ÉTUDE: Augmentation possible du nombre de décès dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme dus au COVID-19

REUTERS – Les décès dus au VIH, à la tuberculose et au paludisme pourraient augmenter dans les pays pauvres et à revenu intermédiaire alors que les systèmes de santé déjà tendus sont aux prises avec de graves perturbations de la pandémie de COVID-19, selon une étude prédictive publiée lundi.

Au cours des cinq prochaines années, les décès dus aux trois maladies pourraient augmenter de 10%, 20% et 36% respectivement – ce qui place l’impact de la mortalité sur une échelle similaire à l’impact direct de la pandémie de coronavirus elle-même, a révélé l’étude de modélisation.

« Dans les pays où le fardeau du paludisme est élevé et où les épidémies de VIH et de tuberculose sont importantes, même des perturbations à court terme pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les millions de personnes qui dépendent de programmes de contrôle et de traitement de ces maladies », a déclaré Timothy Hallett, professeur à l’Imperial College. Londres qui a co-dirigé le travail.

Le professeur Timothy Hallett a également déclaré que l’impact indirect du coronavirus pourrait annuler certains des progrès significatifs réalisés contre ces maladies au cours des deux dernières décennies, «aggravant directement le fardeau causé par la pandémie». Mais les risques pourraient être atténués, a déclaré Hallett, si les pays s’efforcent de maintenir les services de santé de base et de déployer des mesures préventives contre les infections.

Publiée dans le journal Lancet Global Health, l’étude – qui a utilisé des projections de modélisation de la maladie pour cartographier les scénarios possibles de la pandémie de la COVID-19 – a révélé que le plus grand impact sur le VIH proviendrait de l’interruption de l’approvisionnement en médicaments antirétroviraux contre le SIDA pris par de nombreux patients pour garder la maladie sous contrôle.

L’agence des Nations Unies contre le sida et l’Organisation mondiale de la santé ont mis en garde la semaine dernière contre une telle rupture de stock, plus d’un tiers des pays du monde déclarant déjà qu’ils risquaient de manquer d’antirétroviraux. Dans le cas du paludisme, l’étude a révélé que l’impact le plus important serait dû à la distribution interrompue des moustiquaires imprégnées d’insecticide, qui protègent des millions de personnes contre l’infection par les moustiques porteurs du paludisme.

Plus de la moitié des patients atteints de COVID-19 dans une nouvelle étude souffrent de lésions cardiaques

Le cadeau qui continue à donner…

Alors que le taux de mortalité par COVID-19 est beaucoup plus faible que prévu initialement, la maladie peut laisser aux gens une multitude de problèmes de santé de durée inconnue; de la fatigue, aux problèmes respiratoires persistants, à la perte de goût et d’odeur.

Maintenant, nous pouvons ajouter des lésions cardiaques à la liste des complications post-COVID courantes, selon une nouvelle étude.

Le plus long et le plus court: les personnes âgées ayant des problèmes cardiaques préexistants ou celles souffrant de troubles cardiaques «dormants» qui ne sont pas diagnostiqués sont les plus à risque.

Bien que nous sachions depuis au moins février que le coronavirus est soupçonné de provoquer – ou d’y contribuer – des problèmes cardiaques, son ampleur est largement inconnue. En avril, The Harvard Gazette a détaillé les «multiples façons» dont COVID-19 peut provoquer des lésions cardiaques;

Premièrement, les personnes atteintes d’une maladie cardiaque préexistante courent un plus grand risque de complications cardiovasculaires et respiratoires graves liées à COVID-19. De même, la recherche a montré que l’infection par le virus de la grippe constitue une menace plus grave pour les personnes atteintes de maladies cardiaques que celles sans problèmes cardiaques. La recherche montre également que les crises cardiaques peuvent en fait être provoquées par des infections respiratoires telles que la grippe. Deuxièmement, les personnes atteintes d’une maladie cardiaque non diagnostiquée auparavant peuvent présenter des symptômes cardiaques auparavant silencieux non masqués par l’infection virale. Chez les personnes présentant des blocages cardiaques existants, l’infection, la fièvre et l’inflammation peuvent déstabiliser les plaques graisseuses auparavant asymptomatiques à l’intérieur des vaisseaux cardiaques. La fièvre et l’inflammation rendent également le sang plus sujet à la coagulation, tout en interférant avec la capacité du corps à dissoudre les caillots – un coup de poing semblable à un jet d’essence sur des braises fumantes. – La Harvard Gazette

Le mois dernier, le président du Burundi est décédé d’une crise cardiaque soudaine à l’âge de 55 ans après être tombé malade avec un coronavirus.

Maintenant, une nouvelle étude a révélé que plus de la moitié des patients atteints de COVID-19 souffrent d’un type de lésion cardiaque, selon Newsweek.

Une étude portant sur 1216 patients – dont 813 ont reçu un diagnostic de COVID-19, a révélé que 55% présentaient des anomalies lors d’un échocardiogramme entre le 3 et le 20 avril.

L’article, publié dans la revue European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, avait un âge moyen des participants de 62 ans, tandis que 70% étaient des hommes.

Soixante pour cent des analyses ont été effectuées dans un établissement de soins intensifs, comme une unité de soins intensifs ou une salle d’urgence, tandis que les autres ont été effectuées dans des établissements de médecine générale, de cardiologie, respiratoire ou COVID-19. Quelque 54% des patients avaient un COVID-19 sévère. Ceux avec des scans anormaux étaient plus susceptibles d’être plus âgés et d’avoir certains problèmes cardiaques sous-jacents. Mais après que l’équipe ait exclu de l’analyse les patients présentant des problèmes cardiaques existants, la proportion de résultats anormaux à l’examen et ceux souffrant d’une maladie cardiaque sévère était similaire. Cela suggère que les problèmes étaient liés à COVID-19, ont-ils déclaré. – Newsweek

En bref, les personnes atteintes d’une maladie cardiovasculaire ou qui risquent de la développer ont un pronostic pire.

Si seulement la plupart des nations avancées n’avaient pas gorgé de fast-food depuis trois décennies, la forme physique a pris le dessus, entraînant des niveaux épidémiques de maladies cardiaques.

Lancement d’une enquête sur le trafic sexuel de Ghislaine Maxwell Pedo aux îles Vierges

«Trafic sexuel criminel et abus sexuels…»

Ghislaine Maxwell – qui fait face à six accusations à New York pour son rôle présumé dans le réseau de trafic sexuel pédophile de Jeffrey Epstein, fait également l’objet d’une enquête dans les îles Vierges des Etats-Unis d’Amérique.

La révélation intervient dans un dossier déposé le 10 juillet pour intervenir dans un procès intenté par Maxwell contre la succession d’Epstein pour obtenir le remboursement des frais juridiques et affirmant qu’Epstein avait promis à plusieurs reprises de la soutenir financièrement, selon The Sun.

Le Département de la justice de l’île «enquête sur la participation de Maxwell au trafic sexuel criminel et aux abus sexuels d’Epstein», lisent les documents judiciaires.

Epstein possédait la tristement célèbre île de Little St. James, surnommée «île de pedo» au-dessus des accusations selon lesquelles il y enverrait des filles mineures pour satisfaire ses désirs sexuels et ceux de ses associés. Les invités célèbres seraient Bill Clinton, Prince Andrew, Stephen Hawking, Les Wexner et d’autres.

Une accusatrice, Chaunte Davies, dit qu’elle a été violée par Epstein au cours de plusieurs années avant de finalement se séparer de lui en 2005.

Aujourd’hui âgée de 40 ans, Chaunte dit que l’ancien banquier de Wall Street a fait un acte sexuel sur lui-même lors de leur première séance de massage – et qu’elle a été «manipulée» pour rester dans leur cercle par Maxwell. « En quelques semaines, elle faisait le tour du monde sur son jet privé et sur son île de Little Saint James », selon le rapport.

«La nécessité pour le gouvernement d’intervenir est en outre alimentée par l’utilisation inappropriée par Maxwell des tribunaux des îles Vierges pour demander le paiement et le remboursement de l’entreprise criminelle d’Epstein, alors qu’elle contourne le service du processus de citations à comparaître du gouvernement lié à sa participation à cette entreprise criminelle», se lit le dépôt.

Les responsables de l’île ont également assigné Maxwell à essayer de la contraindre à comparaître devant un tribunal local – une offre qui peut s’avérer difficile compte tenu de son statut actuel de détenue en attente de procès dans un centre de détention de New York après son arrestation le 2 juillet dans le New Hampshire. Maxwell échappe aux autorités des îles Vierges depuis mars.

Maxwell devrait comparaître mardi pour une audience de mise en liberté sous caution et de mise en accusation. Son équipe juridique a demandé à ce qu’elle soit libérée sous caution de 5 millions de dollars, arguant qu’elle n’est pas un risque de fuite et pourrait attraper un coronavirus en prison. Les procureurs du ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique étaient fortement en désaccord, soulignant les finances opaques de Maxwell et les contacts mondiaux qui posent un risque de fuite important.

« Elle a démontré sa capacité à échapper à la détection et les victimes des crimes de l’accusé demandent sa détention », ont déclaré les procureurs du MJ dans leur dossier. «Parce qu’il n’existe aucun ensemble de conditions avant l’incarcération qui puisse raisonnablement assurer la comparution de l’accusé, le gouvernement prie instamment la Cour de la détenir.»

