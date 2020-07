Le cycle de la kleptocratie : une affaire d’État congolaise, troisième partie

D’après la plainte déposée en Floride, il aurait ensuite fait transiter l’argent sur des comptes au nom de plusieurs sociétés écrans, notamment Mercuria (au nom similaire à un négociant suisse, sans toutefois qu’il y ait de lien connu entre les deux), Atlas Logistique et SCI Etoile, auprès de la filiale congolaise du Groupe BGFIBank. Le ministère américain de la Justice a dit à Global Witness que « certaines [de ces] entités sont constituées au Congo, et d’autres sont constituées à la fois au Congo et en France ». Le ministère a ajouté que cette enquête demeure ouverte, et a décliné à commenter en réponse aux autres questions.

« En tant que cadre dirigeant de la SNPC, ministre et fils du président, il a suffi au ministre Nguesso d’ordonner au [PDG de] BGFI [Congo] de transférer des fonds de la SNPC (et d’autres entités publiques) vers les comptes de ses propres [sociétés écrans]. Cela s’est produit à de très nombreuses reprises, » peut-on lire dans la plainte.

Denis Christel aurait ensuite utilisé un réseau de comptes en banque au nom de ces sociétés écrans et prête-noms en vue de dissimuler les fonds détournés et d’acquérir divers actifs, dont le penthouse à Miami pour 2,8 millions de dollars, une autre résidence à Coral Gables pour 2,4 millions de dollars au nom de sa première femme, Danielle Ognanosso, ainsi que d’autres biens en France. En 2016, Danielle Ognanosso déclarait aux autorités françaises ne pas détenir de bien immobilier aux Etats-Unis, et n’avoir aucune connaissance d’une quelconque société écran appartenant à Denis Christel et ayant pu être utilisée dans cette affaire.

L’un de ses prête-noms, dénommé « Associé A » dans la plainte, est décrit comme un résident américain, fils d’une ancien haut-fonctionnaire gabonais, et associé de longue date de Denis Christel. Global Witness n’a pas pu vérifier l’identité de cet Associé A.