Dr Fauci n’est pas Nostradamus: comment COVID-19 a couru sous sa surveillance

Michel de Nostradamus est né à Saint-Rémy, dans le sud de la France, en 1503. Au-delà des dons qu’il explorera un jour en astrologie, il poursuit une formation pour devenir médecin. Après sa première année à l’Université d’Avignon, une épidémie de peste a balayé la France, obligeant l’Université à fermer.

Intrépide, Nostradamus a ouvert un apothicaire avant de fréquenter l’Université de Montpellier à la recherche d’un doctorat. Mais un deuxième fléau a perturbé son plan; la peste a également tué sa première femme et ses deux enfants. Pendant l’épidémie, il a rejoint les médecins de la ville pour lutter contre la peste et la contenir. Ils ont réussi.

Nostradamus s’est remarié, a engendré six enfants et a écrit un almanach. Bien reçu, il a développé sa capacité de voyant, avec un mélange d’astrologie et de visions bibliques de la fin des temps, pour devenir le pronostiqueur le plus célèbre du monde depuis mille ans. Il a capturé ses sombres révélations dans The Prophecies, écrivant une collection de 942 quatrains.

En savoir plus sur sa vie, ses activités, ses intérêts et ses expériences – un survivant de deux fléaux, combattant en première ligne d’une épidémie – beaucoup verront désormais Nostradamus sous un nouveau jour. Il n’est pas étonnant que ses visions se penchaient vers le destin et la tristesse.

En revanche, le Dr Anthony Fauci, né la veille de Noël en 1940 à Brooklyn, New York, a vécu une vie très différente. Pourtant, il existe des parallèles entre les deux hommes. Tous deux ont poursuivi une carrière de médecin. Les deux ont connu deux fléaux au cours de leur vie. Dans le cas de Fauci, il a été plongé dans l’épicentre de l’épidémie de sida et de VIH des années 80 quand il est devenu directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du NIH (NIAID). Au printemps 2020, il a parcouru le devant de la scène de la pandémie de COVID19, présenté comme l’un des «experts» du Groupe de travail de la Maison Blanche.

Le grand delta entre le Dr Fauci et Nostradamus se résume à la capacité de prédire l’avenir. Au-delà de l’étrange capacité de Nostradamus à prédire les deux premières guerres mondiales, deux des trois «antichrists» de Napoléon et Hitler, les assassinats de présidents des Etats-Unis d’Amérique et l’attaque du 11 septembre contre les tours jumelles des siècles avant les événements, Fauci a prédit une pandémie en 2017, à peine trois ans avant qu’elle ne se produise.

Le Dr Fauci a partagé sa prévoyance avec des pairs médicaux lors d’un forum à Georgetown lorsqu’il a déclaré: « Il y aura une épidémie surprise pendant le premier mandat de Trump. »

La prédiction de Fauci n’a pas été provoquée par l’alignement des étoiles et des planètes, ni par un passage tiré de la Bible. Non, il n’a pas développé un tel cadeau. Au lieu de cela, il est arrivé à sa clairvoyance en pilotant le financement de la recherche sur le «gain de fonction» des virus zoonotiques. En 2018, il a rejoint la nouvelle unité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), pour se familiariser avec la planification en cas de pandémie, un an après sa «prophétie». Il a probablement conseillé ou participé au développement de la toute première «pandémie obligataire» de la Banque mondiale la même année. De plus, Fauci a également aidé le GPMB à rédiger son premier rapport annuel qui a prononcé les exercices, la simulation et la libération d’au moins un «pathogène respiratoire mortel».

Empiler le jeu sur la prévision du coronavirus

Contrairement à Nostradamus, il semble que Fauci ait aidé à lancer la libération du nouveau coronavirus, déclenchant la paranoïa pandémique et maintenant, attisant de nouvelles craintes au sujet de la «deuxième vague» à venir, tout en insistant sur le fait que seul un vaccin COVID permettra à la société de «revenir à la normale». Il a fait tout ce qu’il pouvait pour faire tomber l’hydroxychloroquine peu coûteuse tout en faisant la promotion du Remdesivir ultra-coûteux comme solution temporaire jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible. Fauci a en outre dépensé beaucoup de capital politique en contradiction avec le président Trump – et lui-même – presque tous les jours pendant plusieurs semaines.

Et le directeur du NIAID se présente toujours comme la seule source de référence pour des informations fiables sur le virus. Bon.

Le récent témoignage du Dr Fauci au Congrès sur le coronavirus était une classe de maître sur la façon de fournir aux politiciens et aux médias grand public le fourrage qu’ils voulaient entendre. Il a habilement évité de donner des réponses fermes sur les titres, leur durée, les «anticorps neutralisants» et autres tours de passe-passe.

Fauci ne connaît pas le SRAS-CoV-2?

Comment est-ce possible? Pendant un demi-siècle, sa carrière s’est concentrée sur les maladies infectieuses et la recherche de vaccins pour les prévenir. Plus précisément, pourquoi Fauci n’en sait-il pas plus – beaucoup plus – sur cette épidémie particulière?

Il l’a prédit.

Il a financé la recherche sur les virus de Chauves-souris SARS.

Il a été impliqué dans l’épidémie de SRAS de 2003. Idem l’épidémie de MERS au Moyen-Orient en 2012.

Il s’est assis à la table de prise de décision sur la façon de «planifier et préparer» pour le coronavirus. Il était là pour l’épidémie d’Ebola 2014 en Afrique de l’Ouest.

Et en 2016, il a célèbré la menace Zika dans une tournée nauséabonde avec le directeur du CDC, Tom Frieden, de la renommée #MeToo, qui s’est déroulé de mars à novembre dimanche avant l’élection présidentielle. Ce soir-là, 60 Minutes ont présenté Fauci et Frieden exprimant la peur d’une pandémie de Zika. Dans le même temps, le directeur du CDC a montré aux journalistes de CBS une visite d’un entrepôt de préparation à une pandémie au cas où le «grand» frappait.

Nous sommes dans six mois de cette pandémie et nous n’avons été témoins que d’une incompétence flagrante de la part du CDC, d’une corruption des données et des tests sur les coronavirus et d’un effort délibéré pour interdire tous les remèdes naturels qui renforceraient le système immunitaire des gens, tels que l’exercice, la vitamine C à haute dose, les thérapies à l’oxygène comme l’OHB et l’ozone, la vitamine D et le soleil et plus encore. N’est-ce pas ce que le CDC, Fauci et Bill Gates ont essayé de vendre avec des vaccins?

Ne doutez jamais que le Dr Fauci se présente comme un scientifique politiquement machiné qui protège les agences de santé des Etats-Unis d’Amérique contre le bien-être du peuple états-unien et même contre le bureau du président. Ne vous y trompez pas: personne n’est plus informé sur les coronavirus et les épidémies que le Dr Anthony Fauci. Il le dit même avec un sourire suffisant et tout-compris.

