«Les gens vont être choqués»: Bannon affirme que les employés du laboratoire de Wuhan ont fait défection et travaillent avec le FBI

Ces chinois auraient-ils été corrompus pour éviter une enquête internationale autonome par des experts indépendants ou disent-ils la vérité ?

« Le truc a été construit avec l’aide de la France, alors ne pensez pas qu’il n’y a pas de dispositifs de surveillance là-dedans … »

Un jour après avoir appris qu’un virologue chinois respecté avait fui Hong Kong pour accuser Pékin d’une dissimulation de COVID, l’ancien stratège de Trump, Steve Bannon, a déclaré au Daily Mail que des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan et d’autres laboratoires ont fait défection vers l’Ouest et sont entrain de «Remettre des preuves» contre le Parti communiste chinois (PCC) pour son rôle dans la pandémie de COVID-19 qui a fait plus de 560 000 morts dans le monde depuis décembre dernier.

«Les gens vont être choqués», a déclaré Bannon au Mail («depuis un yacht au large de la côte est de l’Amérique», le Mail aimerait que nous le sachions).

[Il n’est de secret pour personne que Hong-Kong est un foyer de contestataires contre Pékin qui ont des liens étroits avec l’Occident, en particuler les Etats-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ayant même offert la citoyenneté britannique à ses habitants. JDDM – MIRASTNEWS].

L’homme de 66 ans a ensuite déclaré que les transfuges coopéraient avec des agences de renseignement en Amérique, en Europe et au Royaume-Uni, qui ont rassemblé des preuves pour contester l’affirmation du PCC selon laquelle la pandémie est née sur un marché humide – pas dans un laboratoire où habitent des scientifiques qui ont été critiqués pour avoir manipulé le coronavirus de chauve-souris afin qu’il soit plus transmissible aux humains.

«Je pense qu’ils [les agences d’espionnage] ont des renseignements électroniques et qu’ils ont fait un inventaire complet de ceux qui ont donné accès à ce laboratoire. Je pense qu’ils ont des preuves très convaincantes. Et il y a également eu des transfuges», a-t-il déclaré. «Les gens autour de ces laboratoires ont quitté la Chine et Hong Kong depuis la mi-février. [Les services de renseignement américains] ainsi que le MI5 et le MI6 tentent de construire un dossier juridique très approfondi, ce qui peut prendre du temps. Ce n’est pas comme James Bond.»

[Si cela était vrai, cela n’exclurait pas d’aller vérifier ce qui se passe réellement dans les laboratoires des Etats-Unis d’Amérique, de l’Europe, du Canada, de la Grande-Bretagne et de l’Australie, afin d’éviter une énième manipulation des faits. JDDM – MIRASTNEWS]

Mr Bannon a même suggéré que le gouvernement français, qui a contribué à la construction de l’institut, avait laissé derrière lui des systèmes de surveillance après que Pékin les ait exclus du projet avant son ouverture en 2017. – Daily Mail

«La chose a été construite avec l’aide de la France, alors ne pensez pas qu’il n’y a pas de dispositifs de surveillance là-dedans. Je pense que ce que vous allez découvrir, c’est que ces gars-là faisaient des expériences pour lesquelles ils n’étaient pas entièrement autorisés [pour] ou savaient ce qu’ils faisaient et que d’une manière ou d’une autre, soit par erreur par inadvertance, soit sur un technicien de laboratoire, l’une de ces choses sont sorties», a poursuivi Bannon. «Il n’est pas si difficile pour ces virus de se propager. C’est pourquoi ces laboratoires sont si dangereux.»

[Or les laboratoires biotechnologiques des Etats-Unis d’Amérique par exemple font des expériences identiques ou même plus poussées, donc il n’est pas exclu que les Etats-Unis d’Amérique aient réalisés ce genre de bio-armes. Pour avoir le cœur net il faudrait une enquête menée par des enquêteurs indépendants à travers le monde. Car tout ceci apparaît comme du bruit pour couvrir des arrières et brouiller les pistes afin d’avoir du temps pour effacer des traces scientifiques. Il n’est pas possible d’être juge et accusé à la fois. JDDM – MIRASTNEWS]

«Vous aviez essentiellement un Tchernobyl biologique à Wuhan, mais le centre de gravité, le Ground Zero, était autour du laboratoire de Wuhan, en termes de taux de victimes. Et comme Tchernobyl, vous avez également été dissimulé – l’appareil d’État se rapporte à lui-même et se protège simplement.»

[Ce n’est pas impossible, mais il faut laisser à d’autres plus neutres le soin de vérifier toutes les preuves dans tous les laboratoires susceptibles de l’avoir fait, y compris ceux des Etats-Unis d’Amérique en interne et à l’extérieur. JDDM – MIRASTNEWS]

Bannon, qui a des liens étroits avec Guo Wengui, un milliardaire chinois en exil, a déclaré à ce journal: «Qu’il s’agisse du marché ou du laboratoire de Wuhan, les décisions ultérieures du parti communiste chinois les tiennent coupables de meurtre prémédité.

[Pour l’heure, il ne s’agit que de supputations proférées par une des parties qui ne veut pas être expertisée et semble vouloir absolument diriger l’enquête vers d’autres issues qui peuvent être des voies sans issues. JDDM – MIRASTNEWS]

«Nous le savons parce que Taïwan a officiellement informé l’OMS, le 31 décembre, qu’une sorte d’épidémie sortait de la province du Hubei [où se trouve Wuhan]. Le CDC à Pékin a été informé le 2 ou le 3 janvier, et ils ont décidé de ne pas divulguer ces informations, puis de signer un accord commercial [avec les États-Unis d’Amérique le 15 janvier]. «S’ils avaient été simples et véridiques au cours de la dernière semaine de décembre, 95% des vies perdues et le carnage économique auraient été contenus.» – Daily Mail



[Possible, il en est de même de Fort Detrick aux Etats-Unis d’Amérique dans le Maryland depuis juin-juillet 2019, avant l’évènement 201 d’où Bill Gates a confirmé ses talents de nouveau Nostradamus. Et d’ailleurs pour l’utilisation thérapeutique dès les premiers symptômes de la chloroquine et des protocoles améliorés de l’Artémisia. JDDM – MIRASTNEWS]

Bannon poursuit:

«C’est la tragédie ici. Ils ont utilisé le temps pour ramasser tous les équipements de protection individuelle du monde. Il s’agit d’une dictature meurtrière. Le sang est [également] entre les mains des entreprises du monde – les banques d’investissement, les fonds spéculatifs et les fonds de pension – et il est temps de commencer à le faire savoir avant qu’il ne mène à la destruction de l’Occident», a expliqué M. Bannon. «Nous sommes dans la crise la plus extraordinaire de l’histoire moderne des Etats-Unis d’Amérique, plus que le Vietnam, la guerre froide, même la seconde guerre mondiale. Une pandémie mondiale et un enfer économique. Je n’ai aucune confiance en l’OMS, les dirigeants devraient faire face à des accusations criminelles et être fermés.»

Il faut se demander si la Chine répondra avec des lanceurs d’alerte de Ft. Detrick pour soutenir leur récit?

[Raison de plus, au lieu qu’une seule nation et ses services ne travaille avec des alliés qu’elle peut corrompre, il faudrait une enquête internationale totalement autonome, menée par des experts qualifiés indépendants et totalement neutres. Car récemment encore l’on disait aux populations mondiales qu’il s’agissait d’une maladie naturelle et qu’elle provenait exclusivement de la chauve-souris. Nous avons avec l’aide de nombreux spécialistes démontré qu’il s’agissait d’un virus artificiel renforcé en laboratoire biotechnologique avec le génie génétique. Il est donc temps que toute la lumière soit faite et que la vérité éclate. JDDM – MIRASTNEWS]

