La Floride a attrapé des résultats de faux tests pour le coronavirus, 100% des personnes testées positives

Le prétendu «pic» dans les cas de coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) actuellement signalés en Floride peut en fait être une fiction, car de nouvelles preuves ont émergé pour suggérer que les laboratoires de tests dans tout l’État de Sunshine produisent un taux alarmant de faux positifs.

Orlando Health a confirmé, comme l’ont fait un certain nombre de journalistes, que les données sur le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) qu’il a rapportées le week-end dernier sont au mieux erronées. Cela est dû au fait que plus de 50 laboratoires dans tout l’État produisent, dans certains cas, des résultats de test 100% positifs.

En d’autres termes, 100% des personnes testées pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19) dans ces 50 laboratoires sont informés qu’elles ont le virus, alors qu’en réalité seule une très petite fraction, le cas échéant, en a réellement. Par conséquent, les chiffres officiels d’infection pour la Floride sont complètement biaisés.

[Le véritable risque encouru par les populations est qu’on leur administre des doses de médicaments ou de faux vaccins, étant donné que le dictateur Bill Gates et ses complices veulent le rendre obligatoire, d’abord pour les nègres, ensuite pour les blancs. Cela démontre qu’il y a un agenda caché derrière cette politique vicieuse et criminelle. – MIRASTNEWS].

Orlando Health, par exemple, avait rapporté que 98% des personnes testées se sont révélées positives, alors qu’en réalité, c’était 9,8% (ou 9,4%, selon d’autres sources). Le Orlando Veterans Medical Center avait également «à tort» signalé un taux de positivité de 76%, alors que le chiffre réel n’était que de 6%.

L’affilié de nouvelles locales FOX 35 a tenté de contacter le ministère de la Santé de la Floride pour une explication de ces «erreurs» prolifiques, mais n’a pas encore de réponse. Dans l’intervalle, le gouverneur Ron DeSantis a répondu aux fausses données comme si elles étaient réelles, déclarant que c’était une «erreur» de rouvrir la Floride si tôt.

« Avec la gestion par l’État de la réponse soumise à un examen si intense … [ces] erreurs indiquent une culture de négligence que les Floridiens pourraient trouver extrêmement décourageantes, surtout maintenant que leur État abrite le nouvel épicentre national (Miami) », rapporte Zero. Haie.

Quand les Américains se lèveront-ils et diront-ils ASSEZ à cette folie plandémique?

Tout cela soulève la question évidente: alors, combien de personnes ont vraiment un coronavirus en Floride? Et pendant que nous y sommes, combien de personnes aux États-Unis d’Amérique l’ont vraiment?

[Et combien ont été soignées sans l’avoir vraiment, ont eu des complications ou en sont morts dans l’ensemble du pays? – MIRASTNEWS].

Avec tant de signalements incorrects et de données erronées provenant des autorités ces jours-ci, il semblerait que personne ne sache vraiment quoi que ce soit en ce qui concerne cette soi-disant pandémie. Et pourtant, les Américains continuent d’être traités comme si tout le monde était infecté par le virus, souffrant de blocages apparemment sans fin et de restrictions de couverture.

« Nous avons trouvé de nombreux laboratoires qui ne rapportent que des résultats de test positifs, donc ils montrent un taux de positivité de 100% », a déclaré Charles Billi de FOX 35 au sujet de la situation en Floride en particulier. « Cela a attiré notre attention. »

Dans l’ensemble, 22 laboratoires choquants en Floride ont été confirmés comme signalant des taux de positivité de 100%. Plusieurs autres signalent des taux de positivité de plus de 90%, avec les taux de positivité restants de 87,5, 60, 59,23, et tout le long de la ligne à 27,66.

Cela signifie que le taux de positivité officiel de l’État de la Floride de 12,5% est complètement faux. Les 266 119 cas «confirmés» parmi les résidents de la Floride ne sont pas non plus des cas réels, ou du moins un pourcentage important d’entre eux ne le sont pas.

Le tout est essentiellement une arnaque à ce stade, au moins en termes de nombre total d’infections. Et pourtant, les médias grand public ne font même pas un signe de tête à cette révélation, poursuivant plutôt leur incessant alarmisme.

« Incroyable à quel point le mal se cache vraiment dans la communauté médicale », a écrit un commentateur de Zero Hedge. «Les hôpitaux, les médecins, les infirmières et les laboratoires qui ont signé ce plan d’extermination sont tous devenus le Dr Mengele. MAL ABSOLU. Évitez les hôpitaux à tout prix, ils sont désormais les DOMAINES DE LA TUERIE.»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur les coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19), visitez Pandemic.news.

Objectif: Santé – L’avenir de l’alimentation – Contrôler la population par ce que nous mangeons

Plonger plus profondément dans le marais qui est l’avenir de la nourriture de la semaine dernière, cette semaine, nous examinons la question de la nourriture utilisée comme arme pour contrôler la population. L’agriculture d’entreprise, les pénuries alimentaires réelles et manipulées, l’inflation, les systèmes alimentaires chimiques, la modification génétique, les faux aliments – tous ces éléments et bien d’autres sont utilisés comme un moyen de contrôler la population.

Y a-t-il une évasion? Pouvons-nous encore avoir notre mot à dire sur ce que nous mangeons dans un futur système alimentaire dominé par une poignée de sociétés qui contrôlent et suivent tous les aliments depuis le stade des semences jusqu’à la vente finale? Serons-nous encore capables de cultiver de la nourriture pour nous-mêmes, nos familles et des communautés plus larges? La liberté alimentaire appartiendra-t-elle au passé?

Rejoignez-nous dans cet épisode d’Objectif: Santé alors que nous examinons l’avenir effrayant du système alimentaire humain.

Et venez nous voir sur Brighteon!

