Le coronavirus est-il une vieille bio-arme des Etats-Unis d’Amérique! + Vidéos

Une petite communauté de chercheurs aux Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques savait que, en 1969, les États-Unis d’Amérique avaient mis au point six armes biologiques produites en masse et prêtes au combat sous la forme d’agents qui provoquent la maladie du charbon, la tularémie, la brucellose, la fièvre Q, la VEE et le botulisme, chacun une maladie mortelle capable d’émerger en pandémie.

De plus, l’entérotoxine B staphylococcique a été produite comme agent incapacitant par le programme.

Un biologiste d’origine indienne, ayant une longue expérience de la recherche dans les meilleurs laboratoires biologiques des États-Unis d’Amérique, a déclaré à Northeast Now cette semaine qu’en 1969, le programme des Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques avait mené des recherches détaillées pour militariser au moins 20 autres agents, tous des virus mortels.

Il a déclaré sous couvert d’anonymat, citant des implications possibles sur le financement futur de la recherche, que les 20 bio-agents développés par le programme comprenaient à la fois Hantavirus et Coronavirus.

Les autres bio-agents développés par le programme étaient la variole, l’EEE et la WEE, l’AHF, la fièvre de Lassa, la mélioïdose, la peste, la fièvre jaune, la psittacose, le typhus, la dengue, la fièvre de la vallée du Rift (RVF), le CHIKV, le mildiou de la pomme de terre, la peste bovine, La maladie de Newcastle, la grippe aviaire et la toxine ricine.

Selon le biologiste d’origine indienne, cela n’était «pas un énorme secret» et était assez bien connu de la communauté des biologistes des Etats-Unis d’Amérique, en particulier des scientifiques qui avaient déjà travaillé dans le cadre du programme élaboré d’armes biologiques du pays.

Même l’entrée de Wikipédia sur le programme de guerre biologique des Etats-Unis d’Amérique atteste de cette affirmation du biologiste d’origine indienne.

Wikipédia cite dans une note de bas de page pour étayer sa revendication un travail sur le bioterrorisme par la biologiste britannique bien connue Nancy Khordari.

Ainsi, le coronavirus et l’hantavirus sont tous deux d’anciens virus développés par des bio-scientifiques des Etats-Unis d’Amérique dans les années 1960 avant que le président Richard Nixon ne mette fin au programme de guerre biologique du pays.

Il avait dit à ceux qui avaient des réserves que si un pays osait infliger du bioterrorisme aux États-Unis d’Amérique, « nous ferons exploser ces salauds ».

Outre les nombreux agents pathogènes qui affligent les êtres humains, les États-Unis d’Amérique avaient développé un arsenal d’agents biologiques anti-agricoles.

Ceux-ci comprenaient des spores de rouille de la tige de seigle (stockées à Edgewood Arsenal, 1951-1957), des spores de rouille de la tige de blé (stockées dans la même installation 1962-1969) et l’agent causal de l’explosion de riz.

Une installation états-unienne de Fort Terry était principalement axée sur les agents biologiques anti-animaux.

Le premier agent candidat au développement était la fièvre aphteuse (fièvre aphteuse).

Outre la fièvre aphteuse, cinq autres projets d’armes biologiques top secrets ont été commandés sur l’île Plum.

Les quatre autres programmes étudiés comprenaient la FVR, la peste bovine, la peste porcine africaine et onze maladies animales exotiques diverses.

Les onze agents pathogènes étaient les suivants: virus de la langue bleue, grippe bovine, diarrhée virale bovine (BVD), peste aviaire, pneumonite caprine, mycobactéries, virus «N», maladie de Newcastle, variole ovine, maladie de Teschers et stomatite vésiculeuse.

Les travaux sur les systèmes de livraison de l’arsenal d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique ont conduit à la première arme biologique produite en série en 1952, la bombe à fragmentation M33.

La sous-munition du M33, la bombe cylindrique M114 en forme de bombe, a également été achevée et prête au combat en 1952.

Parmi les autres vecteurs étudiés et au moins partiellement développés au cours des années 50, citons la bombe à ballonnet E77 et la bombe à fragmentation E86.

Le pic du développement du système états-unien de livraison d’armes biologiques est survenu dans les années 1960.

La production de sous-munitions de bombes à fragmentation a commencé à passer de bombes cylindriques à sphériques, qui avaient une plus grande zone de couverture.

Le développement de la bombe sphérique E120 a eu lieu au début des années 1960, tout comme le développement de la bombe M143, similaire à la bombe chimique M139.

La bombe expérimentale à rotor Flettner a également été développée au cours de cette période.

Le rotor Flettner a été appelé «probablement l’un des meilleurs dispositifs de dissémination des micro-organismes» par William C Patrick III.

Le scientifique d’origine indienne affirme que, bien que les armes biologiques soient censées être totalement détruites, un petit stock de chacun des agents développés a été conservé pour de «futures recherches».

Cela comprenait le coronavirus et l’hantavirus, qui ont fait surface en Chine lors de la récente pandémie de corona.

On ne sait pas comment le virus mortel a trouvé son chemin en Chine, mais le biologiste n’était pas disposé à se plier aux spéculations qui ont acquis les dimensions d’une psywar entre les États-Unis d’Amérique et la Chine.

Depuis le début de l’épidémie de Corona, des sources en ligne ont avancé que le virus était génétiquement modifié.

Un article non publié rédigé par certains scientifiques indiens (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v1) a renforcé cette notion en suggérant que la séquence protéique du virus comprenait des éléments du VIH, ce virus qui cause le SIDA.

Les scientifiques indiens ont rapidement retiré le document après quelques protestations chinoises, mais le lien proposé a attiré des sites Web comme ZERO HEDGE pour affirmer que le nouveau coronavirus était armé par des scientifiques chinois.

S’exprimant sur Fox News, le sénateur républicain Tom Cotton a suggéré qu’il ne pouvait pas être exclu que le virus provienne d’un laboratoire de Wuhan utilisé pour manipuler les agents pathogènes les plus dangereux.

Zero Hedge a été exclu de Twitter, mais les médias sociaux chinois regorgent de conjectures selon lesquelles le virus a été conçu par les États-Unis d’Amérique comme un agent de guerre biologique contre la Chine.

Une théorie du complot largement partagée suggère que les soldats états-uniens participant aux Jeux mondiaux militaires de 2019 à Wuhan ont délibérément disséminé le virus au Hunan Seafood Market.

Affirmant qu’«un nouveau type de guerre biologique arrive», un général à la retraite de l’Armée populaire de libération a appelé à la création d’une force de biodéfense permanente en Chine.

L’épidémie actuelle en Chine n’est pas la première à être une attaque aux armes biologiques selon la rumeur.

Au cours de l’épidémie de SRAS de 2002-2003, un scientifique russe a affirmé que le virus était un mélange de rougeole et d’oreillons qui ne pouvait être fabriqué qu’en laboratoire.

De nombreux Chinois ont saisi cette notion et ont émis l’hypothèse que le SRAS était une arme génétique développée par les États-Unis d’Amérique pour les cibler seuls.

Le China Youth Daily officiel a lié une étude génétique parrainée par les National Institutes of Health en Chine au programme de guerre génétique des Etats-Unis d’Amérique.

Aux États-Unis d’Amérique, en attendant, un expert chinois a suggéré que le virus était lié au programme de guerre biologique de la Chine.

Pourtant, le SRAS n’était en aucun cas une arme génétique. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d’Amérique, sur les 166 patients atteints du SRAS signalés aux États-Unis d’Amérique en 2003, 58% étaient blancs et 32% étaient asiatiques.

La vérité, victime d’un échange intense d’allégations et de contre-allégations, est difficile à établir sur la façon dont le nouveau coronavirus a émergé à Wuhan, qu’il s’agisse d’une modification ou d’une version avancée de celle que le programme de bio-guerre des Etats-Unis d’Amérique avait développée dans les années 1960 et s’il a été délibérément publié.

Ce qui est cependant certain, c’est que le coronavirus qui a plongé le monde dans une crise énorme a d’abord été développé par les États-Unis d’Amérique.

[En effet, l’état d’avancement des connaissances a progressé dans le temps, en 2013 en Chine, en 2015 aux Etats-Unis d’Amérique avec l’Université de Caroline du Nord, puis l’élément encore non spécifié d’autres acteurs comme Fort Detrick. Pour le savoir il faut une enquête internationale totalement autonome menée par des enquêteurs indépendants et bien outillés, qui se déroulera aux Etats-Unis d’Amérique et leurs centaines de laboratoires externes, en Grande-Bretagne, dans l’Union européenne dont la France, en Australie et au Canada, en Chine. Si cette proposition de bon sens n’est pas acceptée, cela signifierait qu’il y a quelque chose à cacher; ce serait donc un aveu de culpabilité. Bill Gates discute calmement et avec le sourire de son plan génocidaire JDDM – MIRASTNEWS].

SUBIR BHAUMIK

Traduction et commentaire intégré : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert hors classe en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale

MIRASTNEWS

Source : North East Now

Origine COVID-19: le virus des Etats-Unis d’Amérique [version courte] # FindTheTruthCOVID19

Fort Detrick. Le silence, le respect et la lâcheté de tous nos médias – y compris les progressistes / la gauche – sont honteux. Il est clair que Covid-19 a fui de Detrick démoniaque toxique en juin-juillet 2019. Notez que l’EVENEMENT 201 a été annoncé le 21 août 2019 – trompeusement décrit comme un simple « Et si? » événement hypothétique de remue-méninges. De toute évidence, la CIA, le CDC et le département d’État, etc., ne voulaient pas rendre tout public et annoncer qu’une véritable épidémie de Fort Detrick s’était produite. Au cours des prochains mois, la CIA, le Pentagone, etc., ont décidé qu’ils pourraient échapper au transfert du blâme et du virus à Wuhan et en Chine via les Jeux militaires en novembre. Ils savent qu’aucun média n’a maintenant les cojones ou l’intégrité ou la crédibilité pour exprimer le scepticisme ou la critique ou pour dire quoi que ce soit que le Pentagone ne veut pas entendre. Voir le communiqué de presse du 21 août 2019 :: « Le Centre John Hopkins pour la sécurité sanitaire accueillera l’événement 201, un exercice de pandémie mondiale » sur:

http://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2019/2019-08-21-event201.html

Rappelez-vous que Diabolical Detrick a une histoire notoire – notamment parce qu’il a été la base clé du programme épouvantable MK Ultra de la CIA de 1953 à 1973 (quand il a été fermé … « officiellement » au moins).

Paul G

Les États-Unis d’Amérique ont déployé plus de 200 laboratoires de biologie militaire à travers le monde

Les États-Unis d’Amérique ont déployé plus de 200 laboratoires de biologie militaire à travers le monde. Parmi eux, plus de 30 ont été exposés. Les autres sont cachés dans des endroits inconnus. Ces laboratoires développent-ils des armes biologiques et chimiques? Ou utiliser des virus et des bactéries mortelles? Quel est le véritable objectif de ces laboratoires biologiques?

Des inquiétudes sont soulevées à propos du laboratoire des Etats-Unis d’Amérique Fort Detrick alors que le COVID-19 fait rage

Alors que le coronavirus balaie le monde, les gens commencent à réaliser le grand potentiel destructeur des minuscules microbes pour la santé humaine et la société. La pandémie a également évoqué des souvenirs des incidents précédents entourant les expériences biologiques. C’est pourquoi récemment, un laboratoire militaire américain, Fort Detrick, dans le Maryland, est devenu le centre d’une discussion animée.

Biolabs dans votre arrière-cour: les résidents s’expriment

Les résidents de Frederick, Md., vivent près de plusieurs laboratoires à haut confinement situés à Fort Detrick. Certains s’inquiètent de la sécurité de la recherche sur les agents pathogènes dangereux.

À l’intérieur du laboratoire d’armes secrètes du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

Le Dugway Proving Ground est une installation du gouvernement américain qui teste certains des agents chimiques et biologiques les plus meurtriers au monde. Malgré l’expérimentation dangereuse, l’installation a connu des dérapages majeurs. Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus.

Les faits disent: Washington permettra-t-il à l’OMS et aux enquêteurs véritablement autonomes d’enquêter sur ses laboratoires biologiques militaires?

À Fort Detrick, dans le Maryland, l’armée américaine dispose de laboratoires de pointe à la recherche de virus. En août 2019, Ft. Les laboratoires de Detrick ont été fermés et un certain nombre de cas de pneumonie, ou maladie présentant des similitudes avec la pneumonie, se sont produits dans le Maryland. Que s’est-il passé lorsque les laboratoires ont été fermés? Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin des laboratoires? Le Dr Qiao essaie de relier les points et de se rapprocher des faits.

Vaccin Bill Gate Vaccine : La seule vérité sur la dépopulation de millions d’Africains, réveille l’Afrique

Voice TV Nigeria est une communauté en ligne de journalistes et de défenseurs sociaux dédiée à vous apporter des reportages d’un point de vue nigérian-africain.

Des résidents contractant du Covid-19 ayant fui de Ford Detrick en juillet 2019

La vérité scientifique et politique sur CoViD 19

Examen de la théorie de la migration, Fort Detrick (Maryland) et constat du scepticisme de l’OMS et du renseignement allemand BND