a déclaré dans un communiqué de presse.

Les étiquettes d’identification par radiofréquence, communément appelées micropuces, commencent à s’infiltrer sur le marché en tant que nouveaux dispositifs technologiques pour aider à rationaliser les pratiques commerciales quotidiennes. Les copeaux, à peu près de la taille d’un grain de riz, sont implantés entre les mains des employés et remplacent I.D. badges, fiches de présence, noms d’utilisateur et mots de passe pour les autorisations de sécurité, et même les cartes de crédit.

« Malgré ce type de technologie qui ne fait pas encore son chemin dans notre État, je ne serais pas surpris si cela devenait une pratique commerciale standard dans tout l’État au cours des prochaines années », a déclaré Kahle. « Nous devons absolument prendre toutes les mesures possibles pour prendre de l’avance sur ces appareils. »

Selon le plan de Kahle, les employeurs du Michigan pourraient utiliser la micropuce, mais ne pourraient pas obliger les employés à faire implanter de tels dispositifs. Kahle a déclaré que la mesure établit un bon équilibre entre la protection des droits des travailleurs et la fourniture aux entreprises de la flexibilité nécessaire pour accroître leur efficacité et poursuivre leur croissance.

Cependant, la recherche a montré que les transpondeurs RFID provoquent le cancer. La recherche a suggéré que 90% des Américains sont mal à l’aise avec la micropuce, principalement en raison d’études qui suggèrent un lien entre les transpondeurs RFID et le cancer chez les animaux de laboratoire.

En mai, le projet de puce des humains dans le monde entier grâce à une identification numérique a été dévoilé au Parlement italien. Sara Cunial, députée de Rome, a dénoncé Bill Gates comme un « criminel du vaccin » et a exhorté le président italien à le remettre à la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. Elle a également exposé l’agenda de Bill Gates en Inde et en Afrique, ainsi que les plans visant à ébrécher la race humaine à travers le programme d’identification numérique ID2020.

