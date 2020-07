La vision de Poutine pour un avenir anti-fasciste / système ouvert et vous

Au cours du discours d’ouverturedu président Poutine le 24 juin lors du défilé de Moscou célébrant le 75e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, l’appel à l’action suivant a été lancé:

«Nous comprenons combien il est important de renforcer l’amitié et la confiance entre les nations, et nous sommes ouverts au dialogue et à la coopération sur les questions les plus urgentes de l’agenda international. Parmi eux, la création d’un système de sécurité fiable et commun, dont le monde moderne complexe et en évolution rapide a besoin. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons protéger le monde contre de nouvelles menaces dangereuses.»

Cet appel faisait écho au puissant article du président du 19 juin publiédans l’intérêt national où il décrivait en termes clairs les puissantes forces financières et aristocratiques derrière la montée d’Hitler au lendemain de la Première Guerre mondiale, et la nécessité vitale d’honorer ces millions de morts pour garantir la liberté et la survie pour les générations futures. Dans son article, Poutine a appelé à une réunion d’urgence entre les cinq membres de l’ONU qui détiennent un droit de veto. Le Conseil de sécurité qu’il a rendu public pour la première fois lors de son état de l’Union le 15 janvier 2020.

Bien que le respect envers le dirigeant russe soit élevé, j’ai remarqué que la plupart des gens ont toujours trouvé exceptionnellement difficile de voir à quel point l’esprit de Poutine axé sur les solutions est tout sauf une fantaisie naïve.

Après tout, les relations entre la Russie et l’Amérique ne sont-elles pas aussi faibles qu’elles ne l’ont jamais été? Les choses ne sont-elles pas encore pires entre les USA et la Chine? Comment quelque chose de bon pourrait-il venir des États-Unis d’Amérique qui ont agi comme une machine impériale décadente pendant des décennies?

Bien que très compréhensible, cette incapacité à comprendre l’intention de Poutine est quelque chose que je voudrais aider à corriger dans ce bref article.

Pour reformuler ma position: Poutine n’est pas un idiot.

Poutine est un personnage très animé par un fort sens du devoir moral qui lui a donné un aperçu à la fois de l’histoire et de l’avenir qui est rare chez les citoyens de notre époque actuelle, et encore plus rare dans la classe politique.

Poutine reconnaît également que le système néolibéral occidental est au bord du pire effondrement financier de l’histoire et il sait également qu’un nouveau système sera nécessairement mis en marche. Il est entendu que les termes de ce nouveau système doivent être précisés dès que possible si une nouvelle «solution» fasciste hardcore sera évitée avec la guerre mondiale évidente qui suivra bientôt.

Comme je l’ai indiqué dans un rapport récent, les fondements de ce nouveau système d’exploitation seront soit enracinés dans la pensée système ouvert ou système fermé.

Systèmes fermés en bref

Si le nouveau système de l’humanité est présumé être de nature fermée, alors je suis désolé de vous dire que le fascisme sera nécessaire en tant que mécanisme de gouvernement ultime de l’élite.

La raison de ce fait déprimant est simple.

Dans tous les systèmes fermés (c’est-à-dire finis / délimités), le nombre de personnes vivantes aura toujours tendance à consommer plus d’énergie que le système lui-même ne crée au fil du temps en tant que ressources, et le potentiel agricole est lentement réduit et l’entropie augmente.

Dans un tel monde, quelqu’un doit décider qui reçoit ces retours de ressources toujours décroissants et qui sont les mangeurs inutiles à sacrifier «pour le plus grand bien» du système. C’est le monde hobbesien que de tels misanthropes comme Thomas Malthus, T.H. Huxley, Henry Kissinger et Al Gore habitent. À la manière de Pygmalion, ces cyniques utiliseront tout le poids politique à leur disposition pour forcer la société à adhérer à leur obsession de «l’équilibre», de «l’équilibre mathématique» et d’une parfaite prévisibilité linéaire. Les «alphas» autoproclamés de ces sortes de sociétés maître-esclave se sont engagés à imposer les lois de la jungle à la force du pouvoir. Dans le monde fermé et non créateur d’un tel misanthrope, le déséquilibre est considéré à la fois comme non naturel et mauvais. Le déséquilibre est sauvage. C’est imprévisible. C’est ouvert.

Sur la base de leurs paroles et de leurs actions, Poutine, Xi et d’autres dirigeants de l’alliance multipolaire d’aujourd’hui ne pensent pas de cette façon.

Systèmes ouverts en bref

Pour donner un bref exemple de ma signification, écoutez le président Xi décrire le principe fondamental de l’économie de système ouvert lors d’un discours en 2016 devant le comité central du PCC:

Le développement coordonné est l’unité du développement équilibré et du développement déséquilibré. Le processus de l’équilibre au déséquilibre puis au rééquilibrage est la loi fondamentale du développement. L’équilibre est relatif tandis que le déséquilibre est absolu. Mettre l’accent sur un développement coordonné ne vise pas l’égalitarisme, mais donne plus d’importance à l’égalité des chances et à une allocation équilibrée des ressources.»

En plaçant le déséquilibre comme facteur absolu et l’équilibre comme simplement relatif, Xi définit un processus de progrès basé sur des sauts créatifs, chaque système supérieur nécessitant un équilibre / distribution raisonnable de l’utilisation des ressources, mais sans jamais devenir dépendant de cet ensemble particulier de ressources finies.

Poutine a exprimé sa compréhension de ce principe à sa manière lorsqu’il a discuté de l’importance d’une énergie illimitée et d’un potentiel de croissance réalisable grâce à l’exploitation de l’énergie de fusion:

« Nous pouvons potentiellement exploiter une source d’énergie colossale, inépuisable et sûre. Cependant, nous ne réussirons dans l’énergie de fusion et la résolution d’autres tâches fondamentales que si nous établissons une large coopération et interaction internationales entre le gouvernement et les entreprises, et si nous joignons les efforts de chercheurs représentant différentes écoles et domaines scientifiques. Si le développement technologique devient véritablement mondial, il ne sera pas divisé ni freiné par les tentatives de monopoliser le progrès, de limiter l’accès à l’éducation et de dresser de nouveaux obstacles au libre échange des connaissances et des idées. Avec leur aide, les scientifiques pourront voir littéralement les processus de création de la nature. »

Des programmes tels que la ceinture et la route de la Chine (et ses extensions spatiales, polaires, sanitaires et d’information) ont non seulement séduit plus de 135 pays, mais ce programme est entièrement ancré dans la pensée du système ouvert. Dans le système d’exploitation de ce cadre, il n’y a pas de limite fixe présumée aux ressources ni de point final aux progrès que les nations peuvent créer si certains principes sont respectés.

Au cœur de ces principes vitaux se trouve le concept moral de «coopération gagnant-gagnant» ou, comme l’ancien président chinois Sun Yat-sen l’appelait dans ses Trois Principes du Peuple, le principe «Le droit fait la force». Sun Yat-sen a compris en 1924, comme le font aujourd’hui les présidents Xi et Poutine, que si une nation adhère à la pensée gagnant-gagnant / droitier-peut-être, alors cette nation ne perdra jamais le Mandat du Ciel (Tianxia). Dans la matrice occidentale, ce Principe est Magnifiquement exprimé par le Principe de Westphalie qui a établi les premiers États-nations modernes en 1648, fondé sur le principe du «bénéfice de l’autre». Lorsque Kissinger, Brzezinski ou Blair parlent d’un «âge post-westphalien», c’est ce principe fondamental qu’ils attaquent plus que la simple existence de frontières nationales.

Ce principe se reflète à nouveau dans la Charte des Nations Unies, qui a été conçue par le président anticolonial FDR «pour instaurer une coopération internationale dans la résolution des problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou humanitaire, et dans la promotion et l’encouragement du respect les droits de l’homme et les libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion et d’être un centre d’harmonisation des actions des nations pour atteindre ces fins communes.»

La mort prématurée du FDR et la prise de contrôle de l’Amérique britannique sur son cadavre ont empêché ces idéaux et la dynamique du système ouvert de prendre vie.

Tant que les nations sont habilitées à se débrouiller seules, à développer des économies agro-industrielles à spectre complet et si les gens en bénéficient en développant de nouvelles compétences, et si les nouvelles technologies et les nouvelles découvertes scientifiques sont encouragées plutôt que sabotées (comme cela a été la pratique les lois darwiniennes Might-Makes-Right de l’engloutissement), alors le potentiel de perfectibilité humaine est aussi illimité que notre capacité à découvrir, créer, planifier et inspirer les générations futures.

Quelques points d’intérêt mutuel

Maintenant, il existe un éventail de domaines que toutes les nations des Nations Unies. Le Conseil de sécurité peut se concentrer sur cette période de crise intense qui lierait les intérêts de la civilisation à une pensée de système ouvert bénéficiant à toutes les nations et à tous les peuples. Si les États-Unis d’Amérique ont même un minimum de raison à ce stade tardif, Trump accordera à Pompeo et à d’autres néocons le traitement Bolton / Bannon et fera de l’offre de Poutine une priorité absolue pour la survie même des États-Unis d’Amérique en tant que nation, et l’humanité plus largement.

Pour terminer ce document, je souhaite souligner plusieurs des sujets les plus fructueux à aborder lors des prochains sommets qui définiront le mieux le siècle à venir (ou plus) de coopération et de croissance:

Diplomatie spatiale, défense des astéroïdes, développement de l’Arctique et de l’Extrême-Orient, infrastructure énergétique et sanitaire.

Diplomatie spatiale

Le retour réussi de l’Amérique dans le vol spatial habité le 28 mai était plus qu’un simple lancement spatial, mais plutôt un élément important d’un engagement beaucoup plus large illustré par les accords Artemis du 15 mai pour non seulement renvoyer des humains sur la Lune pour la première fois depuis 1973 , mais pour développer en permanence une économie lunaire et martienne axée sur la coopération internationale. Ces perspectives concordent avec l’engagement de la Russie pour la colonisation lunaire permanente et le développement des ressources, qui débutera avec Luna 25 en 2021, suivie par Luna 26, 27 et 28 peu après avec un plan pour avoir une base habitée permanente au début de 2030. Décrivant le soutien de la Russie à cette initiative , Le chef des Roscosmos, Dimitry Rogozin, a déclaré: «Je peux imaginer quel genre de sentiment ils ont eu pendant toutes ces neuf années, sans avoir la possibilité de livrer leurs astronautes à l’ISS. C’est une question d’honneur et de fierté nationale. Souhaitons-leur une réussite professionnelle.» Les États-Unis d’Amérique et la Russie sont également des partenaires proches de l’ISS et la Russie fabrique les moteurs stratégiques RD-180 et RD-181 utilisés dans les lanceurs états-uniens.

Les États-Unis d’Amérique et la Russie sont partenaires de la prochaine station Lunar Gateway qui sera bientôt en orbite autour de la Lune et servira d’élément important dans la nouvelle infrastructure spatiale utilisée à la fois dans les mines et les lancements sur Mars. Bien que bannie de l’ISS et de la coopération des Etats-Unis d’Amérique depuis 2011, la Chine est devenue un pionnier dans l’espace avec une alliance étroite avec la Russie sur la coopération lunaire signée en septembre 2019. Le programme domestique Chang-e de la Chine a abouti à l’atterrissage de l’autre côté de la lune avec des plans de colonisation dans les prochaines décennies ainsi que le développement de l’exploitation de l’hélium-3 pour la fusion.

Défense des astéroïdes

Confronté à la double menace d’un encerclement militaire de l’OTAN sur Terre et de collisions d’astéroïdes de l’étranger, Rogozine a fait la une des journaux en 2011 en faisant revivre le concept d’un système de défense contrôlé par les États-Unis d’Amérique et la Russie, annoncé pour la première fois par l’Initiative de défense stratégique de 1983 du président Reagan. La version de Rogozin de 2011 (intitulée la défense stratégique de la Terre) appelait maintenant à détourner l’arsenal de l’humanité des armes atomiques les unes des autres et à faire face au grave danger de collisions d’astéroïdes pour lequel nous ne sommes malheureusement pas préparés. L’introduction de ce sujet dans les nouveaux groupes de travail conjoints États-Unis d’Amérique / Russie sur le contrôle des armements qui devraient commencer à la mi-juillet contribuerait de manière non linéaire puissante qui ne peut être calculée par aucune norme de mesure linéaire. Cette vision a été reprise par la Chine ainsi que par les agences spatiales européennes et japonaises.

Développement de l’Arctique et de l’Extrême-Orient

En 2007, la Russie a relancé une idée vieille de 150 ans qui avait autrefois le soutien des principaux républicains de l’Amérique du XIXe siècle de Lincoln pour unir les lignes de chemin de fer en Amérique et en Eurasie à travers le passage du détroit de Béring sous la forme d’un tunnel de 65 miles. La Russie a de nouveau souligné son engagement à construire ce projet de 64 milliards de dollars en 2011. Avec la route de la soie polaire de la Chine ayant étendu le couloir de développement traditionnellement est-ouest dans l’Arctique et alors que la Chine et la Russie ont de plus en plus fusionné l’initiative Belt and Road avec l’Union économique eurasienne, cette nouvelle dynamique de développement offre des opportunités économiques incroyables pour toutes les nations de l’Arctique et aussi une échappatoire à la confrontation militaire.

Plan de développement de Poutine pour l’Extrême-Orient

Les plans de développement du président Poutine en Extrême-Orient font partie intégrante de cette initiative en tant que «priorité nationale du 21e siècle» pour la Russie. Le développement de nouvelles villes, l’exploitation minière, les couloirs de transport et le pétrole et le gaz naturel de l’Extrême-Orient russe représentent l’un des plus grands avantages pour l’investissement économique au cours du siècle à venir et dispose déjà d’un éventail de partenaires de Chine, du Japon, de Corée du Sud, d’Inde et d’autres Nations APEC. La proposition de Poutine en 2018 que les États-Unis d’Amérique se joignent à ce projet de coopération gagnant-gagnant est importante non seulement parce qu’elle instaurerait la confiance, créerait des opportunités commerciales et rétablirait l’art perdu de la pensée à long terme, mais aiderait également à relier les entreprises occidentales à un partenariat avec le processus de développement de l’Asie-Pacifique qui est désormais façonné par l’initiative chinoise Belt and Road. Bien que les tensions aient été enflammées par le schisme que la Chine et l’Inde ont coopéré directement sur la BRI, l’adoption par l’Inde des investissements de développement de l’Extrême-Orient russe a créé un flanc non linéaire qui peut aider à mettre ces deux géants asiatiques en harmonie.

Seule la pointe de l’iceberg…

Dans l’ensemble, il existe de nombreux autres points d’intérêt commun partagés par les nations engagées dans un avenir de «système ouvert» multipolaire, notamment l’éducation / l’échange culturel, la recherche sur l’énergie de fission / fusion, le contre-terrorisme et la coordination de la réponse COVID-19 [COVID-YZ ou tout autre virus amélioré, étant donné qu’il s’agit d’une création de laboratoire biotechnologique actée, étant donné le refus d’une enquête internationale totalement autonome – MIRASTNEWS]. Sur cette dernière menace, la question d’un nouveau système de santé mondial est devenue un sujet de discussion de plus en plus important, d’autant plus que les nations se tournent vers l’ordre mondial post-pandémique.

Ici, la Russie, la Chine et les États-Unis d’Amérique peuvent jouer un rôle de premier plan pour assurer une architecture de soins de santé moderne et équitable aux pays du secteur en développement qui se sont trouvés si vulnérables face à la menace de pandémies mondiales. L’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Asie et au-delà ont besoin de services de santé, d’hôpitaux, de formations et de technologies médicales largement améliorés dignes du 21e siècle. Plus important encore, le monde a besoin de systèmes préventifs tels que l’assainissement, l’eau potable, la souveraineté alimentaire et l’électricité si les pandémies et toutes les menaces futures pour la santé mondiale doivent être résolues une fois pour toutes.

Si la Russie, l’Amérique, la Chine et d’autres nations du Conseil de sécurité des Nations Unies et des BRICS devaient appliquer leurs meilleurs esprits pour résoudre ces problèmes plutôt que de s’engager dans une nouvelle course aux armements, non seulement l’un ou l’autre pays en bénéficierait énormément, mais l’humanité aussi en profiterait davantage.

Les branches d’olivier de Poutine se sont empilées ces dernières années et rien n’indique qu’il ait l’intention de se permettre d’être la cause de la répétition de l’histoire dans la guerre, et si nous sommes intelligents, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que cette discussion ait lieu non seulement, mais que l’économie du système ouvert prévale.

