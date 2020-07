WUHAN-GATES -15. TAXES SUR LES VACCINS COVID D’ITALIE DE LOSCHE BIG PHARMA : L’accord DEM Gates-Zingaretti à l’ombre de Palamara – Bill GATES

LES DEUX THÉRAPIES IGNORÉES PAR LE GOUVERNEMENT CONTE OXFORD ET GATES: CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE TRAITEMENTS ET VACCINS L’ACTIVITÉ CACHÉE DE LA GSK IMPLIQUÉE AVEC DES PORTES LE VACCIN DANS LA MAIN DU PROMOTEUR DU CHANTEUR PUPO LE BIG PHARMA GLAXO DEAL À POMEZIA DES MILLIONS DES GOUVERNEMENTS PD DE LAZIO AU PARC DE POMEZIA LA FEMME DU PM PALAMARA EN SANTÉ ZINGARETTI LES MEMBRES D’ASTRA ZENECA DANS LE LOBBY DES ARMES

«Ils ont créé des rois que je n’ai pas désignés; ils ont choisi des vêtements à mon insu. Avec leur argent et leur or, ils se sont fait des idoles, mais ils se sont ruinés. Et puisqu’ils ont semé le vent, ils vont récolter une tempête.»

Livre du Prophète Osée – Sainte Bible (Os 8.4)

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

« L’Italie, qui a été la première en Europe à connaître de près ce virus, a été reconnue aujourd’hui comme l’un des premiers pays à apporter une réponse adéquate. Et même avec cette nouvelle aujourd’hui, nous montrons que nous voulons être à la pointe de la fourniture d’un vaccin, de recherches et de thérapies actuellement plus prometteuses ».

Le Premier ministre Giuseppe Conte l’a écrit en commentant l’accord sur le vaccin signé par l’Italie ces dernières semaines et en disant un mensonge sensationnel. Parce qu’en Italie, il y a eu 34 861 décès mais surtout les deux protocoles les plus efficaces ont été ignorés pendant longtemps et utilisés uniquement dans très peu d’hôpitaux, comme si quelques décès supplémentaires étaient nécessaires pour déclencher une entreprise du vaccin Covid-19 (ou SRAS- Cov-2) et de pousser un soupir de soulagement à l’INPS pour le moins de retraités à maintenir.

Mais c’est la rhétorique mensongère de ceux qui ne peuvent pas révéler les intrigues présumées entre les grandes sociétés pharmaceutiques et les démocrates de l’Italie et des Etats-Unis d’Amérique déjà signalées par Gospa News dans d’autres enquêtes précédentes sur le dossier WuhanGates qui sont maintenant également satisfaites sur le prochain vaccin pandémique CoronaVirus dans un accord entre Londres et New York mais avec un gros bénéfice aussi pour un manager de confiance de Nicola Zingaretti, gouverneur de la Lazio et secrétaire du Parti démocrate qui soutient le gouvernement Conte bis.

Tout cela s’est passé, comme nous le verrons, alors que dans les bureaux de santé de la région du Latium travaillait l’épouse de Luca Palamara, le substitut du procureur de Rome (donc également compétent sur Pomezia) suspendu de ses fonctions pour une enquête pour corruption dans des documents judiciaires (pour d’autres faits ), à l’origine du scandale PalamaraGate, pour lequel 10 autres magistrats risquent d’être expulsés. Avant de découvrir ces conflits d’intérêts évidents que même les députés de l’opposition ne semblent pas vouloir dénoncer, un bref résumé des thérapies snobées par le ministère de la Santé est nécessaire.

1 – LES DEUX THÉRAPIES IGNORÉES PAR LE GOUVERNEMENT CONTE

La première thérapie est celle avec plasma immunitaire expérimentée par le professeur De Donno, directeur de la structure complexe de pneumologie et unité de soins intensifs respiratoires, hôpital Carlo Poma de Mantoue, en collaboration avec le professeur Cesare Perotti, directeur du service d’immunohématologie et de médecine transfusionnelle de San Matteo di Pavie. Il a fallu des mois avant que les deux médecins qualifiés soient pris au sérieux, émulateurs des tests avec des anticorps greffés sur des animaux qu’ont fait deux scientifiques en Allemagne dès 1890: le premier était le physiologiste qui en 1901 a remporté le prix Nobel de médecine avec le découverte du traitement de la diphtérie, Emil Von Behring, le deuxième Kitasato Shibasaburō, bactériologiste japonais.

Comme nous l’avons dit dans une enquête précédente, De Donno, également à la lumière du plan thérapeutique alors adopté par 106 cliniques universitaires aux Etats-Unis d’Amérique, a pu provoquer une réaction populaire de nature à inciter le gouvernement à se mettre à couvert en s’appropriant les soins pour les confier à l’hôpital de Pise et à la société Kedrion de la famille du sénateur démocrate Paolo Marcucci qui gérera le projet avec des produits sanguins industriels avec la société israélienne Kamada, détenue par le géant pharmaceutique Zacks qui contrôle également Moderna, financée par Bill Gates pour la recherche d’un vaccin.

Après avoir publiquement appelé à l’arrivée d’un vaccin, De Donno a perdu de nombreuses sympathies sociales et est sorti de la scène. Alors que le professeur Perotti est entré ces derniers jours grâce à une conférence organisée par l’association Novum Ticinum à l’Université de Pavie.

«Nous avons collecté 329 dons, des donateurs venant également du Trentin. Un événement d’une grande générosité, qui nous permet désormais de disposer d’un certain nombre de poches à plasma utilisables en cas d’une éventuelle deuxième vague à l’automne. L’utilisation de plasma hyperimmun a réduit la mortalité de 15 à 6%. Pour reconnaître notre travail, la Commission européenne nous a également confié la tâche de rédiger des lignes directrices pour l’ensemble de l’Europe concernant la plasmothérapie donnée par les patients en convalescence».

«Le regret est qu’en Italie, seuls les collègues de l’hôpital de Mantoue ont décidé d’adopter notre protocole: nous avons calculé que si le choix identique avait été adopté dans toute l’Italie, il aurait probablement été possible de sauver plus de 3 000 patients malheureusement décédés» Perotti stigmatisé.

La nouvelle a été rapportée par l’Ansa avec un accent minime peut-être précisément parce qu’elle rapporte une affirmation qui contredit la déclaration du Premier ministre Conte d’avoir donné « une réponse adéquate » à la pandémie de CoronaVirus.

Gospa News a souligné qu’environ 8 706 personnes séropositives à Covid-19 sont décédées entre le 23 juin et le 24 avril, lorsque 33 médecins italiens ont lancé un appel au ministre de la Santé, Roberto Speranza, rapportant les excellents résultats d’un traitement anti-inflammatoire de la cortisone Dexaméthasone 6, expérimentée par la neurologue Roberta Ricciardi, sommité mondiale dans le traitement de la myasthénie (une pathologie causée par des réactions hyper-immunes qui compromet l’interaction neurologique-musculaire), et soutenue entre autres par le professeur Piero Sestili, professeur de pharmacologie du Université d’Urbino.

Comme les protocoles de l’Artémisia du Dr Munyangi de la République Démocratique du Congo (RDC)

Ce protocole a ensuite été approuvé par la Région de Lombardie et adopté avec succès par certains hôpitaux et médecins généralistes également pour les soins à domicile des patients non graves. Son efficacité a été certifiée par les résultats du projet Recovery, breveté par des chercheurs indépendants en collaboration avec l’Université d’Oxford, qui, le 16 juin avec des avancées et le 22 avec la publication des recherches sur le site spécialisé Medrxiv a catégoriquement démenti la suggestion de ne pas utiliser de cortisone en mars de la France et de l’Organisation mondiale de la santé.

2 – OXFORD ET GATES: CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE TRAITEMENTS ET VACCINS

Comme démontré dans l’article précédent, cependant, il existe une ligne thérapeutique extrêmement différente entre celle du Dr Ricciardi, qui soutient la nécessité d’utiliser la dexaméthasone dès les premiers symptômes de Covid-19, car elle a guéri tous ses patients déjà fragiles à la myasthénie, et Protocole de récupération qui n’atteste la réduction d’un tiers de la mortalité que chez les patients hospitalisés sous ventilation artificielle en soins intensifs, alors que selon le neurologue il est maintenant trop tard pour sauver tout le monde.

La diatribe aurait déjà fait l’objet de contrôles appropriés en Italie si le ministre de la Santé avait publié des directives pour des tests cliniques appropriés et si l’Organisation mondiale de la santé avait prêté attention à la question. Mais le Dicastère n’a jusqu’à présent même pas répondu aux médecins et au milieu de cette controverse scientifique sur la peau des patients les soupçons d’un gigantesque conflit d’intérêts émergent car l’étude a été menée par l’Université d’Oxford à Londres grâce à la contribution de Bill & Melinda Gates Fondation.

Il convient de rappeler que cette fondation est le principal sponsor de la vaccination mondiale comme le confirme la présence de quatre ONG soutenues par elle (dont Gavi Alliance et CEPI) lors du sommet tenu à la Commission européenne à Bruxelles le 12 septembre 2019, lorsque l’épidémie avait été seulement prophétisée par Gates (en 2015).

La controverse et les soupçons ont surgi à propos de la découverte d’un célèbre exercice Event 201 sur une pandémie de CoronaVirus tenu à New York en octobre, quelques mois avant le rapport officiel de l’urgence de Covid-19. Aussi parce qu’il a été organisé par le Johns Hopkins Center of Health Security avec le soutien d’Avril Haines, avocat Dem ancien collaborateur de Joe Biden, expert en armes bactériologiques de l’institut NTI, ancien directeur adjoint de la Central Intelligence Agency puis conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’administration Barack Obama.

Mais les intrigues que nous dévoilerons dans cette enquête viennent de commencer. Pour les révéler, ce sont les mêmes déclarations du gouvernement italien.

« Comme on le sait, le coronavirus est un ennemi très insidieux et nous avons dit que le vaccin est le seul véritable remède. Nous parlons du vaccin le plus prometteur (par Astra Zeneca), il n’y a aucune certitude absolue. Le vaccin est né dans les laboratoires de Londres, à l’université d’Oxford. La nouvelle qui nous concerne est que, dans ce lot de production et de distribution du vaccin, l’Italie est le protagoniste non seulement parce que nous sommes signataires du premier contrat dans cette partie du monde, mais aussi parce qu’il y a des retombées sur Pomezia, sur Irbm qui est une Réalité italienne. Dans la recherche du vaccin, l’Italie prend les devants. »

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a expliqué cela à la mi-juin en s’adressant aux États généraux où il a annoncé l’accord avec Astra Zeneca pour 400 millions de doses dans l’UE, selon le rapport de l’ANSA.

Bien que ce soit Fanpage qui ait fourni de nombreux détails dès le 8 juin: « La Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG ; BMGF en anglais), la plus grande fondation privée au monde, à travers les entités CEPI et GAVI, a financé 750 millions de dollars pour la production et la distribution de 300 millions de doses du vaccin candidat coronavirus AZD1222. L’offre mondiale attendue est désormais de 2 milliards de doses, mais les scientifiques n’en connaissent pas encore l’efficacité ».

3 – L’ACTIVITÉ CACHÉE DE LA GSK IMPLIQUÉE AVEC DES PORTES

La question que les parlementaires de l’opposition devraient se poser s’ils ont eu le courage de traiter avec le secteur pharmaceutique mondial est très simple: il n’y a peut-être pas de conflit d’intérêts sensationnel à l’Université d’Oxford qui accordera le brevet du vaccin à une grande pharma mais en même temps, il a développé un protocole thérapeutique à base de cortisone avec une efficacité limitée par rapport à celui expérimental d’un neurologue italien?

«AstraZeneca a conclu un accord avec l’European Inclusive Vaccines Alliance, dirigée par l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas, pour un approvisionnement qui atteindra jusqu’à 400 millions de doses du vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford et dont la distribution débutera fin 2020». La société a annoncé cela, confirmant l’annonce du ministre Roberto Speranza.

Si les temps sont respectés, cela favorisera sensationnellement non seulement les affaires d’AstraZeneca, dont nous verrons ci-dessous toute l’histoire judiciaire, mais aussi celles de la célèbre GlaxoSmithKline de Londres, qui est gérée par un gestionnaire de Microsoft Corporation et financée, dans un autre Projet de vaccination australien avec l’Université du Queensland, par l’habituel Bill Gates, en fait « maître » de plus en plus unique des traitements contre la nouvelle souche de CoronaVirus qui, selon déjà 15 scientifiques et l’ancien directeur du renseignement britannique MI6 Richard Dearlove, a été construit dans le laboratoire.

Dans les enquêtes WuhanGates 2, 3, 4 et 8, nous avons rendu compte des recherches de biologistes, virologues et ingénieurs moléculaires faisant autorité qui ont découvert des traces de VIH, le virus mortel du sida, à l’intérieur du SRAS-Cov-2 (ou Covid-19). Alors que dans les reportages WuhanGates 5, 7, 9 et 11, nous avons prouvé le rôle de [Bill] Gates et George Soros dans les tests VIH très dangereux inclus dans le virus du SRAS de 2003 d’abord avec la contribution de la Commission européenne du président Romano Prodi (Episars 2004) puis avec l’USAID, l’agence gouvernementale des Etats-Unis d’Amérique utilisée par la CIA pour le changement de régime en Ukraine et en Géorgie, où des laboratoires d’analyses bactériologiques ultra-secrètes ont été ouverts.

Il y a un fil rouge qui relie les noms mentionnés: par Prodi, le premier ministre italien dans un gouvernement du Parti démocrate en 2006 et auteur de la préface d’un livre de Soros, à son tour le principal donateur en tant que portes du Parti démocrate des Etats-Unis d’Amérique qui a conduit à la victoire Barack Obama lors de l’administration qui a approuvé le plan global de vaccination du Global Health Security Agenda (financé par les USA, la Corée du Sud et l’Arabie Saoudite) qui grâce au gouvernement PD de Paolo Gentiloni, l’allié politique de Soros, a imposé à l’Italie les 10 vaccins obligatoires qui ont fait la fortune des laboratoires GSK en Toscane.

Il convient de rappeler que cette grande pharma a incorporé SmithKline qui, à la fin des années 1990, a versé des pots-de-vin de plusieurs millions à l’ancien ministre de la Santé Francesco De Lorenzo avant l’approbation de l’obligation de vacciner l’hépatite B…

Aujourd’hui, l’accord sur le vaccin GSK Oxford, contrôlé par les grands fonds d’investissement des Etats-Unis d’Amérique The Vanguard à Los Angeles et BlackRock à New York comme AstraZeneca (comme nous le verrons plus loin), est caché derrière une « petite » SRL qui évidemment ne risquerait guère ou rien, d’un point de vue financier, en cas d’échec ou, pire encore, de dommages résultant de la campagne de vaccination italienne contre Covid-19.

Mais cela permettrait dans un premier temps d’énormes gains à GSK sur les bourses allemandes où des centaines d’obligations et de dérivés à très haut risque étaient cotés, comme démontré dans l’article précédent.

4 – LE VACCIN DANS LA MAIN DU PROMOTEUR DU CHANTEUR PUPO

« Le géant biopharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca, qui produira les doses du vaccin, a conclu un accord avec les associations caritatives Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et Gavi the Vaccine Alliance, qui ont fait don de 750 millions de dollars. Les deux organisations sont financées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et en particulier par la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG ; BMGF), la plus grande fondation privée au monde créée par le fondateur de Microsoft et son épouse », a écrit Andrea le 8 juin. Centini sur Fanpage dans un article détaillé sur le vaccin également appelé ChAdOx1 et constitué d’un vecteur viral basé sur un adénovirus.

« Grâce à de nouveaux fonds, la fourniture de doses programmées de l’un des vaccins candidats les plus prometteurs contre le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de l’infection appelée COVID-19, a été portée à 2 milliards. La préparation en cause est le « AZD1222 », développé par des scientifiques du Jenner Institute de l’Université d’Oxford en étroite collaboration avec des collègues de la société italienne Advent-Irbm de Pomezia (province de Rome) », ajoute Fanpage.

Le journal en ligne The Inquiry a déclaré: « D’ici l’été, les 1000 premières doses du vaccin contre le coronavirus seront prêtes, qui seront envoyées pour des tests et des essais cliniques. L’annonce est venue aujourd’hui de l’équipe de scientifiques qui travaille sur la recherche et qui comprend la société Advent à Pomezia, une division du parc scientifique IRBM Pomezia de l’entrepreneur Piero Di Lorenzo« .

« Di Lorenzo, né en 1950 et diplômé en droit de l’Université Sapienza de Rome en 1973, a dans son cursus bien moins qu’une activité scientifique. En fait, il a été consultant pour les relations extérieures et les relations institutionnelles de nombreux sujets tels que la Guardia di Finanza, la Chambre de commerce de Rome, la Tobacco Authority, l’Agence du territoire, le Conseil national des notaires, Aeroporti di Roma. Tout cela par le biais de LDM Comunicazione SpA, dont il a été président entre 1991 et 2011, puis a laissé la barre à son fils Daniele », a plutôt précisé la Lettre43 lorsqu’il a appris le rôle stratégique du manager dans la recherche de vaccins.

« En outre, en 2005 – l’année où il a écrit le livre Lebby di Lobby avec le journaliste Mino Fuccillo – il a fondé avec Maurizio Beretta une société de conseil et de lobbying qui porte leur nom. Di Lorenzo était ami avec Beretta depuis que le journaliste de l’époque était rédacteur en chef de l’économie puis directeur adjoint de TG1. Il a apprécié son amitié lorsque, en 2001, Beretta a quitté Rai (il était directeur de RaiUno) pour occuper le poste de directeur des relations extérieures et de la communication de Fiat puis, en 2004, est devenu directeur général de Confindustria.

Piero di Lorenzo à l’Université LUISS de Rome tout en recevant le prix Carli du nom du célèbre banquier et franc-maçon

Pendant quelques années, le studio Beretta-Di Lorenzo & Partners a continué indéfiniment jusqu’à ce que Beretta rejoigne Unicredit, où elle est toujours à la tête du groupe Identité et communications. Ensuite, certains journaux ont remarqué que Di Lorenzo, coproducteur avec Rai di Pupo dans le I Recommandé, de 2005 à 2009 était un membre extraordinaire du Conseil supérieur de la communication lorsque le membre ordinaire était le directeur général de Rai Mauro Masi.

Il est clair que le « lobbyiste » Di Lorenzo, diplômé de la prestigieuse université LUISS de Rome du nom du grand franc-maçon Guido Carli, ne s’est pas trompé sur la recherche biologique mais est venu à la présidence du parc scientifique IRBM Spa. Cela arrive en 2009, dans l’année dont Barack Obama devient président aux États-Unis d’Amérique grâce au financement de Bill Gates et George Soros qui favoriseront la nomination d’Hillary Clinton au poste de secrétaire d’État.

5 – LE BIG PHARMA GLAXO DEAL À POMEZIA

Un premier événement exceptionnel se produit à Pomezia: « Le vaccin italien anti-Ebola est développé dans ses laboratoires, dont le brevet a ensuite été vendu en 2013 par la société britannique Gsk« . Ce sont les recherches développées par le professeur Riccardo Cortese (décédé en 2017) qui quitte la Suisse pour fonder Okairos srl grâce à laquelle en synergie avec l’IRBM il développe ce vaccin, toujours en phase expérimentale pendant 7 ans. Okairos a été acheté en 2013 par GlaxoSmithKline qui a changé son nom en ReiThera srl ​​et a noué des alliances importantes sur la planète pour promouvoir les soins.

«Le Sabin Vaccine Institute et son partenaire ReiThera Srl ont déclaré que le BARDA (United States Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority) avait exercé les deux premières options, d’une valeur de 20 millions de dollars, sur la base du contrat de 2019 pour faire avancer le développement de vaccins contre le virus Ebola Soudan et Marburg à travers des études cliniques de phase 2», écrit ContractPharma admettant implicitement qu’à l’heure actuelle, ils n’ont même pas atteint la phase 3 en République démocratique du Congo, malgré les tests continus financés par l’USAID – CIA, la mort continue.

Le président de la région du Latium, Nicola Zingaretti (deuxième à gauche) visite le parc scientifique de l’IRBM aux côtés du manager Piero Di Lorenzo (deuxième à droite)

Avec la pandémie Covid-19, ReiThera dans le Tecnopolo de Castel Romano se concentre sur la recherche d’un « antidote » à la nouvelle souche de CoronaVirus. «Notre vaccin – a déclaré Stefano Colloca, CTO de ReiThera, créateur de la technologie de vaccination de ReiThera – est un candidat pour être le plus puissant et efficace car il s’est avéré capable de stimuler la réponse immunitaire contre le COVID19 même à très faibles doses, une qualité fondamentale compte tenu de sa production mondiale».

Mais Oxford brûlant à temps, est d’accord avec AstraZeneca qui s’appuie ensuite pour la distribution en Italie à Advent Srl, une société créée par GSK ReiThera, entrelacée avec Gates comme nous l’avons déjà dit, et l’IRBM du manager Di Lorenzo soutenu par la région du Latium pendant deux gouvernements Dem.

6 – DES MILLIONS DES GOUVERNEMENTS PD DE LAZIO AU PARC DE POMEZIA

Le parc scientifique de l’IRBM à Pomezia est bien soutenu par d’autres sociétés pharmaceutiques internationales mais s’il a pu devenir important dans la recherche en Italie, il doit avant tout remercier le gouverneur du Latium Nicola Zingaretti et le Parti démocrate dont il est le secrétaire national.

Le plan de la région du Latium du gouverneur Zingaretti pour Pomezia

Dans le plan 2007-2013, lorsque Piero Marrazzo était gouverneur de la Lazio (représentant de la politique parce qu’il a été victime de chantage de la part de certains carabiniers pour une vidéo avec un trans), les laboratoires de la municipalité métropolitaine de Rome, la capitale, ont reçu 2,6 millions d’euros qui sont devenus 1,4 million au cours de la période 2014-2020.

Tout cela devrait être considéré comme un financement régional normal, via des fonds de l’UE, si l’accord colossal pour le vaccin doré avec GSK, condamné dans diverses parties du monde pour différents délits pharmaceutiques graves, mais Celui-ci a été choisi comme partenaire par le gouvernement Gentiloni du même Parti démocrate dont Zingaretti est désormais secrétaire national pour l’application en Italie du plan mondial de vaccination promu par Obama grâce également au financement de Gates qui finance et conditionne le même GSK grâce à un manager de Microsoft Corporation en tant que PDG.

Le conflit d’intérêts entre la politique et les affaires est évident compte tenu du fait que Gates est l’un des principaux financiers des démocrates aux États-Unis d’Amérique comme Soros, qui contrôle à la place divers députés européens de l’Union européenne et est un allié de Gentiloni qui, en tant que président du Conseil, a adopté le décret Lorenzin pour les 10 vaccins obligatoires qui ont enrichi GSK. [Et dépouillé les sociétés des pays de l’Union européenne de sommes d’argent équivalentes indûment privatisées. JDDM – MIRASTNEWS]

7 – LA FEMME DE PALAMARA DANS LA SANTE ZINGARETTI

À tout cela s’ajoute un paragraphe encore plus déconcertant qui éclipse ces liens déjà inappropriés du soupçon d’une corrélation avec le scandale de PalamaraGate qui balaie le système judiciaire italien pour les interceptions desquelles des complots politiques émergent entre des robes rouges gauches et des parlementaires amis du PD. Dans les conversations enflammées également les messages entre le magistrat et Zingaretti.

Le gouverneur de la Lazio Nicola Zingaretti avec le magistrat a ensuite enquêté sur Luca Palamara

«Dans le cas de l’ex-président Anm Luca Palamara, qui a fait l’objet d’une enquête pour corruption, l’épouse du magistrat Giovanna Remigi a également été embauchée pour trois ans en tant que directrice externe de la région de la Lazio sous la direction du Parti démocrate avec le président Nicola Zingaretti (actuellement également secrétaire d’État). Disséquer les relations plutôt embarrassantes entre le judiciaire et le politique est le fait quotidien, qui a passé au crible le cursus de Mme Palamara».

Pour signaler ces participolairi, LiberoQuotidiano rentre dans les moindres détails en soulignant le rôle des femmes dans le domaine de la santé: «Entre 2015 et 2017, Remigi a exercé une fonction au sein du bureau «Litigation Analysis» du département Santé et Politiques Sociales, à un coût d’environ 78 milliers d’euros par an, hors rémunération. En 2017, l’épouse de Palamara a obtenu un contrat de l’Agence italienne des médicaments en tant que responsable II du secrétariat technique institutionnel de la direction générale».

En fait, Remigi travaille dans la région du Latium depuis 2006, entre le Latium Sanità et l’Agence de santé publique. Lorsque Zingaretti ferme Asp en 2013, Mme Palamara trouve une place dans la Direction régionale de l’intégration sanitaire et sociale-santé.

Quoi de mieux pour un gouverneur si attentif aux expérimentations pharmaceutiques privées, avec des affaires évidentes pour des amis managers issus de la recherche biomédicale à partir de zéro, que d’avoir l’épouse de l’un des magistrats les plus influents de Rome, compétent par territoire, comme collaborateur?

8 – LES MEMBRES D’ASTRA ZENECA DANS LE LOBBY DES ARMES

Jusqu’à présent, nous avons analysé l’entrelacs torpide entre le Parti démocrate qui a signé un engagement pour l’achat de vaccins anti-Covid (avant même la fin des tests cliniques) avec la trop grande pharma GSK trop «amicale». Maintenant, il est nécessaire d’analyser qui est le principal partenaire de la distribution de ces médicaments grâce au brevet d’Oxford.

Les actionnaires d’AstraZeneca

Comme Glaxo, la société anglo-suédoise basée à Londres, AstraZeneca, possède également d’importants fonds d’investissement tels que BlackRock de l’Américain sioniste new-yorkais Larry Fink (5,06%), The Vanguard of Los Angeles, en tant que ses principaux actionnaires. Capital Research & Management, Norge Bank qui sont également parmi les principaux investisseurs des sociétés les plus puissantes du Lobby of Arms. Absorbés par le plaisir de découvrir que ceux qui devront vacciner la moitié de l’Europe sont contrôlés par ceux qui produisent des missiles et des bombes qui tuent chaque jour en Afrique et au Moyen-Orient, nous découvrons que la grande pharma de Londres n’a pas de programme d’études exemplaire…

Pour le savoir, il n’est pas nécessaire de faire de grandes enquêtes: il suffit de lire la page Wikipédia en anglais sur la grande pharma anglo-suédoise contrôlée par les actionnaires états-uniens pour lire une longue liste de controverses lourdes et de procédures judiciaires dans lesquelles elle est restée enchevêtrée …

Le reste du reportage est en voie d’achèvement et sera publié dans quelques heures.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio

© COPYRIGHT GOSPA NEWS

Interdiction de reproduction sans autorisation

SOURCES PRINCIPALES

GOSPA NEWS – WUHAN.GATES REPORTAGE

GOSPA NEWS – ENQUÊTES SUR LA COURONNE VIRUS

GOSPA NEWS – DEMANDES D’ARMES DE LOBBY

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : GOSPA NEWS