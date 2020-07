COVID-19: Agenda (21) pour le 21e siècle (nouvel ordre mondial)

Commentaire d’un internaute

Je mets en garde contre cette abomination ANTI-HUMAINE depuis des années. L’Agenda 21 «développement durable» cherche à détruire toute individualité ou capacité à penser par vous-même et à prendre vos propres décisions sur ce qui vous convient le mieux. Il veut remplacer cela par un contrôle total de l’esprit conçu pour réduire les humains au niveau des bovins ou des poules pondeuses. La distanciation sociale et le port de masques n’ont rien à voir avec une quelconque « maladie ». Ils sont utilisés pour déshumaniser les gens et nous retirer le contact social sans lequel nous ne pouvons plus nous considérer comme des êtres humains. Pour sauver la race humaine, nous devons résister aux Tyrans par une désobéissance massive. Aucune tyrannie ne peut prévaloir contre la désobéissance de masse. Réveillez les traîtres qui suivent les ordres!