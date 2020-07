Les troupes des Etats-Unis d’Amérique envahissent la France

Au sommaire :

1- Le très coûteux avion de chasse F-35 Lightning craint les éclairs

L’avion qui a nécessité 428 milliards de dollars de développement a encore des problèmes de conception. Les réacteurs de l’appareil pourraient exploser s’ils venaient à être touchés par un éclair.

Le futur avion de chasse de l’armée américaine s’appelle le F-35 Lightning II (éclair)… et pourtant il ne peut pas voler par temps d’orage ! Un couac de plus pour l’aéronef le plus cher de toute l’histoire des États-Unis. Cet appareil développé par l’entreprise Lockheed Martin a déjà coûté près 428 milliards de dollars à Washington. Selon le site Defense News, ce défaut majeur proviendrait du système qui protège les réservoirs de carburant contre les risques d’explosion. Si un éclair venait toucher cette partie de l’avion, il pourrait faire exploser les réacteurs !

Source : fr.news-front

2- Les troupes US envahissent la France

Si les USA ont tout fait pour bousiller l’UE aussi bien économiquement que politiquement, ils ne comptent pas la liquider de sitôt. Pourquoi ?

Le Schengen militaire en est l’une des causes. En retirant 10 000 soldats de l’Allemagne, les USA sont sur le point de disperser leurs forces à travers le continent, quitte à faire de l’Europe entière une base militaire grandeur nature. Routes, aéroports, bases, voie ferrée et chaussée y passeront.

Le 30 juin dernier, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, et le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ont présenté au président Trump un plan visant à redéployer 9 500 soldats hors d’Allemagne, conformément à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines.

Outre la Pologne, il y a d’autres pays qui y passent et la France en est un… Le but de la manœuvre est clair, on se prépare contre la Russie surtout qu’en Libye, Paris s’est montré plutôt désireux de se rapprocher de Moscou.

Toujours est-il que selon Opex360, entre le 7 juillet et le 6 août, 350 militaires, 500 véhicules, 60 hélicoptères et 250 conteneurs appartenant à la 101st Combat Aviation Brigade de l’US Army vont arriver en provenance de Fort Campbell [Kentucky] par avion et bateau à Bordeaux et à La Rochelle. Puis, ils traverseront la France par voies aérienne, routière et ferroviaire pour se rendre en Allemagne.

Au total, la 101st Combat Aviation Brigade va envoyer en Europe 2 000 militaires, 79 hélicoptères [50 UH-60 et HH-60 Black Hawk, 4 CH-47 Chinook, 25 AH-64 Apache], 1 800 véhicules et autres équipements. Outre La Rochelle et Bordeaux, l’autre voie d’entrée sera le port grec d’Alexandropouli.

S’agissant de la France, dit Opex360, cette manœuvre logistique a été appelée « Mousquetaire » : De telles opérations « permettent d’éprouver les dispositifs de coordination et de mobilité militaires entre pays européens » tout en participant « directement au renforcement des capacités européennes à conduire le transfert ordonné et simultané de nombreuses unités militaires et à organiser leur sécurité en cas de crise majeure », souligne l’État-major des armées, qui précise que le transit des troupes américaines sera appuyé par les armées françaises pour ce qui « concerne la planification et le soutien logistique. » Les bases aériennes de Rochefort et de Cognac seront sollicitées.

« Mousquetaire est une opération interministérielle, et planifiée depuis plusieurs mois, elle mobilise les ministères de l’Europe et des Affaires étrangères, des Armées, de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, de l’Intérieur, des Solidarités et de la Santé et, enfin, de l’Action et des Comptes publics », ajoute l’EMA.

Et dire que la France qui vient fraîchement de changer de Premier ministre n’est toujours pas sortie du cauchemar épidémique.

Manière de prévoir la grogne, voici comment le ministère des Armées tente de justifier cette véritable invasion terrestre par des forces américaines potentiellement porteuses du virus. Évidemment, eu égard à la situation sanitaire aux États-Unis, où l’épidémie de Covid-19 continue de progresser, des mesures strictes, élaborées par le ministère des Solidarités et de Santé et Santé publique France, vont être imposées aux militaires américains.

Ces mesures « prévoient une quatorzaine [14 jours de quarantaine] et le test de chaque personnel en amont de l’arrivée sur le territoire national puis, le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale en France. Obligatoires, ces mesures sanitaires seront respectées par les Américains qui ont également été notifiés de la possibilité de leur évolution en fonction de la situation sanitaire ».

Sources : opex360 et PressTV

3- Terrible explosion à l’usine de feux d’artifice de Sakarya

Une importante explosion s’est produite ce 3 juillet dans la plus grande usine de feux d’artifice de Turquie, rapporte Sabah.

Une usine de feux d’artifice de Hendek, dans la province de Sakarya (nord-ouest de la Turquie), a été touchée par une importante explosion ce vendredi 3 juillet.

Selon le gouverneur de la province, Çetin Oktay Kaldirim, au moins 56 employés ont été blessés. Aucune victime n’est à déplorer.

Source : Opex 360

4- L’Iran a pu économiser 60 millions d’euros dans l’industrie nationale du forage pétrolier

Le chef de la Fondation iranienne des Opprimés (Bonyadé Mostaz’afan), Seyyed Parviz Fattah, a visité vendredi les plates-formes de forage flottantes de Sahar 1 et 2, au sud de l’Iran. Il a annoncé que ce projet a pu économiser « 60 millions d’euros » dans l’industrie du forage pétrolier suite à la mise en place de ces deux plates-formes dans la région du golfe Persique.

Parviz Fattah a déclaré que « des missions de forage ont été déployées dans la région du golfe Persique pour réparer et forer un certain nombre de puits de pétrole afin d’augmenter la production et le rendement des recettes pétrolières. »

« Ces plates-formes pétrolières sont dotées des dernières technologiques du jour », a-t-il ajouté.

Source : IRNA

Source : Press TV