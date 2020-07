L’Argentine a été sélectionnée pour tester le vaccin développé par Pfizer contre le coronavirus

Image illustrative par Ruvic / Reuters

Ses promoteurs ont annoncé leur intention de rendre le vaccin disponible en décembre prochain.

Un vaccin contre le covid-19 développé par les laboratoires Pfizer et BioNtech sera testé en Argentine, dans le cadre d’une série d’essais cliniques qui devrait commencer en août prochain.

Cela est confirmé par une déclaration conjointe publiée entre les deux sociétés, qui ont également annoncé que le vaccin pourrait être disponible plus tard cette année.

Expérience scientifique et capacités opérationnelles

Selon l’annonce des sociétés pharmaceutiques, les essais cliniques auront lieu à Buenos Aires et seront menés sous la coordination de l’infectiologue argentin Fernando Polack. Quelque 30 000 personnes devraient participer aux tests.

« La sélection d’un centre en Argentine pour mener ces études a été fondée sur différents facteurs, dont l’expérience scientifique et les capacités opérationnelles de l’équipe du chercheur principal, l’épidémiologie de la maladie, ainsi que l’expérience antérieure de l’Argentine dans le mener des études cliniques », soulignent Pfizer et BioNtech dans leur note.

Ces études sont toujours en attente d’approbation par l’Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT), dépendante du gouvernement argentin.

Cependant, le président du pays, Alberto Fernández, a été informé de l’intention de réaliser ces essais cliniques dans la capitale du pays lors d’une réunion tenue à la résidence présidentielle d’Olivos, à laquelle a assisté Nicolas Vaquer, directeur général de Pfizer et le Dr Polack susmentionné.

À la fin des différentes étapes de l’étude, que Pfizer et BioNtech espèrent pouvoir mener à bien en décembre, les sociétés faisant la promotion du vaccin tenteront d’accéder au marché mondial par le biais des différentes réglementations nationales.

L’épidémiologiste américain de premier plan dit que nous sommes « aux premiers stades » de la pandémie et qu’elle « va empirer » – C’est un des acolytes de Bill Gates

Anthony Fauci prévient que le virus « pourrait se propager davantage dans les prochains mois » si les pays ne prennent pas de mesures pour le contenir.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique, Anthony Fauci Al Drago / Reuters

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique (EUA), Anthony Fauci, a déclaré jeudi que nous étions à peine « aux premiers stades » de la pandémie mondiale de coronavirus et que « cela va probablement empirer avant de s’améliorer », a-t-il déclaré. dans une interview publiée ce jeudi par le journal italien Corriere della Sera.

« Nous assistons à d’importantes épidémies au Brésil, en Afrique du Sud et maintenant en Asie », a déclaré le spécialiste, tout en avertissant que, à moins que les pays ne mettent en œuvre des mesures pour contenir l’épidémie, le virus « pourrait se propager davantage dans les mois et années à venir. »

« Nous assistons à d'importantes épidémies au Brésil, en Afrique du Sud et maintenant en Asie », a déclaré le spécialiste, tout en avertissant que, à moins que les pays ne mettent en œuvre des mesures pour contenir l'épidémie, le virus « pourrait se propager davantage dans les mois et années à venir. »

Selon le principal épidémiologiste des EUA, bien qu’il semble que le taux de mortalité dans son pays ait diminué, l’augmentation des cas de covid-19 n’a pas encore été maîtrisée. En partie, il le blâme sur l’assouplissement précoce des restrictions dans certains États du sud, comme la Californie, l’Arizona, la Floride et le Texas. Cela a amené de nombreuses personnes, principalement des jeunes, à se rassembler dans les bars, les restaurants et à former des foules sans masque.

Concernant la difficulté parfois pour les gens de se conformer aux mesures de précaution, Fauci a exhorté les gens à être conscients de la situation et à « agir de manière responsable ». À cet égard, il a rappelé aux jeunes que s’ils sont infectés, ils ne tomberont probablement pas gravement malades, mais ils mettent en danger les personnes vulnérables, en plus de « continuer la propagation de la pandémie ».

Politisation de la pandémie

Fauci a également noté que « malheureusement » la politisation de la crise sanitaire « interfère avec la capacité à contenir » la propagation du virus. « Il y a des choses qui nuisent à l’effort de santé », a-t-il déploré.

Concernant la décision du président Donald Trump de retirer les États-Unis d’Amérique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le médecin a exprimé son soutien à l’organisation. En outre, il a rappelé qu’en général, le président « écoute beaucoup » ses recommandations, bien que « pas à chaque fois », et qu’il attend désormais la réouverture du pays et la relance de l’économie.

Cette semaine, le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’épidémie de Covid-19 s’accélérait et que le pic de la pandémie n’était pas encore atteint.

