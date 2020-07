MAJEUR: COVID-19 est une fausse alarme mondiale selon un rapport du gouvernement allemand divulgué

Par le Dr Sucharit Bhakdi, et al

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le rapport divulgué du ministère allemand de l’intérieur.

L’enjeu est un rapport de 93 pages intitulé «Analyse de la gestion des crises» rédigé par un panel scientifique nommé par le ministère de l’Intérieur et composé d’experts médicaux de plusieurs universités allemandes.

Le rapport est une initiative de l’unité KM4 du ministère de l’Intérieur, un département responsable de la «Protection des infrastructures critiques».

C’est également là que le fonctionnaire allemand devenu dénonciateur, Stephen Kohn, a travaillé, et d’où il l’a divulgué aux médias.

Les auteurs du rapport ont publié un communiqué de presse conjoint le 11 mai, réprimandant le gouvernement pour avoir ignoré les conseils d’experts et demandé au ministre de l’Intérieur de commenter officiellement la déclaration conjointe des experts.»…

Le gouvernement allemand a officiellement dédaigné le rapport de 93 pages, affirmant qu’il s’agissait d’une opinion non autorisée d’un employé du gouvernement avec la participation possible de «parties tierces» en dehors du gouvernement.

Le 11 mai 2020, les dix scientifiques et médecins allemands (soussignés) qui étaient impliqués dans le rapport de 93 pages ont publié un communiqué de presse en réponse au gouvernement:

Voir le texte en allemand:

Communiqué de presse conjoint des experts externes sur l’étude Corona de 93 pages du ministère fédéral de l’intérieur

11 mai 2020

«Nous, avec étonnement, les médecins et scientifiques impliqués dans la préparation de l’étude corona susmentionnée prenons connaissance du communiqué de presse du ministère fédéral de l’Intérieur (IMC) du 10 mai [qui déclare ce qui suit]:

«Les employés de l’IMC diffusent des opinions privées sur la gestion des crises corona – l’élaboration a été réalisée en dehors de toute responsabilité et sans mandat ni autorisation.»

Le ministère écrit dans ce communiqué de presse:

«À notre connaissance, la rédaction a également impliqué des tiersen dehors du BMI (IMC).»

Nous supposons que les tiers [mentionnés par l’IMC] sont nous, soussignés

Nos commentaires à ce sujet sont les suivants:

Nous supposons que l’IMC a un grand intérêt à faire en sorte que ses spécialistes, qui sont chargés de la tâche extrêmement importante de reconnaître les développements critiques et d’éviter les dommages à l’Allemagne par des avertissements opportuns, agissent à la fois sur un ordre spécifique et de leur propre initiative. L’employé concerné de l’IMC nous a contactés lors de la préparation de l’analyse des risques pour évaluer les dommages collatéraux médicaux causés par les «mesures corona».

Soutenus par la responsabilité, nous accompagnons le personnel engagé de l’IMC dans l’examen de cette question essentielle au mieux de leurs connaissances et de leurs convictions, en plus de notre véritable activité professionnelle. Des collègues de renom, tous d’excellents représentants de leur domaine, ont fait des déclarations factuelles sur des questions spécifiques sur la base de l’expertise demandée. Cela a débouché sur une première évaluation complète des dommages médicaux déjà survenus et de leur menace, y compris les décès attendus.

L’employé de le BMI a fait une évaluation sur la base de notre travail et a transmis le résultat aux instances responsables. Vous pouvez trouver le document pertinent dans la pièce jointe à ce communiqué de presse. Il ne fait aucun doute que cela ne peut être que le début d’un examen encore plus approfondi en raison du court laps de temps, mais à notre avis, notre analyse offre un bon point de départ pour l’IMC et les ministères de l’intérieur des États fédéraux pour peser soigneusement les avantages possibles des mesures de protection contre les dommages qu’elles causent. À notre avis, les fonctionnaires concernés devraient engager une réévaluation immédiate des mesures de protection sur la base de ce document, pour lequel nous offrons également nos conseils.

Le BMI indique clairement dans le communiqué de presse qu’il ne tiendra pas compte de cette [notre] analyse. Il est incompréhensible pour nous que le ministère fédéral responsable souhaite ignorer une évaluation aussi importante basée sur une expertise technique approfondie. En raison de la gravité de la situation, il doit s’agir de traiter les arguments factuels existants, quelle que soit l’histoire de son origine.

C’est pourquoi nous demandons:

Pourquoi l’IMC n’a-t-il pas soutenu la demande de l’employé et pourquoi l’IMC n’inclut-il pas l’analyse approfondie désormais disponible sur la base d’une expertise externe de haute qualité dans son évaluation de la relation entre les avantages et les inconvénients des mesures de protection corona?

L’IMC poursuit dans son communiqué de presse:

«En raison du risque d’infection corona, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour protéger la population. Celles-ci sont continuellement pesées au sein du gouvernement fédéral et coordonnées régulièrement avec les premiers ministres des États fédéraux.»

Nous demandons à l’IMC:

de nous dire en temps opportun comment se déroule exactement cette pesée. Nous vous demandons de le prouver sur la base de données, de faits et de sources. Nous aimerions comparer cela avec notre analyse. Compte tenu des soins aux patients actuellement parfois catastrophiques, nous serions rassurés si cette analyse aboutit à une évaluation différente de la nôtre, que nous trouvons actuellement difficile à imaginer.

L’IMC écrit également que:

Conclusion:

Dans l’ensemble, à la demande d’un employé courageux de l’IMC, nous avons montré les effets indésirables variés et graves des mesures de protection corona dans le domaine médical, et ceux-ci sont graves. L’ensemble du processus nous donne l’impression qu’après une certaine phase initiale difficile de l’épidémie, les risques [des mandats gouvernementaux] n’ont pas été pris en compte dans la mesure nécessaire et, en particulier, pas dans une évaluation globale des risques. En ce qui concerne les rapports sur ce processus, nous vous demandons de placer la valeur de notre analyse au centre et de faire un rapport approprié sur nous, au bureau et en personne, à la situation grave.

La maladie COVID-19 déclenchée par le coronavirus SARS-CoV-2 est grave pour de nombreuses personnes appartenant aux groupes à risque connus. Comme pour toute maladie infectieuse grave, il est important de trouver le meilleur traitement pour le patient et de prévenir les voies d’infection. Mais les mesures thérapeutiques et préventives ne doivent jamais être plus nocives que la maladie elle-même. L’objectif doit être de protéger les groupes à risque sans mettre en danger les soins médicaux et la santé de la population en général, comme c’est malheureusement le cas actuellement. En science et en pratique, ainsi que de nombreux collègues, nous subissons quotidiennement les dommages consécutifs des mesures de protection corona pour nos patients. Nous demandons donc au Ministère fédéral de l’intérieur de commenter notre communiqué de presse et espérons une discussion pertinente qui conduira à la meilleure solution possible pour l’ensemble de la population en ce qui concerne les mesures.

Par:

Dr. Sucharit Bhakdi, professeur universitaire de microbiologie médicale (retraité), Université de Mayence

Dr. med. Gunter Frank, médecin généraliste, membre de la commission permanente des directives de la Société allemande de médecine familiale et de médecine générale (DEGAM), Heidelberg

Prof. Dr. phil. Dr. rer. pôle. Dipl.-Soz. Dr Gunnar Heinsohn, émérite des sciences sociales à l’Université de Brême

Prof. Dr. Stefan W. Hockertz, tpi consult GmbH, ancien directeur de l’Institut de pharmacologie expérimentale et de toxicologie de l’hôpital universitaire d’Eppendorf

Prof. Dr. Dr. rer. nat. (États-Unis) Andreas S. Lübbe, directeur médical du MZG-Westphalie, médecin-chef du Cecilien-Klinik

Prof. Dr. Karina Reiss, Département de dermatologie et d’allergologie Hôpital universitaire Schleswig-Holstein

Prof. Dr. Peter Schirmacher, professeur de pathologie, Heidelberg, membre de l’Académie nationale des sciences Léopoldine

Dr. Andreas Sönnichsen, directeur adjoint du programme d’études de l’Université de médecine de Vienne, Département de médecine générale et de médecine familiale.

Dr. med. Til Uebel, médecin généraliste résident, spécialiste en médecine générale, diabétologie, médecine d’urgence, médecin enseignant à l’Institut de médecine générale de l’Université de Würzburg, pratique d’enseignement universitaire à l’Université de Heidelberg

Prof. Dr. Dr. phil. Harald Walach, Prof. Université médicale de Poznan, Département de gastroentérologie pédiatrique, professeur invité. Université de Witten-Herdecke, Département de psychologie – 4

