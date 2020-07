Éco-génocide et armée de moustiques génétiquement modifiés

Les ennemis de la vie multiplient leurs propres agents de destruction écologique aidés et encouragés par un APE incompétent et un gouvernement en caoutchouc en Floride, qui vient d’approuver à l’unanimité la libération de centaines de millions de moustiques génétiquement modifiés par une entreprise ayant des liens étroits à Bill Gates, l’armée des Etats-Unis d’Amérique et Big Ag.

Dans un mouvement qui stupéfiera à coup sûr les générations futures – si nous survivons assez longtemps pour en avoir – sept agences gouvernementales de la Floride, y compris celles chargées de protéger sa santé, son agriculture et son environnement, se moquèrent complètement de la confiance que leur accordaient les habitants de l’Etat pour superviser ces questions vitales et vient d’appuyer sur la gâchette d’un effondrement environnemental catastrophique.

L’approbation unanime pour permettre le déploiement à partir de cet été de plus de 1,2 milliard de moustiques génétiquement modifiés à Key Haven, dans le comté de Monroe, en Floride, sur une période de deux ans pourrait très bien décimer une partie substantielle de la flore et de la faune naturelles de la Floride, emportant des dizaines d’espèces menacées d’extinction au bord de l’extinction et modifiant irrévocablement l’habitat des milliers d’oiseaux, de plantes, d’amphibiens et d’insectes locaux qui composent l’écologie de la Floride.

Le feu vert vient dans la foulée d’une décision de l’EPA de Trump de donner son feu vert à des plans précédemment contrecarrés de libérer ces frankensteins aéroportés dans notre environnement sans le moindre respect pour les conséquences possibles. Ignorant les propres évaluations tièdes de l’agence admettant certains des dangers, l’EPA a néanmoins violé les exigences prescrites de la Loi sur les espèces en voie de disparition (ESA) pour approuver la toute première expérience de moustiques génétiquement modifiés aux États-Unis d’Amérique.

Malgré la négligence criminelle de l’EPA à ne pas suivre les procédures prescrites, il a finalement été laissé aux autorités de la Floride de donner leur consentement pour ce plan, qu’elles ont donné à la pelle malgré une écrasante opposition. Un forum public organisé sur cette question a rendu un verdict incontestable de 31.174 commentaires opposés à la libération et seulement 56 la soutenant. Cependant, cela ne semblait pas influencer une seule agence d’État au moment de permettre l’invasion délibérée d’un nouveau moustique artificiel dans ce qui est déjà l’un des écosystèmes les plus menacés du pays.

Frankenbite

La proposition avait été faite et retirée deux fois auparavant. Une fois en 2016, lorsqu’Oxitec Ltd. a demandé un nouveau médicament animal expérimental (INAD) auprès de la FDA pour sa souche de moustique OX513A GE Aedes aegypti, alias «Friendly Aedes aegypti» la première des trois souches du soi-disant «moustique de la fièvre jaune». La société basée au Royaume-Uni a affirmé que la libération de moustiques était «peu susceptible d’avoir un impact sur l’environnement physique, biologique et humain» et «qu’aucun impact cumulatif n’est prévu». La demande a été retirée. Le même sort est arrivé à leur deuxième demande deux ans plus tard, lorsque la compétence sur la demande a été transférée à l’EPA.

L’opposition de groupes tels que le Center for Food Safety n’est peut-être que partiellement responsable du retrait de la demande, car une troisième a été soumise peu après la dernière avec une nouvelle souche dénommée GE Aedes aegypti OX5034, qui se différencie de la souche précédente par la caractéristique qu’elle ne tue que les moustiques femelles génétiquement modifiés, laissant les mâles génétiquement modifiés survivre pendant plusieurs générations, selon Oxitec.

L’objectif déclaré du programme est d’évaluer l’efficacité des moustiques OX5034 GE alternatifs de deuxième génération d’Oxitec en tant qu’outil de suppression des populations sauvages de moustiques Aedes aegypti. Mais, de sérieuses questions entourant son efficacité ont déjà proliféré après les résultats des expériences d’Oxitec sur les moustiques dans d’autres pays.

Dans un communiqué de presse de 2015, Oxitec a affirmé que ses essais au Brésil, au Panama, à Grand Cayman et en Malaisie avaient entraîné une «réduction de 90% de la population de ravageurs d’Aedes aegypti». La même affirmation a été formulée lors d’une audience du Congrès des Etats-Unis d’Amérique en 2016 par le Comité des sciences, de l’espace et de la technologie. Mais en fait, les essais d’efficacité en Malaisie ont été abandonnés et des «problèmes majeurs» ont été signalés sur la façon dont Oxitec interprète ses données. En outre, aucune preuve directe n’a jamais été produite pour prouver que les moustiques Oxitec GE ont provoqué une chute de la population de moustiques porteurs de maladies dans aucun de ces pays. Aux îles Caïmans, les populations de moustiques femelles ont augmenté plutôt que de diminuer – un fait découvert seulement après que les résultats d’Oxitec ont été obtenus grâce aux demandes de la FOIA.

La même année de la première demande de libération d’Oxitec aux États-Unis d’Amérique, la société a effectué ses premiers essais à grande échelle à Piracicaba, au Brésil, et a signalé une «suppression de 81% d’Aedes aegypti sauvage» au cours de la deuxième année de l’essai. Mais, les mêmes problèmes et données truquées qui ont tourmenté les rapports de Grand Cayman ont également été identifiés et ont discrédité de nombreuses affirmations de réussite de la société. Les affirmations d’Oxitec concernant ses précédents procès au Panama ont fait des déclarations similaires à toutes les autres, mais n’ont pas non plus convaincu les experts.

Cibler la Floride

La Floride est dans le collimateur d’Oxitec depuis 2011, lorsque la société a approché le district de contrôle des moustiques de Florida Keys après une épidémie de dengue un an plus tôt. La résistance à l’idée de relâcher des insectes génétiquement modifiés dans la nature était tout aussi forte à l’époque. Néanmoins, Oxitec vantait les résultats de faux essais dans d’autres pays pour impliquer les bonnes agences gouvernementales. Mais, il n’a pas prospéré à ce moment-là.

Cinq ans plus tard, Zika fait son apparition, une nouvelle maladie transmise par les moustiques qui s’est propagée rapidement dans le comté de Miami-Dade, en particulier, et a coïncidé avec la première application fédérale d’Oxitec. L’opposition, cependant, est restée forte et Oxitec devra attendre qu’une administration qui soit prête à ignorer les préoccupations et réglementations scientifiques gênantes pour leur donner une chance. Trump et son équipe de transition de l’EPA dirigée par Koch ont fourni l’atmosphère juste pour que la biotechnologie britannique puisse enfin réaliser ses rêves horribles.

Parmi les effets les plus immédiats de la libération prévue cet été des moustiques génétiquement modifiés d’Oxitec, il y aura une augmentation considérable de l’utilisation de méthodes toxiques et traditionnelles de lutte contre les moustiques comme les adulticides et les larvicides, qui exerceront une pression excessive sur l’environnement. Mais, le plus grand danger est fait face aux vastes membres de l’écosystème de la Floride, des dizaines d’espèces d’oiseaux, de reptiles, de mammifères et de plantes protégés.

Le Bruant du Cap Sable est un oiseau non migrateur dont l’habitat indigène de Floride a été décimé par la conversion des terres à des fins agricoles. Les oiseaux se nourrissent d’insectes et, comme de nombreuses autres espèces d’oiseaux et d’animaux de l’État, sont opportunistes dans leurs habitudes alimentaires, ce qui signifie qu’un afflux important de nouveaux insectes se retrouvera très certainement dans leur système digestif.

Une autre conséquence potentielle est ce qu’on appelle un «déplacement compétitif», qui se produit lorsqu’un afflux important d’une nouvelle espèce pousse une espèce existante à des niveaux de population suffisamment bas pour qu’une autre espèce envahissante, comme le moustique porteur de la dengue Aedes albopictus (tigre d’Asie) susmentionné ou le moustique porteur du virus du Nil occidental, Aedes albopictus, puisse proliférer dans la région et menacer encore plus la santé humaine et animale.

Pour aggraver les choses, cette saison des ouragans devrait être très active, augmentant considérablement la probabilité que ces moustiques génétiquement modifiés finissent par menacer de nombreux autres écosystèmes en dehors de la Floride.

Pour toutes ces préoccupations et plus encore, les législateurs de la Floride ont simplement braqué le nez sur les gens de leur Etat et de l’environnement; choisir d’aller de pair avec les diktats irresponsables d’un EPA en mission d’autodestruction et les affirmations non fondées d’une entreprise de biotechnologie ayant d’anciens liens avec l’USDA remontant à 2009 lorsqu’un autre de leurs insectes génétiquement modifiés – un ver rose modifié a été libéré (et abandonné plus tard) dans le cadre du programme de lutte contre les ravageurs des plantes de l’agence, de la recherche sur la technologie «d’entraînement des gènes» de la DARPA et d’un PDG au passé belliqueux.

Les origines d’Oxitec et l’homme dans les tranchées

Oxitec a été fondée en 2002 au Royaume-Uni sous le nom d’Oxford Insect Technologies, un véhicule de commercialisation de technologies développées par des scientifiques de l’Université d’Oxford. Il est resté relativement obscur jusqu’à ce qu’il soit acquis pour 160 millions de dollars par la société de biotechnologie états-unienne Precigen (alors appelée Intrexon) en 2015, une entreprise qui «applique l’ingénierie aux systèmes biologiques pour permettre un contrôle basé sur l’ADN de la fonction et de la sortie des cellules vivantes.»

Notamment, Precigen s’est depuis concentré entièrement sur l’édition de gènes humains en utilisant une approche brevetée appelée «Better DNA», tandis qu’Oxitec a été vendu à Third Security, une société de capital-risque dirigée par l’ancien président exécutif de Precigen, plus tôt cette année.

Peu de temps après son acquisition par Precigen, Gray Frandsen est devenu le PDG d’Oxitec, un ancien élève du Département d’État américain qui a travaillé en étroite collaboration pour relier les organisations non gouvernementales (ONG) et les militaires, ainsi que l’élaboration de la politique de «réponse post-conflit» du Département d’État dans diverses zones de conflit à l’étranger.

La carrière de Frandsen sur cette orbite a commencé lors de l’invasion des Balkans par l’OTAN à la fin des années 1990, alors qu’il effectuait un «voyage de secours humanitaire» pendant la guerre. Ce voyage l’a poussé à co-fonder PICnet, une société de conseil technologique pour les ONG, et il a rapidement été nommé directeur des efforts de «reconstruction» post-conflit dans les Balkans pour Relief International, un partenaire proche de l’USAID, de la Banque mondiale, de Google, l’ONU et le Département d’État.

Il a ensuite rejoint le Département d’État un an après avoir fondé PICnet en tant qu’assistant spécial du secrétaire adjoint et sous-secrétaire adjoint principal du Bureau des affaires politico-militaires. Au Département d’État, il s’est d’abord concentré sur «l’élaboration d’une politique de réponse post-conflit, la continuité de la planification des opérations, la coordination des plans d’urgence et la coordination des politiques générales».

Pendant son séjour au Département d’État, Frandsen serait simultanément membre de l’International Crisis Group, une ONG créée initialement en 1995 pour «servir d’œil et d’oreille au monde pour les conflits imminents». Immédiatement après sa création, l’ICG s’est concentré presque exclusivement sur la région des Balkans dans la perspective immédiate de l’invasion de l’ex-Yougoslavie dirigée par l’OTAN. Au cours de cette période, l’ICG a été principalement impliquée dans la fabrication d’un consentement international pour une opération de changement de régime «humanitaire» et la balkanisation de la région. ICG a depuis répété ce même manuel au Soudan (via le conflit du Darfour) et (sans succès) en Syrie.

À la fin de sa bourse à l’ICG, Frandsen est devenu conseiller de la marine des Etats-Unis d’Amérique sur les affaires civilo-militaires dans les environnements de conflit et non permissifs, en plus de son travail continu au département d’État. En 2002, Frandsen rédigera le premier «Guide des organisations non gouvernementales à l’intention des militaires» et deviendra par la suite l’assistant spécial du coordinateur du Département d’État pour la reconstruction et la stabilisation, en particulier sur les questions relatives aux relations ONG-militaires, poste qu’il tint jusqu’à la fin de l’administration George W. Bush.

Le saut de Frandsen dans l’industrie des « sciences de la vie » résulterait également de ses liens avec le secteur public, puisqu’il a été nommé président d’une société appelée Olfactor Laboratories qui développe « de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes pour lutter contre les moustiques qui transmettent les maladies » sur la base de recherches financées par la Fondation Bill et Melinda Gates et les National Institutes of Health (NIH) du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

En tant que président d’Olfactor, Frandsen a signé des accords avec le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) de l’armée des Etats-Unis d’Amérique pour utiliser la technologie de l’entreprise dans des bases militaires états-uniennes à travers le monde. Le WRAIR est un subordonné de l’US Army Medical Research and Development Command (USAMRDC), qui supervise le laboratoire de «biodéfense» controversé des États-Unis d’Amérique à Fort Detrick, dans le Maryland, qui a effectué une fois une série de tests secrets de guerre biologique sur des civils des Etats-Unis d’Amérique qui cherchaient à examiner la faisabilité des moustiques comme vecteurs d’armes biologiques.

PDG en temps de guerre

En quittant Olfactor, Frandsen est immédiatement devenu conseiller des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour «combattre Zika et la dengue à Porto Rico» et a ensuite remplacé Hyden Parry en tant que PDG d’Oxitec. Peu de temps après avoir rejoint Oxitec en 2017, Frandsen a commencé à courtiser des investisseurs puissants pour les technologies de génétique ou d’extinction génétique de l’entreprise à l’aide d’insectes vecteurs, obtenant finalement le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates en 2018.

Cette année-là, la Fondation Gates a octroyé à Oxitec une subvention de 4,1 millions de dollars (portée ensuite à 5,8 millions de dollars) pour concevoir des moustiques du genre Anopheles endémiques aux régions des Amériques, de l’Afrique de l’Est et de l’Asie du Sud dans le but de «réduire considérablement» la population sauvage des moustiques, officiellement comme moyen de réduire l’incidence du paludisme.

Outre les moustiques génétiquement modifiés d’Oxitec, Frandsen a également supervisé le développement par la société d’une multitude d’autres insectes génétiquement modifiés destinés à l’agriculture, notamment les mouches des olives, les mouches des fruits méditerranéennes, les boucleurs du soja, les chenilles légionnaires et les noctuelles du diamant. Cet ajout plus récent au portefeuille de produits d’Oxitec permettrait l’introduction d’insectes génétiquement modifiés dans un plus large éventail de régions géographiques, y compris l’Australie et les régions plus froides des États-Unis d’Amérique, où les moustiques «anti-paludisme» d’Oxitec ne seraient pas éligibles à l’utilisation. Il convient de noter que plusieurs dirigeants actuels et anciens d’Oxitec, y compris son ancien PDG Hadyn Parry, étaient auparavant des employés de la société agrochimique Syngenta, qui a également des intérêts dans les insectes génétiquement modifiés à des fins agricoles.

En plus d’élargir le portefeuille de produits de l’entreprise, Frandsen a également pris en charge des «organisations caritatives» qui font pression sur les gouvernements africains pour qu’ils adoptent les technologies développées et brevetées par Oxitec. Frandsen est président du conseil d’administration de Pilgrim Africa, une ONG basée à Seattle en partenariat avec l’ancien investisseur principal des Laboratoires Olfactor (ieCrowd) et soutenu par la Fondation Gates ainsi que l’USAID. Pilgrim Africa promeut l’éradication du paludisme en «réduisant considérablement» la population de moustiques grâce à des «technologies» non spécifiées et en utilisant des ravageurs des cultures génétiquement modifiés (tels que ceux produits par Oxitec) comme une forme de gestion intégrée des ravageurs dans l’agriculture. Pilgrim Africa concentre une grande partie de son attention et de ses «services» sur la zone habitée par plus de 1,5 million de réfugiés dans le nord de l’Ouganda en proie aux conflits et est directement en partenariat avec le ministère ougandais de la Santé. En d’autres termes, Frandsen utilise son expertise de plusieurs décennies dans l’utilisation des ONG pour exploiter les zones de conflit pour l’armée des Etats-Unis d’Amérique au profit de l’entreprise qu’il dirige actuellement et de ses partenaires «philanthropiques».

Armant la vie

Compte tenu de la vaste expérience de Frandsen dans le lien trouble entre les militaires, les ONG «humanitaires» et la «diplomatie» dans les zones de conflit, certains pourraient trouver son incursion dans le domaine de la biotechnologie étrange. Cependant, l’approche de Frandsen à l’égard de la biotechnologie, en particulier de la technologie «d’entraînement des gènes» d’Oxitec, est tout à fait conforme à la militarisation constante de cette industrie, grâce aux travaux de la Defense Advanced Research Research Agency (DARPA) du Pentagone et de son bureau de biotechnologie ainsi que le développement d’une «porte tournante» entre le Pentagone et les industries biotechnologiques / pharmaceutiques au cours des dernières décennies.

La mentalité de «zone de conflit» de Frandsen est clairement visible dans son utilisation de la rhétorique militariste concernant la manière dont les moustiques génétiquement modifiés d’Oxitec peuvent être utilisés pour combattre la maladie. Par exemple, pendant la peur du virus Zika, Frandsen a soutenu dans un éditorial dans Reuters que «nous devons combattre Zika comme les gouvernements combattent le terrorisme», déclarant que «le même type de stratégie bien conçue dirigée par le gouvernement américain qui a été conçue pour lutter contre le terrorisme transnational est nécessaire pour atténuer cette maladie mortelle transmise par les moustiques.»

La rhétorique militariste de Frandsen en ce qui concerne les «sciences de la vie» et les fortes pressions pour qu’Oxitec pénètre dans les secteurs de la santé publique et de l’agro-industrie reflètent le pivot établi par l’armée des Etats-Unis d’Amérique, en particulier la DARPA, ces dernières années. En effet, bien qu’Oxitec soit le véhicule le plus connu du secteur privé pour les technologies de «génétique», la DARPA est en fait parmi les principaux bailleurs de fonds des technologies de génétique dans le monde, après avoir investi 100 millions de dollars dans la recherche de la technologie d’ici la fin de 2017.

Le financement considérable de la DARPA pour la recherche sur le «pilotage de gènes» a été découvert par le biais d’une demande de Freedom of Information Act déposée par le groupe ETC, un groupe de défense agro-écologique. « Les entraînements de gènes sont une nouvelle technologie puissante et dangereuse et les armes biologiques potentielles pourraient avoir des effets désastreux sur la paix, la sécurité alimentaire et l’environnement, en particulier si elles sont mal utilisées », a déclaré à l’époque Jim Thomas, co-directeur du groupe ETC. «Le fait que le développement de la génération de gènes soit désormais principalement financé et structuré par l’armée des Etats-Unis d’Amérique soulève des questions alarmantes sur tout ce domaine.»

En outre, la DARPA a également investi dans l’utilisation d’insectes génétiquement modifiés pour la «défense» des cultures grâce à son programme controversé «Insect Allies». Ce programme, annoncé en 2016, utilise des techniques d’édition de gènes controversées comme CRISPR pour modifier génétiquement les insectes afin qu’ils portent un virus contagieux qui infecte ensuite les plantes (ou tout organisme dont ils se nourrissent). L’insertion du virus dans l’organisme cible, par ex. une culture particulière, puis impose des changements génétiques à cet organisme, un processus appelé «altération génétique horizontale».

Bien que la DARPA ait longtemps prétendu que le programme était simplement de nature «défensive», des scientifiques indépendants ont allégué dans la prestigieuse revue Science que le programme était en fait un programme d’armes biologiques. Il convient également de mentionner que le programme DARPA Insect Allies a été annoncé la même année qu’Oxitec a demandée pour la première fois que ses moustiques génétiquement modifiés soient libérés en Floride.

Il convient également de noter le financement par la DARPA de «Target Malaria», qui se décrit comme «un consortium de recherche sans but lucratif qui vise à développer et à partager de nouvelles technologies génétiques rentables et durables pour modifier les moustiques et réduire la transmission du paludisme» en répandant des moustiques modifiés génétiquement dans toute l’Afrique. Notamment, les moustiques génétiquement modifiés développés pour «Target Malaria» sont créés à l’Imperial College de Londres, la même institution qui a reçu une grande partie des fonds de recherche du «DRIPA» du DARPA ces dernières années.

De plus, Target Malaria est partenaire du ministère ougandais de la Santé (un peu comme Pilgrim Africa de Frandsen) et est principalement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates ainsi que par Open Philanthropy, un fonds soutenu par le co-fondateur de Facebook, Dustin Moskovitz. L’implication d’Open Philanthropy est notable car ils sont également un bailleur de fonds important du groupe de réflexion «biodefense» créé pour la première fois par le secrétaire adjoint à la préparation et à la réponse du HHS, Robert Kadlec, ainsi que du Johns Hopkins Center for Health Security, qui a des liens étroits avec le 2001 exercice de guerre biologique Dark Winter ainsi que l’événement 201 de l’an dernier.

Avec les liens de Frandsen avec l’armée des Etats-Unis d’Amérique, le Département d’État et les réseaux de changement de régime secret des secteurs public et sans but lucratif, il convient de considérer que la mise en œuvre de la technologie de commande génétique d’Oxitec pour une variété d’insectes sert de véhicule au secteur privé pour la propagation de cette «militarisation» de la vie qui a été au centre des préoccupations des militaires et des cadres des agents politiques et des «philanthropes» au cours des dernières décennies.

Si la militarisation des ravageurs des cultures et des vecteurs de maladies transmises par les insectes a ses applications militaires, elle est également considérée depuis des décennies par l’établissement comme un moyen de maîtriser les populations, non seulement dans les zones de conflit – où réside l’expertise de Frandsen – mais à une échelle beaucoup plus large et mondiale . Par exemple, l’ancien secrétaire d’État Henry Kissinger est bien connu pour avoir dit que «qui contrôle l’approvisionnement alimentaire contrôle le peuple» et et pour avoir appelé l’aide alimentaire à l’étranger un «instrument du pouvoir national». Cette mentalité règne toujours à Washington, mais est désormais dotée d’un mélange de technologies d’édition de gènes de haute puissance qui ont la capacité de modifier radicalement les éléments constitutifs de la vie de toutes les manières qui conviennent à leur programme, que ce soit dans les écosystèmes agricoles ou naturels.

Plus alarmant peut-être, cependant, est le fait que bon nombre des principaux bailleurs de fonds et promoteurs des technologies de «contrôle des gènes» des insectes – DARPA et Bill Gates – sont également les plus ardents défenseurs des candidats aux vaccins ARNm et ADN pour le coronavirus ainsi que des «traitements» de coronavirus qui modifient directement les gènes humains in vivo. Étant donné que le propriétaire de longue date d’Oxitec, Precigen, s’est concentré sur les technologies d’édition de gènes à utiliser chez l’homme, par opposition aux insectes, il semble de plus en plus que l’utilisation de ces technologies expérimentales et non testées est censée être beaucoup plus étendue que beaucoup prendre conscience de.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Last American Vagabond

