Les pirates ont piraté les comptes Twitter d’Elon Musk, Bill Gates et Changpen Zhao

Sur les pages des millionnaires, un message est apparu sur la distribution de 5 000 bitcoins [photo]

Le mercredi 15 juillet, les utilisateurs de Twitter ont été surpris par la «vente aux enchères d’une générosité sans précédent»: sur les pages des millionnaires les plus célèbres du monde – le créateur de Microsoft Corporation Bill Gates, le fondateur de Tesla et SpaceX, Ilon Mask et le responsable de l’échange de crypto-monnaie Binance Changpen Zhao, il y avait des rapports sur la distribution de cinq mille bitcoins. Ceux qui voulaient les recevoir n’avaient qu’à envoyer un certain montant aux portefeuilles indiqués.

Bientôt, cependant, il s’est avéré que ce n’était pas vrai, les pirates ont fait irruption dans les comptes des riches et ils ont également placé des publicités attrayantes sur leurs microblogs.

Les experts de Twitter ont déjà corrigé le malentendu, l’administration du réseau social a supprimé tous les faux messages et remis les pages piratées au contrôle de leurs propriétaires légitimes.

Rappelons, comme l’écrivait le site kp.ru, il y a environ un an, que des pirates informatiques inconnus ont piraté le compte de l’un des fondateurs du réseau social Twitter et du PDG de la même entreprise, Jack Dorsey, en publiant sur ses pages des messages offensants à contenu raciste et la menace de faire exploser le siège de Twitter à San Francisco.

