L’administration Trump semble fermer les yeux sur les appels internationaux croissants [dont celui de JDDM – MIRASTNEWS] pour une enquête sur un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses sous l’armée des Etats-Unis d’Amérique, ce qui montre une fois de plus son irresponsabilité et son arrogance face à la nouvelle pandémie de coronavirus (COVID-19), ont déclaré des observateurs.

L’Institut de recherche médicale de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses (USAMRIID) à Fort Detrick, Maryland, suscite une grande colère pour sa réouverture en avril, malgré l’opposition des citoyens des Etats-Unis d’Amérique et mondiaux après des mois de fermeture pour des « défauts structurels » signalés.

Le public doute du lien possible entre l’institut et une série d’épidémies de maladies mortelles dans ce pays, y compris la pandémie de COVID-19 en cours qui a fait quelque 103 000 morts à jeudi heure locale [Chiffre du 29 mai 2020, date de publication de l’article. JDDM – MIRASTNEWS].

Entre le 31 décembre 2019 et le 04 juillet 2020, il y a eu 11 053 488 cas de COVID-19 (conformément aux définitions de cas appliquées et aux stratégies de dépistage dans l’ensemble des pays touchés) ont été signalés, dont 526 260 décès.

Ce graphique produit par des chercheurs de Johns Hopkins montre le nombre de nouvelles infections dans le monde.

Aux Etats-Unis d’Amérique le nombre de décès est jusqu’à cette dernière date de 262 457; les cinq pays déclarant le plus de décès sont les États-Unis (129 434) qui conduisent la têtre du peloton, suivis respectivement par le Brésil (63 174), le Mexique (29 843), le Pérou (10 226) et le Canada (8 663).

Des experts ont critiqué les États-Unis d’Amérique pour leur attitude évasive et semblable à celle des autruches envers les voix montantes appelant à une enquête USAMRIID, tout en calomniant un laboratoire de la ville de Wuhan en Chine pour avoir « provoqué » le coronavirus.

Seule une enquête ouverte et transparente [menée par des experts qualifiés avec une très grande autonomie d’investigation JDDM – MIRASTNEWS] peut être une réponse convaincante pour les États-Unis d’Amérique, a déclaré Ni Feng, directeur de l’Institut d’études américaines de l’Académie chinoise des sciences sociales.

« L’attitude actuelle des États-Unis d’Amérique reflète son double standard profondément enraciné », a déclaré Ni au Global Times jeudi.

Une histoire inégale

USAMRIID, le plus grand centre de recherche sur les armes biochimiques des Etats-Unis d’Amérique, est depuis longtemps pris dans le scandale.

L’institut avait autrefois des relations louches avec l’unité 731, une unité de l’armée impériale japonaise connue pour son expérimentation chimique atroce et mortelle sur les Chinois et les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré un expert chinois en biosécurité qui a parlé d’anonymat.

Les États-Unis d’Amérique ont passé un accord de porte dérobée avec les détenus de l’unité 731 après la guerre, accordant l’immunité de poursuites à de nombreux membres de l’unité en échange de ses données de guerre biologique et d’expérimentation pour USAMRIID, a déclaré l’expert au Global Times vendredi.

Pendant des années, le public en savait peu sur ce qui se passait à l’intérieur d’USAMRIID. Ses citoyens proches, cependant, avaient fait des accusations et des réclamations fréquentes, affirmant que leur santé était en grande partie affectée par sa pollution biochimique.

En 2006, une pétition demandant aux sénateurs locaux d’examiner de plus près un éventuel «cluster cancer» à proximité de l’institut a reçu plus de 14 000 signes sur le site états-unien des pétitions Change.org.

Randy White, un résident qui a lancé la pétition, a dénoncé les « pratiques imprudentes » de l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui « a enterré des armes chimiques dangereuses » à Fort Detrick près de leur domicile, qui, selon lui, a fait plus de 2 500 morts, dont sa femme et sa fille, d’ »une forme rare de cancer. »

Pendant tout ce temps, l’armée des Etats-Unis d’Amérique a continué de bloquer les appels à la responsabilité, rejetant des centaines de demandes de remboursement de soins de santé de résidents malades, a écrit White dans la pétition.

« Ils ont créé une urgence sanitaire majeure, et ils refusent de le reconnaître, même si les gens continuent de tomber malades et de mourir », a-t-il ajouté. « C’est inacceptable. »

White n’a pas encore répondu à la demande d’interview du Global Times vendredi.

Plus de suspicion et de blâme envers USAMRIID se sont produits lorsqu’une cigarette électronique ou un produit de vapotage sans précédent associé à une lésion pulmonaire (EVALI) a éclaté dans ses environs en août 2019.

Selon des chercheurs qui ont examiné des échantillons de tissus pulmonaires de 17 patients EVALI, tous les échantillons laissaient entendre que les personnes « avaient été exposées à des produits chimiques toxiques », a rapporté le New York Times en octobre.

Quelques jours avant la fermeture temporaire de l’établissement en 2019, une maladie respiratoire a été signalée le 30 juin dans une communauté à une heure de route. La communauté de retraite Greenspring dans le comté de Fairfax, en Virginie, avait eu 63 cas infectés de la maladie et trois décès au 15 juillet, ont déclaré les autorités sanitaires locales.

Vendredi, dans une réponse par e-mail au Global Times, le département de la santé du comté de Fairfax a déclaré qu’il existait une étiologie établie pour le déclenchement de la maladie. « Les tests des spécimens collectés ont montré plusieurs bactéries, dont Haemophilus influenzae (H. flu) et le rhinovirus », écrit-il, disant que ce sont « la cause du rhume ».

Néanmoins, cette épidémie a récemment conduit à des spéculations sur sa pertinence probable pour USAMRIID sur les réseaux sociaux des Etats-Unis d’Amérique visant la pandémie COVID-19. Un utilisateur de Twitter nommé « The Paper » a publié en mars que son pari sur le virus qui s’échappait de l’institut était « une chance de 50% ou plus ».

De même, au cours de la dernière saison de la grippe aux États-Unis d’Amérique, qui aurait infecté plus de 32 millions de personnes et causé 18 000 décès, certains des décès ont été reconnus par le directeur du CDC, Michael Redfield, comme ayant été causé par la COVID-19, ce qui a suscité une plus grande controverse chez USAMRIID.

« … Nous avons des raisons de demander au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de publier la véritable raison de la fermeture de Fort Detrick, de préciser si le laboratoire est l’unité de recherche pour le nouveau coronavirus et s’il y a eu une fuite de virus », a écrit un internaute « BZ » sur un site Web de la Maison Blanche, demandant plus d’informations sur USAMRIID.

BZ, ainsi que de nombreux autres internautes aux Etats-Unis d’Amérique, ont pointé du doigt la dissimulation d’informations par les Etats-Unis d’Amérique sur USAMRIID, affirmant que « un grand nombre de reportages en anglais sur la fermeture de Fort Detrick ont ​​été supprimés, affichant ‘404 introuvable.' »

Quelques experts chinois ont déclaré au Global Times qu’ils avaient des expériences similaires lors de la recherche d’informations sur USAMRIID sur Google [, ce que MIRASTNEWS confirme également jusqu’à ce jour exemple : https://www.fredericknewspost.com/news/continuing_coverage/coronavirus/fort-detrick-laboratory-studying-new-coronavirus/article_08035907-bc25-54a3-9bcb-c6b62121e6d0.html]. Le journaliste du Global Times n’a pas non plus pu accéder à certaines pages de l’institut.

Le Capitole à Washington D.C., États-Unis d’Amérique, 4 décembre 2019 (photo: Xinhua)

Secret et tromperie

L’armée des Etats-Unis d’Amérique et les services de renseignement pratiquent depuis longtemps le secret et la tromperie, ce qui va à l’encontre des principes de transparence et d’authenticité, a déclaré l’expert anonyme en biosécurité contacté par le Global Times.

« Pire encore, ils ont le ‘pouvoir’ de contourner les restrictions de la Convention sur les armes biologiques (CAB ; BWC en anglais) et l’examen public », a déclaré l’expert, ajoutant que les États-Unis d’Amérique faisaient obstacle aux négociations sur un protocole CAB avec un régime de vérification depuis environ 20 ans.

Tout en restant en dehors des normes internationales, les États-Unis d’Amérique ont maintenu les plus grands systèmes de bio-défense du monde, augmentant les risques de biosécurité pour les habitants de leur pays et du monde, a-t-il ajouté.

Une enquête précédente révèle que « des centaines d’erreurs de laboratoire et d’incidents de quasi-accident de sécurité se sont produits » dans les instituts de biologie des Etats-Unis d’Amérique ces dernières années, a rapporté USA Today en 2015. [Vous trouverez ces genres de rapports en faisant des recherches sur le site de MIRASTNEWS].

La sécurité et la gestion des laboratoires biologiques érigés dans son pays et à l’étranger ont été une grande préoccupation mondiale car de multiples plaintes ont été déposées contre ces laboratoires biologiques pour avoir causé des problèmes de santé, a déclaré Li Haidong, professeur à l’Institut des relations internationales de l’Université des affaires étrangères de Chine.

« Les États-Unis d’Amérique, d’une part, mettent tous les nerfs à rude épreuve pour garder leurs laboratoires biologiques secrets, tout en essayant de leur mieux de jeter un œil dans les laboratoires biologiques d’autres pays », a déclaré Li au Global Times jeudi, ajoutant qu’il pense que l’un des objectifs de la proposition des Etats-Unis d’Amérique d’enquêter sur l’Institut de virologie de Wuhan est d’obtenir des informations qui les intéressent.

Les États-Unis d’Amérique ont établi une douzaine de laboratoires de biologie autour de la Russie pour maintenir leur position dominante dans le monde pendant la compétition géopolitique en menaçant la Russie et la Chine, a déclaré Li.

« Il est juste de dire que les États-Unis d’Amérique mettent leur domination mondiale sur la sécurité des êtres humains, y compris de leurs propres citoyens », a-t-il déclaré.

Une épidémie aux Etats-Unis d’Amérique galopante va nuire au monde: éditorial du Global Times

Jeudi, les États-Unis d’Amérique ont établi un nouveau record de nouveaux cas de coronavirus. Reuters a rapporté que le pays avait confirmé plus de 55 000 nouveaux cas de COVID-19 ce jour-là, ce qui est « un nouveau record mondial quotidien » pour la pandémie.

Plus tôt cette semaine, l’épidémiologiste états-unien, le Dr Anthony Fauci, a averti que les États-Unis d’Amérique pourraient bientôt voir jusqu’à 100 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour si la trajectoire actuelle de l’épidémie n’était pas modifiée.

Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis d’Amérique, a même suggéré que le nombre réel d’infections quotidiennes aux États-Unis d’Amérique se situait entre 400 000 et 500 000, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de tests pour toutes les trouver.

L’épidémie actuelle aux États-Unis d’Amérique est complètement hors de contrôle. Cependant, le gouvernement fédéral des Etats-Unis d’Amérique (EUA) insiste toujours sur le fait que l’augmentation rapide des chiffres d’infection est due à davantage de tests. Les données publiées jeudi par le département du Travail des EUA ont montré que le pays a ajouté 4,8 millions d’emplois en juin. La Maison Blanche s’est bientôt vantée de ses réalisations économiques. Mais les gens doutent que le gouvernement des EUA fasse tout son possible pour contenir le virus et sauver plus de vies des citoyens des Etats-Unis d’Amérique.

Les mensonges dominent la reconnaissance de l’épidémie par la société des EUA. Les partis politiques ont mis leurs intérêts dans la campagne en premier lieu, ce qui a déformé l’attention de la société et l’allocation des ressources. La lutte des EUA contre le virus est paralysée. Il n’y a pas de stratégie nationale pour atténuer l’épidémie. Les calculs politiques ont retardé la bataille contre COVID-19.

Les Américains ne sont pas prêts à sacrifier temporairement leur liberté pour lutter contre le virus. Le gouvernement fédéral n’a pas corrigé l’attitude. Pire, il a utilisé le sentiment pour promouvoir la reprise des activités économiques de manière risquée. Il rend les gens ordinaires responsables de l’épidémie incontrôlable.

L’économie des EUA s’est légèrement redressée, mais le prix qu’elle paie est trop élevé. Cela deviendra sûrement un fardeau pour le développement économique futur des États-Unis d’Amérique. L’approche du gouvernement des EUA semble façonner une plus grande tolérance de la société états-unienne envers le virus, rendant les gens moins effrayés d’être infectés.

En tant que seule superpuissance, les États-Unis d’Amérique peuvent façonner l’opinion publique mondiale à leur guise. Le pays a manipulé la compréhension du nouveau coronavirus dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Il n’a pas contribué à la lutte mondiale contre la crise. Au contraire, il donne un terrible exemple.

Quelle que soit la façon dont le virus est apparu, les États-Unis d’Amérique jouent le rôle le plus négatif pour s’assurer que le nouveau coronavirus se propage rapidement à travers le monde, et nous sommes loin d’en finir.

Quelqu’un dans le monde peut-il se souvenir des contributions exceptionnelles des États-Unis d’Amérique aux efforts mondiaux contre COVID-19? La seule chose dont les gens se souviennent est les accusations répétées des États-Unis d’Amérique contre la Chine, en dehors de leur nombre étonnamment élevé d’infections et de décès. Washington a détourné l’attention du monde.

Les États-Unis d’Amérique sont censés diriger le monde en établissant un front mondial anti-pandémie. Mais ils ont continué à critiquer l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ont annoncé qu’ils rompraient les liens avec l’organisation.

Tant que son épidémie continue de se propager, la lutte mondiale contre les virus ne peut guère prendre un tournant fondamental pour le mieux.

Au cours de l’automne et de l’hiver à venir, l’épidémie aux Etats-Unis d’Amérique va probablement sévir, et davantage de pays et de régions seront obligés de souffrir à cause des États-Unis d’Amérique.

